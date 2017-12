Semana 51 | DICIEMBRE

– 16 –

*La Ley de Seguridad Interior recién aprobada por el Congreso viola varios artículos de la Constitución, en especial el 21, 89 y 129, en los que se establece que en tiempos de paz las fuerzas armadas no pueden realizar más tareas que las relacionadas con la disciplina militar y se precisa que es competencia civil todo lo relacionado con el combate a la delincuencia, advirtieron senadores de PT-Morena y PRD. Para dar al Ejército y la Marina la facultad de cumplir tareas policiacas se requiere modificar la Carta Magna; no puede establecerse el régimen militar de excepción en una ley secundaria, como es la de Seguridad Interior, puntualizó Manuel Bartlett, coordinador de la bancada de PT-Morena. Con ese planteamiento coincidieron Dolores Padierna y la perredista Angélica de la Peña. En entrevistas por separado, señalaron que se viola el artículo 73 constitucional, ya que el Senado no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

*Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, declaró que los dirigentes del PRD y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, están muy nerviosos por el avance de Morena en la capital, lo que ha llevado a los perredistas a hacer uso de la violencia para tratar de impedir la celebración de actos de Morena, como ocurrió el viernes en la delegación Coyoacán. Están muy nerviosos, pero hay que evitar la provocación. Nuestro movimiento ha sido, es y será pacífico. Entiendo la situación de los dirigentes del frente, de Mancera. Están muy nerviosos porque vamos muy arriba en la Ciudad de México. Nosotros debemos evitar el acoso. Es lamentable que eso suceda, dijo. Sobre el arresto domiciliario de Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo: No me gusta hablar de los que pierden su libertad o que están enfermos; no me gusta hablar mal de ellos y menos de los finados. Cuando hay alguien que se nos adelantó, no lo cuestiono, explicó.

*Además de tener vigilancia permanente en los accesos al departamento de Elba Esther Gordillo Morales, dentro de éste hay una integrante de la Policía federal que de manera directa observa sus movimientos. Asimismo, por decisión judicial se le colocó un brazalete electrónico y se ordenó la cancelación del acceso a un elevador blindado, considerado de emergencia, que abre de manera directa a su penthouse. La defensa de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) enfrentará el único proceso penal que le queda y en el que está acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde la madrugada Gordillo Morales permanece bajo vigilancia policial en su domicilio de Galileo 7, en Polanco, bajo un discreto operativo de seguridad, que incluye elementos de investigación de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía federal. En su primer día de regreso a su casa y también su primer día en prisión domiciliaria todo pareció normal en la zona; incluso la vigilancia fue discreta, pero efectiva, pues cada ingreso en automóvil o a pie quedó registrado por las autoridades. En este procedimiento fueron incluidas destacadas personalidades de la política y del ámbito empresarial que habitan otros departamentos en ese inmueble de doce niveles.

*La mayor reforma fiscal en Estados Unidos en tres décadas, que reduce la tasa de impuesto a la ganancia de las empresas y a los salarios de las familias de mayor ingreso, quedó a punto. Los legisladores republicanos en ambas cámaras, que tienen los votos suficientes para sacarla adelante, acordaron un documento final que será sometido a votación el miércoles. Es un regalo de Navidad para la clase media, declaró el presidente Donald Trump, mientras en el flanco demócrata se asegura que el recorte aumentará el de por sí abultado déficit presupuestario del país. El acuerdo entre la mayoría republicana fue posible después de que los senadores de esa formación Marco Rubio y Bob Corker, que habían rechazado al texto, accedieron a apoyarlo. La propuesta prevé una baja del impuesto corporativo, es decir, el que pagan las empresas, que pasará de 35 a 21 por ciento (el equivalente en México al impuesto sobre la renta, ISR) y quedará por debajo del nivel que actualmente se paga en otros países. Con la reforma se busca el mayor beneficio para las empresas. Trump presentó esta reforma fiscal como la mayor reducción de impuestos de la historia, para impulsar el crecimiento, aumentar los salarios, los beneficios de las empresas y las ganancias de las multinacionales, que serán invitadas a repatriar sus beneficios a Estados Unidos con una tasa preferencial.

*Aunque marginados tradicionalmente de la oferta electoral de los partidos políticos, renuentes a las políticas institucionales y esencialmente pragmáticos en sus intereses de corto plazo, el voto de los jóvenes representará para 2018 casi 30 por ciento del listado comicial. Acorde con las tendencias documentadas, el comportamiento del voto joven es ligeramente superior a la media entre los 18 y 19 años, en tanto que entre los 20 y 24 años tiende a convertirse en el sector poblacional que más rechaza las elecciones y, en consecuencia, el de mayor proporción abstencionista. Con esquemas de participación política que tiende a expresarse explosivamente en las calles –como en las protestas que se han realizado por el caso Ayotzinapa–, pero fundamentalmente en la generación actual en redes sociales, la participación electoral de los jóvenes tiene también importantes diferencias regionales, acorde con el contexto social. En 2015, por ejemplo, el promedio nacional de quienes tenían entre 18 y 19 años superó el promedio, pero, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), en Chihuahua y en Tijuana su participación fue minoritaria, incluso inferior a 20 por ciento.

