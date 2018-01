Carta para el sábado / De imágenes y textos

A darle, querido lector, ya llegó 2018 acompañado de incertidumbre generalizada, pero eso no me quita las buenas intenciones de desearle lo mejor para estos doce meses que recorreremos y reflexionaremos cada jueves sí usted me lo permite; dele vuelo a la imaginación, logremos que este año que apenas inicia nos permita desarrollarnos como personas íntegras, más solidarios, más comprometidos (con la causa que a usted le llene el ojo), más felices, más tranquilos, recuerde que el país no es de unos cuantos, es de todos y por consiguiente cada uno de nosotros podemos generar el cambio y exigir que se cumpla lo prometido. No va a ser miel sobre hojuelas, pasaremos por muchos momentos difíciles pero no imposibles de superar, tendremos elecciones y mundial de futbol a la vez, excelente combinación, ¿no cree?; somos tan aficionados y tan guadalupanos que nada malo nos puede deparar en el futuro próximo, se soñará con la copa del mundo, nos sentiremos traicionados por los árbitros, quienes como siempre nos quitarán los triunfos, le rezaremos a la Guadalupana para que por lo menos lleguemos a semifinal mientras las truculentas estrategias de los de la derecha, la izquierda (entre comillas) los aliados y los solitarios harán su agosto un mes antes.

Es por eso que antes de que olvide que la magia existe, quiero compartirle mi carta a los Reyes Magos, sí, ¿por qué no?, la ilusión nunca debe abandonarnos y menos en estos tiempos, no quise saturar la correspondencia del Niño Dios por eso decidí buscar a estas tres figuras emblemáticas que les haces el día a los niños de la Ciudad de México y áreas circunvecinas, aquí se la comparto.

Queridos Reyes Magos:

Antes de iniciar con las peticiones, quiero agradecerles por los obsequios que en 2017 me hicieron llegar, halagado como siempre por lo que según yo no merecía. Y como es tradición en esta casa, sólo pediré una cosa o juguete a cada uno de ustedes; considero que mi comportamiento el año pasado si bien no fue para un diez de calificación tampoco obtuve un seis, bueno, eso digo yo. Así que me arrancaré con lo que les quiero pedir.

Querido Melchor, sé que tu nombre es de origen hebreo y que se compone por “malki-or” que quiere decir Rey de la luz, en vista de que todos los compatriotas que habitamos esta hermosa tierra protegida por Tonantzin no pudimos deshacernos del Quique antes de que su reinado terminara, te quiero pedir que lo ilumines, aunque sea poquito, entiendo que es una labor complicadísima, pero pues un rey mago las puede todas ¿no? Se le fue de las manos la gobernabilidad, los homicidios alcanzaron cifras alarmantes, no hubo estabilidad económica, la corrupción fue pan de cada día, por consiguiente, el descontento generalizado se magnificó, afortunadamente para la cúpula somos un pueblo agachón porque si no, hubiera ardido Troya, bueno Troya no, México. En educación tampoco nos fue bien y aunque en infraestructura carretera se nota el avance, no es suficiente, en todo caso lo hubiéramos nombrado titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no como el preciso de todos nosotros. Échale la mano, querido Melchor, todavía le queda este año para meter la pata, qué te parece si le ayudas a cerrar bien, a reivindicarse con nosotros, a olvidarnos de sus pifias y aplaudirle por lo que alcance a hacer bien, que corrija el rumbo para que se lleve nuestro respeto. ¿Será mucho pedir?

Querido Gaspar, aquí encuentro dos orígenes de tu nombre, en hebreo “ghaz” que significa gestionar, y en persa “Kansbar” que quiere decir tesorero, los que estudian todo esto dicen que el significado es “administrador del tesoro”, pues nos caes como anillo al dedo en estos momentos. Seguramente has escuchado del año de Hidalgo, es una tradición muy vieja y enraizada en los políticos mexicanos; cuando están en el último año de su mandato, alcaldes, gobernadores y presidentes hacen de las suyas para vaciar las arcas y dejar al sucesor en ceros, borrón y cuenta nueva argumentan estas finas personas. Te imaginas qué clase de corrupción vivimos por estas latitudes del mundo, por eso y ante la inminente salida del Tratado del Libre Comercio de América del Norte y con los expertos opinando sobre el tema, te pido ayuda urgente, fíjate, Alicia Bárcenas, quien trabaja de secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, hace poco dijo que sí el TLCAN queda cancelado, el Producto Interno Bruto de mi país caería 1.9 por ciento, afectando directamente al sector agroindustrial y de manufactura, entiéndase este último autos, maquinarias y equipo eléctrico; sí así el presidente gringo ya se está llevando plantas armadoras de México a Michigan, Estados Unidos, ¿te imaginas? sin tratado comercial lo que nos espera. Apoya a la causa, existen un chorro de mexicanitos de menos de 5 años que no tendrán claro su futuro económico, ayúdanos a cuidar las manos que manejan los dineros y las mentes de quienes orquestan las estrategias económicas que hasta la fecha no dan resultado.

Y, por último, pero no menos importante, mi querido Baltasar, de origen Asirio, del norte de Mesopotamia y parte de Babilonia, “Belio-sarru-usur” Dios protege al Rey aún no sabemos quién se vaya a sacar la rifa del tigre en 2018, pero te encargamos que sea el más abusado para gobernar, el menos corrupto, el más sensato, el más comprometido con nosotros y no con su grupo de cuates, si no encuentras a nadie con estas calidades en los que actualmente están en la pasarela electoral, tú con tu gran poder puedes quitar y poner a tu consideración, nada más no nos vayas a dejar unos candidatos de tercera, porque ya queremos un país de primera.

Gracias a los tres, mi carta, como siempre, adentro del zapato debajo del árbol.

