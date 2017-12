Semana 52 | DICIEMBRE

– 23 –

*Despojados de sus casas y cultivos, perdieron pertenencias, robadas o quemadas por pobladores armados del vecino municipio de San Pedro Chenalhó que los obligaron a huir a balazos desde el 18 de octubre para refugiarse Chalchihuitán adentro, lejos de la franja territorial en disputa, una lucha que en dos meses ya cobró al menos once vidas, nueve de ellas por enfermedad y fragilidad extrema. El estado de indefensión de los desplazados de Chalchihuitán se antoja total. Por eso reiteran en los diferentes campamentos que visitó La Jornada no podemos regresar, siguen los disparos. Aunque el pasado 21 de diciembre representantes de los municipios en conflicto se reunieron en San Cristóbal de Las Casas con autoridades federales y estatales y llegaron a ciertos acuerdos de distensión, los desplazados no confían. La actual crisis humanitaria entre este, oficialmente uno de los municipios más pobres del país, y Chenalhó, obedece a un conflicto territorial que data de 1976 y que hace un mes alcanzó su momento más álgido en 40 años. El 18 de octubre un grupo armado procedente de Chenalhó atacó Chen Mut, quemó nueve casas y asesinó a Samuel Luna Girón. Entonces y en los días siguientes, unas siete mil personas, la tercera parte de la población del municipio, abandonó sus casas y parcelas. Un censo oficial estima que hoy son cerca de 4 mil los desplazados de Chenalhó.

*Juan Antonio Nemi Dib, secretario particular del entonces gobernador priista Javier Duarte de Ochoa fue detenido la mañana de este sábado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el municipio de Atlixco, Puebla, en coordinación con agentes ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz. Desde el 5 de julio, un juez en esta entidad solicitó orden de aprehensión contra Nemi Dib por incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad, respecto de la construcción de la torre pediátrica del Puerto de Veracruz y el uso de empresas fantasmas. Nemi Dib fue también director del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y secretario de Salud en el gobierno de Duarte de Ochoa, exgobernador veracruzano quien ahora está preso en Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos. Nemi Dib estaba prófugo, pues había sido acusado como parte de una investigación por irregularidades de más de 30 millones de pesos en la construcción de la torre pediátrica en el puerto de Veracruz.

*El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desaparecerá porque cuesta cuatro mil millones de pesos al año y es la oficina de espionaje del gobierno, alertó Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena. Al concluir un mitin ante unos 3 mil 500 simpatizantes en Tezontepec de Aldama, Hidalgo, refirió: “Al salir del hotel donde me quedé a dormir estaban los del Cisen tomando fotografías, y eso sucede desde hace mucho tiempo; no sólo es a mí, sino a todos los dirigentes, tanto dirigentes políticos, como dirigentes sociales. Y ese organismo de espionaje que tiene el gobierno consume cuatro mil millones de pesos al año del presupuesto y lo considero un gasto innecesario, superfluo: ¡nosotros no vamos a vigilar a nadie! En Tezontepec, agregó en torno al Cisen: “No vamos a estar haciendo espionaje, no vamos a estar escuchando llamadas telefónicas, no se van a hackear teléfonos para sacar los archivos de celulares, sacar fotografías. Todo eso que desafortunadamente ahora se lleva a cabo va a desaparecer”.

*Dos meses después de que Estados Unidos abandonara la Unesco por su “sesgo antiisraelí”, el Estado judío ha confirmado también su retirada. Al inicio de la reunión semanal del Gabinete, Benjamín Netanyahu anunció el domingo que había ordenado presentar la petición antes de fin de año. La decisión del primer ministro se produce tras el rechazo registrado en la Asamblea General de la ONU a la decisión de la Casa Blanca de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. “Es lo más apropiado ante la actitud sesgada, unilateral y absurda de esta organización hacia nosotros, y en el contexto de la sólida posición mantenida por Estados Unidos en Naciones Unidas”, afirmó Netanyahu para justificar la salida de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un foro donde el Estado hebreo ha sufrido sucesivos reveses diplomáticos. No es una decisión precipitada. La declaración del casco histórico de Hebrón (Cisjordania) como Patrimonio de la Humanidad en peligro, adoptada por la Unesco el 7 de julio, ya desató la indignación del Gobierno más conservador de la historia de Israel, sustentado por una coalición de partidos conservadores, ultrarreligiosos y de la derecha radical nacionalista. Para la ONU, el perímetro monumental protegido se halla dentro del territorio de Palestina, Estado miembro de pleno derecho de la Unesco desde 2011. En la cima patrimonial de la ciudad se halla la mezquita de Ibrahim (Abraham), que los judíos denominan Cueva de los Patriarcas por acoger las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob, de acuerdo con la tradición del Antiguo Testamento, y consideran uno de sus principales lugares sagrados.