*El precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo tener la experiencia para reducir los índices delictivos en el país y lograr la paz, y retomó su propuesta de otorgar amnistía a los integrantes del crimen organizado, sin dejar de consultar a las víctimas, y los que quieran readaptarse deben tener opciones y alternativas para que se conviertan en gente de bien. No vamos a dejar de explorar esta posibilidad. Al reunirse con simpatizantes en Gustavo A. Madero, a quienes dio a conocer un decálogo de acciones en materia de seguridad, economía y desarrollo social, dijo que debe haber reconciliación, se requiere parar la guerra, pues no es posible seguir con la misma estrategia de ojo por ojo y diente por diente en contra de la inseguridad, porque todos nos quedaríamos tuertos o chimuelos. Anunció que de llegar a la Presidencia de la República asumirá cabalmente las funciones de comandante supremo de las fuerzas armadas, para sostener reuniones diarias con los titulares de la Defensa Nacional, de Marina y de la Procuraduría General de la República; se creará una nueva secretaría de seguridad pública; se contará con un mando único y se creará una guardia nacional, cuyo propósito será garantizar la tranquilidad del pueblo.

*El gobierno de México otorgó el Premio Nacional de Ciencias, Artes y Literatura 2017, en el rubro de Artes y Tradiciones Populares, a un chamán de la etnia seri (comcáacc, en su lengua). Por su fuerza como líder espiritual que expresa los valores estéticos del pueblo Comcáacc de manera integral y que trasciende a las nuevas generaciones, don Francisco Barnett Astorga fue distinguido con el máximo reconocimiento que otorga la República a sus creadores culturales. Don Chapo, como lo llaman en su comunidad, no habla español. Vive en Punta Chueca (municipio de Hermosillo), poblado con poco menos de 200 viviendas, justo donde el desierto desemboca en el Golfo de California, a pocos pasos de la isla Tiburón, la más grande del país. Es otro mundo, el hogar de los hombres de arena, como llamaron los yaquis a los seris, descendientes de nómadas guerreros, hoy transformados en pescadores. Ahí es donde Chapo Barnett, a sus 79 años, cura el espíritu de quien se acerca con dolencias físicas, con un profundo conocimiento de plantas medicinales, de piedras a las que se atribuyen virtudes mágicas; sabe los movimientos corporales necesarios y, sobre todo, sabe los cantos que son el idioma de los espíritus, explicó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el comunicado donde se anunció su premio.

*El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras declaró oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre a Juan Orlando Hernández (JOH), 21 días después de los comicios y en medio de denuncias de fraude y protestas de la oposición. El magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson, compareció en cadena de radio y televisión este domingo para hacer el anuncio del resultado y del fin del proceso de impugnaciones. De acuerdo con estos datos, el actual mandatario obtuvo 42.95 por ciento de votos, frente a 41.42 por ciento del opositor Salvador Nasralla.

*El ex mandatario y candidato de la coalición derechista Vamos Chile celebra en Santiago su triunfo en la elección presidencial, en la que se impuso con 54.58 por ciento de los votos, en segunda vuelta, al oficialista Alejandro Guillier, quien reconoció una derrota dura al quedar nueve puntos por debajo de su rival. El millonario, con una fortuna de 2 mil 700 millones de dólares, afirmó tras la victoria que su país se convertirá en una nación desarrollada, sin pobreza, sin abusos ni discriminaciones arbitrarias.

*Las familias damnificadas por el terremoto del 19 de septiembre pasarán una Navidad y Año Nuevo tristes, con mucho frío y desamparados, pues viven casi a la intemperie, en tiendas de plástico. Hace casi tres meses que el terremoto destruyó sus viviendas, y siguen a la espera de ayuda del gobierno federal, del estatal, encabezado por perredista Graco Ramírez, y del ayuntamiento de Jojutla, a cargo del alcalde Alfonso Sotelo. La mayoría de los damnificados se quejan de que están igual o peor que la tarde del 19 de septiembre, cuando un movimiento telúrico magnitud 7.1 acabó con su patrimonio, reunido en años, incluso décadas, de trabajo. Mientras, continúan llorando la pérdida de sus seres queridos (en Jojutla murieron 27 personas), así como de sus viviendas, muebles y otras pertenencias. Cada movimiento o ruido revive en su memoria lo que sufrieron ese día, cuando la tierra se movió y derribó sus hogares. Quienes viven en casas de campaña tenían la esperanza de recibir más apoyo de ciudadanos y dependencias gubernamentales, lo que sólo ocurrió unas semanas. Aseguran que una parte de ellos no han recibido apoyo alguno del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), debido a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se equivocó en la entrega de tarjetas para reparto de ayuda y no ha enmendado dicho error. Cuentan que ya son muy pocas las personas que se acercan a dejarles víveres para que se alimenten en las tiendas de campaña, donde viven como refugiados en sus propios lotes, donde tenían sus casas.

