La Purísima… Grilla: Inexplicable

El bienestar del alma. Encuentro Social es un partido de derecha, que está en contra de los derechos civiles, no sólo eso, discrimina y está en contra de la ley, porque no considera que todos tengamos los mismos derechos, el matrimonio igualitario lo ve como una aberración, y piensa que el mejor lugar para las mujeres es la cocina, además, esa organización es una herramienta de Miguel Ángel Osorio Chong, de acuerdo a un reportaje publicado por Martha Martínez publicado en Reforma en 2015, si bien la agrupación política surgió en Baja California, fue en el estado de Hidalgo donde obtuvo mayor porcentaje de votos y “Desde julio del año pasado, cuando el INE le otorgó su registro como partido político nacional, al PES se le relacionó con dos hidalguenses claves en el gabinete de Enrique Peña Nieto: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ambos ex gobernadores de la entidad”, bueno, pues con esa horda, ayer, formalizó su alianza Andrés Manuel López Obrador, así como con el Partido del Trabajo, Morena va con el autodenominado “partido de la familia” y con un cadáver cuyos líderes, por lo menos Alberto Anaya, lleva regalos a Kim Jong-Un y declara que ya quisiera México el desarrollo y servicios de esa dictadura. A López Obrador lo caracteriza su negativa a dar explicaciones, nadie lo cuestiona cuando aseguró que la alianza Juntos haremos historia (como nombraron a la reunión Morena-PT-PES) “incluye principios, que incluye valores culturales, morales, espirituales, porque no sólo vamos a triunfar, vamos a ganar la presidencia para buscar el bienestar material, sino también para buscar el bienestar del alma”… Jodido, muy jodido, no hay otra forma de decirlo, Y sí, ya esperamos la furia de los AMLOvers, porque si algo distingue a los morenitas es la ferocidad ciega y sin argumentos con que defienden todo lo que diga su líder, eso sí, fácil no la van a tener, sobre todo cuando tengan que mirar a las mujeres y decirles que su lugar es en la cocina.

Vergüenza. Otro que tendrá que dar explicaciones es Jesús Morquecho Valdez, el diputado local de Encuentro Social, actual aliado de Acción Nacional en el Congresito y al que los panistas le regalaron la presidencia de la Comisión de Educación, ¿cómo va a funcionar ahora?, ¿lo van a sentar junto a Alejandro Mendoza, ahora va dar conferencia al lado de Aldo Ruiz y David Monreal?, menos mal que ya se va, pero el daño ya está hecho, apenas ayer, Morquecho Valdez votó en contra de la eliminación del pago de Cuotas escolares, y eso que es una promesa de campaña de Martín Orozco Sandoval, a la mejor el pastor ya tiene conexión directa con las voces del más allá, es decir, de la capital de la República, y sólo obedece órdenes, igual la tendrá difícil porque entendemos que no puede adorar imágenes, ¿y cuándo le pongan a reverenciar a López Obrador?… Asquito.

Sin vergüenza. Otro que reapareció sin vergüenza fue el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, en un programa de radio reiteró que los cuatro procesos penales por desvío de recursos iniciados por el gobierno anterior son montajes en su contra. “Hay más de qué acusar a Carlos Lozano, que de lo que me acusan a mí”, le lloriqueó a Rocío Gutiérrez y amenazó con hacer públicas las pruebas; según el panista, Lozano de la Torre habría comprado de manera irregular los predios en los que se edificó el complejo Nissan 2. Señaló que el anterior gobernador se rodeó de un equipo de gánsteres políticos expertos en manipular la ley, entre ellos Fernando González de Luna, a quien acusó de haber orquestado aquella célebre detención en una corrida de toros durante la Feria de San Marcos en 2014. Reynoso Femat se dijo panista de cepa, aunque la cúpula de su partido busque su expulsión, y que si bien no busca una candidatura, sí está conformando un grupo político para impulsar candidaturas… Otro con ánimo de levantar cascajo.

