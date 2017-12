Semana 49 | DICIEMBRE

– 2 –

* El dirigente de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el movimiento que encabeza hará “todo lo que se pueda” para lograr la paz en el país, y entre las alternativas para lograrlo no descartó la posibilidad de ofrecer una “amnistía” a los líderes del narcotráfico. En visita en Quechultenango, Guerrero, López Obrador se refirió al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, prometiendo que se creará una comisión de la verdad para esclarecer el caso, y en ese contexto comenzó a abordar el tema de la amnistía a victimarios o agresores, si las víctimas de violencia están de acuerdo, como vía para pacificar una nación golpeada por los cárteles. “No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a limpiar la casa. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda, para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia”, expresó López Obrador el sábado pasado. “Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”, agregó en su discurso.

* Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas la madrugada del sábado después de que el gobierno de Honduras declaró estado de excepción la noche del viernes, lo cual implicó un toque de queda nocturno por 10 días para poner fin a las manifestaciones violentas en el país, que rechazan los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo debido a la sospecha de fraude. La agencia de noticias Sputnik, con base en reportes de la prensa hondureña, dio cuenta de cinco muertos y más de 20 heridos en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, por enfrentamientos con uniformados después del decreto. Jair Meza, titular de la policía, no confirmó la cifra. Argumentó: Dicen que hay decesos, pero no pueden ser reconocidos por la autoridad pública. Mantenemos el orden en el territorio nacional. Las autoridades sólo confirmaron el deceso de Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, quien falleció cuando hombres balearon a 30 personas en la colonia Villanueva, este de la capital. El grupo se manifestó pese al toque de queda, que entró en vigor a las 23 horas del viernes. Sin embargo, no quedó claro de qué bando provino la agresión. Policías militares salieron de un arbusto disparando a lo loco y la mataron de un tiro en la cabeza, aseguró Luisa, hermana de Kimberly. La policía indicó en un comunicado: No sabemos aún si los atacantes son agentes, pero se investiga el caso.

* México no tiene margen fiscal para enfrentar los efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos y bajar, como fue aprobado en aquel país, la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) del nivel actual de 30 a 20 por ciento, pues ello representaría perder alrededor de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recaudación e incrementaría la deuda en la misma proporción, sostuvo el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal. Si se redujeran los ingresos del gobierno por impuestos tendríamos que tener un déficit, eso quiere decir más deuda y ya no la podemos tener; estamos en el límite, de hecho ya rebasamos el límite, estar por arriba de 50 por ciento como proporción del PIB no es algo que México pueda soportar, señaló. Foncerrada consideró que la reforma puede ser positiva para Estados Unidos si el beneficio, que es desproporcionadamente positivo para los más ricos, se traduce en inversión productiva, porque eso generaría actividad económica, empleo, bienestar, mejor distribución del ingreso y mejores salarios.

* Familiares de personas desaparecidas manifestaron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) es un grave retroceso en materia de derechos humanos, pues se ha comprobado que la intervención del Ejército en trabajos de seguridad pública desató aún más violencia en el país, además de graves violaciones a los derechos humanos como tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil. En un comunicado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) –integrado por más de una treintena de organizaciones del país– señaló que a diferencia de la Ley General de Desaparición Forzada, que implicó dos años de impulso y negociación, la LSI fue aprobada de manera rápida y expedita, y con un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos para las fuerzas armadas.

* Quince millones de empleos generados durante 25 años del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) se encuentran en riesgo al discutirse la continuación de la relación económica-comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, señaló Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico de la Secretaría de Economía. Durante su conferencia magistral en la Comisión Sonora-Arizona, el funcionario detalló que 90 mil de estos empleos se han generado a causa de la relación entre los estados fronterizos de Sonora y Arizona. Según datos de Proméxico, el intercambio comercial entre México y Arizona suma 16 mil 700 millones de dólares al año, cifra superior al comercio de México con países como España y Reino Unido combinados. Los principales productos negociados son agrícolas, equipos de transporte, componentes eléctricos, minerales, productos frescos del campo, entre muchos otros. La sexta ronda de negociaciones del TLCAN está por comenzar, por ello el representante de México en la mesa de negociaciones adelantó que entrarán a esta etapa con la estrategia de desmenuzar los temas más difíciles y resolver con contrapropuestas cada oposición del país vecino.