*En Tijuana, la ciudad con mayor concentración poblacional de la entidad, se explota sexualmente a unas 3 mil 500 mujeres y hombres; de ellos, 71 por ciento son menores, de acuerdo con un reporte de Unidos contra la Trata, organismo civil que ha rescatado de esta actividad a 200 personas en la frontera. La dirigente de esa organización, Rita María Mellado, advirtió que la trata es difícil de erradicar por tratarse de un negocio inserto en la industria del sexo que genera alrededor de 90 mil millones de dólares anuales y representa muchos intereses, debido a que están involucradas las redes del crimen organizado –que explotan a las víctimas en forma directa–, así como comerciantes, empresarios y autoridades.

*El animador Robert Bob Gievens, quien realizó el primer diseño oficial del personaje Bugs Bunny, falleció el 14 de diciembre en California, informó por Facebook su hija Mariana. Después de participar en la elaboración de innumerables cortometrajes y en la cinta animada Blanca Nieves y los siete enanos, de 1937, en la compañía Walt Disney Studios, Gievens se sumó a la empresa Warner Bros, en la que colaboró con el equipo del dibujante estadunidense Chuck Jones, creador de personajes de la compañía, como Bugs Bunny, Elmer Gruñón, el correcaminos y Porky.

*Fin de año salvaje; licencia para la barbarie, tituló su información Minuto Uno del canal C5N la noche de este lunes, cuando los cacerolazos sacuden la capital argentina, y ante uno de los vallados policiales frente al Congreso, mientras miles de manifestantes llegaron a rodear la quinta presidencial de Olivos, lo que indica que se expande el descontento de amplios sectores, después de una jornada de furia y represión brutal que dejó 58 heridos, más de 80 detenidos, y que comenzó con bloqueos en distintos puntos de la ciudad y una marcha multitudinaria en rechazo a la ley de reforma previsional, que intenta imponer el gobierno. El oficialismo logró el cuórum para debatir el tema, pero a un costo político muy fuerte, ya que al menos dos diputadas provinciales confesaron que lo hacían porque el gobierno nacional amenazó a sus mandatarios estatales con no enviarles el dinero para los pagos de salarios y aguinaldos. También en el interior en ciudades importantes como Rosario hubo movilizaciones y cacerolazos.

*Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.

*Víctor Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue nombrado por la revista especializada Nature como uno de los 10 científicos más importantes del año, por su labor durante la emergencia nacional provocada por los sismos de septiembre pasado. Pocas semanas después de dichos eventos telúricos, Cruz Atienza, en conjunto con Shri Krishna, de la misma entidad universitaria, y Mario Ordaz Schroeder, del Instituto de Ingeniería, también de la máxima casa de estudios, publicaron el artículo ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?, en el cual explicaron lo que había sucedido con las ondas que se propagaron por la tierra y cómo el tipo de suelo influyó de manera determinante en los efectos devastadores.

*De las mujeres de 15 a 49 años que han estado embarazadas durante los cinco años pasados, 33.4 por ciento ha sufrido una o varias formas de maltrato durante el parto, consigna la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Ciudad de México fue la entidad con más alta proporción de reportes de maltrato, con 30.5 por ciento, seguida por el estado de México, Querétaro y Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos e Hidalgo, con distintos porcentajes. Además, se revela que el abuso y la violencia se presentó con más frecuencia cuando el parto fue atendido en instituciones estatales de salud, con 29 por ciento; seguidas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 28.7 por ciento, y los centros de salud, con 26.5. La colocación de un método anticonceptivo sin consentimiento de la mujer se presentó con mayor frecuencia en el IMSS, con 22.7 por ciento; seguida de las instituciones estatales de salud, con 18.7 por ciento, así como de centros de salud, en los que el reporte fue de 16.7 por ciento.