El club de los fracasados. Muy adelantados andan los del Partido Revolucionario Institucional; aún no se define los perfiles que habrán de postular a los comicios federales 2018, pero para el 2019 ya tienen más que claras las cartas que habrán de mover; y es que recientemente se dio a conocer la consolidación de la Fundación México para el Desarrollo Municipalista, que si bien en su conformación tiene sanos intereses , al estar conformada únicamente por militantes priistas, se ve claramente que su intención es lograr posicionar la candidatura a la presidencia municipal en 2019. Se especula que entre los 17 que conforman la mencionada organización habrá de salir el gallo para contender por la capital del estado, a fin de suceder en el cargo a María Teresa Jiménez Esquivel; lo integran Héctor Macías Díaz, presidente de la misma; Marco Aurelio Díaz Díaz, tesorero; Edgar Bussón Carrillo; Adrián Ventura Dávila; Tagosam Salazar Imamura López; Enrique Rangel Jiménez; Luis Enrique Maza Rodríguez; Anibal Ovalle; José Robles Gutiérrez; José Macías; José de Jesús Ortíz Macías; Gabriel Esquivel Veloz; Juan Carlos Martínez Moreno; Netzahualcóyotl Ventura Anaya; Antonio García, Alfredo Enciso Campos; y Roberto Tavarez Medina… No, no aparece Pierre No Doy Una, pero haga de cuenta.

Ley de Seguridad Interior. En el Senado, las Comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos votaron a favor en lo general del dictamen que aprobaría la Ley de Seguridad Interior y lo pasaron al pleno para su votación, pero los senadores decidieron interrumpir la sesión y dejar para hoy la votación, en contra de todos los que se han manifestado en contra, que por cierto, no cuenta entre sus filas al gobernador Martín Orozco Sandoval, quien reafirmó su postura con respecto a la Ley de Seguridad Interior durante el arranque del Operativo de Seguridad por Navidad; acompañado de los representantes del Grupo de Coordinación de Aguascalientes insistió en que “La ley se requiere, se requiere realmente normar algunas actividades que tiene el propio ejército por un momento, en una solicitud en una situación que se viva por petición del ejecutivo estatal o por el presidente cuando vean que se sale de control algún estado, pero son medidas muy acotadas en tiempo y forma”. Dijo conocer el documento desde que era senador para normar el trabajo del Ejército Mexicano y de la Marina que complementa la función de las corporaciones policiales en algunos de los estados del país. Orozco Sandoval aseguró que la iniciativa será avalada por el Congreso de la Unión, aunque probablemente no salga pronto ya que el Senado concluye su periodo el 15 de diciembre y aún se están haciendo análisis solicitado por el propio presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador admitió que a los gobernadores les tocaba asistir a la reunión el lunes, aunque él no pudo por motivos de agenda. “Estoy convencido de que va a salir con modificaciones entre hoy y mañana”. Pues sí, qué pena.

Integrantes de la Junta de Gobierno del IAM. Hoy subirá para la aprobación del pleno la conformación de las cuatro fórmulas de ciudadanas que conformarán la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, justo con las ocho personas que se registraron. Según el acuerdo emitido desde la Comisión de Equidad de Género dicha junta estará conformada en la fórmula uno por Andrea Carolina Tiscareño López como propietaria y Jahel Alejandra Alba Áviles como suplente; en la fórmula dos están Cecilia del Refugio Palomo Caudillo y como suplente Patricia Durán Muñoz; en la tercera como propietaria figura Jimena Cuéllar de Luna y como suplente Rosa María de Luna Berumen. La importancia de este órgano colegiado es coordinarse con la directiva del IAM para la planeación de políticas públicas en favor de las mujeres. A ver qué sale.

La del estribo. Benévola irregularidad. Cuando un tema se vuelve moralmente confuso lo más adecuado es ceñirse lo más posible a las normas, resulta que trabajadores de los Cendis Sierra Fría, esos vinculados con el presidente estatal del Partido del Trabajo, Héctor Quiroz Muñoz, se manifestaron en el Instituto de Educación de Aguascalientes porque los recursos que ha asignado desde mayo corresponden sólo a los 100 trabajadores autorizados que brindan servicios a los centros, sin embargo hay más de 40 trabajadores que no son maestros como: sicólogos, maestros de danza, de pintura o cocineros, que no han recibido un sueldo desde mayo, a pesar de que antes sí lo hacían, porque no están autorizados; es sabido sin embargo que los Sierra Fría son unos de los Cendis con mejor servicio en Aguascalientes pero al final de cuentas, como lo sugirió Lourdes Carmona Aguiñaga, directora de Servicios Educativos del IEA, es necesario pagar las irregularidades, por buenas que sean.