*El New York Times publicó un texto denominado “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación”, que causó revuelo entre la prensa mexicana. En el texto se lee: “Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario. El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.”

*La Concesionaria de Aguas de Aguascalientes SA (Caasa), que desde 1993 otorga el servicio en esta capital y tiene más de 203 mil usuarios, extrae el agua a 600 metros de profundidad, lo cual podría provocar riesgos a la salud, por altas concentraciones de metales pesados, afirmó Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del estado. Si no hay una recarga del manto freático que diluya los contaminantes en el agua, va a llegar un momento en que tengamos que suspender la extracción de los pozos para no exponer la salud de la población, destacó. Dijo que estudios sanitarios especializados revelan que en al menos siete de los 11 municipios del estado, incluida la capital, la calidad del agua no es adecuada para consumo humano porque contiene metales pesados que pueden ser nocivos para la salud.

*Turistas y habitantes de condominios de este puerto desalojaron los inmuebles de hoteles, residencias y centros comerciales durante varios minutos tras el sismo de magnitud 5 con epicentro a cinco kilómetros de distancia de Acapulco, el cual se registró a las 14:23:10 horas de este lunes, reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Este 25 de diciembre el puerto turístico se encontraba con 81.9 por ciento de ocupación hotelera. Protección Civil (PC) estatal informó que no se reportaron daños, pero sí se activaron protocolos de supervisión por posibles daños. La dependencia estatal detalló que el sistema de alerta sísmica detectó un movimiento terrestre inicialmente en siete estaciones telúrico-sensoras, lo cual generó un aviso de alerta pública para las ciudades de México, Chilpancingo y Acapulco, porque la energía del temblor en desarrollo permitió pronosticar posibles efectos fuertes.

*La economía mundial crecerá en 2018 a mayor ritmo desde 2010, de acuerdo con las previsiones de la agencia calificadora internacional Fitch Ratings. El impulso del crecimiento mundial sigue siendo sólido y es probable que se mantenga gracias a una perspectiva cada vez más positiva de la inversión. La firma financiera global señaló que el crecimiento mundial se estima en 3.2 por ciento este año y por los indicios de que 2018 será igualmente robusto, el crecimiento llegará a 3.3 por ciento el próximo año, gracias también a la mejoría generalizada en los mercados emergentes y los países más desarrollados. En su reporte sobre las perspectivas de las economías avanzadas, Brian Coulton, economista en jefe de Fitch Ratings, señaló que el crecimiento de la demanda se está recuperando con fuerza en las más grandes economías emergentes, como Brasil y Rusia. Luego de sufrir caídas de la demanda agregada como consecuencia del derrumbe de los precios de las materias primas en 2014, ahora hay espacio para que la demanda se recupere.

*Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry o El WA, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue detenido por elementos de la Policía Federal en un operativo realizado en Etchojoa, Sonora. El Larry -de 43 años de edad- es identificado por autoridades federales y estatales como el líder de la célula conocida como Los Salazar en los municipios de la región serrana del estado de Chihuahua, que abarca Chínipas, Moris, Témoris, y en Sonora, Navojoa, y con fuerte influencia en Álamos. En entrevista con La Jornada, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que aún falta por capturar más participantes en el homicidio de Miroslava Breach así como algún otro autor intelectual del ataque, por lo que con la detención de Moreno Ochoa no se cierra el caso. Según Corral Jurado, la investigación del homicidio y la identificación de los presuntos autores tuvo una duración de tres meses por parte de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

