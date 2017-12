Semana 48 | NOVIEMBRE – DICIEMBRE

– 25 –

* Los titulares de las comisiones de derechos humanos de los estados de Sonora, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas han sufrido agresiones que van desde amenazas de muerte, secuestros, robos violentos o incendio de vehículos, sustracción de documentos y hackeos a sus páginas de Internet. Tras el homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que los ombudsman de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez; de Tamaulipas, José Martín García, y de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, han sido amenazados. Navarrete Magdaleno informó que, tras el asesinato de De la Toba, la asamblea extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensores de Derechos Humanos, efectuada el jueves pasado en la Ciudad de México, acordó pedir a los gobernadores de nuestras entidades que se nos otorguen medidas cautelares.

* ¿Qué se siente estar vivo? En su novela 4 3 2 1, el narrador estadounidense Paul Auster dijo que continúa, como ha hecho en su obra en los recientes 10 años, la búsqueda por desentrañar esa pregunta esencial. Durante la jornada inaugural de la 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Auster (Nueva Jersey, 1947) habló de su libro que sigue el eje de Invisible, Sunset Park y otras de sus obras: jugar con oraciones largas y explorar el territorio de la juventud e incluso la infancia. El narrador formó parte de la constelación de los reconocidos escritores presentes en el primero de nueve días de la FIL, junto a personalidades como los premios Cervantes Fernando del Paso y Sergio Ramírez, así como el francés Emmanuel Carrère, quien recibió el galardón FIL de Literatura en Lenguas Romances.

* Fernando del Paso presentó ante salón lleno la reedición de su novela Linda 67, a cargo del Fondo de Cultura Económica (FCE), de la cual afirmó más que policiaca es una novela thriller, género en el que quiso escribir luego de largas pláticas con el escritor colombiano Álvaro Mutis, a quien siempre ha considerado su consejero literario.

* En el discurso de recepción del Premio FIL, Emmanuel Carrère lamentó que el galardón ya no tuviera el nombre de Juan Rulfo, como en sus primeras ediciones. “Estoy un poco triste porque (…) “Pedro Páramo” y “El llano en llamas”, que descubrí cuando tenía unos 20 años, han sido de las experiencias más fuertes en mi vida de lector”, compartió ante un auditorio lleno en el salón más grande de Expo Guadalajara que lleva el nombre del escritor jalisciense.

* El precio del gas licuado de petróleo (comúnmente llamado gas LP), el combustible que utilizan dos de cada tres hogares en México para calentar agua y cocer alimentos, ha subido 34.62 por ciento en promedio nacional entre diciembre de 2016 y octubre de 2017, de acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y se espera que siga subiendo como cada año con la entrada del periodo invernal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el alza del gas LP, cuyo precio dejó de estar controlado por el Estado y se liberalizó el primero de enero de este año, fue uno de los principales factores que llevaron la inflación de la primera quincena de noviembre hasta 6.59 por ciento, la más alta para un periodo similar desde 2000.

* El grupo de hombres armados que atacó con bombas y baleó el viernes pasado a cientos de fieles musulmanes congregados en la mezquita de Al Rawdah, ubicada en el norte de la península del Sinaí, portaba una bandera del grupo yihadista Estado Islámico (EI), reportó ayer la fiscalía general de Egipto, la cual elevó a 305 el número de muertos y a 128 el de heridos. Eran entre 25 y 30 (atacantes), llevaban la bandera de Daesh (nombre en árabe del EI) y tomaron posiciones con rifles automáticos frente a la puerta y las 12 ventanas de la mezquita, explicó un comunicado de la dependencia gubernamental.

* El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declinó ayer participar en el proceso de selección de candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, en víspera de que ocurra el destape, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto recibió anoche en Los Pinos al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y al director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. En ese contexto, Osorio Chong, quien respaldó la candidatura presidencial de Peña Nieto desde que ambos eran gobernadores en Hidalgo y el estado de México, respectivamente, se reunió ayer con su equipo de trabajo en las oficinas de Gobernación. A sus colaboradores, el funcionario les pidió continuar trabajando como hasta ahora. Les anunció que continuará al frente de la dependencia y que se sumará en favor de quien resulte el candidato presidencial de su partido.