* Tigres eliminó al América. Lo trabajó con paciencia y al final se le fue al cuello para derrotarlo en el segundo tiempo 3-0 (4-0 global) en el Volcán y convertirse en el primer finalista del torneo Apertura 2017. Fueron dos goles de Enner Valencia, al 56 y al 72, más la cereza de André Pierre-Gignac de penal al 76. No hubo revancha, sino un segundo capítulo catastrófico.

– 3 –

* PAN y PRD criticaron la propuesta del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de otorgar amnistía a criminales, si las víctimas están de acuerdo para lograr la paz. Ese planteamiento, sostuvo el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, es una verdadera locura, en tanto el presidente del Consejo Nacional del partido del sol azteca, Ángel Ávila, aseveró que ese planteamiento demuestra un desprecio por las leyes de parte del líder de Morena. Margarita Zavala, ex panista y quien busca ser candidata presidencial independiente, a través de las redes sociales dijo que la propuesta de López Obrador es un país de impunidad.

*José Antonio Meade planteó consolidar los cambios del gobierno en turno, pero señaló que, en un ejercicio de autocrítica, “se debe reconocer que hay realidades que nos duelen, ofenden, lastiman, vulneran y que tenemos y vamos a cambiar”. En su registro como precandidato del PRI a la Presidencia, al que asistió todo el gabinete presidencial, y después de definir al presidente Enrique Peña Nieto como arquitecto del cambio, envió un mensaje de continuidad: No hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, no hay que inventarlo todo. Incluso, Meade sostuvo que se debe terminar de una vez por todas con la idea de que el país se debe reinventar cada seis años, y dijo que en la precampaña presentará una vía clara, realista y sensata de lo que México puede llegar a ser cuando ganemos la Presidencia.

* El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la creación del petro, una moneda virtual respaldada por la riqueza petrolera del país sudamericano para enfrentar el bloqueo financiero de Estados Unidos impuesto en agosto. “Quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Vamos a crear el petro para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer transacciones financieras, para vencer el bloqueo”, anunció Maduro en su programa dominical de televisión. Venezuela incursionará en el mercado de las monedas virtuales con el petro, ante la devaluación de 95.5 por ciento del bolívar (su moneda), y sus graves problemas de liquidez provocados por la crisis política y económica que atraviesa el país petrolero, aunado al bloqueo multinacional que le cerró el acceso a los mercados financieros internacionales, hecho que le impide mitigar su déficit fiscal, estimado en unos 12 mil millones de dólares para 2018.

* El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras reanudó el conteo de votos y la revisión de actas para definir al ganador de los comicios realizados la semana pasada, que se disputan el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, y el opositor Salvador Nasralla, quien ha pedido se convoque a nuevas elecciones y cuyos simpatizantes se movilizaron en una megamarcha en esta capital y otras ciudades como San Pedro Sula, en rechazo a lo que consideran fraude electoral. A una semana de los comicios, el TSE no ha brindado resultados definitivos. El primer reporte dado a conocer el pasado lunes, 10 horas después del cierre de la votación, daba una ventaja de cinco puntos al opositor. Hasta el momento, el TSE actualizó los datos del escrutinio y otorgó a Hernández un millón 348 mil 732 votos, lo que equivale a 42.93 por ciento, por delante de Nasralla, quien tiene un millón 301 mil 193 sufragios, 41.42 puntos porcentuales, informó La Prensa en su portal. No quedó claro la totalidad de votos escrutados en este reporte.