*En los cinco años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto más de 600 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país han cerrado por la falta de créditos y programas de impulso al sector, así como por la escasez de recursos para el campo, el incremento de la delincuencia, la corrupción y el pago de derecho de piso, denunció Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), a la cual, aseguró, están afiliados 300 mil negocios de la región. Las reformas estructurales impulsadas por el mandatario federal no han beneficiado a los mexicanos, no han generado reactivación interna y 70 por ciento de programas públicos son destinados a las grandes compañías, expresó. Agregó que en el año en curso el gobierno federal ha dejado como saldo un incremento de 50 por ciento de los precios de la canasta básica, de 48 en los combustibles, de 40 en las materias primas y hasta de 35 por ciento en los servicios. Previó que la situación empeorará como consecuencia del aumento de las tasas de interés, ya que con ello, dijo, se encarece todo y la inflación será mayor a lo previsto oficialmente. Por otro lado, Salcedo Pacheco sostuvo que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejara de existir, las Mipymes somos las menos afectadas, ya que sólo 5 por ciento de éstas exporta. Sin embargo, se quejó de que en la renegociación sólo se consideran los intereses de las grandes compañías y organismos del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, y no se ha dejado participar a las Mipymes y al campo.

*La oposición en el Congreso peruano cuenta con los votos suficientes para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuyas explicaciones sobre sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht no han convencido a los legisladores, señalaron los principales líderes políticos del parlamento. El Congreso unicamaral peruano –130 miembros– se reunirá este jueves para definir la suerte de Kuczynski, ex banquero de 79 años que asumió el poder en julio del año pasado y podría convertirse en el primer presidente en ejercicio en ser destituido por el escándalo de Odebrecht en América Latina. Kuczynski se defendió el domingo de acusaciones de que dos firmas con las que estuvo vinculado recibieron pagos por asesorías de Odebrecht, pero no pudo probar que se distanció de al menos una de ellas cuando era funcionario del ex presidente Alejandro Toledo, entre 2001 y 2006.

*Al salir del trabajo la tarde del 14 de diciembre, Rosalinda Morales García abordó un taxi en la zona industrial de Toluca con destino a Metepec. La joven de 29 años llevaba prisa por ver a su bebé de seis meses de edad. Minutos después de haber abordado la unidad, envió un mensaje por teléfono a una de sus amigas, en el que denunció que el taxista no la dejaba bajar. El domingo 17 su cadáver fue localizado en un paraje del municipio de Acambay, en el norte de la entidad, en los límites con Querétaro, a unos 100 kilómetros de donde abordó el taxi. Tenía golpes en rostro y abdomen. Rosalinda se sumó así a las 269 mujeres que este año han muerto en forma violenta en el estado de México. Hasta el 31 de octubre la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sólo había clasificado 60 de estos homicidios como feminicidios. La dependencia informó que la principal línea de investigación sobre el asesinato de Morales García es un conflicto con su pareja sentimental, quien ya es buscado. Datos de la fiscalía refieren que más de 60 por ciento de los feminicidios en la entidad son perpetrados por novios, exparejas o concubinos de la víctima.

*Gerson Quevedo Orozco, quien tenía 21 años de edad cuando desapareció, fue localizado entre los restos de otras personas en el cementerio clandestino ubicado en la colonia Colinas de Santa Fe –al norte del puerto de Veracruz—, dio a conocer su familia. El estudiante de arquitectura fue secuestrado el 15 de marzo de 2014 en la comunidad El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, cuando fue a una tienda de conveniencia. Un día después, su hermano Alán -portero del equipo de futbol Tiburones Rojos- y su cuñado, Miguel Caldelas, fueron asesinados cuando intentaban negociar su rescate con los secuestradores. Los padres de Gerson y de Alán, Maricela Orozco y Gerson Quevedo, apenas habían denunciado el plagio de su hijo cuando sepultaron al segundo. Después abandonaron Veracruz.

*En agosto de 2016, integrantes del Colectivo Solecito, formado por familiares de desaparecidos, localizaron el cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe, donde después de varios meses localizaron 300 restos humanos. En octubre, autoridades federales confirmaron que 26 de los 300 restos óseos hallados en Colinas de Santa Fe y en Tihuatlán eran los de personas desaparecidas, de acuerdo con pruebas de genética. Esta semana la familia Quevedo Orozco informó que hace unos meses las autoridades confirmaron que en la fosa había restos de Gerson, y los resultados fueron ratificados esta semana. Por este caso están procesados Jaime Rafael Chinchurreta Callejas, Lucina Ramón Quintana y Jesús Castillo Ramón, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación.

*El periodista Gumaro Pérez Aguilando, quien colaboraba en medios regionales como El Mañanero, de Oluta; Liberal del Sur y Diario de Minatitlán, así como en una estación de radio de Coatzacoalcos, fue asesinado en Acayucan, al sur de Veracruz. Pérez Aguilando, de 34 años, quien cubría principalmente la fuente policiaca, es el duodécimo comunicador ultimado este año en el país; cuatro de ellos eran de esta entidad, gobernada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares. De acuerdo con informes de la policía local, el periodista fue atacado en la Escuela Primaria Rafael Aguirre Cinta, donde se celebraba un festival navideño en el que participaba su hijo, de seis años. Ante decenas de padres, maestros y alumnos, dos sujetos ingresaron al plantel y se dirigieron hacia Pérez Aguilando, quien al verlos intentó refugiarse en un salón de clases, pero lo siguieron y le dispararon con arma de fuego. Pérez Aguilando fue miembro fundador del portal La Voz del Sur –ya no existe– y en la actualidad era empleado de la dirección de comunicación social del ayuntamiento de Acayucan.

