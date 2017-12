Ciudadanos exigen que se abrogue la Ley de Seguridad Interior

En la primera reunión de actividades, Ciudadanos contra la Ley de Seguridad Interior proponen la creación de una organización

Se proyecta realizar una marcha el 7 de enero, con una convocatoria de al menos 200 personas

Con la idea de conformación de una organización formal en contra de la Ley de Seguridad Interior, se reunieron ciudadanos y activistas por los derechos humanos, gente dispuesta a trabajar para que se abrogue por completo esta ley; en Aguascalientes, Marcela Pomar Ojeda, activista y promotora de la iniciativa Ciudadanos contra la Ley de Seguridad Interior, indicó que en nada abona la falta de claridad y profundidad que en algunos medios de comunicación manejan respecto al tema, y el desinterés de la gente por informarse; “no se habla de la extensión y la magnitud de la Ley de Seguridad, no nos vamos a desanimar es una toma de conciencia ciudadana y vamos a empezar a movernos”.

Pomar Ojeda dijo que trabajarán en todos los niveles, en fábricas, en escuelas, en donde se pueda llevarán realizarán labor de proselitismo de conciencia; son cerca de 30 personas las que están completamente involucradas con esta causa, con su convocatoria, cada quien desde su área de influencia, se busca sumar a más personas, principalmente jóvenes, ya que la mayoría son conocidos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el CIDE y por redes sociales; la activista apuntó que es necesario llegar a otros sectores con toda la gente que esté interesada abonar a la mejora de la situación de nuestro país.

“Pensamos vincularnos con otras asociaciones como con Casa Migrante, colectivos, grupos, asociaciones, llegar a empresarios, decirles que no somos mitoteros, pero se trata de una toma de conciencia porque si no lo hace nadie el asunto se va a venir encima;”, Pomar Ojeda dijo que entre los mitos que surgen sobre esta ley es que si no eres “malo”, no debes preocuparte por la presencia del ejército ya que no te van a hacer nada, sin embargo, no hay una claridad entre buenos y malos, nadie merece ser torturado o asesinado, cualquiera que sea el caso.

No por el hecho de que una persona no esté inmiscuido en las drogas, se libra de las consecuencias que implica la pretensión de combatir esta problemática con más violencia, muchas de las víctimas que ha cobrado esta lucha en los últimos once años, no tenían nada que ver con el narcotráfico y el crimen organizado.

“Pasaron por ahí y ahora es peor, porque la ley dice que tan sólo basta con la presunción de sospecha (…) a una sola persona que va caminando lo agarra un retén, y le parece sospechoso, como ahora la información es totalmente confidencial y ya no va haber acceso a la información igual y lo desaparecen y jamás volvimos a saber del papá, de la mamá porque va haber una absoluta discrecionalidad para que ellos actúen y hagan lo que quieran”, condenó la activista.

Hizo un llamado a alzar la voz y sumar esfuerzos, para que desde su nivel de injerencia actué en contra de esta ley y se exija la no aprobación por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto; se permitiría un estado militarizado que defiende el uso de la fuerza extrema.

La organización que se busca consolidar con la ciudadanía tiene como principal objetivo trabajar en el aspecto legal para impugnar la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia, con argumento en los artículos que se violan en cuanto a derechos humanos; Pomar Ojeda dijo que se hará labora también por desde el aspecto político-electoral, ya que es el mayor interés de los aspirantes a un puesto de elección popular, conseguir el voto ciudadano, “queremos nosotros por esta vía saber cuáles son las posiciones de los aspirantes a cargos públicos, que nos digan exactamente qué es lo que están pretendiendo, a quienes desapruebe esta ley, por ellos vamos a votar”.

Se trabajará de la mano con el sector económico y productivo, que ha sido severamente dañado por esta situación; se generarán vínculos con otras instituciones y organismos, ONG, asociaciones civiles, religiosas, colectivos y con todas las esferas sociales que sea posible en forma de educación, concientización y protesta.

Actualmente es posible contactar a los activistas para sumarse a esta causa a través del grupo público de Facebook Ciudadanos contra la Ley de Seguridad Interior, con la organización en forma buscarán estrategias para llevar a más gente, sobre todo a quienes no tienen acceso a las redes sociales, todo con el objetivo de sumar a todos aquellos que estén en contra de esta ley violatoria de los derechos constitucionales, para que se abrogue por completo, de aprobarse, la lucha seguirá con más fuerza, enfatizó la activista.

Entre los puntos que se trazaron en la primer reunión de actividades, también se planteó la convocatoria a una marcha el 7 de enero, en la que se pretende sumar al menos a 200 personas a esta causa.