* La Armada de Argentina no da por muertos a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre en el Atlántico sur, a pesar de la pista firme de que habría sufrido una explosión ese mismo día y a que su reserva de oxígeno estaría agotada. Si bien pasaron 11 días, eso no quita que puedan estar en situación de supervivencia extrema, señaló el capitán Enrique Balbi, portavoz de la Armada, en una conferencia de prensa celebrada este domingo en Buenos Aires. El ARA San Juan –un diésel eléctrico clase TR-1700 de fabricación alemana y botado en 1985– hizo contacto con tierra por última vez el 15 de noviembre, cuando navegaba desde Ushuaia, en el extremo austral del país, hacia su base en Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar en un ejercicio de adiestramiento.

* El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo una restructuración parcial de su gabinete con la finalidad de reimpulsar los planes de la revolución bolivariana. El mandatario destacó la designación del mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, al frente del Ministerio de Petróleo y Minería y en la presidencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó durante su programa televisivo, Los domingos con Maduro. Tras las recientes detenciones de seis altos funcionarios de la empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos, Citgo Petroleum Corporation, la mayor filial de la estatal PDVSA, Maduro amplió el poder de los militares en su gobierno al entregar a un general el mando de la paraestatal.

* Nueve mujeres que fueron víctimas de ataques con ácido en India se subieron este sábado a una pasarela de moda para un desfile inédito, en el día de la lucha contra la violencia de género. Las mujeres desfilaron con vestidos cedidos por grandes diseñadores indios, como Rohit Bal, Ranna Gill y Archana Kochhar. Desafiantes, ninguna de ellas se cubrió el rostro. Estaba muy nerviosa, declaró Meena Khatoon tras la experiencia. Madre de un niño, fue atacada por su ex marido, y quería demostrar que mira hacia adelante. La gente a menudo desvía la mirada cuando salgo a la calle. Se dan media vuelta cuando me ven. Siempre he tenido problemas, explicó Khatoon.

* La atracción que sintieron los poetas franceses por el estadounidense Edgar Allan Poe, igual que la producida por Walt Whitman en autores posteriores, se originó en su enfrentamiento con su lugar de origen, dijo ayer el narrador Paul Auster, durante la apertura del Salón Literario de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Ante un auditorio repleto desde minutos antes de su lectura, Auster dictó la conferencia Los huesos de Poe: charla sobre los viajes de la poesía y su regreso final, antes de recibir la Medalla Carlos Fuentes de manos de Silvia Lemus. El autor de La trilogía de Nueva York se refirió a los últimos y tristes años de la vida de Poe, la muerte de ese escritor en 1849 y la ceremonia inaugural del sepulcro de Poe, en 1875, en Baltimore, al que sólo asistió el poeta Whitman.

* Los tres sectores y las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se volcaron ayer en favor de las aspiraciones presidenciales de José Antonio Meade y, aunque la convocatoria no los obliga, le entregaron por escrito el respaldo para su registro, el domingo, con lo cual se configura que será el único aspirante al proceso interno. De esta manera, y por primera vez en su historia, el PRI postulará un candidato que no milita en sus filas, gracias a las reformas de la 22 asamblea nacional. Ahora, si un priista quiere registrarse tendría que obtener 600 mil firmas de militantes, de ocho dirigentes estatales del partido o bien 182 firmas de los 719 integrantes del Consejo Político Nacional. En un recorrido por las tres sedes de los sectores y en la del partido, donde nadie hizo referencia a que Meade Kuribreña no milita en el tricolor, el exsecretario de Hacienda pidió a los priistas: humildemente me hagan suyo, me tengan cerca, me dejen representarlos y me acompañen en este anhelo de hacer de México una gran potencia.

* El ahora exsecretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade Kuribreña anunció oficialmente que se inscribirá como precandidato para contender por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, en los comicios de 2018. En el salón Tesorería del Palacio Nacional, Meade Kuribreña agradeció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la distinción, apoyo y confianza en los diversos cargos que ocupó en la actual administración. En compañía del nuevo titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, Meade hizo un reconocimiento a la trayectoria del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

* La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Gobierno Federal determinaron cerrar filas para implementar de manera efectiva la ley general en materia de desaparición forzada, tras una reunión en la que el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció por dar una respuesta de Estado a ese flagelo. En un mensaje, tras el encuentro con 24 mandatarios estatales, así como procuradores y fiscales, encabezados por el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa -en calidad de presidente de la Conago, el encargado de la política interior del país manifestó que esa tarea no se puede hacer de manera aislada, por lo que es necesaria la participación de todas la entidades de la República.

