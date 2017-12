La Purísima… Grilla: Nomás milando

Ley de Seguridad Interior, ya los senadores dijeron que no se discutirá esta semana, que se atenderán los reclamos de la sociedad civil organizada para que no se legisle en fast track, se hace caso a la ONU, a más de 240 ONG, el INAI y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos que rechazan que se promulgue esta ley en los términos, sin embargo, en Aguascalientes el consenso mayoritario es el beneplácito, que qué bueno que por fin se va a regularizar la presencia de las fuerzas armadas, los cretinos en redes sociales, sin la elocuencia de Roberto Gil Zuarth, festejan que se vaya a contar con un marco legal para normalizar que el Ejército lleva más de una década, de esos que buscan el relumbrón fácil pues ni tiene caso analizar las razones de su apoyo a una ley de la que se ha señalado, y demostrado, que es contraria a la Constitución, donde sí hay que poner atención es en la opinión que emiten los diputados panistas, el gobernador y los alcaldes, porque lo que están apoyando es seguir siendo irresponsables en la procuración de seguridad pública, ayer María Elena Morera, presidente de Causa Común, lo dijo en el Senado: “normalizar jurídicamente las acciones policiales de las fuerzas armadas y conformarnos con las policías que hoy tenemos, perpetuará los delicados escenarios de inseguridad que hemos vivido en estos últimos años, por eso, la crítica a la Ley de Seguridad Interior que hemos venido haciendo no es en ningún momento una crítica a las fuerzas armadas, lejos de ello, es un reclamo directo, fuerte y claro a las instituciones y gobiernos civiles que no han sabido o no han querido reformar y fortalecer a las policías”, más directo, imposible; con decirle que en esa reunión, el director jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos, con todo y que defendió la ley, insistió en que el Ejército “no quiere hacer funciones de policía, ni ser un remedo de policía”… de nuevo, esa es directa para gobernadores y presidentes municipales, quienes con mano en la cintura se quieren lavar las manos… Chas.

Y hablando del rey de Roma, el gobernador Martín Orozco Sandoval se pronunció en contra de la propuesta de “amnistía con el narcotráfico” planteada por Andrés Manuel López Obrador, la postura del panista se inclinó hacia la militarización de las calles como lo propone la Ley de Seguridad Interior: “Es una idea totalmente fuera de la realidad, de las ideas que el propio país debe tomar, una declaración muy electorera parece que en este tiempo todo se vale, pero no”, porque no se valdría que los gobiernos estatales o municipales se hicieran a un lado en cuanto a capacitación de sus cuerpos policiales, o que se permitieran acudir al teléfono rojo cada vez que tengan que “blindar” sus fronteras porque los malos están del otro lado… Ouch.

Ni a quién irle. Ciertamente, el Ejército ha colaborado desde este año y sin necesidad de la Ley de Seguridad Interior en operativos que corresponden a la policía; y tan se ha vuelto costumbre que, desde que Antonio Martínez Romo fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, se han realizado cinco operativos coordinados entre la Policía Municipal y la Catorceava, y eso que supuestamente Martínez Romo fue seleccionado para el cargo por su perfil policiaco y no militar como los anteriores propietarios de su puesto: José Héctor Benítez López y Pablo José Godínez Hernández… entre estos cinco operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía Municipal sin duda destaca el realizado el 10 de septiembre en la Zona de Tolerancia, donde supuestamente la policía habría abusado de poder y sometido a torturas a los propietarios, trabajadoras y trabajadores de los cabarets del lugar, en búsqueda de sustancias ilícitas, hecho en el que sin embargo los militares no fueron acusados, como sí los policías municipales, por lo que próximamente, según el ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui, habría de emitirse una recomendación a la SSPM… con lo anterior resulta tenerle tanto miedo al Ejército en las calles, cuando las policías no se han caracterizado precisamente por desgarrarse las vestiduras en favor de los derechos humanos, y ejemplo de lo contrario sobran, pues tan solo este año la Policía municipal protagonizó el caso de los normalistas de Tiripetío, las torturas del Soyatal y el ya mencionado operativo de la Zona de Tolerancia… ah, pero sigan diciendo que la solución es contar con un marco legal que regularice que se convierta a las fuerzas armadas en un “remedo de policía”…

Jugoso aguinaldo. Este año los diputados locales no contarán con un bono navideño extra como parte de sus compensaciones de fin de año, aseguró Martha González Estrada, la presidente del Comité de Administración en el Congresito, al señalar que cada diputado obtendrá sólo el aguinaldo de 35 días como parte de sus prestaciones; es decir, alrededor de 56 mil pesos. Si se multiplica esta cantidad por los 27 diputados arroja una cifra de un millón 512 mil pesos la cantidad nada despreciable que recibirán en conjunto. La panista Martha González manifestó que además de que no habrá bono navideño, seguirán con las políticas de austeridad en varios de los gastos, como en el pago de celulares y el dejar de estrenar autos nuevos, al destacar que el recurso que recibirá el Congreso para este año, integra sólo el incremento de la inflación y la tradicional costumbre de ocultar sus cuentas.

El candidato. El Juzgado Primero Penal exoneró al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público por más de 27 millones de pesos al Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes por la venta de dos predios de la reserva territorial del estado por debajo de su valor. Esta es la tercer sentencia absolutoria que favorece al panista, quien también enfrenta un proceso de expulsión del PAN por la presunta compra simulada de un tomógrafo por 13.8 millones de pesos, por la que fue condenado a seis años y nueve meses de cárcel, expediente que dicho sea de paso, aún se encuentra abierto. Hay que recordar que la Comisión Anticorrupción del PAN inició una investigación de oficio a principios de año, que el 6 de septiembre concluyó que los procesos penales que enfrenta Reynoso Femat afectan “la buena fama y prestigio del partido”. Si bien apeló la medida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano de justicia federal determinó que el asunto es competencia de las instancias internas del blanquiazul, pero con eso de que dirigentes irresponsables abren las puertas a personajes como el ex gobernador panista, esta sentencia se puede leer como la carta que necesita Luis Armando Reynoso para buscar llegar al Senado; por cierto, el presidente del PRI local, Enrique Juárez Ramírez, se refirió a las palabras del ex gobernador panista, quien pidió que “no lo dieran por muerto”, Juárez Ramírez señaló que durante su gestión Reynoso Femat tiene un peso específico por el cargo que desempeñaba, además de la oportunidad de favorecer a muchas personas, y por consecuencias conserva un liderazgo importante en la sociedad, aunque con el tiempo este “tipo de personajes” van perdiendo credibilidad por la falta de claridad de sus asuntos personales; respecto a la posible revancha que pudiera buscar Luis Armando Reynoso contra Carlos Lozano de la Torre por el trato que tuvo durante su gobierno, el priista dijo que es a fin de cuentas un asunto personal del panista, pues “la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre”, dijo, y tiene razón.

La del estribo. Se nos hizo la boca chicharrón, apenas antier le comentamos que era ilógico que a Otto Granados Roldán lo mandaran a la Sedesol cuando José Antonio Meade se jalara a Aurelio Nuño como coordinador de campaña, y dale, que ayer renunció el titular de la SEP para irse a la campaña presidencial priista y Granados Roldán ascendió a titular de la Secretaría de Educación Pública; por lo pronto, en el PRI local respiraron aliviados porque ya no tendrán que enfrentar al exgobernador buscando una candidatura al Senado y se facilita la llegada de Lorena Martínez a esa responsabilidad… ¿y los siete enanitos enfurecidos que vivían a la sombra de Granados Roldán?, pues se quedarán como el chinito: nomás milando.