*México incrementó la cantidad de recursos que destinó en los primeros cinco años de este gobierno para comprar en el extranjero cuatro granos de consumo generalizado, respecto del monto erogado en el periodo comparable del sexenio anterior, de acuerdo con información del Banco de México. Entre diciembre de 2012 y octubre de este año, la importación de maíz, trigo, arroz y frijol requirió divisas por 20 mil 232.7 millones de dólares, cantidad que superó en 15.65 por ciento al valor de las importaciones de esos mismos productos en el periodo comparable del sexenio anterior, según los datos del banco central. El mayor crecimiento porcentual en las importaciones de granos básicos ocurrió en el caso del maíz, uno de los productos de mayor consumo en la dieta de la población. Desde el inicio de la actual administración y hasta octubre pasado, México importó maíz con un valor de 12 mil 128.2 millones de dólares, cantidad superior en mil 929 millones de dólares a las compras realizadas en el exterior durante el periodo comparable del gobierno pasado, cuando fueron de 10 mil 199.1 millones de dólares. Ello representó un incremento de 18.91 por ciento, según los datos del banco central.

*Los republicanos están ofreciendo este martes su regalo de Navidad a los grandes empresarios y multimillonarios de este país al aprobar una reforma tributaria que otorga la mayor reducción de impuestos a corporaciones en la historia moderna del país. Con lo que será el primer triunfo legislativo mayor desde que Donald Trump y los republicanos tomaron control del gobierno este año, el presente será entregado esta semana por el propio presidente cumpliendo su promesa reciente de dar esto como un bello regalo de Navidad al país. Un par de demoras por problemas parlamentarios menores en la reforma descubiertos la noche de este martes obligarán a una modificación, y con ello, a una segunda ronda de votación en el Congreso este miércoles, pero ambas cámaras con mayoría republicana aprobarán la legislación y no se espera ningún cambio. A pesar de que la mayor reforma tributaria en tres décadas sólo goza de un apoyo minoritario entre la población (la encuesta más reciente de CNN registró este martes sólo 33 por ciento de apoyo) y la mayoría opina que beneficiará sólo a los más ricos –algo confirmado por múltiples análisis independientes– los representantes del pueblo en ambas cámaras del Congreso aseguraron este martes que todo el país se beneficiará.

*Al cumplirse la mitad del periodo de recolección de firmas para obtener el registro como candidato presidencial independiente, sólo tres aspirantes mantienen un nivel de crecimiento que proyectaría poder alcanzar el mínimo requerido por el Instituto Nacional Electoral (INE) de 866 mil firmas. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien con un millón 97 firmas capturadas tiene ya 605 mil validadas por el instituto; Margarita Zavala, con 525 mil 642 capturadas y 358 mil 870 validadas, y Armando Ríos Piter, con 361 mil 463 y 111 mil 485. De acuerdo con los plazos dispuestos por el INE, aún les quedan 62 días para alcanzar el requisito, que además incluye la dispersión territorial a efecto de que quienes aspiren a la candidatura presidencial obtengan el respaldo de uno por ciento del padrón en al menos 17 estados. El reporte más reciente de la recolección de firmas entre aspirantes presidenciales da cuenta de que Rodríguez Calderón ha superado ya las firmas capturadas por más de 200 mil, pero aún no confirma esta cifra en cuanto a las que han sido validadas por la autoridad, pues le faltan 281 mil aprobadas por el INE.

*El empresario mexicano Carlos Slim Helú, el mayor inversionista individual del diario estadunidense The New York Times, planea vender más de la mitad del 17 por ciento de las acciones que posee del periódico, una de las publicaciones más influyentes en el ámbito mundial, reportó este martes la agencia de noticias Bloomberg. Desde principios de este mes, las empresas de Slim vendieron un total de 250 millones de dólares de valores fiduciarios canjeables obligatorios del New York Times, en una oferta privada que da a los compradores un derecho sobre una participación de 9 por ciento en el diario, según una persona con conocimiento del asunto citada por la agencia. Los compradores fueron diversos fondos de cobertura e inversionistas técnicos, de acuerdo con el reporte. Slim comenzó a participar en The New York Times en 2009, cuando realizó préstamos por más de 250 millones de dólares a la casa editorial, que atravesaba por graves problemas financieros.