*Perú amaneció dividido este lunes tras el indulto humanitario concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien purgaba una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Kuczynski hizo el polémico anuncio el domingo en vísperas de Navidad, tres días después de que sobrevivió a un intento de destitución del Parlamento encabezado por la oposición, que lo acusó de mentir por no revelar sus asesorías financieras por 782 mil dólares a la constructora brasileña Odebrecht, y salvó su puesto gracias a congresistas vinculados al legislador Kenji Fujimori, hijo menor del indultado. Una junta médica oficial evaluó al interno y determinó que Fujimori padece una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad, señaló un comunicado del gobierno emitido el domingo. Las reacciones al perdón presidencial concedido a Fujimori, quien permanecerá hospitalizado en la clínica peruano-japonesa Centenario, a la cual fue trasladado el viernes, donde se recupera de una arritmia cardiaca y de un cuadro de hipotensión, fue considerado por diversos sectores como una traición a la justicia y a la democracia, y mostraron a un país polarizado entre los simpatizantes del fujimorismo, fuerza política mayoritaria, y sus detractores, quienes plantearon impugnar la decisión ante tribunales internacionales.

*Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, marcharon a la Basílica de Guadalupe al cumplirse 39 meses del ataque en Iguala, Guerrero. Pidieron a la Virgen tocar el corazón de piedra de los gobernantes que no les han permitido dar con el paradero de sus hijos. Al llegar al recinto mariano tuvieron un breve forcejeo con policías que les prohibían acercar la camioneta donde trasladaban las bocinas que usan en sus mítines. Después de las 16:00 horas se les permitió entrar a la misa que presidió el obispo Raúl Vera, quien les dio la bienvenida. Subrayó que su única falta ha sido no rendirse en su lucha por la justicia.

*La aprehensión del supuesto autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach -quien fue corresponsal de La Jornada en Chihuahua- es un paso importante en la indagatoria para resolver el caso, pero no es suficiente ni debe ser excusa para no detener y juzgar a los demás responsables del delito, afirmó Rodrigo Santiago Juárez, titular del programa de agravios contra periodistas y defensores de derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien subrayó que todos los ataques contra comunicadores deben ser investigados con la misma intensidad, sin importar que tengan o no repercusión mediática. En entrevista, a propósito de la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, señalado por la fiscalía de Chihuahua de ser el autor intelectual de la ejecución de Breach, ocurrida el pasado 23 de marzo, el funcionario recalcó que la indagatoria aún debe avanzar mucho más para sancionar a todas las personas involucradas en el delito.

*La inyección de liquidez en el mercado cambiario por 500 millones de dólares adicionales no logró frenar la caída del peso frente al dólar y la moneda mexicana se ubicó en el punto más bajo desde marzo de este año, al ubicarse en 19.7223 pesos por dólar, en su cotización al mayoreo, depreciación de 14 centavos más que el viernes pasado, cuando su nivel fue de 19.5848, reportó el Banco de México (BdeM). En su cotización libre, el dólar se vendió en ventanillas bancarias hasta en 20.15 pesos; es decir, 15 centavos más que el viernes, de acuerdo con Citibanamex. La inestabilidad en el tipo de cambio fue atribuida a la alta incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las elecciones presidenciales en México y los posibles efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos sobre los flujos de capital del país. Adicionalmente, hay una mayor volatilidad debido a la baja liquidez del mercado que caracteriza las últimas sesiones del año.

*La investigación por el presunto desvío de recursos públicos a campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chihuahua está en curso y todavía tiene muchas aristas, ya que no solamente se ha detectado la transferencia de 250 millones de pesos. Por ello es prematuro señalar a personas en específico, afirmó el titular de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, César Augusto Peniche, al ser interrogado sobre la posibilidad de que se solicite una orden de aprehensión contra el priista Manlio Fabio Beltrones, luego que algunos detenidos lo acusaron de participar en esas transferencias irregulares. Por este caso fue detenido el ex secretario nacional adjunto del PRI, ex diputado federal y ex senador por Coahuila Alejandro Gutiérrez. Lo acusan de ser presunto responsable de peculado, luego que un testigo protegido de la fiscalía de Chihuahua lo señaló de participar en el desvío de 250 millones de pesos para financiar en 2016 las campañas electorales de candidatos del tricolor.

*El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos (primer plano), presidió en Puebla la ceremonia de graduación de 83 militares del Curso único de aplicación táctico administrativa primera antigüedad 2017, donde se refirió a la Ley de Seguridad Interior recién aprobada por el Congreso, en lo que fue la primera vez que un mando de las fuerzas armadas abordó el tema tras la promulgación de dicha norma, la cual aún no entra en vigor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar su constitucionalidad.

* Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio otro revés al Instituto Nacional Electoral (INE) al eliminar del reglamento de fiscalización una prohibición a partidos políticos y candidatos de entregar tarjetas, como las polémicas de salario rosa, que fueron distribuidas en el estado de México. El Consejo General del INE modificó el citado reglamento y agregó el artículo 143 quáter que impide la entrega de tarjetas u otro tipo de propaganda que en la percepción de la ciudadanía se dirija a un beneficio directo en un futuro inmediato, por no cumplir con la finalidad de la propaganda electoral. Sin embargo, desde la perspectiva del magistrado José Luis Vargas, ponente de este proyecto, el Consejo General del INE se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias al prohibir en el artículo 143 quáter párrafo primero y segundo del Reglamento de Fiscalización la entrega de cualquier tipo de propaganda en la que se oferte o entregue algún servicio inmediato o mediato, en especie o en efectivo.

*El ministro de Cultura de Perú, Salvador del Solar, renunció a su cargo tres días después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), preso por delitos de lesa humanidad. He presentado mi renuncia, escribió Del Solar en su cuenta de Twitter, quien siempre estuvo en contra del perdón a Fujimori, que ha dividido al país y que fue concedido en la víspera de Navidad. Kuckynski también sufrió la pérdida de tres legisladores que abandonaron el partido de gobierno, además de la dimisión del presidente ejecutivo de las emisoras de radio y televisión públicas, Hugo Coya. El mandatario peruano invocó razones humanitarias para el indulto ante los problemas de salud de Fujimori, pero muchos peruanos consideran que hubo una negociación política que le permitió sortear un voto de destitución la semana pasada en el Congreso, por mentir sobre sus vínculos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

*La negación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es un asunto de lucha constante de las personas y comunidades afrodescendientes en América Latina. El informe Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de las políticas para garantías de sus derechos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) refiere que México cuenta con un millón 348 mil 38 afrodescendientes. Esta cifra representa 1.2 por ciento de su población. De acuerdo con el informe, se concentran en tres entidades: estado de México, Veracruz y Guerrero 58 por ciento de los mexicanos afrodescendientes. En América Latina, Brasil es el país con mayor cantidad de personas afrodescendientes representando más de la mitad de su población: 97 millones 171 mil 614; a éste le sigue Cuba, con 34 por ciento, que suman poco más de 4 millones, y con una proporción menor Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, en donde representan entre 7 y 10 por ciento de su población.

*La Presidencia de la República difundió ayer textos relacionados con la reforma educativa, puesta en marcha este sexenio. En momentos en que el tema es parte del escarceo entre los precandidatos presidenciales, el Ejecutivo afirmó que trabaja para que todos los niños y jóvenes reciban una educación de calidad. En un recuento de acciones vinculadas a la reforma constitucional, se afirma que ha detectado 40 mil plazas que no eran utilizadas en labores docentes. Esos lugares laborales tienen un valor anual de 5 mil millones de pesos. Menciona también la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales y el Servicio Profesional Docente, con reglas claras para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros, así como un programa de formación continua para profesores en funciones.

*El peso se depreció este jueves luego de que el Banco de México (BdeM) publicó la minuta de la más reciente reunión de su junta de gobierno donde se evidenciaron preocupaciones de los miembros sobre la inflación y su impacto en el tipo de cambio. El peso perdió 0.15 por ciento a 19.76 unidades por dólar, según datos del BdeM. En ventanillas bancarias el dólar se vendió en hasta 20 pesos, de acuerdo con información de Citibanamex. El principal suceso de la sesión del jueves fue la publicación de las minutas de política monetaria del Banco de México correspondientes a la reunión del 14 de diciembre, cuando la junta de gobierno decidió subir la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 7.25 por ciento. Las minutas fueron las más restrictivas en la segunda mitad del año, al señalar una serie de riesgos al alza para la inflación y mostrar un panorama complicado para 2018, además de que no se materializó la trayectoria descendiente de la inflación que se preveía para los últimos meses de 2017.

