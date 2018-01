Águila o Sol. Japoneses en Aguascalientes / Entre el inglés, español y japonés

Sobre préstamos y calcos

Como estudiantes del idioma japonés, uno puede identificar muchos cognados entre este idioma y el inglés que nos ayudan a memorizar el vocabulario, por ejemplo la palabra japonesa (en romaji) biru y la anglosajona beer (cerveza); o naifu y knife (cuchillo); o supotsu y sport (deporte). En verdad son muchas las palabras que, con un ligero cambio de pronunciación y adiciones de vocales entre consonantes, tienen mucho parentesco. Esto, según entiendo, debido a la intervención estadounidense.

Algo curioso es que alumnos y compañeros japoneses me han preguntado si es difícil para nosotros los hispanohablantes aprender inglés pues encuentran mucho parentesco entre ambos idiomas, como bicycle y bicicleta, favorite y favorito y muchos más. ¿Es difícil aprender inglés para los mexicanos? En mi opinión, cada idioma tiene un cierto nivel de complejidad, y el aprendizaje va de persona a persona.

Desde luego, el inglés es un idioma que permea en muchos países y los idiomas, en sí, son una amalgama de distintas familias lingüísticas, con préstamos y calcos.

En esta ocasión, Mary nos platica no solamente de la familiaridad entre el inglés y el japonés, sino un aspecto social. ¿Cuándo o por qué nos da pena hablar otro idioma? ¿Vemos el inglés como una herramienta indispensable, o sólo como una materia que hay que aprobar en las escuelas? ¿Para ellos es más fácil aprender español que inglés? Le invitamos a continuar la lectura.

Omar Tiscareño

La educación de inglés en México y Japón | 日本とメキシコの英語教育





¿Los mexicanos usan inglés diariamente?

メキシコ人のみなさんは、英語を日常的に使いますか?





Los japoneses que viven primera vez, aunque tienen que esforzarse mucho a aprender español, la mayoría puede entender mas o menos inglés ya que los japoneses habían aprendido mucho en la escuela. Entonces, ¿todos los japoneses pueden hablar inglés perfectamente? La respuesta es no. Más bien, no hay nadie de japoneses que pueda decir “puedo hablarlo 100%” con confianza. ¿Por qué?

メキシコに初めて住む日本人は、まずスペイン語を学ぶことに苦労しますが、英語なら何とかわかる、という人が多いです。それは日本では学校で英語をしっかりと学ぶためです。しかしながら、じゃあ日本人全員がスムーズな会話ができるか?というと、そんなことはありません。むしろ、「英語が話せる」と胸を張って言える人はほとんどいないと思います。それはなぜでしょうか?





En Japón, empieza el clase de inglés desde la secundaría. Sin embargo, enfoca en no conversación sino “palabras” y “gramática” en la educación escolar y no hay clase de conversación ni discusión. Supongo que están cambiando la situación escolar actualmente, pero en mi generación nunca había podido tener la experiencia de hablar y comunicar en inglés en las escuelas. Pero, la calificación de la clase de inglés era siempre buena. Cuando toma exámen para ingresar a la universidad, aunque tiene que estudiar mucho inglés para pasar el exámen, los necesarios son solo leer y escribir. El resultado de eso es que “se puede entender lo que hablan los demás más o menos, se puede escribir y leer pero no se puede hablar nada”. Por eso, la mayoría de japoneses leen y escriben inglés bien pero no habla nada.

日本では、中学校から英語の授業が始まります。しかしながら、学校の英語教育では「単語」や「文法」に力を注いでおり、会話のクラスはほとんどありません。今は教育状況も変わっていると思いますが、私の頃は英語を話すという経験は学校ではありませんでしたが、英語の成績は悪い方ではありませんでした。大学の入学試験にも英語がありますが、「リーディング」や「ライディング」が中心でした。その結果どうなるかというと、「人が話していることは大体わかるし、読み書きはできるのに全く話すことができない」ということがおきます。多くの日本人が、メールなどでは英語が読み書きできるのに会話が困難なのは、このためです。





Aparte de eso, un factor de que los japoneses quieren tener distancia de inglés es el concepto de “Haji”. Este es sentimiento de vergüenza y deshonor. A los japoneses les disgusta sentirse humillado y tener vergüenza delante de todos. Por razones de “Mi pronunciación es mala” y “Hay otras personas que puedan hablar más que yo” dudan si hablar o no. Como los japoneses tienen miedo de fracaso, por eso, no quieren fracasar en hablar y entender cuando hablan con extranjeros. Existe un proverbio en Japón. Esto dice que “Samurai, aunque no coma usa un palillo de dientes”. Este indica que Samurai que existía en Japón antiguamente usa un palillo de dientes como si hubiera comido tanto aunque no hubiera comido nada debido a pobreza ya que Samurai es orgulloso. Ya no somos Samurai, pero podemos entender que cuánto miedo que tengan japoneses en Haji por este ejemplo.

また、日本人を英語から遠ざけている要因の一つは、「恥」の概念です。日本人は、人前で恥をかいたり、恥ずかしい思いをすることを嫌います。「発音が下手だから」「自分よりうまい人がいるから」といった理由で話すことを躊躇してしまいます。日本人はとても失敗を恐れますので、外国人と話した時に英語が通じなかった、うまく話せなかったという失敗をすることが怖いのです。日本には、「武士は食わねど高楊枝」という言葉があります。これは、日本にかつて存在した武士が、プライドが高く人前で恥をかくことを嫌っていたため、「たとえ貧しくて食べられなくても、たくさん食べたかのように楊枝を使って見せる」ということです。現代に住む私たちは武士ではありませんが、日本人にとって「恥」というものがいかに恐れるものかが分かりますね。





Sin embargo, según yo, considero que la única manera de obtener la habilidad de idiomas es repetir try&error y hay que adelantar teniendo experiencia de que no pueda entender ni hablar. Si no verbalice, no recuerde ni se acostumbre. Tengo impresión de que los mexicanos que puedan hablar inglés hablan con seguridad y confianza aunque no hablen bien. Yo pienso que es muy importante. El idioma es una herramienta de comunicación, por eso, aunque hablar correctamente es importante también, lo más importante es comunicar con las personas en cara a cara para informarles su sentimiento.

しかしながら、言葉を取得していくためにはトライ&エラーを繰り返していくしかなく、何度も通じない、分からないという経験をして前に進んでいくしかないと思います。言葉にしなければ覚えていくことも慣れることもできません。メキシコ人で英語を話す方は、例えうまくなくとも、堂々と自信をもって話している人が多いという印象をうけます。言葉はコミュニケーションのツールであり、もちろん正確に話すことも大切ですが、最も大切なことは「相手の顔を見て気持ちを伝えること」だと思います。





Cualquier idioma es mejor que aprendan alegremente con pensamiento fuerte de que quiere comunicar.

どんな言語も、「相手に絶対に気持ちを伝えたい!」という思いをもって、楽しく学んでいければよいですね。

