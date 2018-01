ÁGUILA O SOL. Japoneses en Aguascalientes | Sobre la familia, el trabajo y las distancias

Dejar el nido; hacerlo más grande El deber es pesado como la montaña, pero la vida de un hombre es tan ligera como una pluma Código de Bushido

Hace tiempo, un alumno y yo nos poníamos de acuerdo para reagendar una clase. Nos veíamos todos los domingos en un café para estudiar los libros de Maqueo y platicar sobre esas cosas misteriosas que ocurren en el español. Sucede que para el siguiente domingo yo tendría una reunión familiar y no podríamos vernos. Él me comentó que siempre escuchaba que los mexicanos hacían algo con la familia los domingos, que por eso, cuando estaba en Japón y le preguntaban cómo somos los mexicanos, la primera imagen en su mente era el de una familia, pues, según me comentó, desde temprana edad, muchos japoneses dejan sus casas para estudiar en las grandes orbes, por lo tanto no hay tanta estrechez entre las familias.

La familia. El gran tema mexicano que hace películas taquilleras si además se agregan las tradiciones. Cuando pienso en qué rasgo de nosotros los mexicanos es tan distinto de los japoneses, es este tema.

Yo y mis compañeros solemos impartir clases a personas solitarias que están aquí por trabajo, porque el trabajo, el deber, es lo más importante. Y dista mucho de nuestra concepción de mantener la familia unida, de extender los lazos. Incluso en materia política (lamentable, pero cierto) es evidente la vinculación familiar, la suma de nodos.

En el siguiente texto de Mary, nos comparte esta relación entre el trabajo y la familia. De la independencia y una suerte de soledad con la que se acepta vivir. Una soledad muy parecida, de alguna manera, a los migrantes que ahora están en Estados Unidos lejos de sus familias.

Omar Tiscareño

[email protected]

La forma de familiares | 家族のあり方

Ya he vivido en México muchos años, pero tengo la sensación de la importancia de tiempos con la familia. La razón es que los mexicanos cuidan mucho de sus familias y pasan con ellos en los eventos y comidas, esto me impresiona mucho.

メキシコに住んで数年がたちますが、こちらにいると、家族と過ごす時間の大切さを実感します。なぜかといえば、メキシコ人はとても家族を大切にし、イベントや食事を家族共にする家庭が多いためです。

Por supuesto que la familia es la existencia más importante, es igual en todo el mundo y también en Japón. Los japoneses que viven aquí en Aguascalientes, creo que la mayoría de ellos viven separados de sus familias. Pues, puedo imaginar que a veces se sienten tristes y las extrañan.

もちろん、家族が大切な存在であることは世界共通であり、日本人もそれは同じです。アグアスカリエンテス在住の日本人の皆さんも、多くの方が家族と離れており、時には寂しい気持ちになる事もあると思います。

Sin embargo, me sorprende la fuerza de la relación de familias mexicanos. Considero que los japoneses tienen menos relación con parientes que mexicanos.

Es cierto que depende de familias, pero en caso de Japón la mayoría de japoneses solamente una o dos veces el año se ven con primos, tíos. En México, cada vez que hayan fiestas y eventos, se reúnen y pasan juntos aunque no hay algo especial. Hace mucho tiempo en Japón había relaciones fuertes, pero han disminuido ocasiones de verse parientes con el cambio de lifestyle y el aumento de familiares núcleo.

しかしながら、メキシコ人の家族の結びつきにはしばしば驚かされます。現在の日本はメキシコよりも親戚付き合いが少ないと感じます。

家庭にもよりますが、日本では叔父・叔母やいとこと会うのは年に数回、お盆やお正月だけのことが多いです。メキシコでは、イベントやフィエスタごとに会ったり、何もなくても週末一緒に過ごしている方が多いと感じます。日本もかつては家族の結びつきが強かったのですが、ライフスタイルの変化とともに核家族が増え、親戚同士が顔を合わす機会も減ってゆきました。

Además, fue normal en Japón que las familias núcleo cambian el lugar donde viven con el traslado del trabajo de padres. Por eso, esa familia está lejos de parientes y pierden relaciones y ocasiones de verse. Además, la forma que padre vive solo separado de la familia no es extraño en Japón.

Particularmente en Aguascalientes están muchos japoneses por sus trabajos, supongo que algunos de ellos viven separado con su esposa y niños. Puedo decir que una de las razones de que se hizo esta forma es lo que no es fácil de cambiar trabajo en Japón.

また、日本では仕事、昔は主に夫の仕事に合わせて核家族が居住地を変えるという事が普通でした。そのため、親戚と疎遠のままになる家族も多く、また父親が単身赴任というスタイルも日本では珍しくありません。

特にこのアグアスカリエンテスでは、多くの日本人が日本から働きにきておりますが、奥さんと子供を残して単身赴任している方も多いのではないでしょうか。このスタイルができた理由としては、日本では途中で転職をすることが難しいことが挙げられると思います。

Ya conozco que lo que cambia trabajo no es extraño en caso de México. Pero en Japón, no había podido pensar que dejarían de trabajo y lo cambiarían. El pensamiento de que no se puede cambiar trabajo les hizo trabajadores duros y les hizo pensar “Hay que sacrificar el tiempo con familias para trabajo” con el sentido común. En la época de crecimiento acelerado de la economía, los hombres salieron en los sábados y domingos para ir al trabajo y trabajaban muy duro sin tener tiempos con familias y afición. Me da dolor el hecho real de que tenían que trabajar duro y perder tiempo con familias para sostener familias.

メキシコでは転職は誰もがしている当たり前の事と思いますが、日本では以前は仕事を途中で辞める・変えるというのは考えられない事でした。仕事を辞めたら後がない、という考えのため、日本人は仕事人間となり、「仕事のために家族を犠牲にする」ということが当たり前となりました。高度経済成長期の男性は、休日も仕事関係のイベントに出かけたり、趣味や家族との時間を持つことなく我武者羅に働きました。自分を支えてくれる家族を守るため仕事に没頭した結果、家族と過ごす時間を失わなければならなかった事はとても辛かった事と想像します。

Me gusta mucho lo que los mexicanos dan importancia al tiempo con familias y no se sacrifican para trabajos. Aparte de esto, me sorprendió lo que acompañan esposas y niños a los eventos como la fiesta y posada en varios ocasiones en México. Hay misma situación en Japón también, pero todavía quedan el pensamiento de que distingue cosas privadas y públicas si comparan con México.

メキシコの好きなところは、家族をとても大切にし、仕事の為に家族を犠牲にするような事はしない、というところです。また、フィエスタやポサダなどに、夫婦や子供同伴で来ることにも最初は驚きました。日本でもそういった場はありますが、メキシコと比較すると、まだまだ「公私は区別する」という点が多いかと思います。

En los últimos días se difunde un pensamiento de “Work life balance”. También, se aumenta trabajos que puedan trabajar aunque estén dondequiera gracias a la difusión de internet.

De adelante se cambiarán más la forma de familia.

日本でも近年は「ワーク・ライフ・バランス」という考え方が広まってきました。また、インターネットの普及によって、どこにいても働ける仕事も増えてきました。

今後ますます家族の形が変わっていくのかもしれませんね。

Mary