* La contaminación en la mayoría de cuerpos de agua y cuencas hídricas de Jalisco es de tal magnitud que ha provocado la muerte de personas, flora y fauna. El lago de Chapala, el más grande del país, recibe descargas del centro y occidente de la República por el río Lerma. Ese lago, que abarca 114 mil hectáreas (el bosque de Chapultepec mide 678) y tiene riberas en Jalisco y Michoacán, surte 60 por ciento del agua que se distribuye en Guadalajara y municipios conurbados, donde habitan cerca de 5 millones de personas, más de 65 por ciento de la población del estado. Además de metales pesados y coliformes fecales, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y agrupaciones ambientalistas encontraron en Chapala, en los ríos Lerma y Santiago, así como en la laguna de Cajititlán -donde el año pasado millones de peces murieron por asfixia- una excesiva concentración de compuestos tóxicos. Jalisco ocupa el segundo lugar mundial en número de enfermos de insuficiencia renal: alrededor de 8 mil en municipios y poblados de la ribera del lago de Chapala, según el Foro Socioambiental GDL y el diputado federal Carlos Lomelí.

*Para Alejandro Díaz de León Carrillo, nuevo gobernador del Banco de México (BdeM), la corrupción y la violencia son una preocupación creciente entre analistas, empresarios y el sector productivo. Atender ambos problemas, apunta, obra en beneficio del crecimiento. La economía mexicana se mueve en un entorno internacional marcado por varios factores de incertidumbre. A ello se añade la generada de manera natural por el proceso electoral de 2018. México, resalta, debe perseverar en la desregulación y la apertura a inversiones marcada por las reformas económicas emprendidas en años recientes.

– 4 –

* Una democracia como la de México no puede permitir que la violencia contra los periodistas y la impunidad de los crímenes continúen, aseguraron los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente. Advirtieron que en algunas zonas del país el gremio vive aterrorizado por las amenazas o agresiones que ha recibido y porque ha visto a muchos compañeros asesinados o desaparecidos. A pesar de que se han creado instancias gubernamentales para combatir esta violencia que se presenta desde hace más de una década, ésta no ha disminuido e incluso en los dos años recientes ha sido más complicada que hace siete, cuando sus antecesores también visitaron el país para analizar la situación sobre este tema y recomendaron, entre otras cosas, generar instituciones como el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

* La pretensión de analizar una posible amnistía a líderes criminales sería un gravísimo error, porque se trata de gente que ha hecho mucho daño al país, advirtió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al criticar la propuesta del líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. En tanto, para el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, si el pacto es para seguir transportando droga, pero con el acuerdo de no vayas a matar a nadie, se está viendo de forma simplista el problema. Al respecto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que plantear una amnistía a miembros de la delincuencia organizada es aceptar “prácticamente un narcoestado”, lo cual, dijo, no se puede hacer. Para otorgar ese perdón se tendría que hacer una trasformación legislativa y que dejará de ser delito, es decir, lo primero que se tendría que hacer es legalizar todas las drogas en el país. El planteamiento de López Obrador también fue reprobado en el Congreso, pues tanto senadores como diputados consideraron inviable la propuesta.

*La Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para la búsqueda y localización en más de 190 países de Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, donde murieron niños y adultos a causa del temblor del 19 de septiembre pasado. El 1 de diciembre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con Interpol y apoyo de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, cumplimentaron una orden de cateo judicial, con número 181/2017, en el domicilio de Enrique de Jesús García, medio hermano de Mónica García, autorizada el 29 de noviembre por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

Las fuentes señalaron que a raíz de labores de inteligencia se presumía que la directora del Rébsamen, quien cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad de los delitos de uso de documento falso y homicidio culposo de 26 personas, podría encontrarse en el inmueble ubicado en la delegación Coyoacán.

* Sin la participación de Estados Unidos, cuyo gobierno decidió retirarse, se iniciaron en esta ciudad los trabajos de la reunión preparatoria de la Organización de las Naciones Unidas para sentar las bases del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Al inaugurar el encuentro, en nombre de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, dijo que la construcción de dicho convenio representa una oportunidad histórica para avanzar hacia la gobernanza de la migración internacional con un enfoque humano. Subrayó que el objetivo principal del pacto es repensar las políticas globales alrededor de este fenómeno para dejar a un lado su fragmentación e impulsar la movilidad como una herramienta más en la búsqueda del desarrollo sostenido y sostenible de toda la humanidad. Ante representantes de decenas de países -de un total de 193 que se inscribieron- y de organizaciones civiles, reunidos en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, el canciller calificó de lamentable la decisión del gobierno de Donald Trump de hacerse a un lado.