* La fiscal especializada en delitos sexuales de Veracruz, Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fue asesinada a balazos la mañana de ayer cuando llegaba a su centro de trabajo en el municipio de Pánuco. A las 9:00 horas, Torres Castellanos estacionaba su vehículo frente a las instalaciones de la fiscalía, en la calle J. Colorado número 307, colonia Maza, cuando fue atacada. Sin dar detalles, el parte policiaco mencionó que la funcionaria recibió varios tiros y quedó abatida dentro de la unidad. Torres Castellanos, de 35 años de edad, estudió la licenciatura en derecho en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tampico, Tamaulipas, y en 2016 asumió el cargo de fiscal. Tras encabezar la 49 reunión del Mando Único, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que el atentado no tiene que ver con su trabajo; se trata de otro tema que no puedo dar a conocer porque entorpeceríamos la investigación.

* Donald Trump tuiteó esta mañana: “Deberíamos realizar un concurso sobre cuáles de las cadenas, además de CNN y sin incluir a Fox, es la más deshonesta, corrupta y/o más distorsionada en su cobertura política de tu Presidente favorito (Yo)”. A la vez, Trump y el liderazgo republicano están enfocados en promover y aprobar la propuesta legislativa para reducir los impuestos a los más ricos y a las empresas, y reponer esos ingresos mediante recortes a programas sociales; aunque por supuesto lo venden como si esto fuera lo mejor para todos. Al anunciar que el proyecto de ley está avanzando con gran apoyo, Trump tuiteó que con algunos cambios la clase media y los generadores de empleo tendrán más dinero en sus bolsillos. No mencionó que se espera que casi ningún demócrata apoye la versión actual, y que no tiene garantizados los votos republicanos necesarios en el Senado. Todos los informes y análisis del propio Congreso respecto de las propuestas coinciden en afirmar que el más beneficiado será el sector más rico del país.

* La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, fue reconocida como la mujer del año 2017 por el patronato nacional de ese galardón. Tras recibir la medalla, en una ceremonia realizada en el Museo Nacional de Antropología, refirió que la entidad que gobierna se encuentra ahora entre los estados con más crecimiento económico y generación de empleo, además de ser la entidad con el mejor desempeño docente y con mayor rendición de cuentas. En su discurso destacó que triplicó el presupuesto para el Instituto Sonorense de la Mujer y que se han dado más acciones para combatir la violencia contra las féminas. Aseguró que hablaba en nombre de todas aquellas que dejaron huella para que otras andaran el camino, pero también a nombre de quienes viven pobreza, marginación y violencia.

* La novela Linda 67, de Fernando del Paso, nació como un reto que el autor se impuso luego de que su gran amigo Álvaro Mutis le dijo que para ser escritor del género policiaco era necesaria una vocación especial. Al presentar una reedición de esa obra en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Del Paso explicó que la advertencia de Mutis, pero también la avidez con que leyó la colección Séptimo Círculo -impulsada por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares para reivindicar el género negro-, lo motivaron a publicar en 1997 la que hoy clasifica como un thriller. Álvaro Mutis falleció antes de que yo supiera si había leído o no el libro. Gracias, Álvaro, por tu consejo, dijo Del Paso, con los ojos dirigidos al cielo y abrazando el recuerdo de su amigo por 40 años.

*Alrededor de 10 mil pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), resultaron afectados por retrasos y cancelación de casi 80 operaciones, debido al paro parcial que efectuaron pilotos de Aeroméxico, quienes exigen la reinstalación de un compañero despedido de manera injustificada. El paro de actividades, que duró seis horas y concluyó al mediodía, fue convocado por aviadores mediante mensajes de texto vía Whatsapp. Además, generó que viajeros perdieran vuelos de conexión al extranjero, llegaran tarde a citas de trabajo o destinos. Varios pasajeros molestos hicieron reclamaciones por los retrasos y otros lanzaron algunas injurias en los mostradores. La Dirección General de Aeronáutica Civil advirtió a los pilotos que si no regresaban a laborar perderían las licencias por obstruir las vías generales de comunicación. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (Aspa) señaló que no realizaba paros unilaterales y exhortó al gremio inconforme a normalizar las operaciones y presentarse a cumplir con sus vuelos. Más tarde dijo que abrió el diálogo con la empresa Aeroméxico para analizar si hubo error en el proceso de rescisión de contrato del piloto que despidió. Aeroméxico refirió que 59 operaciones fueron canceladas y seis más desviadas y los vuelos afectados en el AICM ayer, fue resultado de que el grupo de pilotos de Aeroméxico Connect, encabezados por el capitán José Manuel Fernández, no se presentó a sus correspondientes jornadas de trabajo.