*El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) solicitó formalmente al presidente Enrique Peña Nieto que realice observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada por el Congreso, porque en los términos en que se redactó no garantiza el principio de máxima publicidad y transparencia que establece la Constitución. Para el Inai, en toda norma y actuación del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la ley, por lo que el instituto ratifica su preocupación acerca de los alcances de dicha legislación en lo que concierne a la transparencia y máxima publicidad de la información asociada a su instrumentación.

*La actriz Meryl Streep lamentó que la actriz y directora Rose McGowan la vea como adversaria, porque las dos estamos, junto a todas las mujeres de nuestro negocio, desafiando al mismo enemigo implacable. En sus redes sociales, McGowan calificó a Streep y a otras mujeres de hipócritas por planear vestir de negro en la entrega de los Globos de Oro en protesta contra el acoso sexual. En mi caso no sabía sobre los crímenes del productor Harvey Weinstein, replicó Streep en una extensa respuesta a la acusación que McGowan le hizo por no hablar sobre el problema del acoso sexual en Hollywood. McGowan dijo que el silencio de Streep y otros que “felizmente trabajaron para The Pig Monster” (Harvey Weinstein) fue el problema. McGowan afirmó que Weinstein la violó. Otras mujeres han presentado la misma acusación contra Weinstein, quien ha negado inequívocamente cualquier relación de sexo no consensual.

*México requiere una reforma al actual sistema de pensiones, que está basado en cuentas individuales gestionadas por empresas privadas, debido a que no responde a las necesidades y cobertura de protección social, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En la región vamos de regreso en la forma en que operan los sistemas de pensiones -que comenzaron a ser privatizados en Chile, en 1981, durante la dictadura militar- hacia mecanismos con mayor participación del Estado y menor del sector privado, sostuvo Bárcena, en la presentación del Panorama social de América Latina 2017, este miércoles en la capital mexicana. Bárcena aseguró que México debe mirar lo que está haciendo Chile, país donde, después de una serie de protestas este año, el gobierno propuso una reforma para elevar los montos de pensión que reciben los trabajadores con cargo a los patrones. México, El Salvador y República Dominicana son los países de la región donde todavía prevalece un sistema de retiro basado en cuentas individuales en las que el trabajador aporta a lo largo de su vida laboral recursos para financiar su pensión, dijo Bárcena. En el caso mexicano, la pensión bajo esta modalidad es de alrededor de 30 por ciento del último salario, una proporción insuficiente, añadió.

*El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, señaló ayer que las autoridades federales no condicionan su apoyo para garantizar la seguridad de la ciudadanía, y por enésima vez convocó a los gobiernos estatales y municipales a cumplir con su obligación constitucional y fortalecer sus corporaciones policiacas para enfrentar la difícil situación de violencia que enfrenta el país. No estamos condicionando el apoyo ni el respaldo absolutamente a nadie. Porque nosotros, como ustedes, servimos a la sociedad mexicana. Agregó que el trabajo de la Policía Federal (PF) no busca reconocimiento, sino cumplilr con su deber y responsabilidad. Al encabezar la ceremonia Mérito y Reconocimiento 2017 en el Centro de Mando de la PF, donde más de 2 mil agentes fueron ascendidos, destacó la importancia de que la seguridad y las corporaciones que la brindan sean iguales en cualquier estado o municipio. “Cuando se dice: ‘los problemas de seguridad en el país’, y se quiere enfocar única y exclusivamente en el término federal, les decimos que nosotros hemos cumplido con lo que nos ha tocado en la responsabilidad del gobierno de la República, pero que acompañamos también a lo local. Y en lo local tienen que hacer su parte.

*Acusado del presunto desvío y triangulación de 246 millones de pesos de recursos públicos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el empresario minero Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera diputado local, federal, senador de la República por el tricolor y secretario general adjunto del partido, fue detenido ayer en Ciudad de México en un operativo conjunto entre autoridades federales y del gobierno de Chihuahua. El exlegislador fue trasladado por elementos estatales y de la Policía Federal al Centro de Readaptación Social (Cereso) número uno, en Aquiles Serdán, en la capital de la entidad chihuahuense. Los uniformados estatales contaron con el apoyo de la Policía Federal, que brindó seguridad perimetral, de acuerdo con fuentes ligadas al caso, quienes señalaron que como parte de la investigación ya se libraron órdenes de aprehensión contra cuatro exfuncionarios más de la administración de César Duarte Jáquez, de los cuales trascendieron los nombres de Enrique Valles y Marcelo González. Gutiérrez Gutiérrez fue nombrado en 2015 secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cargo en el que fungió como enlace de las relaciones institucionales de esa instancia partidista con los gobiernos federal, estatales y municipales, así como con asociaciones y cámaras empresariales, ahora se le acusa del desvío de millonarios recursos de las arcas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priístas en 2016, en coordinación con el ex gobernador Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia, presuntamente en El Paso, Texas.

