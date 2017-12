La Purísima… Grilla: La repartición de las migajas

Fake news. Cuando apareció en el buzón de La Jornada Aguascalientes el listado de candidatos con que el Partido Revolucionario Institucional piensa ganar las elecciones y acomodar a los suyos en el Congreso de la Unión (risas grabadas), lo primero que pensamos es que era evidentemente falsa, o sea, ¿en serio?, ¿Francisco Javier Chávez Rangel y Óscar López Velarde Vega, algo así como ofrecer que ya tienen experiencia perdedora?; ¿Gabriel Arellano Espinosa, quien apenas hace unas horas escupía al PRI y a sí mismo por ser priista, o es por seguir la moda de poner candidatos que no son militantes, en ese caso, el exalcalde tiene tanto carisma como José Antonio Meade?, de veras, ¿toma el llavero abuelita y postúlame a Augusto Gómez Villanueva?, ¿premiarán al diputado autista David Nájera Moreno?, ¿para que no esté dando lata con la reelección mandamos a faltar al Senado a Elsa Amabel Landín Olivares?, ¿y el hijo del exgobernador Lozano de la Torre, dónde está José Carlos Lozano Rivera, porque él está puestísimo y hasta cotizando varios cientos de mantas? Entonces, el supuesto documento de trabajo del Revolucionario Institucional, pues es falso, aunque eso sí, ha resultado evidente la intención de la cúpula (cúpula, dice cúpula) al filtrar este documento, no sólo para que se vea que la alianza entre Lorena Martínez Rodríguez y Carlos Lozano está maciza, y que por lo menos en papel (de lengua me como un taco) las candidaturas alcanzan para repartir ubre entre los favorecidos por la cúpula (de nuevo: cúpula) y más, sobran para repartir a los siete enanitos que se quedaron descabezados cuando Otto Granados Roldán aceptó suplir a Aurelio Nuño cuando se fue a coordinar la campaña de Meade Kuribreña… Fake, fake, fake, pero cuando lo pensamos por segunda ocasión hicimos el repaso veloz: vejestorios, linaje, perdedores, ineficientes y corruptos, ah, caray, no, pues sí parece lista del PRI, para que no se quede con la duda, acá se la ponemos tal como se propagó:

Distrito 1

Juan Manuel Gómez Morales

Iris Nayeli Cardona Reyes

David Nájera Moreno

José Manuel Martínez Rodríguez

Distrito 2

Enrique Alejandro Rangel Jiménez

Norma Adela Guel Saldívar

Mario Antonio Guevara Palomino

Distrito 3

María Eugenia Sánchez de González

Edith Citlalli Rodríguez González

Francisco Gabriel Arellano Espinosa

Alejandro Aispuro Guevara

Senado

Augusto Gómez Villanueva

Lorena Martínez Rodríguez

Juan Fernando Palomino Topete

Óscar Augusto López Velarde Vega

Gustavo Adolfo Granados Corzo

Elsa Amabel Landín Olivares

Francisco Javier Chávez Rangel

Aspirante. Paulo Martínez López, presidente estatal del PAN, dio un giro de 180 grados a su discurso, mientras hace unas semanas juraba que no había posibilidades de conceder candidatura a Luis Armando Reynoso Femat, últimamente dice que el blanquiazul no lo descarta. Luego de que el Tribunal Electoral local ordenó la restitución de sus derechos como militante panista, Paulo Martínez indicó que siempre sí, que si alguna de las corrientes internas propone al exgobernador o a alguno de los integrantes del equipo que pretende construir, en su momento será valorado. Por lo pronto, aseguró que Reynoso Femat no ha presentado formalmente ninguna aspiración. Por cierto, aunque la Comisión Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional contaba con 72 horas para pronunciarse respecto a la militancia de Luis Armando, hasta el cierre de la presente edición, el área encabezada por Luis Felipe Bravo Mena no se había publicado ninguna novedad relativa al tema, independientemente de la suspensión que se le había impuesto como medida cautelar y que vencía en menos de 30 días. Esta semana, hasta el sábado 23, el Instituto Estatal Electoral estará recibiendo las solicitudes de aspirantes a candidatos independientes que pretendan contender por diputaciones locales en los comicios del 1 de julio de 2018.

