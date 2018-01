La Purísima… Grilla: Fuera de la lista

La corrupción son todos. La siguiente elección, por lo menos la presidencial, tendrá como tema la corrupción, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña tienen en contra que para el grueso de la población son unos desconocidos, a lo que hay que sumar que compiten contra uno de los políticos más reconocidos del país: Andrés Manuel López Obrador, la imagen que se puedan hacer los candidatos en los próximos meses será fundamental para los resultados; el líder de los morenitas tiene ahí también una ventaja sobre los del PRI y el Frente, a pesar de rodearse de corruptos, López Obrador logra que no lo salpiquen; por lo antes escrito, la denuncia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, adquiere gran relevancia, porque tanto Anaya Cortés como Meade Kuribreña tendrán que posicionarse acerca de los recursos que la Federación entrega a los gobernadores, si es que quieren que les echen la mano en cada una de las entidades federativas; en lo que va el pleito es que Javier Corral se sostiene en que la Secretaría de Hacienda sigue usando esos recursos como castigo, y el titular de SHCP, José Antonio González Anaya, respondió el domingo que no le va a depositar los recursos comprometidos el año pasado, peor aún, para el gobierno de Chihuahua no habrá “apoyos extraordinarios” este año, hasta que se resuelva la controversia constitucional que Javier Corral anunció que interpondría, sin embargo, para la SHCP jamás “se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al Gobierno del Estado de Chihuahua, y la Secretaría de Hacienda siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”… Ajá, esta telenovela seguirá esta semana.

No tengo dinero, ni nada que dar… en más del tema electoral nacional, el fin de semana Jaime Rodríguez Calderón pasó, sin pena ni gloria por Aguascalientes, paseando a caballo por Cosío, el tianguis de la colonia Estrella aquí en la capital y la Plaza de Armas, quien acompañó al Bronco fue la regidora “independiente” Karla Cassio Madrazo, decimos que sin pena ni gloria porque el paso de Jaime Rodríguez se vio opacado por sus declaraciones previas en Zacatecas, donde dijo que viaja con su caballo porque “no me cuesta mucho. Come un bulto de alimento por semana. Mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que ella. Me sale más barato mi caballo que mi vieja”, mientras que en Aguascalientes, la bravata del Bronco estuvo dirigida contra los diputados locales, a quienes no bajó de lambiscones de Martín Orozco, el buscafirmas dijo que Aguascalientes tiene un “Congreso palero, tienen diputados paleros del gobernador en turno, los diputados de Nuevo León son verdaderos diputados, que cuestionan al gobierno, y eso es lo que hay que hacer. Yo a veces discuto con los diputados, no estoy de acuerdo con muchas cosas de ellos, pero los respeto”. ¿Merece respuesta?, no lo podemos desmentir y no creemos que algún integrante del Congresito tome la pelota, están ocupados en otra cosa, sobre todo los de la mayoría panista.

Arrancan. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Paulo Martínez López, anunció que ya se publicaron las convocatorias para elegir a los candidatos de elección popular, y aseguró que esos puestos no tienen ni nombre ni apellido, no los tendrá él, porque en los escritorios de Martín Orozco Sandoval, María Teresa Jiménez y Fernando Herrera Ávila es obvio que ya hay listas con nombres y apellidos de los candidatos que propondrán, tan es así, que otros en Acción Nacional están desesperados por demostrar que encabezan un grupo y también les tocará la repartición del pastel, no por nada, los opacados Arturo González Estrada y Rubén Camarillo Ortega se han desvivido por agarrar el micrófono y anunciar que ellos también tienen una mano en el cuchillo que rebana, sinceramente, lo dudamos, los nombres que circulan como quienes serán ungidos, no se relacionan con las camarillas de González Estrada o Camarillo Ortega, de hecho, las ausencias más evidentes, dicen mucho del peso que tiene la opinión de esos dos panistas, ¿o por qué Martín Orozco no se da por enterado que José Ángel González Serna tiene levantada la mano para ir al Senado?, ¿por qué en la lista para la Cámara Alta se repiten una y otra vez los nombres de Silvia Garfias, Martha Márquez, Miriam Tiscareño, Javier Luévano, Jorge López Martín y Paulo Martínez López, pero nadie da un quinto por los Toños: Antonio Martín del Campo y Antonio Arámbula?, al grado que, como ya le habíamos comentado, el nombre del exalcalde capitalino, cada vez con mayor insistencia se liga a Morena, a pesar de que ya lo hemos visto todo, consideramos difícil que Martín del Campo se la juegue con el partido de Nora Ruvalcaba, ¿o sí lo ve subiendo al templete, del brazo de Aldo Ruiz para caravanear a Andrés Manuel López Obrador?

NRDA. Quienes van a visitar a sus familiares a los centros penitenciarios no pueden ser obligados a vestir de un color determinado, ya con la determinación de que acudan exclusivamente con prendas amarillas, se ha prestado incluso a que aprovechen esto como negocio con la renta de las mismas en las inmediaciones de los centros de reinserción social. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, fue enfático en que no se pueden hacer este tipo de acotaciones, por lo que ya se envió una recomendación a la instancia correspondiente. Apuntó que si bien podría haber por reglamento alguna restricción para que no se porten prendas de algún color, como claras u oscuras, no puede girar en el sentido de que si no portan específicamente una prenda de determinado color, no se les permitirá el acceso al centro; con ello se viola el derecho de los presos a ser visitados, así como la libertad de quienes acuden a este tipo de encuentros.

Advertencia. Las autoridades y ciudadanos tenemos a nuestra disposición el Atlas Nacional de Riesgos que entre otras cosas nos informa la vulnerabilidad de los municipios antes los efectos del cambio climático. Si un aguascalentense consulta ese documento digital se podrá dar cuenta que prácticamente todos los municipios tienen muy baja vulnerabilidad ante dichos efectos, sin embargo El Llano y Tepezalá son el polo opuesto con una muy alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, pero la pregunta es, ¿Qué han hecho los gobiernos para prevenir estos efectos? ¿Existe un plan estatal para vigilarlos? ¿El gobernador Martín Orozco Sandoval conoce esta situación? ¿Han implementado acciones Ramiro Salas Pizaña, presidente municipal de El Llano y Omar Israel Camarillo, alcalde de Tepezalá?

La del estribo. El periodista Carlos Domínguez fue asesinado en el interior de su automóvil mientras viajaba con su hija en el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lamentablemente él encabeza la lista de periodistas asesinados este 2018 bajo la administración de Enrique Peña Nieto.