*La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, dio ayer la aprobación final y definitiva a la mayor reforma al código tributario de ese país en 30 años y envió el proyecto al presidente Donald Trump para su promulgación. En la primera gran victoria legislativa de Trump, los republicanos aplastaron la oposición de los demócratas para aprobar un proyecto de ley que recorta los impuestos a las empresas y a los ricos y ofrece una desgravación fiscal mixta y temporal a contribuyentes de clase media. Los demócratas se opusieron al sostener que se trata de un beneficio para los ricos que aumentará la brecha de ingresos entre los más adinerados y los más pobres, al tiempo que sumará 1.5 billones de dólares en la próxima década a la deuda nacional, que alcanza los 20 billones de dólares. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 224 votos a favor y 201 en contra, El Senado lo había aprobado por 51 votos contra 48 en la madrugada.

*Al término de un encuentro con aproximadamente 2 mil simpatizantes de Morena en esta localidad, su precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que “está muy bien que las iglesias participen en la orientación a la población contra los pecados sociales, contra la compra del voto y el tráfico de la pobreza. La participación de las iglesias debe limitarse a la orientación contra lo que llamo pecados sociales, y no a pedir el voto para ningún partido o candidato. Las iglesias, con fundamento moral, deben orientar al pueblo para fortalecer los valores culturales y morales, consideró. Luego, en Atotonilco el Grande, López Obrador aplaudió lo que llamó diálogo ecuménico que llevan a cabo tanto la Iglesia católica como las evangelistas contra los llamados crímenes sociales. Convocó a un debate con todas las religiones, los creyentes y no creyentes para enfrentar los grandes problemas del país.

*En la víspera de los comicios, el cuartel general de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) es un permanente ir y venir de personas que llevan cajas con camisetas, banderas, imanes para el refrigerador y pequeñas urnas de plástico idénticas a las utilizadas en el referendo del primero de octubre. En la fachada hay un inmenso lazo amarillo y en la puerta una serie de imágenes de su presidente, Jordi Sánchez, quien se encuentra en la prisión de alta seguridad de Soto del Real desde el 16 de octubre. El color amarillo es para denunciar al Estado español por tener presos políticos en pleno siglo XXI. Francesc Sánchez es uno de los líderes de la ANC que tomaron el relevo para continuar con las actividades enfocadas desde hace más de un lustro en llegar hasta el final del camino y proclamar el nacimiento de la república catalana. En entrevista con La Jornada, Sánchez reconoció que en ocasiones tiene miedo de ser detenido, que se siente vigilado permanentemente por los servicios españoles de espionaje y que está convencido de que los que mandan en Madrid, si pudieran, nos matarían a todos los catalanes.

*La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz aseguró ayer que Gumaro Pérez Aguilando, quien colaboró con medios regionales durante algunos años, estaba vinculado a un grupo delincuencial que opera en el sur del estado. La Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias contra Comunicadores de la FGE emitió un primer parte oficial, en el que señaló que el homicidio de Pérez Aguilando, de 34 años de edad, no tiene que ver con la actividad periodística que realizó. En un comunicado, las autoridades estatales manifestaron que como la pérdida de cualquier vida, su deceso violento es lamentable y la investigación continuará su curso hasta esclarecer en su totalidad los hechos; no obstante, es preciso aclarar que no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo. En un segundo comunicado, emitido 24 horas después del crimen, la fiscalía, que encabeza Jorge Winckler Ortiz, aseveró que “a partir de elementos contundentes que obran en poder de la fiscalía originan la probabilidad de que el hoy occiso formaba parte de un grupo delictivo que opera en el sur del estado.

*El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la polémica Ley de Seguridad Interior, publicada más tarde en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) había anunciado que si bien es una norma sensible que ha sido objetada en su constitucionalidad, sostuvo que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su interpretación. Flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón, Peña Nieto ingresó al salón Tesorería de Palacio Nacional y ahí, ante el consejo en pleno, sostuvo que la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que, en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia. No obstante, acotó: Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad.

*Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y quien fue diputado federal y senador por Coahuila, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de peculado agravado, un día después de haber sido detenido en Saltillo, Coahuila. Según Ricardo Yáñez Herrera, quien fue secretario de Educación, Cultura y Deporte durante el gobierno de César Duarte Jáquez, el CEN del PRI operó en 2016, mediante Alejandro Gutiérrez, desvíos de recursos en Chihuahua y otros cinco estados con convenios de fortalecimiento financiero entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los gobiernos estatales para que con recursos no presupuestados se simularan contratos con empresas afines a funcionarios priístas. Yáñez Herrera, actualmente preso y sometido a proceso penal acusado también por el delito de peculado, declaró que el presidente nacional del PRI en 2016, Manlio Fabio Beltrones, con respaldo de la SHCP, operó desvíos de recursos en Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas para apoyar campañas priístas.