*José Antonio Meade expresó ante senadores del PRI que no sólo se identifica con el tricolor y sus causas, sino que éste ha sido el creador de instituciones en México. Un día antes de que la Comisión Política Permanente del PRI se reúna para autorizar su participación en el proceso interno de elección de candidato presidencial, el grupo parlamentario en el Senado expresó su respaldo para que el tricolor lo postule. Todo el apoyo, dijo parco el coordinador de la bancada, Emilio Gamboa Patrón, al término de una comida privada en la sede nacional del PRI. Al igual que el lunes lo hicieron los sectores, organizaciones y diputados, ayer los senadores priístas expresaron que no es relevante que Meade sea sólo simpatizante. Convoca a la ciudadanía por encima de militancia e ideología, dijo Ana Lilia Herrera.

*Por designación del presidente Enrique Peña Nieto, el nuevo gobernador del Banco de México (BdeM) es Alejandro Díaz de León Carrillo se informó ayer en un comunicado de Los Pinos. La decisión del mandatario no pasará por el trámite de la aprobación del Senado en virtud de que Díaz de León es uno de los cuatro subgobernadores de la institución para cuyo cargo fue nombrado por ese órgano legislativo a partir del primero de enero de este año. Sustituye a Agustín Carstens Carstens, quien aceptó la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). El economista por el ITAM y con estudios de maestría en administración pública y privada en Yale ocupará su nuevo encargo a partir del próximo viernes primero de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2021. Para ejercer la facultad de la designación directa del nuevo gobernador del banco central de entre uno de los integrantes de su junta de gobierno, el jefe del Ejecutivo se apegó a lo estipulado en los artículos 38, 40 y 41 de la Ley del Banco de México.

*Casi como un favor, el régimen norcoreano lanzó otro misil intercontinental de prueba en desafío a Estados Unidos y la llamada comunidad internacional, permitiendo que Donald Trump se disfrazara otra vez de comandante en jefe y con ello distraer de problemas como la investigación a su equipo, sus tropiezos públicos y otras desventuras. Nos encargaremos de ello, es una situación que manejaremos, aseguró Trump en la Casa Blanca a reporteros en torno al lanzamiento de lo que fue identificado por el Pentágono como un misil intercontinental lanzado por Corea del Norte, el primero desde mediados de septiembre. Algunos expertos consideraron que el alcance de ese tipo de misil técnicamente podría llegar hasta Washington, aunque se debate sobre el grado de sofisticación, al darse una vez más esa conversación macabra –pero realizada como si fuera algo casi técnico e incluso aceptable– sobre las probabilidades y dimensiones de una guerra nuclear.

*El proyecto de dictamen de ley de seguridad interior –que fuera avalado en el pleno de la Comisión de Gobernación el jueves– permitiría al Ejecutivo federal declarar la protección a ésta, y se autoriza a las autoridades federales, incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, “implementar sin necesidad de declaratoria política, programas y acciones para identificar y prevenir riesgos. El documento elaborado en la Comisión de Gobernación contiene un apartado referente a las movilizaciones de protesta social o las que tengan algún motivo político electoral –mientras se realicen pacíficamente–, bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenazas a la seguridad interior.

*Philip Glass comentó “Mi trabajo con músicos indígenas wixáricas no tiene fundamentos académicos; se trata de un acto de imaginación: trasladar al papel pautado estados de conciencia y con ellos la intensidad del lenguaje que desarrollamos personas que no hablamos la misma lengua, pero compartimos el asombro, el milagro de la música”. Glass cavila: “Las músicas indígenas suelen ser consideradas exóticas y no tener cabida en las salas de conciertos. Mi intenso entrenamiento en la música europea contrasta con las maneras cósmicas en que desarrollan los indígenas los fenómenos musicales. Llevo 16 años viajando constantemente a México; investigo mucho, me interesa el contexto de sus tradiciones musicales y místicas. Yo entro de manera natural en esas tradiciones, sin saber mucho de ellas, sin entrenamiento ni instrucción alguna: solamente dejándome guiar por la sabiduría de los músicos wixáricas.

