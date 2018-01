Integral de piano de Ponce / El banquete de los pordioseros

Esta semana laboral que termina el día de hoy dediqué mi programa de Opus 92.7, que por cierto, te invito a escuchar de lunes a viernes a las 15:00 hrs. por Alternativa 92.7 fm, a la música para piano compuesta por el maestro Manuel M. Ponce, por las obvias razones de tiempo fue imposible presentar íntegramente los siete discos compactos que forman esta colección, verdadera joyita para coleccionistas y melómanos, la idea era presentar un panorama lo más amplio posible, o lo que una semana nos permita, de la producción para piano solo compuesta por el llamado príncipe del nacionalismo mexicano, Manuel M. Ponce.

Esta colección de discos no la he visto disponible comercialmente, lo que definitivamente no deja de ser una pena, tuve la oportunidad de conseguirla gracias a mi buen amigo Jaime Villalpando que fue el organizador de aquel festival llamado Poncefonía y del que se realizaron algunas ediciones, no recuerdo exactamente cuántas, pero fueron varias y al termino del festival, se entregaba la Medalla Ponce a algún músico, intérprete o compositor, además de un reconocimiento a quienes por su trabajo, habían hecho alguna aportación al desarrollo de la buena música en Aguascalientes, -y permíteme compartir contigo esto- orgullosamente, en una de las ediciones, si no me equivoco en la última, creo que fue en el año 2010, le fue entregado ese reconocimiento a mi padre por sus aportaciones a la música clásica desde la trinchera del periodismo, también se le entregó este mismo reconocimiento al maestro Estanislao Díaz Soria, conocido entre los amigos como el maestro Tanilo, y fue en esa misma edición en donde se le entregó la Medalla Ponce a la maestra Martha García Renart. Una pena que aquel festival no se realice más, era una buena oportunidad de repasar la obra de uno de los compositores mexicanos más grandes en la siempre inconclusa historia de la música, se ofrecían conferencias y conciertos, teniendo como sede el Teatro Morelos y, en el caso de la música sacra compuesta por el maestro, se realizaban las audiciones en Catedral, además de reconocer el trabajo de quienes desde diferentes frentes, han hecho alguna aportación al desarrollo de la música en nuestro estado, finalmente, si no es Aguascalientes que por una obligación moral reconozca la obra de este genial compositor, entonces, ¿quién lo va a hacer?, ojalá en algún momento pudiera recuperarse este evento que enriquecía inmensamente el panorama musical de Aguascalientes.

Pero mira, para no variar, ya me desvié del tema, el foco de atención es esta colección de discos que presenta la obra completa, al menos la que existe porque algunas cosas están extraviadas y que el maestro Manuel M. Ponce escribió para piano, no falta absolutamente nada y su valor en la música de concierto es inobjetable.

El pianista a quien se encomendó la distinción de interpretar esta música es el maestro Héctor Rojas, aunque no sé realmente si a él se encomendó o fue él quien hizo la propuesta de realizar este ambicioso proyecto, el hecho es que a mi entender es él el pianista ideal para este repertorio, hay otros pianistas mexicanos que han abordado con dignidad y solvencia la música para piano de Ponce, entre ellos me atrevo a citar a Arturo Nieto Dorantes, por ejemplo, entre algunos otros, pero el maestro Rojas es especialista en la música de Manuel María Ponce, de hecho su interés se dirige también hacia todo el repertorio mexicano para piano, compartiendo inclinación, yo diría que casi natural, con la pianista Silvia Navarrete, su grabación de la música mexicana de salón del siglo XIX debe tomarse con mucha seriedad y considerarse como un imprescindible documento para entender bien la esencia de la verdadera música mexicana. Por cierto, volviendo con el maestro Héctor Rojas, él grabó un disco con música de compositores de Aguascalientes llamado Malgré tout. Aguascalientes en concierto. Música para piano, en donde incluye obras de algunos compositores de esta tierra, algunos de tiempos pasados, otros contemporáneos nuestros, en esta grabación encontramos música de Manuel M. Ponce, Arnulfo Miramontes, del maestro Ruiz Esparza Vega, estos dos, Miramontes y Ruiz Esparza, fueron directores de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en diferentes momentos de esta entidad musical, que si nos ponemos estrictos, es la más antigua de México, el maestro Miramontes la dirigió en 1922, no olvidemos que la que se considera más antigua de este país es la Sinfónica de Xalapa, se fundó en 1929, cuando ya desde por lo menos siete años antes en el Teatro Morelos ofrecía conciertos una entidad musical llamada Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en fin. El disco también incluye música para piano de Raymundo Saldívar, del maestro Guadalupe Robles Guel, Héctor Arenas, de Estanislao Díaz Soria, de Isaac González y de Ladislao Juárez Ponce, otro documento imperdible para quienes apreciamos en todo su valor la música de Aguascalientes.

Pues esta colección de discos compactos llamada Obra completa para piano de Manuel M. Ponce es un documento musical que no podemos ni debemos dejar de apreciar todos los que de una forma u otra, tenemos ese indómito interés por su majestad la música, específicamente por la gran música de concierto. La producción musical de Ponce para piano está distribuida en estos siete discos, cada uno con un título de acurdo a lo que nos ofrece, el volumen 1 se llama Preludios, fugas y danzas antiguas, el segundo, Estudios de concierto y otras obras de juventud, el tercero es Colecciones románticas, el cuarto lleva por nombre Mazurkas, el quinto Ponce Nacionalista, el sexto Remembranzas y el último se llama Ponce romántico y moderno. Se trata de una verdadera joya que brilla intensamente en el panorama de la música mexicana de concierto.

