La Purísima… Grilla: Sin respuestas

Derecho a la felicidad. Las “observaciones” que el presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Guillermo Gutiérrez, hizo hacia el trabajo como ombudsman de Jesús Eduardo Martín Jáuregui, parecen estar basados la molestia del diputado por el premio Pro Homine que otorga cada año la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedha) que resultó ser para Julián Elizalde, presidente de SerGay, organización de la comunidad en defensa de las personas de la diversidad sexual. Al menos es lo que consideró el presidente de la Cedha ante los señalamientos que el diputado hizo a su trabajo sin fundamento alguno, y al recordar que fue una integrante de la comunidad trans y del colectivo Ser Gay quien le reclamó de fea manera a Guillermo Gutiérrez el no haber apoyado la discusión sobre la ley del matrimonio igualitario. Es decir, Martín Jáuregui asegura que al panista por la anterior situación no le gustó el premiado y pretendió castigar al ombudsman, al hacer así aún más evidentes las diferencias y distancias entre ambos entes de derechos humanos. Como sea, el panista deja entrever que el azul de su partido lo lleva en la sangre, pero no por pertenecer a la realeza, sino por ese conservadurismo que ni su ex presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ahora precandidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente, ha dejado “un tantito” de lado al no dejar de repetir lo que de seguro será un estandarte más en este tiempo de elecciones: el derecho a la felicidad es de todos.

Tres meses sin respuestas. Se cumplieron ayer tres meses de los sismos que azotaron a las familias de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Morelos; este tiempo no ha servido más que para evidenciar, aún más, el poco interés que tienen los gobiernos por quienes los ponen ahí, los ciudadanos. Se ha desmoronado el endeble sistema de salud con que contamos, la falta de instancias que hagan cumplir con las normas que los atlas de riesgo exigen por lugares que estaban debidamente identificados como peligrosos, en lo que se permitió construir, y que ahora se vinieron abajo con el movimiento de la tierra. Cientos de familias siguen en desamparo, las masas han volteado hacia otro lado, dejando en el olvido a quienes permanecen postrados en una cama, sin hogar, sin familia, con los ojos rasgados de tanto penar las pérdidas y no tener una respuesta de nadie; que no es culpa del gobierno, que son fenómenos naturales que no se pueden detener, lo tenemos claro, pero lo que no es válido, es que se haya lucrado con el dolor y el padecimiento de estas personas y que no se activen los protocolos de atención y los fondos de desastres naturales para dar celeridad a la atención de las cientos de casas que siguen sin poderse habitar debajo de los escombros. Ahora el tema al que todos se avocan es a la seguridad, claro, la padecemos todos, pero de nada sirve reclamar desde el ordenador, envalentonados en un perfil de red social, sin hacer una exigencia real a la autoridad, y más que nada, sin proponer acciones y participar en la mejora del país. Ley de Seguridad Interior, Ley de Legítima Defensa, Ley Mordaza, Reforma Laboral en materia del sistema judicial, son temas que al igual que las personas que por causas de los fenómenos naturales o por su condición de pobreza viven en la vulnerabilidad, deben mantener la atención constante de la población en general, informarnos, colaborar y apoyar, porque el próximo año votaremos por aquellos que seguirán teniendo a México bajo el yugo, o por quienes en la medida de lo posible hagan algo para poco a poco salir de la extrema desigualdad social y la inseguridad en que estamos inmersos.

De violencia política y resoluciones. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó improcedente la queja por violencia política de género presentada por Mabel Haro Peralta contra el presidente de dicho partido en Aguascalientes, Aldo Ruiz, por la presunta negativa de su aspiración a postularse como diputada local en el proceso electoral pasado. Por este motivo la activista impugnó otra vez la resolución con expediente CNHJ-AGS-562/17 ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con reducidas esperanzas de que el órgano federal falle a su favor. Está nuevamente en la cancha de los magistrados determinar si las acusaciones contra el líder morenista son o no de Haro Peralta, lo que sí no podemos dejar de mencionar es que en el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales y en el entendido de que es necesarísima la visibilización de las violencias por este hecho hacia mujeres, también recordemos que en este periodo electoral nada parece gratis, por lo que es más que necesario observar y acatar los procesos y resoluciones de las instancias correspondientes, en este caso, la Sala Monterrey, que con los elementos en la mano dictamina. Al tiempo.

La del estribo. El que no ha sido nada prudente con las publicaciones que hace en Facebook es el regidor Mauricio González López, quién ha demostrado su rotundo apoyo a la candidatura independiente de Margarita Zavala, defensora de la moral católica, en varias publicaciones ya que la considera la candidata que eligió esta vía que más cumple con el perfil para lograr la presidencia de México, lo que seguro no considera el que se ha hecho llamar “El Regidor Independiente” quién ha rechazado en varias ocasiones los rituales partidistas es que de no haber sido rechazada por el Partido Acción Nacional (PAN), seguramente la esposa del expresidente y militar -¿o cómo era?- Felipe Calderón Hinojosa, no estaría desesperadamente recolectando firmas, lo cual por cierto, se ha turnado más complicado de lo que esperaba.

