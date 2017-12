Matrimonio Igualitario no será tema del Frente

By

Serán las coincidencias en ideología lo que permitirá fortalecer la coalición Por México al Frente, conscientes de que prevalecen importantes discrepancias en temas tan delicados como los matrimonios igualitarios; el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera señaló que es el caso de la revocación de mandato que recientemente se aprobó en el Congreso local, “ya sabemos en qué no nos vamos a poder poner de acuerdo, ahora hay que ver en que sí; me parece que hay una muestra clara de que hay cosas muy positivas para la propia vida pública del estado, en las que nos podemos poner de acuerdo”.

Dijo que son estas cuestiones las que siguen en discusión para la conformación real de la coalición con el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, ya que la firma fue mero trámite por exigencia del Instituto Nacional Electoral, sin embargo están detenidos los acuerdos en estos puntos.

Aclaró que esto tendrá salida con el trabajo de manera conjunta, sin que implique una fractura al interior del Frente; destacó que en este momento no debe existir una obsesión por las candidaturas, ya que no se han definido, los tiempos permiten que se analicen los mejores perfiles hasta febrero para los escaños federales y todavía unas semanas más en el caso de las curules que se elegirán para la conformación del Congreso en Aguascalientes. “No debe preocuparnos el hecho de tener un número u otro, una especialidad o no; al menos en el caso del PRD es así, lo que estamos tratando de armar un esquema que permita que los mejores hombres y mujeres lleguen a contender por este Frente, independientemente del partido que los vaya a abanderar”.

Reconoció que en la construcción del Frente es probable que quede fuera el tema de los matrimonios igualitarios, por la confrontación de ideas al respecto, sobre todo con el PAN, no obstante dijo que el PRD no abandonará el tema, seguirán en misma ruta; aunque no es el único aspecto en el que difieren, precisó que para éste en específico, el partido recaba los nuevos expedientes de quienes desean que se les respete su derecho de contraer matrimonio sin importar su preferencia sexual, en la búsqueda de apoyar nuevamente esta causa con un proceso legal.

El líder del PRD dejó en claro que es un tema prioritario para el partido, por lo que independiente a los acuerdos que se lleguen tras la firma del Frente en el ámbito nacional, y que se pondera la posibilidad de replicarlo en lo local, no se abandonarán estos grupos vulnerables a los que se les ha apoyado. “No es algo que vayamos a dejar en el olvido o que por una posición cómoda digamos que ya no queremos hablar de esto; no es ese el sentido”.

A pregunta expresa sobre el desacuerdo que presuntamente ha manifestado Jorge Durán, presidente en el estado de Movimiento Ciudadano, por la repartición de los distritos en el ámbito local, donde supone desventaja frente al PRD, Sánchez Nájera, aclaró que no hay una postura directa de su homólogo al respecto, por lo que lo consideró sólo como un rumor, sin embargo, precisó que prevalece la comunicación con los presidentes de ambos partidos que conforman el Frente.

Enfatizó que no hay una designación clara aún del número y las posiciones que le habrán de tocar a cada partido, si bien se especula sobre un listado, al menos para el caso de los 300 distritos federales, dijo que esto es por cuestión de siglado que obliga el INE, ya que no permite que se integren las candidaturas por un Frente en común, sino que es un partido quien debe postular al aspirante a un puesto de elección popular, o este debido cumplir con el proceso por la vía independiente, por lo que no hay nada claro para ningún partido aún sobre los candidatos federales, mucho menos en lo local.

“Se va a modificar el convenio, simplemente se requería irle dando forma; el proceso a nivel federal será independiente de lo local; estamos en la búsqueda de los mejores perfiles de parte de la Comisión nacional federal y a mediados de febrero se definen las 300 candidaturas, semanas después el tema local”, recalcó el perredista, por lo que dijo que hasta el momento la postura de Ricardo Anaya es sólo como precandidato, puede o no ser el abanderado del Frente para la presidencia de la República.