No es necesario. Con la Ley de Seguridad Interior el presidente de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, Alejandro Monreal Dávila, consideró que se vendrá a legitimar algo que ya pasaba, el patrullaje del Ejército en las calles de varias de las ciudades del país pero ahora la pregunta es si la Ley de Legítima Defensa aprobada ayer por el Congreso del Estado, copiada al Congreso de Nuevo León y aplaudida por el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, también legitima algo que ya ocurría, que montones de vecinos se están organizando en Aguascalientes para defenderse e incluso linchar a los delincuentes que osen tocar su propiedad, pero ¿eran necesarias estas leyes? O lo que se debió hacer es que las policías municipales y estatales se fortalezcan y hagan su chamba, pero bueno.

Arcaica. No es conveniente para la sociedad que se conjunten ideologías tan distintas, como las coaliciones que se formulan para los próximos comicios, consideró Julián Elizalde Peña, ya que son posturas muy diversas, que en todo difieren con el conservadurismo, “de ser así se conservaría el respeto, los valores de la sociedad, pero no el rechazo”, dijo que son ideas fundamentalistas de ultraderecha, que asumen funcionarios como la diputada Paloma Amézquita, que influencia a la gente que tiene voluntad, pues dijo que en el caso de Guillermo Gutiérrez, ha demostrado su interés e iniciativa de dialogar y hacer algo por todas las esferas de la sociedad, “pero llega Paloma con ideas arcaicas, que pertenecen al Opus Dei, al Frente Nacional por la Familia, con esas ideas de verdad nazistas de exterminar a otros grupos de la sociedad. No sé esta chica cómo vivirá en el futuro”. En este sentido, el defensor de los derechos de la diversidad sexual recalcó la importancia de que la gente tenga esa conciencia, sobre qué hacer con estas cuestiones de incidencia política, tanto con los gobiernos como con las comunidades y grupos ciudadanos, a fin de que en 2018 se lleven a cabo unas elecciones adecuadas a lo que es mejor para Aguascalientes.

Round de sombra. Un punto de acuerdo que pretendía ser con carácter de obvia y urgente resolución para el Comité de Administración del Congreso del Estado, presentado en asuntos generales por la diputada Elsa Amabel Landín, a fin de que se rinda ante el Pleno un informe detallado de cómo se gastaron los recursos económicos que se ejercen al interno del Legislativo y a su vez darlo a conocer a la ciudadanía en la página oficial trajo como resultado gran inquietud entre los diputados, en especial de los de Acción Nacional, mientras que la diputada priista manifestó en tribuna que el Legislativo debe ser el ejemplo de rendición de cuentas, al ser quienes aprueban el marco legal que obliga a los poderes y organismos públicos a informar y hacer público el manejo de los recursos públicos; para luego pedir al Comité de administración que en la penúltima sesión de este año, como marca la ley, presente el informe. Fue evidente el revuelo que provocó la petición, pues mientras la diputada Martha González, quien preside dicho comité, aclaró que en tiempo y forma se han dado a conocer los informes respectivos, siendo que la normativa interna no establece que debe informarse en una sesión del Pleno, abajo se llamaron a los diputados panistas que ya habían abandonado el recinto; pues temieron que fuera aprobada la moción que realizaron de manera conjunta diez diputados de distintas bancadas, la conmoción fue tal que inclusive se llamó a un receso de cinco minutos que se extendió a más. Finalmente el punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución fue desechada por la mayoría tras ponerla a consideración del Pleno, aunque habrá de ser presentada nuevamente la próxima semana; aunque quedó la duda del porqué negarse a rendir un informe presupuestal si como señalaron tienen todo en regla; igual deja dudas la insistencia de los diez diputados en que fuera el informe del Comité de Administración ante el Pleno, la cuales se habrán de despejar a la brevedad, al no ser suficiente del argumento de la transparencia y la rendición de cuentas. Hay quien asegura que los ahorros que se logran con el presupuesto del Congreso se reparten entre los 27 diputados… ¿será?

La del estribo. Enfermiza ambición al dinero, según Andrés Manuel López Obrador eso es lo que define a los partidos de ultraderecha, eso y nada más; el máximo morenita dijo también que “No hay diferencia de fondo, en lo ideológico, en lo político, entre lo que represento y lo que aspira Encuentro Social”… A su mecha, y para acabarla de amolar, el INE anuncia que serán más de 59 millones los spots políticos que escucharemos durante seis meses, no nos queremos imaginar los esquizofrénicos anuncios de la alianza entre Morena y Encuentro Social.

