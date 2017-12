Raza de bronce / De imágenes y textos

Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya maza melló de tantos yelmos y escudos la osadía: ¡Oh caballeros de tigres!, oh caballeros leones!, ¡oh! ¡Caballeros águilas!, os traigo mis canciones; ¡oh enorme raza muerta!, te traigo mi elegía. (Nervo, La raza de bronce, 1902)

Así comienza, estimado lector, el poema que Amado Nervo en honor a Benito Juárez presentado el 19 de julio de 1902 en la Cámara de Diputados. No sólo el poema, sino la afirmación de la existencia de una raza de bronce indomable que lucha por los ideales que la mueven, por el génesis mismo de su creación y la esperanza de que algún día los habitantes de estas tierras, los que tenemos la piel color bronce caminemos plenos con la mirada en alto, libres e independientes.

El poema entonces asevera que el creador también es de bronce, claro siempre nos han inculcado que estamos hechos a imagen y semejanza de la máxima deidad que rige nuestra cosmovisión; entonces eso quiere decir que la ungida por los dioses es Marichuy Patricio Martínez, nuestra aspirante a candidata independiente quien emana de las fuerzas del Frente de Liberación Nacional, base zapatista desde aquel uno de enero de 1994.

Con pocos reflectores gracias a la cobertura mediática, que, dicho sea de paso, si el medio avala la existencia del hecho, entonces y sólo hasta entonces existe.

José Antonio Meade está ya en la mente de todos los mexicanos porque estos sesgados aparatos de difusión lo han hecho existir; creo que Andrés Manuel es más famoso que Pedro Infante gracias a las coberturas mediáticas tradicionales y emergentes, aun siendo para muchos el antagónico de la contienda electoral del año que viene. No me diga que Mancera no hace tantito ruido como para que los medios electrónicos hagan su parte, mal informar, por cierto.

Hoy algunas de las encuestas del proceso electoral que se avecina dan como favorito al Señor Peje; para otras el orden es Meade, López Obrador, Mancera, el Bronco, y para usted, estimado lector, ¿cuál es el termómetro que utiliza para conocer de buena fuente las tendencias con relación a las preferencias electorales hoy por hoy?

El pasado 5 de diciembre el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) ubicaba a Andrés Manuel arriba de la opción de voto con un 27.8% del universo encuestado, que por cierto no informan cuál es, o por lo menos un servidor por más que leyó y leyó no lo encontró, luego, después del amado mesías aparece en ungido por los dioses de la dictadura mexicana, Pepe Meade (qué bonito suena…) con 21.5%; qué tal eh, el Peje con 12 años de campaña y apenas le aventaja con casi seis puntos, le digo, esa es la ventaja de representar al tricolor aun no siendo militante, y bueno, hasta el fondo el querido Anaya con un 9.2% de la preferencia.

Pero y entonces, la raza de bronce, todos nosotros, dónde nos vemos identificados, de verdad habrá mexicanos que estén pensando en votar por José Antonio Meade, tal vez y aquí aplica la clásica, pero inútil frase de voto por el candidato no por el partido, será así en este caso, es como vender un producto sin marca, pero con marca…

No es priista, pero aparecerá en la boleta del domingo 1 de julio de 2018 representando al PRI… Soy vegetariano, pero como tacos al pastor, algo así.

Derecha, ultra derecha, populismo al más puro estilo latinoamericano, macho norteño que a punta de guamazos (estilo Fox) quiere solucionar la vida de nuestra nación, la copia región 4 de la Hillary y de pronto Marichuy con un esquema completamente distinto pero que no lo compra la sociedad, tampoco es para tanto, diría mi prima, la más fresa de la dinastía de los acomodados del apellido que no uso. El pasado domingo mientras nos disponíamos a visitar un tianguis de puros fresas veganos nos topamos con dos promotores, más bien recolectores de firmas para Marichuy, muy en su papel y con atuendo de pro-zapatistas ya sabe, hippie y hippia güeros, en fachas pero de marca, simpáticos en su trato y con un discurso que en lo particular me sorprendió. El argumento es: sabemos que no va a ganar y tal vez no junte el total de firmas que necesita, pero el que Marichuy ande por el país, apostamos a la sensibilización de la gente. Bueno, sí, pero qué quieren sensibilizar, que somos una raza de bronce, que todos somos iguales, que los zapatistas son la onda, que debemos luchar por la igualdad y que las zonas marginadas en Chiapas están así gracias al abandono de los gobiernos cualquiera que estos sean. Ese es un problema añejo, pero de verdad añejo, mucho antes de la matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, más atrás del 1 de enero de 1994, tal vez desde la influencia del Comandante Cero del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Tal vez la única razón del Consejo Indígena sea pedir reflectores para ser vistos nuevamente. Marichuy dijo que “era necesario participar porque hay un abandono a los pueblos indígenas. A los Pueblos indígenas sólo se les ve el folclore, pero no sus problemas reales, que son el despojo territorial, la contaminación de las aguas, deforestación y la tala de árboles”.

Que haga conciencia si quiere, pero no creo que sea el foro ni el proceso para llamar nuevamente la atención del pueblo civilizado y democrático en el que vivimos, desde mi óptica creo que el Consejo Indígena estuvo mal asesorado y confundieron la gimnasia con la magnesia.

[email protected] | @ericazocar