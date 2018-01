Irregularidades del Instituto de Educación de Aguascalientes podrían quedar impunes

Pide Cimientos del Magisterio al fiscal que atienda las denuncias presentadas por Sefirecu antes que pudieran obtener fuero los responsables

Ante incremento en delitos de alto impacto, urgen a destitución de titular de la SSPE

La inseguridad en el estado que se ha disparado está más pujante que nunca en la entidad, al incrementar los delitos alto impacto, como ejecuciones que no se presentaron por años; así como el incontrolable robo de vehículos y asaltos bancarios, condenó el dirigente de Cimientos del Magisterio en el estado, Francisco Flores Flores.

Recalcó que esta situación es mucho peor de como la organización civil lo había manifestado hace unos meses, la percepción de inseguridad es generalizada al grado de que el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, hizo una recomendación para que no viajen a Aguascalientes; menciona específicamente que de preferencia no visiten los municipios que tienen que ver con Zacatecas, que están en los límites, pero casi todos colindan; “nos preocupa bastante que todos vean un Aguascalientes perfecto, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Francisco Martínez, dice que estamos muy bien en Aguascalientes, que no hay inseguridad, pero que de preferencia no salgan en la noche; da risa cómo manejan el tema”, refirió.

El líder del grupo magisterial indicó que es lamentable que los mandos de seguridad tienen al respecto, como las declaraciones del jefe de la XIV Zona Militar, que dice que vivimos de maravilla en cuestión de seguridad en Aguascalientes: “Nadie ve la inseguridad, solamente los ciudadanos de a pie, eso es lo que nos alarma”. Enfatizó que el gobernador insiste en mantener en la titular de la Secretaría de Seguridad Pública a Sergio Alberto Martínez Castuera, quien no ha dado resultados en el combate a la delincuencia y el crimen organizado: “Todavía manifestó ayer (lunes) que está inamovible, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos para poder demostrarle que no estamos contentos con la inseguridad que estamos padeciendo?”.

Apuntó que falta mayor interés de la población para sumarse a esta exigencia, la gente no responde al llamado de las asociaciones, tiene temor de que la vean, sobre todo en lo que tiene que ver con policías y seguridad, no quieren ir, no se atreven a manifestarse. Consideró que puede ser también por apatía que la gente está prefiriendo organizarse en su colonia, incluso a pesar de la policía; “tampoco hay una buena imagen de la Policía, por eso esa gran campaña que ha emprendido el municipio de Aguascalientes, donde sacan foto de policías ayudando al ancianito a pasar la calle, les ayudan a los partos a las mujeres, pero en cuestión de seguridad no hay muchos resultados”.

Flores Flores recalcó que proyectos que se han planteado por la autoridad en el estados no han tenido alcances importantes, como el rescate de los módulos de vigilancia, que no ha avanzado por ser puntos que los delincuentes ya tienen bien ubicados y más tardan en pintarlos que en que los vuelvan a vandalizar; no obstante reiteró el llamado a la autoridad a que no se le engañe a la gente pues la inseguridad en Aguascalientes está más latente y más viva que nunca. “Ya no podemos ponernos un reloj, anillo o aretes porque da tentación para los delincuentes que llegan a asaltar, no se trata de eso. No han dado resultados y no podemos seguir así”.

Urge resolver denuncias en contra de exfuncionarios del IEA por irregularidades

El coordinador de Cimientos del Magisterio apuntó la preocupación del grupo que encabeza porque quede impune el supuesto desvió de dinero en la administración anterior en el Instituto de Educación del Estado; aún como titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Miguel Ángel Martínez Berumen, se interpusieron cuatro demandas ante la Fiscalía en contra del extitular del IEA y quienes resulten responsables en corruptelas y desvío de recursos que ahí se detectaron; el mayor desfalco del que se documentó fue el robo de equipo digital, así como los sueldos cobrados de manera indebida de parte del titular, quien se ostentó como maestro frente a grupo para poder recibir casi tres millones de pesos, aún y cuando nunca desempeñó esa función, consignó Flores Flores.

Dijo que es imperante que avancen dichos procesos en la Fiscalía del Estado, antes de que se dé la renovación del titular y salga René Urrutia, “tal parece que esas denuncias están durmiendo en el sueño de los justos”, consideró que existe el grave riesgo de que estos delitos queden impunes y que no se castigue a los responsables de este atraco a los ciudadanos, ya que está en puerta el proceso electoral y quienes pudieran estar muy relacionados con ese tipo de desvíos y desfalcos han manifestado su interés en poder ocupar una curul tanto en el ámbito local como federal.

“Nos preocupa que se venga el tiempo electoral y algún personaje, como Paco Chávez o cualquier indiciado al que se le compruebe que participó en este tipo de desfalcos, pueda llegar a una diputación y por lo tanto tenga fuero y los expedientes tengan que ser archivados”, dijo.

El maestro exigió al fiscal atender de inmediato este tipo de expedientes, ya que se estima su salida de la instancia a más tardar a finales de febrero, y quien lo releve se verá rebasado por los tiempos electorales con el riesgo de que estos delitos queden impunes; pidió que determine de alguna manera el grado de participación y de sanción para cada uno de esto actores que tanto daño le hicieron a la educación en Aguascalientes, “que no deje pendientes; hay pocas posibilidades de que sea reelecto en el cargo, consideramos que su trabajo ha dejado mucho que desear”.