*El Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como su candidato a representar al Frente Ciudadano por México (FCM) en la elección presidencial de 2018. Lo anterior se definió en una reunión en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento entre la dirigencia nacional de ese partido, encabezada por Alejandra Barrales Magdaleno; líderes de distintas corrientes y gobernadores perredistas, entre ellos el de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien declinó su aspiración a la candidatura para cerrar filas en torno al titular del Ejecutivo local. Mancera Espinosa manifestó que este cierre de filas es una muestra de unidad y de que el PRD está trabajando en favor del frente, al tiempo que confió en que la coalición con los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) se va a consolidar. En breve entrevista al salir de sus oficinas agradeció al sol azteca y manifestó su compromiso de acompañar a ese partido en este proceso con el que con esta decisión envía una señal para consolidar el FCM.

* La Fundación No Más Negligencias Médicas denunció que más de medio centenar de indígenas mayas, todos ellos adultos mayores de Quintana Roo, fueron afectados por el programa Del Amor Nace la Vista, de Fundación Cinépolis, que contrató a una clínica particular del estado llamada Instituto de Salud Visual, que no cumplía con los requerimientos para realizar cirugías de cataratas. En conferencia de prensa, el presidente de esta asociación, Fernando Avilez Tostado, informó que los afectados perdieron la vista y dos de ellos incluso uno de los globos oculares, ya que en el quirófano no existían condiciones salubres adecuadas. Indicó que si bien hay denuncias penales por estos hechos, cuatro médicos están desaparecidos, la Fundación Cinépolis no se hace responsable y las autoridades estatales de salud han hecho caso omiso, a dos años de que se cometió el ilícito. Recordó que en diciembre de 2015, al constatarse las violaciones a la ley de salud estatal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios instruyó a las autoridades locales suspender las actividades de la clínica y brindar atención médica a los afectados. Pidió a las autoridades federales supervisar y, en su caso, cancelar el programa de la Fundación Cinépolis, pues –advirtió– se conocen casos similares en Puebla y Guadalajara, aunque con menor número de víctimas.

* No somos máquinas ni robots y no vamos a exponernos a que nos maten en las calles y tampoco a reprimir al pueblo, sostuvo un agente de las fuerzas especiales Cobra, Tigres y Antimotines de la Policía de Honduras, al comenzar una huelga de brazos caídos de los uniformados en rechazo a la crisis política que se vive en el país y en protesta a la falta de pago de sus salarios. Horas antes, el presidente y aspirante a la relección, Juan Orlando Hernández, al parecer superaba por más de 52 mil votos a su rival, el candidato opositor Salvador Nasralla, de acuerdo con el conteo tras las elecciones celebradas el 26 de noviembre, en resultados que la oposición calificó de fraudulentos. A la sublevación se unieron efectivos policiales de San Pedro Sula, quienes se resisten a reprimir las manifestaciones y poner orden en el toque de queda, informó el diario local La Prensa en su portal de Internet. A su vez, el sitio NotiBomba tuiteó que se sumaron además agentes de ocho estaciones en poblados como Colón, Saba, Santa Bárbara y Choluteca. El sitio reportó la presencia de manifestantes en Siguatepeque. En estos días, Tegucigalpa y otras ciudades del país han sido escenario de enfrentamientos entre la policía y simpatizantes de candidato opositor, Salvador Nasralla, de la Alianza Opositora contra la Dictadura, que han derivado en saqueos y otros actos de vandalismo, por lo que el gobierno declaró el estado de sitio con un toque de queda por 10 días desde el viernes pasado.

* El presidente Donald Trump respaldó a un sospechoso de pedofilia, ofreció un regalo más a las empresas petroleras, afirmó que su ex asesor de Seguridad Nacional acusado de mentir a las autoridades fue tratado injustamente, insultó a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), obtuvo un triunfo judicial para sus medidas antimusulmanas, huyó de las artes. El candidato republicano al senado federal por Alabama, el juez Roy Moore, fue oficialmente respaldado este lunes por Trump, a pesar de que ha sido acusado de hostigar sexualmente a por lo menos nueve mujeres, casi todas cuando eran adolescentes (la más joven tenía 14, otra 17), esto sucedió cuando se desempeñaba como fiscal y tenía más de 30 años de edad. Trump, efectivamente, declaró que es preferible un pederasta que un demócrata, en un tuit: La negativa de demócratas a dar un solo voto para los recortes masivos de impuestos es la razón por la cual necesitamos que el republicano Roy Moore gane en Alabama. Necesitamos su voto para frenar el crimen, la inmigración ilegal, el muro fronterizo, los militares, Pro Vida (antiaborto), 2a enmienda (derecho a las armas privadas) y más…, y acusó que su contrincante es sólo un títere del liderazgo demócrata del Congreso.

