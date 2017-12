La Purísima… Grilla: El que parte y reparte

Seguridad, ese es el tema, esa es la preocupación mayor de la población, no importa si vivimos casi en el paraíso, como asegura Martín Orozco Sandoval, si no es para tanto el aumento de delitos del fuero común, como indica María Teresa Jiménez Esquivel, ni seguir discutiendo si es una cuestión o no de percepción, todo está vinculado, de ahí la importancia de la discusión pública de la Ley de Seguridad Interior, que ayer, afortunadamente, no se votó en la Cámara de Senadores; en Aguascalientes, también lo comentamos ayer, las opiniones están divididas, el diputado panista Gustavo Báez Leos aseveró que con el tema de la seguridad pública han sostenido muchas reuniones con alcaldes, y en el ámbito nacional acudió una representación de diputados locales con los diputados federales a exigirles una modificación a la Ley General de Seguridad Pública y así conformar el sustento legal del Mando Único al Mando Mixto, sabedores que es la seguridad una de las principales demandas de la ciudadanía. Respecto a la Ley de Seguridad Interior reconoció que es un tema que incluso ha causado división entre los legisladores federales panistas de ambas cámaras; al respecto se manifestó a favor de la incursión del Ejército en las calles, pero con sus reservas. “La seguridad es tarea de todos, de todas las áreas (…) sin duda yo estaría a favor -pero que- no asumieran el rol de los policías, pero sí que dieran un apoyo al tema de estar patrullando, creo que sería sin duda de beneficio”, expuso Báez Leos, al tiempo que negó que la participación de las fuerzas castrenses sea consecuencia de la ineficacia de las corporaciones de Seguridad Pública… este, pues, ¿cómo explicarle al diputado?, a la mejor no tiene muy claras cuáles son las funciones del Ejército y cuáles las de las policías, en serio, ¿militares patrullando?; es que se les hace fácil, como al regularmente atinado Francisco Ruiz, dirigente de la Coparmex, quien señaló la necesidad de que en la Cámara de Senadores se discuta y perfeccione la iniciativa de César Camacho Quiroz, y que además se legisle de una vez por todas sobre el Mando Único o el Mando Mixto; lo que en nuestra opinión es lo más conveniente, no así para los gobernadores y presidentes municipales, que en esta materia, le siguen jugando al tío Lolo, echándose la bolita de la responsabilidad de la seguridad pública.

Anticorrupción. El Consejo Ciudadano Anticorrupción da a conocer el nombre de los 20 aspirantes al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

1.- José Armando Bajos Rodríguez.

2.- Francisco Miguel Aguirre Arias.

3.- José de Jesús Suárez Mariscal.

4.- Sergio Lira Padilla.

5.- Zafiro Anayatzin Padilla Padilla.

6.- Rosalba Torres Soto.

7.- Sergio Rodríguez Prieto.

8.- Jaime Antonio Randolph Rodríguez.

9.- María Teresa Belmont Acero.

10.- Antonio Rodríguez Silva.

11.- Josefina Díaz Aguilar.

12.- Erick Monroy Sánchez.

13.- Alejandra Yazmín González Sandoval.

14.- Carlos Hugo Maza Arévalo.

15.- Salvador Vázquez Caudillo.

16.- Mireya Castañeda Martínez.

17.- Montserrat Nájera Moreno.

18.- Julio César Esparza Hernández.

19.- Fernando Carrillo López.

20.- José Guadalupe López Ramírez.

Para su selección se realizará un análisis curricular y valoración de los aspirantes para identificar a los mejores aspirantes; los candidatos se someterán a una entrevista, la sociedad puede participar elaborando preguntas, mismas que se pueden enviar al correo [email protected]

Otra selección pendiente, para la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, el perfil idóneo para encabezar la Cedha es Wilfrido Salazar, al considerarlo con amplia experiencia en el tema de los derechos humanos, especialmente en violencia de género y de las personas de la diversidad. Sobre el aspirante Asunción Gutiérrez, quien se rumora es el favorito de la bancada panista en común acuerdo con la priista, aseguró respetar también su experiencia profesional, a la vez que negó que exista dicho consenso, o al menos ella lo desconoce. Elsa Amabel Landín señaló que ha estado atenta a los perfiles presentados, sobre todo aquellos con antecedentes en el área de derechos humanos, con ligas con las organizaciones civiles, con los temas de mujeres, con los temas de diversidad sexual; consideró importante que los perfiles no tengan antecedentes de conservadurismo o de no experiencia en el tema; quizá valdría la pena entonces que la priista y todos los miembros del Congresito le echen un ojo al Desplegado que hoy se difunde en La Jornada Aguascalientes, en el que un buen número de personas respalda la candidatura de Wilfrido Isamí Salazar Rule, y señalan las razones… Lo que se debe esperar de los diputados, es que al momento de decidir, hagan públicos los motivos, para que nadie los acuse de pactar en lo oscurito.

