La Purísima… Grilla: Simulación

No oigo, no oigo. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley de Seguridad Interior, Enrique Peña Nieto decidió ignorar todas las manifestaciones en contra, a las organizaciones civiles, a los académicos, a líderes de opinión, a todos y se fue por la tangente, en lo que el colectivo Seguridad sin Guerra calificó como simulación, el presidente se comprometió a no ejercer el derecho que le otorga esta ley de emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior, como establece el Artículo 11: “El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”, pero el colectivo señaló en un comunicado que “la promesa de no emitir, por ahora, declaratoria alguna, es una simulación más en este penoso proceso”. Además, Peña Nieto se lavó las manos señalando que le corresponderá a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior… Sí, simulación.

Duro y a la cabeza. Escándalo, Reforma publicó que Jaime Herrera Corral, titular de las finanzas públicas de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, aseguró que la Secretaría de Hacienda, en ese entonces a cargo de Luis Videgaray, permitió la triangulación de dinero público para las campañas del Partido Revolucionario Institucional, según el testimonio de Jaime Herrera, en 2016, los gobiernos de César Duarte, Javier Duarte y Egidio Torre pactaron con el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, un desvío de 250 millones de pesos, resultado de esta acusación, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de peculado, Alejandro Gutiérrez, operador del desvío de recursos públicos, ayer mismo, al precandidato del PRI se le preguntó por este caso, y José Antonio Meade se comprometió a que no habrá dinero ilícito en su campaña, pero al responder sobre su relación con Alejandro Gutiérrez señaló que estará muy atento al proceso local porque le tiene “afecto en lo personal, lo conozco”, Meade Kuribreña se ha empeñado en presentarse como ciudadano y no como militante del PRI, pero con esa amistades personales, desvincularse de la imagen de corrupción que tiene el priismo, la tiene difícil.

¿Ciudadano? Ayer recibieron por parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral el visto bueno las coaliciones “Por México al Frente” del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y “Juntos Haremos Historia” de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, pero esa misma Comisión negó su aval a “Meade Ciudadano por México”, Benito Nacif Hernández, consejero del INE indicó que se emitirá un requerimiento al PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza para que presenten sus alegatos de porque sí es válido ese nombre, ya que a su consideración, el título registrado para la coalición se podría entrar en conflicto con las reglas de prorrateo y fiscalización, por ser una propaganda que beneficiará al candidato presidencial… o sea, sí, será difícil para José Antonio Meade deslindarse…

Artimañas. Luego de la filtración de un listado de supuestos candidatos del PRI a senadores y diputados federales por Aguascalientes, Enrique Juárez Ramírez, presidente estatal del tricolor, negó la veracidad de esas listas, que porque “no salieron del Comité Directivo Estatal; esas listas no existen con nosotros, la única lista que será oficial será la que se dé a conocer cuando cumplan los aspirantes con su registro en el Comité Directivo Estatal”, Juárez Ramírez consideró que la difusión de las listas tiene como propósito crear controversia al interior del partido… como si hiciera falta que externos al PRI maquinaran esas artimañas, para eso se bastan solos, pues son los propios suspirantes del tricolor los que se dan vuelo publicando esas listas, unos porque aparecen y los otros como berrinche porque no.

Al abordaje. Y hablando de suspirantes… el jueves Manuel Díaz y Jorge Ríos Contreras iniciaron los trámites para contender como candidatos independientes a diputados locales por los distritos VI y VII respectivamente. De forma extraoficial se sabe que únicamente el segundo de ellos habría presentado lo necesario para su registro, mientras que el primero creyó que bastaba con ser el patiño de José Luis Morales para aparecer en una boleta, el también exempleado de Gabriel Arellano Espinosa y cabecilla de Politik Millennial expresó a algunos medios de comunicación interesados en cubrir su registro que confía en reunir las firmas necesarias para conseguir su postulación en medio de un sistema desventajoso y, a pesar de que la convocatoria se publicó desde el 1 de diciembre, reprochó que: “la convocatoria fue publicada apenas el viernes pasado, por la noche, y están dando pocos días para que los ciudadanos constituyan una asociación, la protocolicen, la den de alta ante el SAT y tramiten una cuenta bancaria”… con pretextos comienza el tal Manuel Díaz, así le irá.

