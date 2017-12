La Purísima… Grilla: Asamblea de víctimas

Del tianguis a Palacio. Hoy María Teresa Jiménez Esquivel dará a conocer su primer Informe de Gobierno y se espera que, como presidente de la capital del estado, dé a conocer más acciones que sus similares de los otros 10 municipios que, en su mayoría, se limitaron a presumir como propias las obras que han sido inversiones tanto del gobierno estatal como Federal, probablemente a estos se sumen algunas inversiones del capital privado como el caso de Adopta un Camellón o el Paradero Seguro… sea como sea, la alcaldesa también debe hablar del avance de algunos temas que se han metido a la congeladora, siendo uno de ellos, o por lo menos el que más explotó durante su campaña la revocación de la concesión del agua, del que la información ha estado a cuentagotas por parte de la administración municipal… Mucho se espera de María Teresa Jiménez en materia de seguridad, pues durante su gira por tianguis y colonias para dar adelantos del informe, el tema se ha abordado tangencialmente, haciendo énfasis en la proximidad de la policía municipal y la promoción de la línea telefónica Hagamos Equipo 072, para atender emergencias y reportes de todos los servicios, por el incremento de los delitos del fuero común, así como por las últimas declaraciones del gobernador Martín Orozco Sandoval acerca de la responsabilidad de los alcaldes en materia de seguridad, será un reto para Jiménez Esquivel eludir los señalamientos.

Antecedentes para no olvidar: No todos los avances en materia de derechos humanos tienen origen en las legislaciones que inician desde la Ciudad de México y que permean al resto de las entidades, explicó Ricardo Hernández Forcada, director de Salud, Sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Detalló -sorpréndase usted- que el primer estado en legislar en materia de no discriminación en todo el país fue Aguascalientes, al llevar a cabo una reforma al Código Penal en 1998 , como resultado de aquel inolvidable letrero a las puertas de extinto balneario del Ojocaliente que prohibía la entrada a perros y homosexuales; lo cual motivó que en Congreso de la Unión se diera pie a la reforma en este sentido, junto con la Ciudad de México y Chiapas, por los que fueron estas tres entidades las primeras en considerar la discriminación como un delito. Resulta importante que los aguascalentenses no olvidemos este dato histórico a la hora de siquiera considerar acotar o cuestionar alguno de los derechos humanos a una persona o a los miembros de alguna comunidad, ya sea de la diversidad sexual, indígenas o a los migrantes, por poner un ejemplo. Y más que recordárnoslo a nosotros, los antecedentes van para los 27 miembros del Congresito, que lo tengan en cuenta cuando revisen las comparecencias de Wilfrido Isamí Salazar Rule, Enrique Pimentel González Pacheco, Pedro Edmundo Becerril Alba, Roberto Reyes Jiménez, Ricardo González Serna y José Asunción Gutiérrez Padilla; más todavía, que se tome en cuenta a las voces que se han alzado señalando las pifias y mentiras que algunos de los aspirantes a suceder a Jesús Eduardo Martín Jáuregui han cometido frente a los diputados, algunas de ellas muy peligrosas viniendo de quien debe defender los derechos humanos, porque de eso se trata elegir a un ombudsman, de escoger a quien mejor pueda asumir el papel de “defensor del pueblo”, no a quien le llene el ojo al jefe político o a quien se le deba un favor, los diputados tienen entre manos algo más que un cargo, es la lucha por la vigencia del Estado de Derecho en la entidad, el equilibrio de fuerzas… a ver si no se “enferman” y faltan o bien, se abstienen.

Guayabazo. Exhorta el alcalde de Calvillo, Adán Valdivia López, a que se haga un uso responsable de los créditos y se atiendan los pagos a proveedores y prestadores de servicio, a fin de que no se deje a los siguiente que asuman el cargo en las presidencias y gobierno en general deudas impagables, que desestabilizan la economía y ejecución de programas gubernamentales. “Debe de ser de manera muy responsable que las administraciones independientemente de los colores no arrastren a la ciudadanía a esos temas; hasta donde se puede se hace y hasta donde no tenemos que buscar cómo mejoramos la situación para lograrlo”; indicó el presidente municipal. Y ya que hablamos de este Pueblo Mágico, la administración le quedó a deber mucho a los calvillenses en el arranque de la Feria de la Guayaba; será que el exalcalde Javier Luévano Núñez les dejó la vara muy alta, ya que en los tres años de su administración ofreció una verbena con muy buena calidad, que incluso el IMAC en la capital en muchas ocasiones trató de imitar, al menos en la talla de los artistas presentados en el teatro del pueblo; o es tal vez que la Fiestas de Mayo no fueron suficientes para que los actuales funcionarios tomarán experiencia en este primer año. Lo cierto es que muy deslucida y prácticamente sola estuvo la plaza con la coronación de la reina de la Feria, ya que los asistentes, que no fueron lo que en otros años, apenas terminó el evento se retiraron y aquello estaba más sólo que domingo después de la religiosa celebración eucarística; deberán apostarle a mayor difusión de las actividades a realizarse en los próximos días en el Valle de Huejúcar, pues no se vale que con la inversión que se hizo de un aproximado de 3.5 millones de pesos, tenga tan poca afluencia.

Extrañando a Leo Dan. Ya fue, oficialmente José Antonio Meade Kuribreña el precandidato del Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, ayer se registró, cumpliendo paso a paso con el ritual avejentado y populachero que acostumbran las huestes del tricolor, días antes, el jefe de la tribu priista en Aguascalientes, Enrique Juárez de su ronco pecho realizó lo que mejor puede hacer José Antonio Meade por la entidad, que vuela a ser el “pequeño gigante de México”, como apodó Carlos Lozano de la Torre esta tierra… Bueno, pues si eso es lo mejor que puede ofrecer, ya sabrán si votan o no por él.

La del estribo. “Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”, sí, así lo prometió el morenita mayor, amnistía a los capos, es la apuesta de Andrés Manuel López Obrador, ah, eso sí, antes va a pedir el apoyo de las víctimas… a ver cómo se las arregla para que levanten la mano en asamblea popular los miles de asesinados, los miles de desaparecidos. Carajo.