Ausentes. Parece que las áreas de comunicación siguen sin entender cuál es su función dentro de las instancias gubernamentales, y pocas, contadas, son las personas que realmente, incluso a veces sin ser su función, se preocupan más por facilitar la labor a los medios de comunicación, incluso que sus jefes; sin embargo es lamentable que en la mayoría de los casos, estos “trabajadores” sólo sean un lastre más para las arcas municipales, al no saber siquiera hacer lucir a sus funcionarios, mucho menos difundir en los medios los alcances logrados. Tal es el caso que al responsable de la comunicación en el municipio de San Francisco de los Romo le ganó más la flojera que el interés que La Jornada Aguascalientes dio al informe de la alcaldesa de dicha demarcación, y decidió simplemente no enviar información para su difusión; si es este de los eventos protocolarios más importantes para un Ayuntamiento, donde pueden destacar lo que han hecho, que se puede entender cuando son ellos mismos quienes lo minimizan, al ni siquiera haber enviado invitación a la prensa para la cobertura de la mencionada presentación de avances en este primer año de ejercicio gubernamental… pero eso sí, tanto del informe de Cuauhtémoc Escobedo Tejada como de Irais Martínez hay bien muchas fotos en Facebook, no cabe duda que la cultura de la selfie está haciendo mella en la toma de decisiones en materia de comunicación.

Walking Dead. Mientras que los independientes andan batallando para lograr su registro para contender en las próximas elecciones hay quienes prefieren las viejas rutas como el exalcalde de la capital Juan Antonio Martín del Campo, quien convencido de que quiere una senaduría, afirmó que si en el PAN no lo valoran, no tiene empacho en tocar puertas en otros institutos políticos como la representación estatal de Movimiento Ciudadano con cuyo representante, Jaime Durán Padilla, ya sostuvo una charla… Sólo esperamos que los políticos locales del PAN, con su característico arribismo, no vean al Frente Ciudadano por México como un método para ampliar sus fórmulas rumbo a 2017, porque todos merecen respeto, ¿qué no?, pues la necesidad de establecer diálogo con las diversas fuerzas políticas en la entidad del dirigente de Movimiento Ciudadano, se confunde con una política de puertas abiertas al cascajo, de ahí que el ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat ya se anda levantando de entre los muertos para apuntarse al Senado, ¿en serio?… pues sí.

Repartición. Y desde la capital del Imperio, Dante Delgado marcó línea y plazo para el Frente Ciudadano por México, ante el destape de Miguel Ángel Mancera como el candidato de los perredistas, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano propuso la siguiente repartición para lograr “candidaturas competitivas”, dijo Dante Delgado que la candidatura presidencial tendrá que ser para el PAN, la candidatura en la Ciudad de México que se la lleve el PRD, suponemos que para Alejandra Barrales, y el liderazgo del Frente Ciudadano por México en el Senado recaiga en Miguel Ángel Mancera… y dio un plazo de 72 horas a los otros partidos del Frente para que digan si sí o si no… Chas.

La del estribo. Y recogiendo rumores desde la capital del Imperio, nos encontramos con otro, dicen las malas lenguas que el ex gobernador priista Otto Granados Roldán dejará la subsecretaría de Educación para irse a Sedesol, ¿será?, no parece lógico, no cuando ayer José Antonio Meade se llevó de ride a Aurelio Nuño, dejando ver que se lo jalará para coordinador de campaña, porque lo que sería “natural” es que Granados Roldán ascendiera en la SEP, porque en Sedesol el PRI necesitará a un hábil, pero sobre todo sutil operador político y, por las declaraciones recientes, no se ve que el exgobernador las tenga todas consigo… A ver qué sale.