*El mundo actual asusta. El cineasta y dibujante Tim Burton (Burbank, 1958) siempre lo ha visto así. Ahora el mundo me está alcanzando, expresó el director de películas como Alicia en el país de las maravillas, El joven manos de tijera, Frankenweenie, Sweeney Todd y Beetlejuice, en un encuentro ayer con la prensa, antes de la inauguración de El mundo de Tim Burton, exposición antológica de más de 450 piezas –realizadas a lo largo de cuatro décadas–, la cual abarca dibujo, pintura, instalaciones escultóricas, títeres, fotografías e imágenes en movimiento, en el Museo Franz Mayer. Ya que lo miedoso del mundo se ve como normal, resulta más difícil inventar historias locas y disparatadas. Ya no existe la fantasía, porque la realidad es fantástica, aseguró Burton a pregunta expresa.

– 5 –

* La minuta de Ley de Seguridad Interior que envió la Cámara de Diputados al Senado es un proyecto muy preocupante, pues está demostrado que una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como los federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein. En un comunicado enviado desde Ginebra, Suiza, sede de la ONU-DH, convocó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior y a que se abra un debate público con la sociedad civil, expertos de la academia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el modelo de seguridad que requiere México.

* Mientras en las calles de esta capital, continúan las protestas sociales hubo este martes un festejo muy especial cuando las Abuelas de Plaza de Mayo le dieron la bienvenida a la 126 nieta recuperada, Adriana, quien este lunes supo que era hija de Edgardo Garnier y Violeta Graciela Ortolani, desaparecidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983). Sentada junto a Adriana o Vanesa como la iban a llamar sus padres, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó que la familia de esta nieta fue una de las primeras en comenzar la búsqueda incansable. Fueron las primeras denuncias ante Abuelas, dijo De Carlotto. Su familia la buscó siempre. Adriana también estaba junto a Silvia Garnier, su tía, hermana de su padre. La madre de Adriana fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 y estaba embarazada de siete meses. Su esposo la buscó en todos los lugares posibles y en febrero de 1977 también fue secuestrado. Ambos están desaparecidos hasta hoy. Edgardo Garnier, era de Concepción del Uruguay, Entre Ríos y Violeta Graciela Ortolani de Buenos Aires. Ambos se conocieron como estudiantes militando en La Plata, en el Frente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP). Luego se sumaron a la organización Montoneros.

* Rompiendo con décadas de práctica diplomática estadunidense y arriesgando generar mayor conflicto en Medio Oriente, Donald Trump notificó a líderes árabes e israelíes que Estados Unidos reconocerá a Jerusalén como capital de Israel; mientras, en casa, el fiscal especial que investiga al presidente y su entorno está siguiendo el dinero. Trump -cumpliendo con su promesa de campaña a sionistas conservadores y algunos donantes multimillonarios- notificó por teléfono al gobierno de Israel; al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y al rey Abdulla II, de Jordania, entre otros, que declarará a Jerusalén como capital de Israel y trasladará la embajada estadunidense a esa ciudad. Tomó la decisión a pesar de advertencias de líderes árabes y europeos de que el anuncio podría descarrilar iniciativas de paz y hasta provocar mayor conflicto. Según funcionarios estadunidenses, Trump argumentó en sus conversaciones con líderes árabes que la decisión podría hacer avanzar las negociaciones de paz, prometió que protegerá los intereses palestinos en cualquier negociación de paz con Israel e invitó a Abbas a visitarlo en Washington, reportó el New York Times.

