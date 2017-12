La Purísima… Grilla: La mano al fuego

Reserva. Martín Orozco Sandoval se reservó el tema partidista en la entrevista que ofreció este lunes a los medios locales, con todo y que vía Twitter compartió sus parabienes a Ricardo Anaya Cortés por su registro como candidato a la Presidencia de la República por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano: “La verdad es que inician los procesos, quiero ser muy respetuoso en los momentos de mi trabajo, no hablar de la parte partidista, porque va a iniciar el próximo año, vamos a vivir seis meses intensos y trataré de mantenerme al margen de todo esto (…). Mi vida del partido la haré en los momentos libres, ayer fue domingo, participaré cuidando todo lo que marque la ley para no caer en ningún error”, fue la respuesta ante la pregunta insistente sobre su opinión a lo ocurrido en el ámbito nacional. Orozco Sandoval dejó en claro que espera que sus funcionarios también se priven del tema en días y horas laborales… ¿será un jalón de orejas? Más tarde aseguró que pedirá abordar el tema al dirigente estatal blanquiazul, Paulo Martínez López, quien no contestó a las llamadas para esclarecer los documentos que se han estado compartiendo desde medios nacionales y en los que se sugiere que ya está acordada la distribución de candidaturas para diputaciones federales y senadurías. Ya en lo que concerniente a su administración, el gobernador reconoció que aún no hay fecha para la tan anhelada reunión de seguridad con los gobernadores de Jalisco y Zacatecas por motivos de agenda. Este último está de gira por Asia y a su regreso se espera agendar el encuentro que pudiera esperar hasta 2018.

Otra reserva. Las manos al fuego no se pueden meter por nadie, lo tiene claro y lo afirma el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera, al cuestionarle su opinión sobre la intención y difusión que está haciendo Ricardo Anaya de su persona con miras a suceder a Enrique Peña Nieto en Los Pinos, postulado por la coalición Por México al Frente, el perredista dijo que como precandidato puede ser él, como pueden hacer campaña otros interesados, por lo que no hay nada seguro y nadie puede declararse dueño de una candidatura; “hay controles y formas que uno intenta consolidar pero nada más, de ahí en fuera es algo que él deberá aclarar como precandidato y como persona”. Dijo que las declaraciones sobre el historial en Querétaro, por las acusaciones de enriquecimiento inexplicable que pesan sobre Ricardo Anaya y su familia deberán de aclararse, sin embargo, dijo que hasta donde se sabe no ha pisado una sola vez la cárcel por estos supuestos, ni se le ha comprobado nada ilegal hasta ahora, por lo que incluso consideró que las declaraciones vertidas por El Universal, debieron retractarse públicamente. “Ganó un juicio en donde El Universal debía retractarse de lo que había publicado y debía darle espacio al propio Ricardo para que explicara parte de esto que ellos publicaron; eso es lo que hoy conocemos” … pues sí, pero son tiempos de campaña.

Estás que te vas y te vas… El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes urgió a la Comisión de Justicia del PAN -integrada por Luis Felipe Bravo Mena, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Silvia Guadalupe Garza Galván y Fauzi Hamdan Amad– diga si el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat será o no expulsado de las filas blanquiazules; después de un prolongado litigio, que incluso llegó a manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano intrapartidista lleva 53 días sin pronunciarse sobre el asunto, lo que pudiera mermar los planes de Reynoso Femat quien tiene intenciones de contender desde Acción Nacional por un cargo de elección popular. La Comisión de Justicia del PAN inició el proceso de separación del exgobernador en abril, al considerar que el proceso penal por la compra simulada de un tomógrafo de 13.8 millones de pesos mancha la honra del partido. En la misma sesión, se aprobó por mayoría, con el voto de Claudia Eloisa de León y Héctor Salvador Hernández Gallegos, revocar la suspensión de los derechos como militante de Reynoso Femat por seis meses que le fue impuesta por el CEN blanquiazul, al considerar que esto violó el principio de presunción de inocencia, pues el caso aún no ha sido resuelto todavía… La verdad es que la buena estrella de Luis Armando Reynoso no se agota, decidan lo que decidan los panistas, el exgobernador sale ganando, si se queda en el blanquiazul

No será la suerte la que defina al próximo ombudsman. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congresito, Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, explicó que la elección para el próximo ombudsman no habrá de definirse a través de la insaculación, ya que ese procedimiento se sigue únicamente para decidir quién será la persona que supla al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en caso de que no concluya su mandato. En la situación que habrá de darse el jueves 14 de diciembre en el Legislativo es que se podrá llamar a los diputados hasta a tres votaciones para que salgan los 18 votos en la misma sesión, de no ser así se tendrá que reiniciar el proceso, es decir que nuevamente habrá que sesionar la comisión legislativa para emitir una nueva convocatoria y restaurar todo el proceso. Guillermo Gutiérrez, también presidente de la Mesa Directiva, dijo que una vez que se remitió a los 27 diputados el informe por parte de la Comisión de Derechos Humanos de los tres perfiles que se definieron, se buscará llegar a un consenso con todo el Poder Legislativo, a fin de que el nuevo titular de la Cedha esté a la altura del organismo; tanto va el cántaro al agua, es decir, tanto insisten en que no hay acuerdos para que elijan a Asunción Gutiérrez Padilla, evidentemente el menos apto de la terna, sin los méritos de Enrique Pimentel González Pacheco y Wilfrido Isamí Salazar Rule, ojalá nomás sea nuestro sospechosismo de siempre.

Para el último. La ausencia de la figura legal del acoso callejero como una falta administrativa en el municipio de la capital es una muestra de que en este país, en todo y principalmente en el gobierno y la política todo se deja hasta el último y es que la presidente de la Comisión de Equidad de Género en el Cabildo, Jennifer Parra Salas, prometió que la ley se armonizará con el Código Municipal antes de que termine el plazo que concluye el 23 de enero de 2018, pero la modificación permanece atorada en la Comisión de Gobernación actualmente… lo más preocupante es que si eso sucede en la capital del estado donde están todos los ojos puestos, ¿Qué se puede esperar de los otros 10 municipios? Y mientras tanto el acoso callejero, uno de los primeros pasos para la violencia, sigue normalizado, tanto como dejar todo para el último.

La del estribo. “Recoger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda causa emoción en el presidente de la República porque advierte que haber llegado a gobernar a mi país tuvo una razón, tuvo un motivo, que era servir a México” … hasta eso, Enrique Peña Nieto es consistente.

