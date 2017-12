La Purísima… Grilla: Cultura de paz

Informe. Pasó lo que tenía que pasar, a pesar de los anuncios de la inversión en obras y proyectos, a pesar de que personalmente María Teresa Jiménez Esquivel está bien evaluada, como los informes de gobierno se confunden con una lista de éxitos, no faltó quien viera el negrito en el arroz, en esta ocasión fue el regidor Mauricio González López, quien representó a la oposición del Cabildo, cuestionó los avances en materia de seguridad pública pues a pesar de la flexibilización para poder acceder a ser policía, la adquisición de cien nuevas patrullas y el despido de José Héctor Benítez López de la SSPM para que su lugar fuese ocupado por Antonio Martínez Romo, octubre ha sido el mes más violento en 2017 y difundió la estadística del semáforo delictivo, la cual señala que cada 2 horas y 7 minutos sucede un robo a una casa; que cada 3 horas y 39 minutos hay un robo a un negocio; que cada 2 horas 41 minutos un vehículo es robado; que cada 93 horas ocurre un homicidio. “Es perturbador conocer que los robos a cuentahabientes han escalado hasta ser ahora robo y asesinato. Y desconcierta e inquieta saber que diferentes colonias se han unido para protegerse por su cuenta… revelando un escenario evidente de indefensión”, dijo Mauricio González en relación con el creciente número de vecinos que se organizan para combatir la delincuencia. Además, lamentó, Aguascalientes pasó a ser el tercer estado con más actos de violencia contra la mujer con más de 200 mil víctimas que han declarado no haber recibido apoyo por parte de ningún orden de gobierno, y mencionó que con más de 150 suicidios en el año, la administración municipal no ha definido una estrategia clara para disminuir esta cifra que se alimenta en su mayoría de casos ocurridos en la capital. González López también se refirió en su discurso a la promesa de Jiménez Esquivel en campaña para remunicipalizar el servicio de agua potable y alcantarillado de la que se han visto pocos avances, así como a las cuatro mil luminarias deficientes que hay en la red de alumbrado público; además de que solicitó que el apoyo a grupos vulnerables no se limite a el otorgamiento de microcréditos. El regidor hizo referencia a que la administración municipal no ha definido una estrategia transversal y contundente para la prevención del suicidio con las especificaciones que propone la Organización Mundial de la Salud. Consultas, pláticas y talleres han resultado medidas pasivas para lo que es la segunda causa de defunción de personas entre los 15 a 29 años. “La prevención del suicidio” tema inevitable que deben anotar como pendiente cada día en cada agenda de la administración.

Lamentable, hace unos días pusimos en portada que el Congreso no se estaba tomando en serio la prevención del suicidio, y con datos, mostramos que el Centro Comunitario de Salud Mental Agua Clara estaba recibiendo el mismo presupuesto que hace diez años, a pesar de lo que la diputada panista Cristina Urrutia de la Vega asegura, en eso estábamos, en espera de que la autoridad rectificara, cuando el mismísimo secretario de Salud de Aguascalientes, Sergio Velázquez García, se disparó en el pie, el funcionario dijo en la Tercera Reunión de la Red de Municipios Saludables que “La autoprivación de la vida no es cuestión de salud mental, sino de salud emocional, de valores, de desintegración familiar y de adicciones; hoy el panorama ha cambiado, anteriormente siete de cada diez personas se autoprivan de la vida bajo los influjos de alguna sustancia adictiva; hoy solamente son cuatro de cada diez”; así que desde ahora digamos adiós a la revisión del presupuesto para prevención del suicidio y las adicciones, porque estamos mejor que antes.

Mismo discurso o al menos en la misma línea de desviar la atención, el de Paloma Amézquita, quien señaló que es la desintegración familiar lo que provoca que haya menores de cinco años delinquiendo, la presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso del Estado consideró esto como un fenómeno social en crecimiento. “Estamos viendo ya niños de cinco a seis años ya en anexos, ya es alarmante esta situación y es una situación que ya se comentó en el DIF y qué bueno, se van a tomar acciones al respecto”… Ajá. Expuso que será a través de una brigada del DIF como se establecerá contacto con los padres de los niños que se encuentren en situación de ser señalados como delincuentes. La panista manifestó que Aguascalientes está viviendo descomposición social y como resultado se presentan los incrementos de delincuencia y de adicciones, por ello es que se solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas la realización de un estudio que determine cuántos anexos existen para menores de edad, con el objetivo de que se abran este tipo de instancias de carácter público para atender esta problemática, puesto que hasta ahora sólo se ha detectado un centro de atención en este rubro, el cual funcionan de manera privada, o sea que a buen árbol se arrima, porque el Instituto de Investigaciones Legislativas es un elefante blanco que nada hace, porque nada de presupuesto tiene.

Ni modo. No prosperaron los intentos de algunos diputados para que se cancelara el replaqueo o que al menos se asignara un costo más accesible al canje de láminas, sin embargo se aprobó por mayoría una tarifa de 475 pesos, que con el pago de control vehicular asciende a mil 40 pesos; el líder del PRD en Aguascalientes, Emanuelle Sánchez Nájera, dijo que se analizará la posibilidad de apoyar a la población para que interpongan amparos sobre esta medida. Aclaró que en todo momento la postura del partido que encabeza fue las de apoyar la medida si servía para tener un eficiente control del parque vehicular, siempre y cuando no se le encontrara un tono sólo recaudatorio y cuando se aplicara una política seria de descuentos para personas que no pudieran cubrirlo; al no encontrar satisfechas estas cuestiones, la representación del PRD dentro del Congreso lo votó en contra, “hay que valorar entonces cómo pueden ser posibles los amparos y si tienen un conducto legal los podremos apoyar”, resaltó. De nuevo: ajá.

La del estribo. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador no dijo lo que sí dijo acerca de darle amnistía a los jefes de los cárteles del narcotráfico “siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas”, en el papel de Rubén Aguirre (el vocero de Vicente Fox), la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky salió a decir que no era cierto, aunque hay grabaciones que prueban que sí… No sabemos qué es peor, quienes niegan que López Obrador dijo lo que dijo, o especialistas reconocidísimos como Froylán Enciso que transformó la ocurrencia del mesías morenita en “una propuesta atrevida que busca la construcción de una cultura de paz”… no es dios, de veras, no es de dios.

