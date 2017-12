La Purísima… Grilla: Pirrurris

Ensalada de locos. Ricardo Anaya Cortés, dijo Andrés Manuel López Obrador, “es muy pirrurris, los candidatos de la mafia del poder son pirrurris, peleles, títeres, los impulsan para que sigan robando y saqueando al país, pero eso ya no va a funcionar”, el morenita llamó a José Antonio Meade un señoritingo, los adjetivos que emplea el seguro candidato a la presidencia de Morena, necesariamente, denotan cuánto le deben sus referencias culturales a la televisión ochentera, nada malo, pues, pero sí un tema a tratar si ese va a ser el tono de las próximas campañas electorales, pues al precandidato del PRI y al de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano poco les ha faltado para llamar “loco” a quien en otros procesos han calificado de mesías tropical, tras su propuesta de amnistía… ¿Es Ricardo Anaya un pirrurris?, todo indica que no, es decir, no es el hijo de alguien que llega a un puesto de poder gracias a sus padres, pero en la imaginación de López Obrador la figura funciona para convertir esta elección en la batalla entre ricos y pobres, ¿funcionará la estrategia entre el electorado?, quién sabe, al menos en Aguascalientes las encuestas indican que no, que el electorado no elegirá entre buenos y malos; hace unos días le presentamos los resultados de una encuesta que señalaba que, en noviembre, el Frente Ciudadano por México, hoy coalición electoral Por México al Frente tenía la ventaja electoral con 24.25% de preferencia en las elecciones presidenciales, por arriba del 19% del PRI y el 10.75 de Morena, a los encuestados no se les preguntó por nombres, fue por siglas, por quién sí votarían, y hay un 19% que aún no saben, ahora que ya están, prácticamente, definidos los candidatos (Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés, por orden de aparición), habría que consultar cuánto se modificarían esos porcentajes al relacionarlos con un nombre, y a la intención del líder de Morena al identificar a sus oponentes como pirrurris y señoritingo no se le puede conceder efectividad alguna, por el contrario, parece el resultado de una ocurrencia en un intento por arrebatarles las banderas sobre de las que, tanto el del PRI como el panista, ya han dado indicios de propuestas. Ayer que se destapó Ricardo Anaya, aunque lo que todos esperábamos era el tono político de su discurso, dedicó más de la mitad de su intervención en desarrollar la propuesta principal de Por México al Frente, la del Ingreso Básico Universal (IBU), puntual, el panista indicó que era la mejor herramienta para luchar contra la pobreza, incluso pudo manejar términos que desde el fin de la administración de Carlos Salinas de Gortari están prohibidos para la oposición: solidaridad, dijo Anaya Cortés al explicar el IBU que en ningún otro país los habitantes son tan solidarios como en México; a “descalificar” a López Obrador y a Meade Kuribreña dedicó muy poco tiempo, se concedió más minutos para explicar la necesidad de un cambio de régimen e intentar disolver las diferencias ideológicas entre PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, ¿funcionará?, al menos mediáticamente plantea un escenario donde los debates resulten determinantes para el porcentaje del electorado que aún no decide por quién votar, diferente al del intercambio de diatribas, si Ricardo Anaya logra superar sus desencuentros con los medios de comunicación y determinar el tono de la contienda, tanto José Antonio Meade como Andrés Manuel tendrán que cambiar la táctica, para pasar de pellizquito de hormiguita, el chiste y la ocurrencia, a planteamientos más serios; si fuéramos optimistas apostaríamos a que la del 2018 puede ser la elección en que las campañas sean de propuestas y no de injurias… pero nos falta fe y ya nos conocemos, no se nos da eso de tener cosas bonitas. A ver qué pasa…

Ajustes. En el PRD quedaron como buenos hermanitos, aseguró Emanuelle Sánchez Nájera, presidente del partido en Aguascalientes, luego de la renovación de la dirigencia ocurrida durante el pasado fin de semana, pues lejos de los rumores luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó a Alejandra Barrales dejar la secretaría general, por ocupar paralelamente un cargo de elección popular, y que presuntamente tenían molesta a la funcionaria; recalcó que ya se había trazado una ruta respecto a la salida de la dirigencia, se emitió una convocatoria para renovación del comité hace tres o cuatro meses, “esta supuesta sentencia del tribunal sólo muestra injerencia del poder federal sobre la vida interna de los partidos, pero no afecta la ruta”, afirmó Sánchez Nájera; además, enfatizó que las voces surgen de quienes han tomado la decisión de tener otras opciones políticas, por lo que dijo que no son las cosas como se han planteado y hasta ahora han quedado en buenos términos todos; tal es el caso, que este mismo fin de semana Barrales se registró como precandidata al Gobierno de la Ciudad de México, dijo que está también en puerta el próximo viernes la firma de un convenio de coalición con la construcción del frente de todos los liderazgos de las diversas corrientes del PRD.

Próximo año. Por primera vez será en marzo cuando se lleve a cabo el evento Teletón, desde que se organizó hace más de 20 años esta convocatoria a sumarse a la causa por niños con capacidades diferentes; este año no pudo llevarse a cabo en diciembre, como se hacía tradicionalmente; aunque para esta ocasión se había dispuesto para los días 7 y 8 de octubre, se suspendió avocados a las personas damnificadas por los sismos ocurridos en septiembre, “todo México despertó, celebramos con la participación de la gente vamos a lograr muy bien apoyar a esta familias, nos apretamos el cinturón, pero no hay ajustes a los programas que se realizan con ese recurso y nos vamos a esperar a marzo; confiamos en que la sociedad vuelva a responder, con el mismo slogan México de Pie”, refirió Eduardo Gama, presidente del CRIT en Aguascalientes.

Qué novedad. La semana pasada se dio a conocer en varios medios de comunicación que el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), Abdul Medina Morín, participa fervorosamente en las actividades del Partido de la Revolución Democrática (PRI) con lo cual confirmaría lo que desde siempre se ha sabido, los partidos están bien metidos en las actividades de la Autónoma del estado a pesar de que cuando de recursos se trata, suelen hacerse patos… como sea el rector de la institución, Francisco Javier Avelar González, apuntó que el hecho de que el joven haya estado o esté afiliado a algún partido político no representa algún tipo de riesgo para la institución aunque dejó en claro que organismos como la Feuaa y los dos sindicatos que hay en la universidad deben ser apartidistas, ¿será?

La del estribo. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados aprobó la terna final de candidatos a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para el periodo 2018-2025, en sustitución de Juan Manuel Portal, los finalistas elegidos por dicha instancia legislativa son: Salim Arturo Orcí, David Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar. El dictamen respectivo fue turnado al Pleno para que sea votado el 12 de diciembre, tras la experiencia de La estafa maestra, los exgobernadores del “nuevo” PRI y el Presupuesto de Egresos ficticios, valdrá la pena seguir de cerca la elección del titular de la ASF.

