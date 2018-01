La Purísima… Grilla: Bateados

Las viejas mañas del nuevo PRI. En su presentación en sociedad, el delegado del CEN del PRI, José Carlos Cota Osuna, dejó claro de qué lado masca la iguana para los del tricolor, al destacar que ya había establecido contacto con los liderazgos priistas en la entidad, para enseguida acotar esos nombres Otto Granados Roldán, Miguel Romo Medina, Héctor Hugo Olivares, Augusto Gómez Villanueva, Lorena Martínez Rodríguez, Óscar López Velarde y Carlos Lozano de la Torre, nada más, ¿y la militancia?, ah, no, esa después, primero los importantes, a quienes les va a girar las instrucciones Enrique Ochoa Reza, pues para eso nombra delegado, ¿o no? Cota Osuna también aseguró que no venía a hacer política local, sino a fortalecer las estructuras del partido, y lo cumplió, horas después de su conferencia, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, bateó las aspiraciones de Gregorio Zamarripa Delgado y Alan Capetillo Salas, por una candidatura al Senado, y las de Iris Cardona y Patricia del Carmen Ramírez de Lira, a una candidatura a diputadas federales por los distritos 1 y 3, respectivamente: ¿por qué?, quién sabe, pero fue unánime la votación para declarar como improcedentes sus intentos de registros. Así que ya está todo cantado en el PRI… Por cierto, de esa decisión unánime, nomás no les avisaron a los interesados, como es costumbre, fue a través de la filtración de un fragmento del dictamen que cuatro de los 11 suspirantes se enteraron que les hicieron el feo, sólo uno, Gregorio Zamarripa Delgado se rebeló a esa decisión, más rápido que veloz, subió un video a Facebook para anunciar que si bien desconocía las razones por las que lo batearon, impugnará esa resolución siguiendo los conductos legales pertinentes, ya que considera que la política necesita oxigenarse con un proyecto como el suyo, mientras que los que tomaron aire para no abrir la boca fueron Iris Cardona, Patricia del Carmen Ramírez de Lira y Alan Capetillo Salas, a quienes seguramente ya les ofrecieron algo para que no estén dando lata, igual que a Elsa Amabel Landín, quien andaba movidita con la mano levantada para ir al Senado, pero en cuanto vio que se registró Lorena Martínez, mejor reculó de regreso a su curul en el Congresito. Entonces, ya cantado por las filtraciones, los registros confirmados serán los seguros candidatos del PRI, para el Senado, Lorena Martínez Rodríguez y Gustavo Granados Corzo, Norma Esparza Herrera al Distrito 1, José Carlos Lozano Rivera Río al Distrito 2 y al tercero, Alejandro Aizpuru Guevara. Así se las gasta el nuevo viejo PRI.

Veladora prendida o un ojo al gato y otro… Ahora que el PRI ya definió sus candidatos a senadores y diputados locales, quien no puede con su contento es la diputada local panista Norma Zamora, pues asegura que Acción Nacional decidirá a sus contendientes checando que es lo que propone el PRI, consideró que no existe en su partido lentitud para tomar decisiones, sino un minucioso análisis para definir los mejores perfiles y ver quiénes pueden contrarrestar a sus contendientes: “Yo creo que más que cambiar, en el PAN podría darse un reacomodo, y los que ahora externaron sus aspiraciones van a seguir en la mira y sus nombres dentro de la lista; sólo habrán reajustes y reacomodos”, después del estruendo de las risas desde la sede del PAN, Norma Zamora pudo continuar compartiendo su sesudo análisis de las candidaturas blanquiazules, según ella. Antonio Martín del Campo sigue dentro, al ser una buena carta, por eso seguirá en la lista y será candidato, sobre todo porque ella lo apoya; en cuanto a José Ángel González Serna y Javier Luévano vaticinó que podrían cambiar la posición de las candidaturas, aunque ya no quiso especular acerca de si al Senado va González Serna y la diputación federal para será para el exalcalde de Calvillo, seguramente porque no le salen las cuentas y por más malabares que hace, no está considerada en las listas. Lástima, Margarito.

