La Purísima… Grilla: ¿Quién es el que anda ahí?

Me rehu… me rehu… No quiero. No, no podemos empezar con la unción por mano propia de Andrés Manuel López Obrador como precandidato a la Presidencia de la República por el partido que se inventó para ese propósito, no, porque aunque lo tocaremos, lo realmente importante para el país no está, hoy, en la posible conformación de las boletas electorales, sino en la Cámara de Senadores, quienes hoy votarán la Ley de Seguridad Interior, a pesar de los pesares, o al menos eso pasaba hasta el cierre de esta edición, porque ni en eso se pueden poner de acuerdo, Emilio Gamboa Patrón dijo que el dictamen se sacaría adelante, sin importar que tengan que extender la sesión hasta las primeras horas del viernes, el priista añadió que estaba convencido de que las comisiones que tienen a bien discutir este dictamen ya hicieron las adecuaciones necesarias; mientras que el senador Fernando Herrera Ávila declaró en sentido contrario, que no se pueden dar el lujo de avalar una decisión apresurada, sin antes incluir las modificaciones propuestas por el PAN, el Partido Verde y las organizaciones de la sociedad civil que hace unos días asistieron al Senado, el panista agregó que la Ley de Seguridad Interior no pasar sin antes revisar, al menos, tres artículo, el 7, 8 y 20. Antes de la medianoche, algunos medios difundieron un dictamen revisado ya por las comisiones, en el que se incluían dos cambios sustanciales, el primero de ellos en el artículo 7, donde se insisten en el respeto a los derechos humanos: “Respetar, proteger y garantizar con lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales y protocolos en la materia”, así como la eliminación del adjetivo “pacífico” en relación a las movilizaciones, ese documento no oficial indica que la corrección dejó así el artículo: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior”… La moneda sigue en el aire.

Lo que no va a pasar, también en el Senado, es la designación de quien suplirá a Juan Manuel Portal como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hace unos días le comentamos que la terna de quien desempeñará este cargo durante ocho años la integran Ángel Trinidad Zaldívar, Salim Arturo Orcí y David Colmenares Páramo, pues resulta que siempre no, los priistas apoyan a Salim Arturo Orcí, mientras que los del Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) quieren que la responsabilidad recaiga sobre David Colmenares Páramo, y nadie da su brazo a torcer, en especial los panistas, quienes anunciaron que si no hay consenso previo a la votación, nomás no la van a dejar pasar, tan en serio van que estrenaron a Damián Zepeda, el nuevo dirigente nacional blanquiazul, para apoyar que no se vote por un “auditor carnal”, si se acuerda, quien sustituyó a Ricardo Anaya Cortés en la Presidencia panista, había comentado que no se detendría en nimiedades y que como cabeza panista se ocuparía de lo urgente, es decir, que no apuraría castigo alguno para los llamados panistas rebeldes; parece entonces que sí se toman en serio el nombramiento del titular de la ASF, tanto que se llevan a Damián Zepeda a la cargada para que no pase así como así, pues señalan que no basta la mayoría calificada, piden los azules que haya consensos, casi casi unanimidad… a ver qué sale.

También acá hace olas… el tema de la fiscalización también se revisa en Aguascalientes, actualmente la auditoría y fiscalización que se lleva a cabo a los distintos sujetos gubernamentales, es con base en un año calendario o ejercicio fiscal, pero no sobre una administración completa, ya sea del sexenio (en caso del gobernador) o del trienio (los alcaldes) por lo que la sociedad no puede saber si se cumplieron o no con los objetivos propuestos, eso señaló la diputada local Citlalli Rodríguez González, quien propuso en el Pleno Legislativo una iniciativa para revisar los planes y programas de gobierno, un instrumento que coadyuve en la rendición de cuentas para la ciudadanía: “Los planes y programas están creados para darle rumbo a los dineros públicos, evitar la improvisación y el despilfarro precisamente por la falta de previsión, para que ningún gobernante ya encaminado en sus trabajos, modifique su estructura o sus objetivos y metas” acotó la priista, y detalló que el principal propósito es medir el cumplimiento de metas y objetivos, para detectar lo que se puede mejorar; además de verificar desde lo institucional, aquello que se prometió por los candidatos y partidos a través de las plataformas y las campañas político electorales. Por ello, apuntó Citlalli Rodríguez, la propuesta está encaminada a una revisión exterior y que sea el Órgano Superior de Fiscalización del Estado el ente que pueda verificar si se cumplieron o no con las metas y objetivos, bajo las siguientes reglas: se revisaría cada plan una vez que el periodo para el que fue emitido feneciera, siguiendo las directrices de auditoría al desempeño; se emitiría un dictamen donde se señale si se cumplió o no con los objetivos y metas propuestos, “Lo más trascendental es que nuestros votantes sepan si, después de 3 o 6 años, sus gobernantes sirvieron para algo”… cof, cof, cof, lamentamos informarle a la diputada que nos damos cuenta mucho antes.