*Las próximas semanas serán cruciales para la formación de gobierno en Cataluña. El resultado de las elecciones celebradas este jueves arrojó una clara victoria del bloque independentista, es decir, el mismo grupo de tres partidos que gobernaron la región en los pasados dos años y que llevaron a cabo el proceso que acabó con la declaración unilateral de independencia y la construcción de una nueva república catalana. Sin embargo, hay todavía muchas cuestiones por resolver, como la situación penal y procesal en la que quedarán los políticos catalanes presos en España y los refugiados en Bélgica, incluido Carles Puigdemont, quien se proclama presidente legítimo de Cataluña y es el principal aspirante a presidir de nuevo el gobierno. El bloque independentista integrado por el Partido Demócrata de Cataluña (PDCAT, que a estas elecciones se presentó como Junts per Catalunya), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) obtuvo 70 escaños con 47.56 por ciento de los votos. Ganaron al conjunto españolista, que se quedó muy lejos de la mayoría para formar gobierno al sumar 57 escaños. Ni siquiera con un improbable apoyo de Cataluña en Comú (la marca electoral de Podemos), que obtuvo ocho escaños, sumarían los 68 necesarios para gobernar. Con este escenario, la posibilidad más viable es la redición del pacto tripartita de los independentistas, si bien se tendrán que sentar a negociar.

*Tras reunirse con el precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que entre ellos no hay heridas, mientras el panista manifestó que el Ejecutivo local será parte de las grandes decisiones de la coalición Por México al Frente y en la conformación de un gobierno de coalición. El encuentro tuvo lugar en un restaurante en el centro, donde, según dijeron, conversaron sobre cómo se ha consolidado la alianza conformada por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el PAN a escala nacional. Tras la comida, en la que estuvieron presentes el diputado federal Jorge Romero, el ex secretario de movilidad capitalino Héctor Serrano y el secretario particular del jefe de Gobierno, Luis Serna (aunque ellos en una mesa distinta), Anaya Cortés reconoció a Mancera Espinosa como fundador del frente, por lo que él va a estar en la grandes decisiones, y va a ser un pilar; primero en la construcción del modelo de coalición y esperemos que el día de mañana también formando parte de él.

*La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves por 128 votos en favor, nueve en contra y 35 abstenciones, entre ellas la de México, una resolución de condena y que pide retirar la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La votación se celebró durante una sesión de emergencia, un día después de que el presidente Donald Trump amenazó con represalias a los países que votaran contra Estados Unidos en la ONU. Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau y las Islas Marshall se sumaron a Estados Unidos e Israel y votaron contra la resolución presentada por Turquía y Yemen. México, Argentina, Australia, Canadá, Filipinas, Hungría, Polonia, República Checa, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda figuran entre los 35 países que se abstuvieron, mientras 21 no estuvieron presentes en la sesión. Entre los que respaldaron la resolución están: Arabia Saudita, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Japón, Jordania, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suiza, Suecia, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad del organismo, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. En la resolución de dos páginas la ONU lamenta profundamente las últimas decisiones con respecto al estatus de Jerusalén, sin mencionar al presidente Trump, o a su país. Además, señala que el estatus de la ciudad debe ser negociado de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.

*El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llamó a la reconciliación, luego de que superó la noche de este jueves una moción para destituirlo acusado de permanente incapacidad moral por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en el pago de sobornos en varios países de América Latina para conseguir millonarios contratos de obras públicas. No ha sido aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente, dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta tras la votación, que arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones. Mañana (viernes) empieza un nuevo capítulo en nuestra historia, dijo Kuczynski tras conocerse que se mantiene en el cargo. Dijo que su enfoque será la reconstrucción del país, reportó el diario La República en su portal. Una sola fuerza, un solo Perú, declaró.

*Científicos argentinos hallaron en la Antártida restos de un reptil carnívoro marino que existió hace 150 millones de años, lo que lleva el registro de vida en ese rincón del planeta unos 80 millones atrás de lo que se pensaba. Al caminar por el yacimiento se encuentra una gran diversidad de peces, amonites (moluscos ya extintos), algunos bivalvos, pero no esperábamos encontrar un plesiosaurio de tal antigüedad, afirmó Soledad Cavalli, paleontóloga del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y especialista en el Jurásico (entre 200 y 145 millones de años). Según publica este jueves la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Matanza, cerca de Buenos Aires, se trata de un hallazgo sorprendente. La investigadora afirmó: Es bastante extraordinario, porque el yacimiento no posee el tipo de rocas en las que se pueden encontrar materiales preservados en tres dimensiones, como es el caso de las vértebras de este reptil marino.