Otra bola bateada. La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobreseyó la denuncia por violencia política de género presentada por Mabel Haro Peralta en contra de Aldo Ruiz, dirigente estatal de Morena, por supuestamente haberle cerrado la puerta a una diputación local por ser mujer. El argumento del órgano de justicia federal es que el expediente SM-JDC-513/2017 quedó sin materia, luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE reencauzó la demanda de Haro Peralta a la Comisión de Justicia Intrapartidista de Morena, a cargo de Jennifer Kristel Parra Salas, también regidora capitalina, que como era de esperarse lo calificó como improcedente. Hay que recordar que además del INE, el asunto ya estuvo en manos de la Sala Superior del TEPJF y la respuesta fue siempre la misma, que no había evidencia suficiente que respaldara las acusaciones de la autodenominada feminista. Sin embargo, la presentadora de televisión aún puede empezar de cero su cruzada contra el líder morenita, impugnando ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes el acuerdo de improcedencia emitido por el órgano intrapartidista.

También les dieron bola. El consejero presidente del INE, Ignacio Ruelas Olvera, atribuyó la absolución al obispo de Aguascalientes y varios sacerdotes, sí, el término también aplica en lo legal, de las acusaciones por su intromisión en la elección de 2016 a la incapacidad de los abogados priistas de Lorena Martínez Rodríguez, a quienes no quiso mencionar por sus nombres para no quemarlos más, de demostrar que el comportamiento de los clérigos sí influyó en el triunfo de Martín Orozco Sandoval. Ignacio Ruelas dijo que la sociedad y los medios de comunicación no deberían pagar por el pecado de los legistas, aunque también dejó en claro que no se ameritan instructivos para que los ministros de culto religioso acaten lo establecido en el artículo 130 de la Constitución, que les prohíbe cualquier actividad de proselitismo.

Primer tema. Con bombo y platillo la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio comandada por Antonio Martínez Romo anunció la detención de 172 personas durante el Operativo Barrio Seguro realizado en las colonias Pirules, López Portillo y Las Huertas entre el 29 y 30 de enero, sin embargo sólo cuatro de estas fueron subidas a las patrullas por la comisión de delitos del fuero común y una por delito del fuero federal mientras que las restantes 167 personas fueron llevadas al C4 por faltas administrativas como hacer escándalos o consumir sustancias alcohólicas o prohibidas en la vía pública, ¿Es este el inicio de redadas de miedo en las colonias menos favorecidas de la ciudad? Esa es una respuesta que podría contestar el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Asunción Gutiérrez Padilla, durante su reunión del día de hoy con la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo de la capital y su presidente, el regidor Mauricio González López.

Calladitos. Quiere el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Gutiérrez Romo, que no se hablen las cosas malas que suceden en el estado, pues dice que muchos de los medios de comunicación hacen apología de la inseguridad y esto no permite la atracción de mayores inversiones; pero pretender tapar el sol con un dedo y hacer como que no pasa nada, o incluso vanagloriarnos de que no estamos en los niveles de violencia y delincuencia que en otros estados, no abona a que la situación en Aguascalientes mejore, por el contrario, se debe exigir desde todas las esferas sociales, como es el gremio empresarial, que haya mayor interés de las autoridades en aumentar las condiciones de vida en el estado, atendiendo a la raíz de los problemas con educación, empleos mejor remunerados y mayores oportunidades en general para los habitantes. Ay, ajá.

La del estribo. Desde aquí una felicitación a Francisco Ruiz, quien deja la dirigencia de Coparmex, ayer por la noche Raúl González Alonso fue electo como el nuevo presidente del organismo empresarial en Aguascalientes, la Confederación votó entre Raúl González y Juan Pablo Hernández, y la ganó por más de 60 votos González Alonso, quien será el presidente hasta el 2019, con la posibilidad de reelección de dos años más.

