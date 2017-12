México, sin suerte / Tres guineas

O quizá simplemente te regale una fosa Carlos Monsiváis, Días de guardar

El titular “México, sin suerte; debutará ante la campeona Alemania en Rusia” me abrumó con la inmediatez de su información. La Selección Mexicana de Futbol iniciará su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018 y lo hará en el Grupo F contra el cuatro veces campeón Alemania, junto con Corea del Sur y Suecia. Como cada quien trae en la cabeza su propio rollo, las tres primeras palabras me hicieron pensar en el escenario político y social del país, México, sin suerte, lumbrera que se apagó cuando leí el resto, y que volvió a encenderse ante la desolación que leí de los fanáticos pamboleros: ante Alemania, no pasaremos a la segunda ronda.

No me gusta el futbol, pero mi desprecio tiene que ver más con mi historia amorosa que con el deporte mismo: uno que compartió conmigo la vida vivía fut, comía fut, hablaba fut, bebía fut, y más los días domingos, como quien asiste devotamente a misa, para, en punto de las 4:00 de la tarde, ver entera la repetición del “mejor resumen deportivo de la televisión mexicana: Acción”, así que hasta yo terminaba el día soñando fut. Mucho tiempo después, unos policías nos sacaron del Estadio Victoria a Héctor y a mí que por haber aventado una bengala en las gradas, cosa que no fue cierta y por demás insultante si nos señalaron solo por nuestros andrajos. Al menos ya puedo contarles a mis nietos que una vez patee una patrulla antes de que me subieran a ella. Quisiera tener una foto de ello. Para cuando nos soltaron en la delegación el partido ya había terminado y el Necaxa perdido. Como sea, esto me dio para no querer saber más de futbol por mucho tiempo, aunque sin lograrlo, pues en bares, casas o juegos de video el balompié aparece a la menor provocación, llámese torneos, partidos amistosos, repechajes.

También he de decir que no me gusta mi país, y que tiene que ver más con mi historia de vida que con el país mismo. Lo escribió José Emilio Pacheco: No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero (aunque suene mal) daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas -y tres o cuatro ríos… Una madrugada de septiembre hace dos años el narco asesinó a mi primo Jair Magallanes al regreso de un baile. Toda la alegría y el fandango de unas horas antes se esfumó a balazos solo porque Jair estuvo en la hora y en el lugar incorrecto. Con la misma historia, lo acompañan otros 90 mil asesinatos en lo que va de la llamada guerra contra el narco. En una ramificación de esta, están las historias de tortura, violaciones, robos, saqueos, extorsiones y miedo de mis amigos y compañeros, de mí misma. La virulencia con que se ha extendido el temor nos ha hecho entrar en un estado de histeria colectiva, sin finales felices.

El futbol carga el mito de la enajenación; inexorable, se cree que incapacita a la sociedad entera en la toma de decisiones para modificar el destino de su vida y de su patria, que se rinde al juego de los pies antes que al de las ideas, pero no es del todo cierto. He visto a las mejores mentes de mi generación perder la melena o los pesos en un partido de fut. A Galeano y a Villoro escribir sobre El Juego desde todas las épocas y sensaciones históricas. Yo misma he visto las compilaciones de los goles de Pelé, Maradona y Messi. Los he visto porque todavía tengo posibilidades de elegir y diversificar mi entretenimiento.

Pero si cree que esto no es cierto y que una mente siniestra como Televisa, la Concacaf o la FIFA controla nuestras mentes a través del futbol y las matracas como perros de Pavlov, permítame hacer un ejercicio: “A la politización le correspondería unir, cohesionar islas temporales que van de los chamulas que nada tienen a los políticos que todo quieren”, escribió Carlos Monsiváis, por lo que si me atrevo a cohesionar el fut con los rostros más dañinos del país, obtengo once jugadores principales de mi propia Selección Mexicana, con el propósito único de, eso mismo, politizar y darle perspectiva a este juego, donde el honor nacional se deposita en los pies de estas figuras:

El PRI y Peña Nieto. Sus pifias, reformas y gasolinazos. El primer priista del país y su dedazo setentero para designar como precandidato de este partido a Meade. Los Congresos estatales y su pinchurriento trabajo para legislar en favor de la población. La violencia, toda, del narco, en las calles, la violencia institucional. La fosa que guarda el nombre de cada uno de nosotros. Los feminicidios. Esa extensión de la violencia que termina con la vida de las mujeres solo porque somos mujeres, de la cual no tenemos cifras certeras pero que vemos todos los días en todos los noticieros. El machismo que no logramos erradicar con lazos naranjas. El hambre de comida y de educación. Más de 11 millones de hogares que no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias y un país con treinta años de rezago educativo . La grave y recién aprobada por la Cámara de Diputados Ley de Seguridad Interior . El Frente Nacional por la Familia y su postura violenta y medieval, apoyada por políticos y gobiernos. Las desapariciones forzadas, la falta de voluntad política y de recursos para implementar la Ley General sobre Desaparición Forzada . La corrupción en México, que cuesta 347,000 millones de pesos al año. Este gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios, a saber.

La apatía del mexicano que no tiene que ver con futbol ni ningún otro distractor, el desinterés por convertirse en un ciudadano que ejerza sus derechos y obligaciones. AMLO y su república amorosa, estúpida y mesiánica que antier plateó la posibilidad de ofrecer amnistía a los líderes del narco: “Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”. Pregúntenles a mis tíos, los papás de Jair, si pueden olvidar y perdonar.

Que si me ciño a la definición de suerte, sí, la Selección Mexicana de Futbol tuvo un evento fortuito al ser seleccionado en el Grupo F, pero eso no tiene nada que ver en cómo se ha preparado para enfrentarse a rivales del tamaño de Alemania. Su desempeño y estrategia no es cuestión de suerte. Así nosotros al forjar la nación. México no ha sido víctima del azar para llegar al punto en el que está, pero me da la impresión de que nos consolamos con eso, culpar a la perra suerte que nos cargamos hará que nos sintamos menos responsables por nuestras acciones. El futbol tiene tantos adeptos como quien sigue de cerca los asesinatos en las notas rojas en este país. Aunque nadie quiere un boleto en primera fila en estos eventos. Por fortuna aún tenemos posibilidades de elegir y diversificar nuestro entretenimiento. De elegir al equipo y entrenarlo.

Alerta de spoiler: Mientras, no le vamos a ganar a Alemania ni saldremos vivos de este partido. No hay cancha pareja. Pobre México, sin suerte.