– 6 –

* Aurelio Nuño Mayer renunció a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo sustituye Otto Granados Roldán. El jefe del Ejecutivo presidió la ceremonia de relevo. Peña Nieto fue particularmente elogioso con Aurelio Nuño, quien trabajó con él desde 2010, cuando el mandatario era gobernador del Estado de México. En unos 10 minutos, en Los Pinos, agradeció a su ex colaborador los servicios que ha prestado a México y ponderó su contribución a la puesta en marcha de la reforma educativa aprobada en 2013. Además, le deseó éxito en sus futuros proyectos. Estos consisten, como el propio Nuño confirmó más tarde, en incorporarse como coordinador de la campaña de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República. Como tercer titular de la SEP en este sexenio fue designado Otto Granados Roldán, quien ocupaba la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de esa dependencia.

* La empresa Google Inc perdió un litigio en tribunales mexicanos, y con ello se creó un precedente con el cual los jueces nacionales son competentes para conocer demandas contra firmas multinacionales cuando cometan actos que afecten el honor y causen daño moral a una persona. Lo anterior, al quedar firme una sentencia de amparo en la cual se niega la protección de la justicia nacional a la trasnacional, ya que un litigante mexicano exigió reparación del daño que le causó la creación de un blog que tenía como servidor a Google Inc, por medio del cual se difundió información falsa y calumniosa, ya que se suplantaron datos que existían en una página web de la firma Richter Ramírez y Asociados. Cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaría al respecto, la compañía multinacional se desistió del amparo solicitado, con lo que impidió que el máximo tribunal emitiera una sentencia de alcances mayores, ya que en este momento, aunque se sienta precedente a nivel de juzgados, sólo beneficia a la firma que la demandó.

* Al menos 95 órdenes de aprehensión fueron giradas durante 2017 por irregularidades cometidas por funcionarios de la administración que encabezó Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), y las investigaciones continúan en diversas dependencias, informó ayer el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, durante su comparecencia ante la 63 Legislatura local. Añadió que se detectaron irregularidades en relación con el accidente de helicóptero ocurrido en 2009, después del cual la aeronave –que estaba asegurada– debió ser reparada, pero hoy continúa en partes, lo que implicaría un daño de 10 millones de dólares al patrimonio estatal.

* El reconocimiento del presidente estadunidense, Donald Trump, de Jerusalén como capital de Israel constituye un estímulo para que Tel Aviv continúe su política de ocupación, apartheid y limpieza étnica, aseguró este miércoles el presidente palestino, Mahmoud Abbas, quien agregó que Estados Unidos ya no es mediador en la construcción de la paz en Medio Oriente. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este hito histórico y aseguró que la ciudad no cambiará el statu quo en torno a los lugares santos para judíos, cristianos y musulmanes. Los aliados de Estados Unidos, desde Gran Bretaña, Francia y Japón, hasta Arabia Saudita y Qatar, condenaron la decisión de Trump. Varios miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitaron una reunión de emergencia tras el anuncio. El papa Francisco y la Unión Europea (UE) también criticaron la medida.

* El aún jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, negó que vaya a declinar a la candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Ciudadano por México (FCM) en favor del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya. Incluso, no descartó ir sólo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), si éste así lo decide. Recordó que son las dirigencias de estos partidos, junto con Movimiento Ciudadano (MC), las que definirán el método de elección del candidato. Dijo que está al pendiente de lo que decida el PRD, y reiteró que si se decide irá a una competencia. Claro que me interesa hacerlo y tendría que dejar el cargo de jefe de Gobierno; sin embargo, precisó, si se define por el peso mismo de los partidos, dejó entrever que continuará en el cargo, al señalar que tendría que hacer una valoración del compromiso con la Ciudad de México, que no colocaría de ninguna manera en riesgo.

* Quienes rompieron el silencio, aquellos que han compartido sus historias de acoso y abuso sexual, fueron nombrados el miércoles Persona del Año por la revista Time. Numerosas mujeres –y algunos hombres– se han pronunciado desde octubre sobre la conducta sexual inapropiada de decenas de prominentes personajes de la industria del entretenimiento, los medios, los negocios y el deporte. Time elogió a aquellos que han prestado su voz para destapar secretos, para trasladar las redes de murmullos a las redes sociales, impulsándonos a todos a dejar de aceptar lo inaceptable. La portada de la revista incluye a Ashley Judd, Taylor Swift y otras víctimas de acoso. El anuncio de Time se hizo el miércoles en el programa Today de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Matt Lauer ante denuncias de acoso. La presentadora de Today, Savannah Guthrie, reconoció que la decisión de la revista la afecta personalmente y mencionó a Lauer por su nombre.

