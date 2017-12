Adiós al 2017, y en el 2018 adiós al PRI / Reflexio semanero

Este año que concluye nos ha dejado un panorama económico desolador, y no lo digo yo, lo afirman dirigentes empresariales y de cámaras de comercio que han visto mermadas sus ganancias económicas, no han podido generar mayor empleo y no se les ha dado una certeza económica que les permita arriesgar mayor capital económico a sus negocios o empresas, solo el millonario de Carlos Slim logró incrementar sus riquezas en este año, pero hay que recordar que mucho de su dinero lo invierte en otros países y está asociado con otros magnates en empresas que no tributan en México.

La Coparmex está culpando directamente de este estancamiento económico al gobierno de Peña Nieto al que le reprochan su incapacidad y de farsante no lo bajan por sus mensajes de supuestos logros en materia de crecimiento económico, inflación llevadera y generación de empleos, demagogia pura que han sabido envolver en sus mensajes publicitarios que bombardean a todas horas en los diferentes medios de comunicación e inclusive por redes sociales, con publicidad pagada e insertada en las páginas más vistas o solicitadas por la mayoría de usuarios mexicanos.

Pero no hay tiempo que no se cumpla, ni plazo que no se llegue, este año podremos cambiar la historia política y económica sacando al PRI de los Pinos, con un ejercicio democrático como lo es un proceso electoral se nos presenta esa oportunidad de no seguir con la tecnocracia que como gobierno ya demostró su ineptitud, además de que se han encontrado indicios del por qué sigue siendo el partido corrupto que desvía dineros públicos a sus campañas y de dispendio en los procesos electorales con recursos de dudosa procedencia, esto ha sido dado a conocer apenas en estos días en el que inclusive ya efectuaron detenciones de dirigentes del partido en el poder por parte de autoridades de Chihuahua por estos millonarios desvíos de recursos, y por lo que vemos es apenas la punta de la madeja en la que están enredados altos dirigentes, gobernantes, funcionarios y representantes populares del priismo de lo que se hizo para las campañas pasadas tanto locales como federales.

Y qué decir de su ahora partido aliado como lo es el Panal que, a cambio de la “prisión en casa” de Elba Esther Gordillo, demuestra que los amarres del Revolucionario Institucional solo buscan el poder por el poder, sin tomar en cuenta a sus bases y a sus cuadros políticos a los que desde la cúpula amarran los acuerdos y someten a la voluntad de su militancia el rumbo y la asignación de espacios de curules, del partido de los maestros habría que hablar de los mentores que con su dignidad no seguirán en esa política borreguera y de sometimiento, y la mayoría de ellos solo dirán que si al acuerdo tomado, pero en los hechos estoy seguro que su memoria histórica los impulsara a trabajar de manera libre por otras opciones políticas que le dé un mejor rumbo a este sufrido país.

Respecto a lo que queda del partido el tucán me resulta ocioso repetir lo que todos sabemos, y más en Aguascalientes en donde su dirigente es la fiel imagen de la desfachatez y del porque se tiene en un concepto a los políticos de vividores, de flojedad, de vulgar ambición y nepotismo partidista, la dirección nacional del Partido verde solo será de que busque el 4 o 5 por ciento de la votación y seguir contando con los privilegios que le ha dado el estar del lado del PRI, para que esa franquicia siga gozando de los negocios y de las concesiones que ya les gustaron y que se ve no piensan dejarlas, con un gris gobernador chiapaneco al que solo se le conoce como el “gober televisa”, y una dócil bancada en el congreso de la unión, solo buscaran mantener esos espacios y desde ahí seguir mamando de la ubre federal como lo han hecho desde hace ya más de 15 años; pero que en este proceso electoral, lo único que les puede pasar es que pongan en riesgo su porcentaje y lleguen a perder representatividad en la gran mayoría de los estados del país, en donde ya apestan políticamente.

De lo que respecta a la rara alianza entre el partido que el PRI salvó en un repetido proceso federal sufrido en nuestro estado en el que sacrificaron al buen amigo Goyo Zamarripa y que fue culpable el gobernador Lozano, al PT que le inyectaron recursos federales disfrazado para la manutención de Cendis y que pudo regresarle el registro al partido del tranza Alberto Anaya y con ello sus prerrogativas, que junto a un partido de evangélicos han pedido al Señor López los encabece, esa será un análisis de otro espacio, por lo raro del como un Peje se comió al PES, esa alianza merece un amplio debate y como consecuencia un análisis más a conciencia.

En fin solo quisiera terminar este Reflexio deseando a los amigos que son lectores de La jornada Aguascalientes un año lleno de salud y de éxitos, larga vida a todos y una prosperidad abundante, pero mi mayor deseo es que este año podamos sacar al PRI de la presidencia y no que no se ponga Morena la residencia oficial de los pinos con un político que busca desde hace años entrar a palacio nacional con la banda presidencial legítima, y no con ideales que en verdad ayuden a encontrar una forma de una verdadera democracia de gobernar este país, ese es mi deseo en lo personal; este domingo a sacar los tequilas y a brindar por un mejor año al lado de quienes nos aprecian y apreciamos, de antemano un millón de gracias a quienes se toman la molestia de leer mis humildes opiniones en este su Reflexio semanero y gracias totales a quienes atinadamente dirigen este medio informativo tan completo y tan plural en nuestro muy querido Aguascalientes, en especial al buen Francisco Aguirre por su apertura a todos sus columnistas ¡SALUD!…