No me voy. Con uñas y dientes defiende Luis Armando Reynoso Femat su filiación panista; el exgobernador impugnó la expulsión ordenada el 14 de diciembre por la Comisión Anticorrupción presidida por Luis Felipe Bravo Mena, proceso que enfrenta por la presunta compra simulada de un tomógrafo con la que habría desviado 13.8 millones de pesos, acto que a decir del órgano intrapartidista, mancha la imagen del PAN. Y aunque Reynoso Femat se empecina en culpar al ex dirigente panista de querer borrarlo de las filas blanquiazules “es un político muy gris que no toma las acciones adecuadas ni se conduce conforme al derecho que tengo yo como ciudadano”, todo sugiere que tiene la bendición del Comité Ejecutivo Nacional pues luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Comisión Anticorrupción no tiene facultades para separarlo de su militancia, la Comisión de Justicia (integrada por Aníbal Alexandro Cañez Morales, Jovita Morin Flores, Homero Alonso Flores Ordóñez, Alejandra González Hernández y Leonardo Arturo Guillén Medina) ratificó lo anteriormente resuelto. Luis Armando Reynoso apeló ante la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidaria, en espera de recuperar sus derechos como panista y seguir conformando su equipo político al que ha llamado a través de su página en Facebook: “les encargo buscar gente que pueda simpatizar conmigo pero con franqueza, para incluirlo en el grupo y que tenga interés en participar con nosotros…”, otra vez la burra al trigo.

Última palabra. Vaya noticia que dejó el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para más de 40 trabajadores de los Cendis Sierra Fría que son manejados por Rosalía León Rosas, esposa de Héctor Quiroz García, presidente de la representación estatal del Partido del Trabajo. Sucede que en esta temporada vacacional el director del IEA, Raúl Silva Perezchica, determinó de una vez por todas que el instituto no dará dinero para mantener a estos puestos que ocuparon sicólogos, maestros de educación física, enfermeros y otros especialistas de manera irregular durante muchos años porque simple y sencillamente espera tener el menor número de observaciones de los organismos fiscalizadores dado que estos puestos no han sido autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de que ese dinero debe ser aportado por la asociación Sierra Fría, la cual se ha visto implicada en el supuesto desvío millonario de recursos del Gobierno de Nuevo León en el que habría participado el presidente del PT en Aguascalientes… Lo cierto también es que esos Cendis, pese a sus implicaciones en actos de corrupción, han sido conocidos en el estado por su calidad educativa y de servicios, para lo cual obviamente existe una contribución de los 40 especialistas que ya no laborarán más si la Asociación Sierra Fría no consigue dinero para pagarles, pero, ¿la gente estaría dispuesta a poner el dinero en manos de personas señaladas por su participación en actos de corrupción?

La del estribo. Apreciadísimos lectores, ya nos vamos, sí, nos tomaremos unas inmerecidísimas vacaciones, nomás un rato, queremos ver si dejando de ponerle atención la cosa mejora, porque 2017 pinta desde ya como el peor año en la vida de muchos, no sólo por el tema de la inseguridad, ni la creciente ola de feminicidios o el crecimiento de los grupos que se oponen a los derechos y libertades para todos… con desaliento creemos que cada uno tendrá algo que en lo personal o colectivo puede aportar una mala experiencia; nos queda el consuelo de que sólo organizados se puede modificar el mundo, así recibiremos el 2018. Mientras tanto, a comer y gozar, que el año se va a acabar. Un abrazo constante y felices fiestas, nos leemos en enero.

@PurisimaGrilla