La Purísima… Grilla: Sordos y ciegos

Mediocres. La decisión de aprobar la Ley de Seguridad Interior quedó en manos de 20 diputados, del Partido Acción Nacional: Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado, Fernando Torres Graciano, Sandra Luz García Guajardo; del Partido Revolucionario Institucional: Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, José María Tapia Franco, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Ángel Chico Herrera, Esteban Albarrán Mendoza, Carlos Romero Deschamps, María Cristina Díaz Salazar, Patricio Martínez, Joel Ayala Almeida, Manuel Cavazos, Francisco Yunes, Ernesto Gándara, Gerardo Sánchez García, María Verónica Martínez Espinoza; y por el Partido Verde, Carlos Alberto Puente Salas; ellos fueron quienes aprobaron el dictamen contra el que se ha manifestado todo mundo, contra el que se organizan ya marchas y protestas, todavía hoy, cerca de la 1:00 de la mañana, seguía el desfile de senadores, “debatiendo” lo que ya se les dijo de múltiples formas que es inconstitucional, desfile de monólogos que sin importar si están a favor o en contra, ejemplifica lo mucho que nos falta para alcanzar un parlamento abierto, para que los legisladores se tomen en serio su tarea; una vergüenza en el Senado. Una vergüenza también en la Cámara de Diputados, una mediocridad apabullante en el Congresito, que hoy, de nueva cuenta, demostró que sólo van a cobrar y, sin preparación alguna, aceptan las órdenes de su jefe.

Falta a la Constitución local. Ayer 22 diputados designaron a Asunción Gutiérrez como el sucesor de Jesús Eduardo Martín Jáuregui al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí, ya estaba cantado, sí, ya se sabía que maiceados o regañados, la mayoría iba a votar por el candidato que menos aptitudes demostró para ocupar el cargo, de los 27 integrantes del Congresito, sólo cuatro votaron a favor de Wilfrido Salazar (Iván Sánchez Nájera, Elsa Amabel Landín, Silvia Alaniz y Sergio Augusto López), mientras que otros 22 levantaron la mano para hacer del nombramiento de quien fuera encargado de El Heraldo el nuevo ombudsman, en canje por la notaría que le regaló Carlos Lozano de la Torre y que hoy está impugnada, por cierto, durante la votación del reemplacamiento, calumnistas pagados se le fueron a la yugular a Elsa Amabel Landín por haber faltado a esa sesión, y ayer (no han de haber recibido su untadita) no señalaron la irresponsable ausencia de Sergio Reynoso Talamantes, ahí queda… Pero no sólo eso, lo más grave es que el Congresito se pasó por el arco del triunfo la Constitución local, que en su artículo 62 indica claramente que el ombudsman debe ser elegido “con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; y a los miembros del Consejo Consultivo con el voto de la mayoría de los Diputados que integran el Congreso” … Ah, caray, ¿consejo consultivo?, ¿eso con qué se come?, ¿por qué quien instruyó a estos 22 mediocres sobre el sentido de su voto, no les explicó qué estaban dejando de lado?… En fin, una más del lamentable circo que es el Congresito. El nombramiento de Asunción Gutiérrez Padilla traerá beneficios al menos a un priista o mejor dicho a la familia de este, y no sólo la satisfacción de Roberto Padilla Márquez, esposo de la diputada Citlalli Rodríguez González, de ver a su compadre tomar protesta como ombudsman ante el pleno legislativo. Una vez que el nuevo ombudsman tome posesión del puesto, será Emma Reynoso, hija del diputado ausente en la sesión ordinaria de ayer en el Congresito, Sergio Reynoso Talamantes, quien fungirá en los nuevos tiempos frente a la Cedha como secretaria general. ¿Será esa la razón de su ausencia? Al tiempo dejamos este posible escenario.

