La Purísima… Grilla: 9

Preocupaciones. El lunes que comenzamos a difundir los resultados de la encuesta que realizó Alternativa, el primer módulo fue acerca de la calificación que se le otorga en Aguascalientes al trabajo que han desempeñado Enrique Peña Nieto, Martín Orozco Sandoval y María Teresa Jiménez Esquivel, el presidente y el gobernador fueron reprobados, mientras que la alcaldesa obtuvo una calificación de 6.72, a esa evaluación se pueden sumar la percepción que se tiene en relación con el trabajo de la presidente municipal respecto al anterior alcalde, Antonio Martín del Campo, y el 33.93% de los capitalinos considera que ha realizado un mejor trabajo, a ese tercio de los encuestados se puede agregar como positivo el 4.46% que considera que Jiménez Esquivel lo ha hecho igual que el presidente anterior. La fecha del levantamiento que realizó Alternativa fue el sábado 11 de noviembre, con entrevista cara cara en los domicilios particulares de una muestra de 400 electores que se tomó del universo de los 924,400 inscritos en la Lista Nominal de Electores, la percepción sobre el desempeño de María Teresa Jiménez recoge resultados sólo de la capital de Aguascalientes (26.79%), a quienes también se les preguntó que cuál consideraban que es el principal problema que tiene su localidad o colonia y qué debe atender el gobierno, en este caso el municipal, quitando a quienes no supieron o no contestaron (4.5%) los encuestados mencionaron 37 cuestiones, el primero de ellos la Seguridad, con 49.75% seguido de la Falta de agua (6.25%), Vigilancia (6%), Pandillerismo (4.75%), Drogadicción (4.5%), Alumbrado público (4.25%), Pavimentación (2.5%) y Recolección de basura (2.5%), el resto de las cuestiones que la población percibe que se deben atender, no rebasa el 2% cada uno. Queda claro que son dos los temas que más preocupan a la población: Seguridad y Servicios públicos, también es obvio que por la cercanía de la autoridad municipal sean en ese sentido los reclamos de atención…

Que dijo mi mamá que siempre no… En el ánimo de mostrar a nuestros lectores el perfil de los seis aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se decidió invitar a nuestros espacios a cada uno de ellos, siendo los únicos que respondieron a nuestra invitación Wilfrido Isamí Salazar Rule, Enrique Pimentel González Pacheco y Pedro Edmundo Becerril Alba, aunque con este último se tuvo que posponer la entrevista la próxima semana por razones de agenda periodística. Roberto Reyes Jiménez y Ricardo González Serna no respondieron a nuestras llamadas, mientras que José Asunción Gutiérrez Padilla dijo con franqueza no tener preparado su ponencia, lo que nos lleva a cuestionarnos por qué o cómo es que lo están promocionando como quien tiene la preferencia de Martín Orozco Sandoval y de la bancada panista, sin contar con una propuesta de plan de trabajo, que es uno de los requisitos establecidos por la convocatoria, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de noviembre, específicamente en el punto XV; la pregunta queda a los blogs y páginas de Facebook que viven con la mano estirada a los gobiernos y el Congresito, muy dispuestos a replicar todos los comunicados oficiales y las fugas de información que les suelten, ¿a quién le están haciendo el favor?, hoy será una larga jornada en el Congresito, otra, en la que se entrevistará a los aspirantes a suceder a Jesús Eduardo Martín Jáuregui, hasta anoche, los priistas ya habían eliminado de sus preferencia a Pedro Edmundo Becerril Alba, por sus nexos con grupos conservadores, quedarían cinco, hasta el momento, Wilfrido Isamí Salazar Rule es quien ha demostrado una mayor relación y trabajo en materia de derechos humanos, del resto de los candidatos sabríamos más si los integrantes del Congresito cumplieran con su obligación con la rendición de cuentas, pues el Congreso debió haber transparentado la ficha curricular y el plan de trabajo de cada uno de los aspirantes a ombudsman, con lo que tampoco se cumplió, peor aún, fueron negados a las asociaciones civiles que los solicitaron y cuya participación está prevista en las comparecencias que habrá en el transcurso del día. La opacidad y radio pasillo no proveen el mejor panorama para los derechos humanos, ayer estuvo el rumor fuerte sobre una negociación entre personal del gobierno estatal y el grupo parlamentario del PRI en el que acordaron dejar la Cedha a Asunción Gutiérrez Padilla a cambio de aceptar el cobro por el canje de placas. El motivo del “planChon”, según las malas lenguas, serían los compromisos del tricolor hacia el exdirector de un diario de circulación local, debido a la probabilidad de que no se concrete la Notaría 61 que le regaló el exgobernador, Carlos Lozano de la Torre; como rumor, no tiene mucho sentido, pero ante la oleada de apoyos a este candidato y filtraciones de que es el bueno, pues: piensa mal y acertarás.

Opacos. En la página de facebook de La Jornada Aguascalientes, un lector refiere que es una total falta de transparencia en el que se supone es el organismo encargado de velar por la misma, a nuestro lector le parece irresponsable y opaca la decisión de los integrantes de la Comisión de Gobierno del Congresito al designar como comisionado del Instituto de Transparencia del Estado a quien no han cumplido con las encomiendas que ya han realizado, y señala a Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, de quien se pregunta si “resolverá todos los asuntos que tenga ante su cargo, como resolvió los del IEA, a oídas y por chismes que ha llevado a resolver casos como el mío a derechos humanos y a pedir justicia con un juez. Al funcionario le quedará grande cualquier función”; esperemos que los designados comisionados cumplan cabalmente con esta importante encomienda, misma que no registró grandes avances desde octubre de 2010, cuando premiaron a María Cristina Díaz León, Ángel Hernández Arias y María Elena Martínez López del Itea y durante todo este tiempo han estado cobrando por una tarea que nomás no se ve.

Espacio. Ayer se inauguró la exposición Akaso en el Museo de Aguascalientes que reúne 26 murales del mismo número de reconocidos pintores mexicanos y algunos extranjeros con fuertes ligas a este país, que busca de nueva cuenta reivindicar al talento nacional que durante la pasada administración del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) de Dulce María Rivas Godoy había sido menospreciado al destinar el espacio sólo para reconocidos y caros artistas extranjeros como Jannis Kounellis o Daniel Buren, quienes por cierto no han sido los artistas más visitados en el museo hasta el momento, sino que fue el judío mexicano Yishai Jusidman quien más gente ha logrado reunir con 55 mil visitantes, lo cual si bien no indica que el talento de este último nacional sea superior, por lo menos sí demuestra que la administración de Claudia Patricia Santa-Ana Zaldívar ha sabido vender el recinto el cual, por ciento, seguro fue más visitado durante la 49 Feria del Libro de Aguascalientes que se realizó a un ladito; pero lo más importante es saber que para todos hay espacio.

La del estribo. Cumplimos 9 años 9 en la entidad, muy atrás quedó la época en que el gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat nos dijera que no había lugar para un periódico como el que hacemos, sorteamos el sexenio de Carlos Lozano de la Torre y ahora trabajamos para llevar la información de un estado cada vez más plural, en La Jornada Aguascalientes no encontramos mejor forma de festejar que trabajando para nuestros lectores, sostenemos que alguien lo tiene que decir y es indispensable mantener un espacio donde concurran todas las voces, un foro para el diálogo… cumplir con informarle es nuestra celebración. Agradecemos la felicitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al resto, a todos aquellos que no quisieron felicitarnos por nueve años de trabajar felices, no importa, sabemos que nos llevan en su corazón, abrazo de vuelta y nos leemos el próximo lunes.

