Fiscalía investiga nueve casos de muertes violentas a mujeres con perspectiva de género

El dato de cero feminicidios que informó la Fiscalía es debido a que al momento no existe un sólo asunto resuelto como tal

La Ley sobre feminicidio es mejor que la anterior, aunque perfectible: René Urrutia de la Vega

El dato que proporcionó la Fiscalía de Aguascalientes de cero feminicidios al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en el 2017 es porque no se tiene al momento ni un solo asunto resuelto como tal, explicó el titular de la dependencia, René Urrutia de la Vega.

“La calificación jurídica de si es o no feminicidio no se da al momento en el que localizamos el cuerpo de una mujer, puedo tener indicios muy claros, pero igual no tan claros”, expresó el fiscal al explicar que este no es el paso que interesa, sino dos cosas: tener muy claro que la calificación de feminicidio se da una vez que se judicializa un asunto y como se vincula a proceso.

Manifestó que en la Fiscalía de Aguascalientes no depende que desde el inicio se clasifique como feminicidio para aplicar los protocolos en este sentido, que es muy diferente a una calificación jurídico penal, es decir a la tipificación final del delito.

“Lo que nos interesa es atender bien una investigación de la muerte violenta de una mujer, con protocolos de feminicidio, es decir con rutas de investigación, con sensibilidad y todo lo que tiene que ver con las perspectiva de género, de tal manera que se investigue bien la muerte de una mujer, llámese como se llame”, manifestó el procurador de justicia.

Destacó que al mencionar las muertes violentas de mujeres, también están incluidos los suicidios, ya que tiene claro que donde señalan un suicidio pueden demostrar científicamente que la mujer se autoprivó de la vida, y las motivaciones para ello es un problema distinto, lo cual puede o no ser penal; no así la autoprivación de la vida: “Yo sí estoy investigando si hubo violencia familiar o intrafamiliar en agravio de esas mujeres para decidir quitarse la vida, pero no puedo fincar responsabilidad por homicidio o feminicidio, aun así veamos qué nivel de responsabilidad alcanza”.

–Al momento en la Fiscalía, ¿cuántas carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres se investigan?

–Nueve el año pasado, en lo que va de este año afortunadamente no tenemos ninguna y esperemos que no tengamos ninguna muerte violenta de mujeres. De esas ninguna se ha resuelto todavía como feminicidio, eso no quiere decir que no se resuelvan como tal.

Consideró que a la sociedad en general y a las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres en lo particular, lo que les interesa es que se investigue bien, se sancione adecuadamente, conforme a derecho, a quién haya privado de la vida a una mujer; y que todo ello se realice con perspectiva de género, de lo cual -dijo- pueden estar seguros; “la buena noticia, si me permiten decirlo así, es que sí lo estamos trabajando”.

Al hacer referencia a la reciente reforma al marco legal del delito de feminicidio, Urrutia de la Vega subrayó que la misma amplió el número de hipótesis a diez, en lugar de las tres que se consideraban seis meses atrás; además de que desde el segundo semestre del 2017 no se han suscitado muertes violentas de mujeres, insistió, lo cual también incide en ese número de cero feminicidios.

–¿El nuevo marco normativo es perfectible?

–Claro, pero es mejor que lo que teníamos, yo creo que es bueno que tengamos un tipo penal autónomo.

–¿Sería recomendable poner a análisis esta reciente legislación sobre feminicidio?

–Mire, nuestro Código Penal tiene muchas áreas de oportunidad y de perfeccionamiento, la ley siempre ser sujeta de análisis, de discusión, sin ningún problema, analizar qué se puede mejorar… no, no es algo urgente.

Externó que un nuevo análisis de la nueva normativa deberá realizarse sobre una nueva propuesta, ya que no es posible señalar sin aportar.