– 7 –

* Mikel Arriola Peñalosa, quien hizo público su interés por contender por la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, renunció ayer a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en su lugar, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Tuffic Miguel Ortega. En una ceremonia de menos de diez minutos realizada al mediodía en Los Pinos, el mandatario formalizó el relevo –tercero en esta administración– en la institución y destacó del dimitente su “talento, dedicación y profesionalismo y, estoy seguro y deseo, que así siga siendo hacia futuro’’. Sobre todo, el presidente Peña ponderó la gestión de Mikel Arriola en el mejoramiento de la atención a los derechohabientes y la agilización de trámites y servicios mediante la estrategia IMSS Digital, la reducción de espera para la atención de emergencias, en las consultas médicas y las cirugías. “Esto ha significado un importante ahorro para los usuarios y un uso más eficiente de los recursos’’, dijo.

* Ante las elecciones de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no hace política electoral, aseguró José Antonio González Anaya, titular de la dependencia. Prometió una transición tersa, independientemente de quién gane los comicios del próximo año. El titular de Hacienda afirmó que las leyes de gasto, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la ley electoral son muy claras, además de que existe un portal de transparencia que garantiza que no haya desvío de recursos. En su primera reunión con representantes de los medios de comunicación, González Anaya aseguró: Se va a continuar con políticas prudentes, conservadoras, que nos van a llevar a que haya una transición tersa. En este cambio de gobierno, dijo, existe el fondo ya para la transición, tenemos reservas internacionales en niveles récord, se renovó recientemente la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional y los fondos de estabilización están en niveles históricamente altos. Así que todas estas cosas nos dan solidez, expresó.

* Habitantes de Otates, en la sierra de Durango, denunciaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa que elementos de la Armada de México asesinaron a tres de sus familiares que salían a una fiesta, el pasado fin de semana. Los denunciantes fueron atendidos por Leonel Aguirre Meza, presidente de la organización no gubernamental, a quien pidieron que agarren a los militares y les quiten el cargo, que ya no los dejen trabajar de eso”, relataron.

* El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró ayer que la ley de seguridad interior no resuelve la crisis de violencia e inseguridad que vive el país. Al participar en la conferencia Seguridad, militarización y derechos humanos en México y América Latina, que se realizó ayer en El Colegio de México, el ombudsman remarcó que a 11 años de que se dio inicio a la estrategia contra el crimen organizado, no se cumplió con la profesionalización de las policías civiles y se quiere dar respuesta a ello con la militarización. En opinión de lo que yo represento (esta ley) no lo resuelve. ¿Por qué? Porque estamos a 11 años de que hablamos de profesionalización de policías y hoy damos un giro diferente; pareciera que queremos dar respuesta a lo que iba a ser transitorio, a dejarlo en una permanencia o en una actitud en el tiempo.

* Al menos 31 personas resultaron heridas este jueves por disparos del ejército israelí –con munición real y balas de goma, de acuerdo con reportes médicos–, durante protestas en la Cisjordania reocupada y la franja de Gaza un día después de que Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel. La artillería y la aviación israelíes respondieron a disparos de proyectiles lanzados desde la franja de Gaza, uno de los cuales cayó en Israel, informó el ejército. Cánticos de Jerusalén es la capital de Palestina se escucharon durante las protestas en Jerusalén este, la parte de la ciudad que los palestinos reclaman como capital de su futuro Estado.