*México enfrenta una etapa compleja en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), pues existe una clara división en el sector más cercano al presidente Donald Trump. Hay quienes están en favor de renegociar y modernizar el tratado, pero otro grupo quisiera lograr concesiones para favorecer los intereses estadunidenses, por lo que unos quieren modernizar y otros retroceder, afirmó Gustavo Vega Cánovas, secretario académico de El Colegio de México (Colmex) y especialista en política económica México-Estados Unidos, quien reconoció que con o sin tratado estamos condenados a comerciar entre ambos países, no sólo por nuestra vecindad territorial, sino por los múltiples vínculos económicos que hemos mantenido por siglos. Al hacer un balance del impacto que tendrá el proceso de renegociación del TLCAN, destacó que desde su firma, hace 23 años, se generaron beneficios para los tres países (Canadá, Estados Unidos y México), pese al déficit de la balanza comercial, argumento con el que Estados Unidos pretende cambiar las reglas, porque considera que esto no es justo para su país. Se trata, dijo, de una visión muy limitada que nada tiene que ver con las reglas con que se negocian los acuerdos comerciales en el mundo. Al menos 42 personas murieron y 84 resultaron heridas este jueves en un atentado reivindicado por la milicia yihadista sunita Estado Islámico (EI) contra un centro cultural chiíta de la capital afgana. Un atacante suicida se hizo estallar dentro del edificio, explicó el portavoz del Ministerio del Interior, Nasrat Rahimi. Cuando la gente acudía a ayudar, estallaron otras dos bombas afuera del centro cultural y de investigación chiíta Tabian. Los talibanes se desvincularon inmediatamente del atentado. Su portavoz Zabihullah Mujahid emitió un comunicado en Twitter en el que negó la participación del grupo en el ataque. Por medio de su agencia de propaganda Amaq, el EI afirmó que el local fue elegido como objetivo porque recibía apoyo de Irán y es uno de los principales centros chiítas de Kabul. Waheed Majrooh, portavoz del Ministerio de Salud, confirmó que 42 personas, entre ellas cuatro mujeres y dos niños, murieron, y 84 resultaron heridas, la mayoría por quemaduras.

*El Museo del Templo Mayor celebró 30 años de existencia este 2017 y para 2018 prepara los festejos por las cuatro décadas del proyecto que le dio origen. Con el fin de conmemorar ambas efemérides presenta estos días la exposición temporal Templo Mayor: revolución y estabilidad, que se mantendrá abierta hasta junio del año entrante. La directora del recinto, Patricia Ledesma Bouchan, dijo que es una de las muestras más importantes que se han montado en ese emblemático espacio museístico, ubicado en lo que fue el corazón de la gran Tenochtitlán. Merecíamos una celebración bonita, en particular porque se juntan esos dos aniversarios, añadió la especialista, quien destacó que con la exhibición se rinde también reconocimiento al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, pues a él se debe el descubrimiento del monumental monolito de la Coyolxauhqui, en 1978.

*El legendario cineasta argentino Fernando Birri, considerado el padre del nuevo cine latinoamericano, murió a los 92 años en Roma, informó ayer el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales de Argentina (Incaa). El Espacio Incaa Fernando Birri realizará una función homenaje al padre del nuevo cine latinoamericano, fallecido ayer (miércoles), tuiteó del organismo oficial argentino. Birri, quien vivía en Roma, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue fundador de la famosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y el 15 de diciembre de 1986 pronunció el discurso de inauguración antes de fundirse en un abrazo con el fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Esas imágenes y sus palabras quedaron registradas e integran el documental Ata tu arado a una estrella, de la argentina Carmen Guarini, un tributo a Birri presentado fuera de concurso en noviembre pasado en el Festival Internacional del Cine de Mar del Plata.

*En lo que ya es considerado como el año más violento de las décadas recientes, nueve alcaldes de distintos partidos políticos han sido asesinados en el país en 2017, según un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

*Carlos Villalobos Organista, exsecretario de Hacienda estatal y colaborador cercano del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías, fue liberado este viernes por la Corte del distrito de Arizona tras pagar una fianza de 20 mil dólares (unos 393 mil pesos). Villalobos pasó ocho meses arrestado en el Centro de Correcciones de Florence, Arizona. Durante un juicio oral, la Corte estadunidense escuchó los argumentos del exfuncionario, a quien se le otorgó la libertad. Posteriormente, solicitó al juez asilo político, retención de expulsión y protección, por lo que volverá a asistir a audiencia en un plazo de 15 días. Según el expediente del juicio oral, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció que desde 2016 existen dos órdenes de arresto del gobierno mexicano contra Villalobos Organista; sin embargo, no hay solicitud de extradición de la Procuraduría General de la República (PGR).