Radiopasillo se estremece por el rumor de que a Antonio Martín del Campo no le dará para la senaduría como él aspira; así que hay de dos sopas, o acepta la diputación local, que en consolación le ofrecería el PAN, o se va por parte del Partido Encuentro Social a la diputación federal, quien le ha coqueteado, dada las bateadas del blanquiazul, o sea que a la mejor el exalcaldes termina en las filas de Morena, como también se rumora que es un escenario que tiene contemplado y que no suena tan descabellado después de la penosa alianza que anunciara Andrés Manuel López Obrador con los discriminadores del PES, ahora bien, también hay que considerar que Martín del Campo en nada ha quedado bien con el partido, que Martín Orozco Sandoval no le perdona que haya querido interferir en sus aspiraciones a la gubernatura el año pasado, lo mismo que a Fernando Herrera Ávila, a quien el gobernador no puede ver ni en pintura porque no le ha cumplido con lo prometido desde la Federación; si bien el exalcalde cuenta con el apoyo de Ricardo Anaya (pues cuando tuvo que retirarle la candidatura a la alcaldía a José Ángel González Serna para entregársela a María Teresa Jiménez Esquivel, obedeció sin chistar), esa cuenta pendiente no basta, por la intervención de Marko Cortés, quien no ve bien a Martín del Campo, ya que le quitó atribuciones como diputado, cuando en su momento se negociaron los fondos del Subsemun… Auch, ah, y para acabarle de nublar el panorama a quien destruyó la Alameda para dejar un ineficiente y feo corredor para tianguistas, González Serna sale de la zona de confort que es el Patronato de la Feria, para levantar la mano, como diciendo que ahí le deben.

Dios los hace y el escombro los junta. La mañana de este jueves el ex gobernador panista, Luis Armando Reynoso Femat, se dejó ver nuevamente con el secretario general del Partido Verde en Aguascalientes, Sergio Augusto López Ramírez, en un restaurante céntrico. No había transcurrido mucho, cuando los reporteros llegaron a la curiosa escena, en la que se aprovechó para preguntarle sobre su situación jurídica en el PAN, a lo que Reynoso Femat, adelantó que hoy se reunirá con el presidente estatal blanquiazul, Paulo Martínez López, para verificar que su nombre aparezca en el registro de militantes. Esta semana el Tribunal Electoral local determinó restituirle sus derechos partidistas que le fueron suspendidos por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional mientras se determinaba su expulsión del partido, al considerar que el proceso penal que enfrenta por la compra simulada de un tomógrafo mancha la imagen del PAN. Al tocarse el tema, el exgobernador cuestionó el porqué a un año de la alternancia, el exdirector del IEA, Francisco Javier Chávez Rangel, no haya sido llamado a dar cuentas de los desvíos millonarios encontrados en esa dependencia, cuando “a mí me armaron todo en tres meses”.

Spoiler: cinismo. ¿Cinismo o aceptación de la realidad?, ese es el dilema y es que como señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de la capital, Alejandro Monreal Dávila, desde hace ya un tiempo, digamos, desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa y su guerra contra el narcotráfico, el Ejército ha colaborado irregularmente con las policías locales, fungiendo de algo así como un escudo en distintos operativos o incluso atacando frontalmente al narcotráfico en algunos estado por lo que la Ley de Seguridad Interior según el regidor, vendría a normar algo que ya sucede desde hace un buen rato debido a la falta de “fuerza institucional” de policías como la municipal de la capital del estado, situación que debe ir reduciéndose, pese a la dichosa ley, con más recursos destinados a las corporaciones policiales, sin embargo fue él quien es directamente responsable como presidente de la Comisión de Seguridad de haber asignado menos recursos en la Ley de Ingresos del Municipio 2018 a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, por lo que aparentemente la respuesta de la pregunta inicial se acerca al cinismo, ¿no?

La del estribo. Jodida semana para el paisito, en verdad, semana de alianzas vergonzosas, de precampañas con candidatos disfrazados de chamulas, de inexplicables propuestas, del alzamiento de los discriminadores… en fin, que podemos ir acumulando, pero como cereza del pastel, los diputados del PRI ufanándose de la aprobación de cambios en el Código Civil Federal, esos payasos lograron establecer que será delito publicar una verdad si se considera que se les desprestigia… Carajo. Al menos ya se acabó la semana. Ya vámonos y que el último apague la luz.

@PurisimaGrilla