*El Congreso colombiano aprobó la madrugada de este martes la ley que reglamenta la justicia especial que juzgará a los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ahora transformadas en partido político, y a los militares por crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado interno. El proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobado con 84 votos a favor y cero en contra en la Cámara de Representantes, tras ser avalado el 16 de noviembre por el Senado. Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos, tuiteó el presidente Juan Manuel Santos.

*El polémico productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue forzado a renunciar al Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), lo que coincidió con dos nuevas demandas en su contra por presuntos abusos sexuales. La renuncia de Weinstein a la DGA, presentada la víspera, se produce después de que el gremio entabló cargos disciplinarios en su contra en octubre pasado, después de que decenas de mujeres lo acusaron públicamente de conducta sexual inapropiada, incluido acoso y violación. Weinstein era principalmente productor de películas y televisión, pero se hizo miembro de la DGA porque codirigió la comedia de 1986 Playing for Keeps, con su hermano Bob.

*José Antonio Meade Kuribreña –quien llegó minutos antes al lugar del encuentro– recibió con un abrazo, unas palmadas en la espalda y un rápido apretón de manos a Miguel Ángel Osorio Chong. Esas fueron las primeras imágenes de la inesperada reunión entre los dos finalistas en la carrera por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. La charla se prolongó durante una hora con 45 minutos.

El sitio en el que se convocaron fue el famoso restaurante Puerto Chico, ubicado por los rumbos del Monumento a la Revolución, uno de los comederos más concurridos por la clase política. Tanto fue así que en la mesa contigua estaba un senador perredista y algunos dirigentes del PRI. Horas más tarde, el experimentado priísta y líder de la bancada del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, definió la cita Meade-Osorio: Esta es la política fina que hacemos en el partido.

*Comisión Política Permanente (CPP) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) autorizó anoche, por unanimidad, que José Antonio Meade Kuribreña entregue el domingo, en calidad de simpatizante, su solicitud de registro como precandidato a la Presidencia de la República. Sin discusión, esa instancia, integrada por 114 de los 729 integrantes del Consejo Político Nacional (CPN), avalaron que el domingo el ex secretario de Hacienda entregue su solicitud ante la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI), que el martes 5 emitirá otro dictamen para determinar si lo considera precandidato. Al concluir la sesión, el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones sostuvo que muchos más militantes que simpatizantes tendrán oportunidad de ser candidatos en 2018.

* A partir del 30 de noviembre se completa la liberalización de precios de los combustibles; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que mantendrá los subsidios fiscales en lo que resta de este año y en 2018 para evitar variaciones abruptas. El subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, descartó que se disparen los precios y recordó que ya en Baja California y Sonora, y después en el resto de la frontera norte, en el centro-norte y, finalmente, este 30 de noviembre en el centro y sur-sureste del país y no hubo alzas desmedidas.

*En un día histórico para los derechos humanos, fueron condenados a prisión perpetua los principales responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la pasada dictadura militar en Argentina. Jorge El Tigre Acosta y Alfredo Astiz, el Ángel de la Muerte, están entre los 54 militares sentenciados, lo que hizo estallar de alegría a familiares y representantes de organismos humanitarios; hubo abrazos, llanto y un reconocimiento a los sobrevivientes que, a pesar de lo que significaba recordar una y otra vez el horror vivido, rindieron testimonio cada vez que se les citó. Los genocidas fueron juzgados por 789 casos investigados en una megacausa, ya que la ESMA fue uno de los lugares donde desaparecieron unas 5 mil personas y ahí nacieron hijos de detenidos-desaparecidos que fueron robados por los militares en un plan sistemático, varios de los cuales han sido recuperados gracias al trabajo inclaudicable de las Abuelas de Plaza de Mayo. Durante casi cuatro horas, el Tribunal Federal cinco leyó por orden alfabético las condenas.