* En Bruselas, la capital política e institucional de la Unión Europea (UE), más de 45 mil ciudadanos procedentes de Cataluña exigieron una salida dialogada y que respete los derechos humanos al conflicto con el Estado español. Desde la capital belga pidieron respeto a sus reivindicaciones independentistas y a su voluntad de convertirse en una república autónoma. Llegaron por tierra y por aire. La mayoría con camisetas alusivas a la independencia, banderas catalanas –las esteladas– y alguna que otra oficial de la región –senyera–. También llevaban pancartas en favor de la liberación de los presos políticos, y gritaron consignas para hacer reaccionar a las instituciones y los líderes europeos para que realicen una intermediación en el conflicto y que no se conviertan en cómplices del gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, al que tildaron de autoritario, totalitario, represor y vengativo.

* Cristina Fernández de Kirchner, expresidente de Argentina (2007-2015) y actual senadora, calificó este jueves de un exceso y una violación al estado de derecho el pedido de prisión preventiva previo desafuero que formuló el juez federal Claudio Bonadío a partir de una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994, mediante el Memorando de Entendimiento firmado con Irán en 2013, que nunca se puso en práctica. El cargo de traición a la patria y encubrimiento no surgen de nada de lo expuesto por Bonadío, quien la madrugada de este jueves ordenó la detención de Carlos Zanini (secretario legal y técnico en la presidencia de Fernández de Kirchner), en Río Gallegos, Santa Cruz.

– 8 –

* Ante la negativa de los consejeros legislativos y representantes partidistas de entrar a la sesión del Consejo General en protesta por los recortes presupuestales que significarán el despido de empleados y el desmantelamiento de nueve oficinas, el consejero presidente, Lorenzo Córdova se enfadó y repartió reproches. Pasaban las 10 de la mañana y la mayoría de los representantes partidistas, consejeros legislativos y asesores estaban concentrados afuera de sus cubículos sin querer ingresar al salón de sesiones. Hasta ahí fue el consejero presidente, acompañado de Ciro Murayama y del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo. En un video se observa que el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Muñoz, hizo un comentario, por lo que Córdova volteó, se acercó a él y le tocó la solapa del saco para luego decirle: Perdón, nada más una pregunta. ¿Qué hicieron ustedes para resolver el problema? Yo he hecho una gestión. Una buena pregunta es qué han hecho las representaciones partidistas y qué han hecho las representaciones del Poder Legislativo, porque tenemos un problema todos. Tenemos 800 millones de pesos que recortar.

*Al menos dos personas murieron y cientos resultaron heridas ayer durante los multitudinarios enfrentamientos entre palestinos y elementos de seguridad israelíes en varios puntos de Palestina, jornada denominada Día de la Ira, convocada por el movimiento islamita Hamas para protestar contra la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer –el miércoles pasado– Jerusalén como capital de Israel. El Ministerio de Sanidad palestino confirmó los decesos de Mahmud al Masri y Maher Atallah, de 30 y 54 años, respectivamente, a causa de disparos de militares en distintas movilizaciones en la franja de Gaza, cerca de la frontera con Israel.

* Después de un tortuoso proceso de negociación, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron anoche ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de registro de su coalición electoral parcial para las elecciones de 2018, bajo el nombre de Por México al Frente. La candidatura a la Presidencia de la República la definirá el blanquiazul y se da por hecho que recaerá en Ricardo Anaya. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera tuvo que asumir la decisión que tomó la cúpula del PRD, de conceder al PAN el derecho a esa nominación por ser la fuerza con mayor peso político. Al partido del sol azteca se le queda la definición de quien será postulado a la jefatura del Gobierno capitalino. Todo fue ratificado tanto por los presidentes del blanquiazul, Ricardo Anaya, y del sol azteca, Alejandra Barrales, como por el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés, quienes se mostraron convencidos de que llegarán a Los Pinos.

*Al menos 190 mil personas han tenido que huir de sus casas, cientos de escuelas permanecen cerradas y numerosas viviendas han quedado calcinadas a causa de los incendios que afectan desde el lunes a California, agravados por la sequía y los fuertes vientos de otoño conocidos como Santa Ana. Casi 6 mil bomberos trabajan en la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una declaración de emergencia para California, lo que permite a los funcionarios federales coordinar la ayuda para desastres y liberar fondos federales. También libera fondos de emergencia federales para los lugares afectados por el desastre, incluyendo los condados de Los Ángeles, Riverside, San Diego y Ventura, declarados en estado de emergencia por el gobernador de California, Jerry Brown.