Acelerados. Los diputados Silvia Alaniz, Sergio Augusto López Ramírez y Alejandro Mendoza Villalobos, acelerados por su reelección, impugnaron ante la Sala Monterrey la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes el 15 de noviembre, que desechó su demanda en contra de la agenda electoral aprobada por el Consejo General del IEE, por el que se establece la fecha límite para que los servidores públicos se separen de cargo para contender a un cargo de elección popular. Los magistrados determinaron que los actores no acreditaron su interés jurídico para impugnar, ya que el periodo de las campañas aún está lejano y palabras más, palabras menos, no es tiempo para pensar en su reelección. El tribunal consideró que por la distancia de las fechas, el acto reclamado no les causa un perjuicio a los promoventes. La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había recibido juicios de protección de derechos político-electorales de seis miembros de la LXIII Legislatura, sin embargo, esta los reencauzó al órgano de justicia local… Calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantantes y elefantes voladores… o sea, relájense, habría que pedirle a Silvia Alaniz, Sergio Augusto López Ramírez y Alejandro Mendoza Villalobos que se la lleven tranquila, el excelso trabajo legislativo que realizan, con toda seguridad, será reconocido a su tiempo por toda la sociedad… Sí, risas grabadas, histéricas.

Miércoles de vacaciones. Como si los problemas con la inseguridad, los baches, la pésima iluminación y los otros temas que debe atender el municipio descansaran en Navidad, la administración de María Teresa Jiménez Esquivel tomó la decisión posponer los Miércoles Ciudadanos durante cuatro semanas, está bien, cada quién su periodo vacacional, pero, a ver, esperen, ¿no se supone que los miércoles de plaza son in-dis-pen-sa-bles?, ¿entonces por qué suspenderlo?, ya dejaron sin opción para que hoy se presenten a protestar los vecinos de los fraccionamientos Villas del Pilar y Potreros del Oeste, quienes están muy molestos, ya que aseguran que desde que se encontraba en campaña Jiménez Esquivel les prometió que atenderían el grave estado en que se encuentra la avenida Siglo XXI en este tramo, así como el camellón central donde incluso se ha aprovechado el abandono para arrojar animales que mueren en esta vialidad por la alta velocidad que alcanzan los vehículos, sin embargo, a un año de su gestión no hay avance alguno, nada de nada, incluso señalan que justo donde comienzan estas demarcaciones se han detenido las obras que tanto requieren, ya que en la misma avenida, pero del tramo que comprende el panteón San Francisco, y los fraccionamientos que fueron el antiguo Rancho Santa Mónica, se ha dado la atención necesario con la rehabilitación del asfalto, por lo que exigen que se dé continuidad a los trabajos, pues son en sus fraccionamientos, donde habitan familias con mayor necesidad, que en peores condiciones se encuentran las arterias, sobre todo las principales. ¿Ahora a dónde podrá mendigar la ciudadanía los servicios que son obligación del municipio brindar?

La del estribo. Y pues ya llegamos al final, ahora sí le contamos que el mismísimo día de la morenita de todos los mexicanos (eso dijo Enrique Ochoa Reza, que todos en el país somos guadalupanos… se ve que tiene que actualizar su padrón, y de paso, el respeto a la separación de la Iglesia y la política) se habilitó un salón en la colonia Roma como Basílica del elogio perpetuo, ahí, Andrés Manuel preguntó a López Obrador si le parecía bien que el Peje contendiera por tercera ocasión por la Presidencia de la República, el tabasqueño respondió al mesías tropical que la tercera era la vencida, todos ellos se palmearon la espalda y al grito de “A Palacio o la Chingada” se presentó como precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República… pues sí, vaya novedad.