*El presidente Donald Trump provocó nuevas tensiones con el mundo musulmán dentro y fuera del país, generando disgusto incluso entre sus aliados, mientras sin vergüenza alguna, el mandatario acusado de abuso sexual por más de 16 mujeres, festejó el despido de un periodista de la televisión nacional acusado de comportamiento sexual inapropiado, prometió mayores sanciones contra Corea del Norte por atreverse a lanzar un misil y se mostró optimista respecto de que se aprobará el regalo que desea ofrecer a los que son como él: los multimillonarios del país. Esta mañana, Trump retuiteó videos que muestran supuestamente a musulmanes cometiendo actos de violencia; uno tenía el título de “Migrante musulmán golpea a un niño holandés en muletas; otro: Musulmán destruye estatua de la Virgen María, etcétera. Los videos fueron compartidos por Trump de la cuenta de Jayda Fransen, líder del partido ultranacionalista británico Britain First, quien ha sido acusada por autoridades del Reino Unido de hostigamiento agravado religioso. Poco más tarde, la embajada de Holanda tuiteó un mensaje a Trump en el cual afirmó: los hechos sí importan y el responsable del acto violento en el video, quien golpeó al niño holandés, nació y creció en los Países Bajos, donde cumplió su condena.

*Disponer de una ley de seguridad interior en el país pasó de ser sólo una valiosa propuesta para convertirse en una “imperiosa necesidad’’, indicó el presidente Enrique Peña Nieto. Y una vez más llamó al Poder Legislativo a aprobar un marco jurídico para la actuación de las fuerzas armadas en tareas de combate a la delincuencia. Así, y cuando de nuevo está a discusión en estos días un dictamen para esa norma, el mandatario confió “en que el Congreso atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a nuestras fuerzas armadas y a la sociedad mexicana’’. Peña Nieto inauguró aquí las instalaciones de la undécima Brigada de Policía Militar, integrada por 2 mil 840 elementos, agrupados en tres batallones y uno más de operaciones especiales. En la explanada de la nueva unidad castrense subrayó: “la actuación del Ejército y la Armada en apoyo a la seguridad local se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares’’. Sin embargo, añadió Peña Nieto, esto no es suficiente. “Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública’’ y para ello se requiere una ley por la cual “con absoluta claridad’’ se definan los medios y alcances del respaldo solidario que hoy proporcionan las fuerzas armadas en diversos estados y municipios.

*La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados recibió el respaldo inesperado del PAN. La nueva norma fue avalada por mayoría simple de 248 legisladores, 115 en contra y 48 abstenciones. La presión que de última hora ejercieron los gobernadores panistas sobre sus legisladores inclinó el voto de ese partido en favor del ordenamiento que garantiza la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir la inseguridad. En una sola jornada se finiquitó el trámite legislativo. Por la mañana, la Comisión de Gobernación, encabezada por Paloma Guillén Vicente (PRI), condujo la sesión aprobatoria del dictamen con el respaldo de la aplanadora integrada por PRI y aliados: PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, y se prefiguró la división en el PAN cuando la diputada albiazul Claudia Sánchez, del estado de México, respaldó el texto. Desde entonces, los reclamos de los diputados de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) no afectaron la línea trazada, se desecharon y quedaron plasmados en un catálogo de anécdotas legislativas: el dictamen que regula la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir a la delincuencia organizada debería aprobarse sin cambios.

*José Antonio Meade Kuribreña advirtió que en la elección presidencial de 2018 el país enfrentará una decisión histórica, entre un cambio con rumbo y un salto al vacío y, en respuesta al señalamiento de señoritingo, que le hizo Andrés Manuel López Obrador dijo: No le pegó a ninguna de las tres. Yo le agradezco la primera, la de joven, de espíritu y de corazón, sin ninguna duda. La parte de arrogancia es lo único que no queda con mi persona, y lo de acomodado tampoco. Durante una reunión con los presidentes y secretarios generales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los estados, y después de un desayuno con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, Meade les pidió con toda humildad respaldar su aspiración de ser el candidato presidencial, y los llamó a defender mucho lo que hemos construido en el sexenio de Peña Nieto y hacerse cargo de ello.

* El crecimiento exponencial que ha tenido la captación de firmas de apoyo en favor de la candidatura presidencial independiente del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ha tenido como uno de sus soportes el involucramientos directo de las estructuras de gobierno en la recolección de apoyos. Desde diversas oficinas de la administración de Nuevo León se ha diseñado una estrategia que incorpora a servidores públicos de cada dependencia para obtener los apoyos al mandatario estatal. De acuerdo con un audio en poder de La Jornada, obtenido de una de reuniones realizadas en oficinas administrativas de Nuevo León, Carlos Pacheco –hombre muy cercano al mandatario estatal, que se le ubica como asesor especial, aunque no forma parte de su gobierno– destaca como estratégico el incremento sustancial del apoyo para descarrilar a los otros aspirantes, entre ellos a Margarita Zavala, y potenciar la idea de que el único independiente que llegará a disputar la Presidencia será Rodríguez Calderón, lo que acarrearía mayores firmas en su favor.

* Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, señaló ayer que la Ley de Seguridad Interior no significa militarizar al país. Es todo lo contrario: es una ley para dar certeza a los ciudadanos a qué va un militar, un marino o policía federal en apoyo a los estados, como hoy está sucediendo. En entrevista radiofónica, dijo que la nueva ley también dará certeza de que esos elementos no van a estar ahí indefinidamente. Hoy (se permite) que estén todo el tiempo, cuando lo que queremos es que ya regresen a sus cuarteles. Señaló que en la actualidad no se tiene suficiencia para hacer las tareas que hoy estamos haciendo en muchos estados y municipios, hasta de policías municipales, que no nos corresponde. En tanto, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, señaló que la Ley de Seguridad Interior motivará a las entidades federativas y a la propia Federación a brindar capacitación a las policías, lo cual urge porque plantea, en términos precisos, la temporalidad para la intervención de las fuerzas armadas, un dónde, un cómo, un cuándo y un por qué es necesaria esa intervención en apoyo de las autoridades locales.

*Russell Simmons, peso pesado del hip-hop estadounidense que dio un gran impulso al género con su célebre sello Def Jam Recordings, anunció ayer que renuncia a sus empresas tras acusaciones de abuso sexual. El empresario, de 60 años, negó los señalamientos, pero explicó que cree que las recientes revelaciones de casos de abuso y acoso sexual cometidos por celebridades masculinas han propiciado un periodo de transición en sus negocios.

*Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional, se convirtió en el funcionario de mayor rango del gobierno de Donald Trump en caer en la investigación del fiscal especial sobre la posible colusión de socios del mandatario con los rusos en las elecciones estadunidenses y, aún más alarmante para la Casa Blanca, anunció que está cooperando plenamente en la indagación, informando que sus contactos con los rusos fueron realizados en coordinación con otros integrantes del círculo íntimo del presidente, incluyendo posiblemente al yerno de éste. El exgeneral Flynn, quien también fue asesor cercano de Trump durante la campaña electoral, fue formalmente acusado ante un tribunal federal de un solo cargo: mentir a la FBI sobre sus contactos con el entonces embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, en diciembre de 2016, durante la transición presidencial. Pero lo que más sacudió a Washington fue la revelación de que Flynn –según los fiscales y documentos que se presentaron en el tribunal ayer para presentar y sustentar los cargos– no actuó de manera solitaria al comunicarse con el embajador ruso en dos ocasiones durante la transición presidencial en diciembre del año pasado, sino en coordinación con otros dos integrantes de máximo nivel del equipo de transición que no fueron nombrados en los documentos. Fuentes con conocimiento directo del asunto han revelado a varios medios que uno de ellos es Jared Kushner, yerno y asesor de Trump. Más aún: según ABC News, Flynn está dispuesto a testificar que Trump le ordenó hacer contacto con los rusos, inicialmente para abordar el tema de colaboración sobre Siria.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exhortar a construir un muro en la frontera con México, furioso por la absolución de un indocumentado mexicano acusado de matar a una joven estadunidense, en un caso emblemático contra la inmigración ilegal. Su exoneración es una completa parodia de la justicia. ¡Construyan el muro!, escribió en Twitter el mandatario. La muerte de Kathryn Steinle en 2015 fue usada una y otra vez por Trump durante la campaña electoral de 2016 para justificar su proyecto de barrera en la frontera sur del país, con el que promete frenar la inmigración ilegal, el crimen y el narcotráfico.

*De cara al inicio del último tramo de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto estableció ayer: México no puede detenerse y mucho menos retroceder. Debe consolidarse lo logrado hasta ahora para no poner en riesgo los avances que juntos hemos alcanzado. Desde Palacio Nacional, comprometió, además, un comportamiento de todos los funcionarios públicos apegado estrictamente a la ley durante el proceso electoral del próximo año. Será una jornada democrática ejemplar desde el ámbito de nuestra responsabilidad. Trabajaremos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un clima de seguridad y certidumbre, de respeto y civilidad, dijo. Frente a mil 500 servidores públicos de diversas jerarquías y de todas las dependencias del gobierno federal a quienes enfáticamente agradeció en varios momentos su trabajo de estos cinco años, Peña Nieto hizo un apretado informe de gobierno y trazó metas, proyectos y compromisos para los 12 meses restantes.