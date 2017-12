Águila o Sol. Japoneses en Aguascalientes | El cuerpo de los mexicanos “sabe música hasta los huesos”

Sobre música, baile y compartir nuestra cultura

Cada año, por estas fechas, la escuela de idiomas en donde trabajo suele hacer posadas en donde convivimos extranjeros con mexicanos. Es agradable la diversidad. Casi siempre suele haber un mariachi y los extranjeros cantan en español algunas canciones que han aprendido en clases. Lo mismo con alumnos mexicanos, solemos participar con canciones en inglés o japonés.

Me ha sorprendido que los nipones no sólo identifiquen canciones típicas mexicanas, que muchos extranjeros reconozcan a bandas como Zoé o sepan de música banda, ranchera (Vicente Fernández, José Alfredo), o conozcan quién es Juan Gabriel (¿sabían que cantó en japonés algunas de sus canciones? https://goo.gl/RRfqhU).

Hace tiempo, un pequeño alumno nipón me platicó que le gustaba escuchar una estación de radio en particular porque transmitían el grupo CD9. Imagino que es bastante difícil que dos culturas en contacto no adquieran una característica una de la otra, sobre todo si los elementos culturales son tan cotidianos, como la música. Supongo que de la misma manera, nosotros como anfitriones de los extranjeros, adquirimos elementos culturales de los extranjeros sin que nos demos cuenta: hábitos en el trabajo, modelos empresariales (como los food trucks), costumbres y otras cosas más que algunos expertos han denominado como remesas culturales (https://goo.gl/Wo1fRr).

La columna de hoy aborda el tema de la música, un tema extensísimo en el que Mary nos comparte algunas experiencias que ha tenido en México respecto a la música (¿la alegría de los mexicanos se debe a la música, al baile?) y nos comparte sobre la popularidad del JPOP. Agradecemos sus comentarios.

Omar Tiscareño

Música para aprender idiomas y culturas | 音楽で言語と文化を学ぶ

Siento siempre que los mexicano son una etnia que le gusta mucho la música y canción es indispensable para ellos.

Porque cuando estoy trabajando y haciendo compras, veo frecuentemente que el personal mexicano que está cantando y escuchando la música, empieza bailar naturalmente y tocar la guitarra. Supongo que el cuerpo de ellos ya sabe música hasta los huesos.

メキシコ人は、音楽が大好きな民族であり、メキシコ人にとって不可欠であるといつも感じます。

なぜなら、仕事をしているときや、買い物をしている時でも、よく歌を口ずさんでいるメキシコ人を見かけますし、音楽がかかれば自然と踊りだしたり、ギターを弾きだしたりという光景をよく見るためです。メキシコ人は音楽が身体に身についている人たちなのだなあ、としみじみ思います。

Lo que me sorprendió cuando vine a México por primera vez fue que los mexicanos bailan mucho sin distinción de edad ni de sexo. A veces siguen bailando toda la noche. Como ya los mexicanos saben, los japoneses no pueden bailar bien. Particularmente no les agrada el tipo de baile apretandose la mano entre el hombre y la mujer ya que no tienen experiencia de eso. Cuando me toca bailar en México, los mexicanos me dicen a menudo “¡escucha la música!” “¡mueve la cadera y piel como te sientes!”. Me sorprende eso porque me impresionó lo que los mexicanos se mueven automáticamente cuando escuchan la música!! En mi caso no se mueve mi cuerpo automáticamente aunque escuche la música…

メキシコに来て驚いた事は、メキシコ人は老若男女問わずよく踊るということで、

時には一晩中踊っていることもあります。

メキシコに来た日本人は、一度はサルサを踊ったことがあると思います。しかしながら、メキシコ人もご存じのように日本人はダンスが得意ではありません。特に男女が手を取り合って踊るようなダンスは、経験がないためうまく踊ることができません。

メキシコでサルサを踊るとき、よく「音楽に耳をすませて!」「感じるままに腰を動かして!」と言われることがあります。私は驚きました。メキシコ人は音楽を聞けば自動的に身体がリズムにのるものなのか!!と。私は音楽を聴いても自然に身体が動くようなことはありません。

Por lo tanto, ¿los japoneses no les gusta cantar tampoco? Eso es totalmente no.

Existe “Karaoke” en Japón. Este se refiere al complejo para solo disfrutar cantar las canciones. La mayoría de japoneses van a Karaoke después de la escuela o trabajo para quitar el estrés, a veces cantan muchas horas.

しかし、日本人が音楽を好きでないかというと、そんな事はありません。日本には「カラオケ」というものがあり、若者から大人まで皆カラオケを楽しむからです。カラオケとは、歌を歌うために作られた場所であり、仕事や学校の後は皆カラオケに行きストレス発散のために何時間も歌う事もあります。

Cuando empecé a estudiar hace tiempo, siempre había escuchado canciones en español y estudiándolas cantando.

Una vez que recuerde letras de canciones, la manera que cantan sirve mucho aprender el idioma extranjero y acostumbrarse sin darse cuenta. Al poco de venir a México yo iba a escuchar Mariachi y siempre escuchaba y cantaba “Cielito lindo”, la que me encanta mucho.

La letra y el ritmo reflejan la característica de México y cuando la escucho siempre me siento muy bien.

スペイン語を勉強し始めた頃は、よくスペイン語の曲を聞いて歌詞を口ずさむことで勉強していました。流行っている曲は自然と毎日耳に入るし、歌詞を覚えておけば口ずさむことでいつの間にか口がその言語に慣れていくと思います。私がメキシコに来たはかりの頃、マリアッチをよく聞きに行きましたし、特に「シエリート・リンド」が大好きでよく口ずさんでいました。歌詞にもリズムにも、メキシコらしさが良く出ていると思いますし、聞くといつも元気がでます。

Frecuentemente me dicen unos mexicanos que estudian japonés que ellos escuchan canciones japonesas para aprenderlo. En los últimos años, gracias al animé japonés la mayoría de mexicanos conocen canciones japonesas. Se llaman “J-POP”. Me alegra de que se conozcan canciones japonesas mediante animé a la escala mundial. Me han dicho que algunas de las que he conocido desde cuando era niña, ya existe en versión español, me siento muy contenta y espero que se difundan más.

日本語を勉強しているメキシコ人に会った時にも、良く日本の曲を聴いていると言われる事があります。最近では、日本のアニメの影響で日本の曲を知っているメキシコ人にもよく出会います。日本のポピュラーミュージックの事を「J-POP」といいますが、アニメで使用される事で全世界に日本の曲が伝わるのはとても嬉しい事です。私が子供の頃から知っているアニメの曲などは、メキシコでスペイン語版になっているものもあると知り、とても嬉しく思いました。