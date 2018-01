La Purísima… Grilla: Habas quemadas

Se les queman las habas. ¿Cómo se dice cuando los cuetes no estallan? Se le llama conferencia de exalcalde. Ayer Juan Antonio Martín del Campo confirmó que se registrará la tarde de este miércoles como precandidato al Senado de la República por el Partido Acción Nacional y advirtió que sólo aceptará una candidatura a otro tipo de cargo si el blanquiazul postula a perfiles mejor posicionados que él ante la militancia y la ciudadanía. Consideró a través de un video difundido en su cuenta de Facebook que debe elegirse a los mejores perfiles para las candidaturas federales. A condición de lo anterior, prometió su apoyo; de lo contrario dejó entrever la posibilidad de postularse a través de otro partido político, asegurando que ya ha tenido acercamientos informales con otras siglas partidistas, o sea que Antonio Martín del Campo quiso matar dos pájaros de un tiro, el primero confirmar los rumores de que si no le cumplen el capricho, los de Morena ya están tendidos como tapete para recibir al ex presidente municipal, y dos, al registrarse como aspirante a senador, quiere impedir que le den como premio de consolación una candidatura al Congresito, se le ha de hacer poca cosa ser diputado local, por estar confiado en las encuestas que a fines del año pasado lo colocaban como un buen candidato de Acción Nacional, sin embargo, con lo que no está contando es que a medida que avanzan las precampañas, ya con aspirantes a la presidencia consolidados (a pesar de los rumores de que, como las cerezas, para abril o para mayo Margarita Zavala pueda declinar a favor de José Antonio Meade Kuribreña… aunque por esas mismas fechas corre el rumor de que el priista ciudadano también pueda ser relevado), y con aspirantes a la senaduría destapados y con nombre (Jorge López Martín y Javier Luévano Nuñez) es más complicado el escenario para el exalcalde, de hecho, mientras Martín del Campo Martín del Campo se acicala con las encuestas viejas para la transmisión en vivo vía Facebook, otros aspirantes cierran tratos con quienes deciden en Acción Nacional (Martín Orozco Sandoval, María Teresa Jiménez Esquivel y Fernando Herrera Ávila), no somos nadie para dar consejos, pero quizá si Antonio Martín del Campo dejara de espantar con el petate del morenismo y buscara el cobijo de quienes llevan las riendas del PAN, otro gallo cantaría.

Otro despechado…. Luego del desaire hecho por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido Nueva Alianza (Panal) en Aguascalientes, este último ha dado señales de querer integrar al apestado de Luis Armando Reynoso a sus filas, como lo dio a conocer el exgobernador este martes en sus redes sociales, donde por cierto está tan activo como Donald Trump, con una foto en la que aparece abrazado de una diputada del partido turquesa en la que escribió el texto: “Agradezco mucho la visita que me hizo la Diputada local de Nueva Alianza: Estela Cortés Meléndez y a la invitación de su partido”… algo es cierto, si algo le hace falta al Panal en Aguascalientes son figuras destacables, buenas, malas o más o menos; pero mal se verían los de ese partido si se volvieran recogedores de ese cascajo, la mala fama de Reynoso Femat es tan mala que ya es un hecho que su intento de subirse a Movimiento Ciudadano nomás no le salió, y dudamos que los de Morena lo quieran recoger, pero a ver qué cuenta al rato el ex gobernador panista, porque ha convocado a una “pequeña y sustanciosa” reunión en la explanada de Capital City, si se le antoja ir a ver a Luis Armando Reynoso tocar las maracas del despecho, la cita es a las 6:00.

Fuego en el cielo. Dicen que no hay fuego amigo en el PRI, lo jura por el osito Bimbo el dirigente estatal Enrique Juárez, y es que ayer se convirtió en nota de circulación nacional, una humilde mantita colgada en un puente en la que los priistas de Aguascalientes dirigieron un mensaje a Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI: “Ante la negativa que han manifestado tanto usted como Enrique Juárez, presidente del partido en el estado, para conocer nuestra preocupación de viva voz, nos vemos en la necesidad de hacer pública nuestra demanda ante la falta de aceptación de José Antonio Meade por parte de la militancia y la sociedad mexicana, a efecto de que sea otro candidato a la Presidencia de la República”… Chas, pero dice Juárez Ramírez que no es cierto, que los responsables son los del PAN, específicamente los aspirantes “encaprichados” Luis Armando Reynoso y Antonio Martín del Campo; mientras que otra versión negadora de las mantas, fue la de David Nájera Moreno, el diputado priista con sólo una iniciativa en su haber pero que sí se quiere reelegir, el presidente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC), rechazó que los priistas fueran los que rechazan a José Antonio Meade, dijo que “son intereses externos al propio partido porque ya ven claro el curso de Meade que será el próximo presidente de la República, el PRI en Aguascalientes está haciendo una dinámica para efecto de integrar la mejor propuesta y el mejor compromiso con la sociedad de Aguascalientes”… No pos sí.

Avances a medias. En el 2018 no se vislumbra un buen panorama para el país en la defensa de grupos vulnerables, son pocos los avances que se han logrado y arrancamos el año con grandes vacíos y omisiones que prevalecen en los protocolos de investigación para delitos en contra de las mujeres, pese a la tipificación del feminicidio como delito autónomo, lamentó la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y Género en Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano, quien indicó que si bien se han logrado avances en materia, es fundamental que se revisen los protocolos de atención a víctimas, ya que en muchas ocasiones los casos de feminicidio, desaparición y otros tipo de violencias extremas, ya habían iniciados procesos por otro tipo de delitos en su contra o la solicitud de protección, que no fueron atendidos o canalizados de la forma correcta; urgen modificaciones al respecto. A esto se suma que hay nuevos impuestos, una ley de seguridad interior muy preocupante con el tema de la militarización, y un tema de derechos humanos del cual el Estado Mexicano no se ha hecho responsable, al no registrarse avances considerables en este sentido; “nos toca como mujeres con privilegios apoyar y señalar, buscar modificar esto que está sucediendo”, resaltó Ávila Montejano.

La del estribo. Tempranito, a las 9:00 de la mañana, van a hacer plantón alumnos de la Universidad Concordia campus centro, de la licenciatura en médico estomatólogo, van a pedir la reinstalación del director del campus, José Luévano, ya que fue despedido y quieren poner en su lugar a un administrativo, los alumnos piden que se quede el doctor Luévano o que los dueños pongan por lo menos a un médico. El plantón será en la Universidad Concordia, en 5 de mayo, mejor circule por otro lado.

