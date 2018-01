La Purísima… Grilla: Hipertensión

AMLOdipino. Andrés Manuel López Obrador le recomendó a Enrique Peña Nieto que tome un fármaco que se usa para tratar la hipertensión y la enfermedad de las arterias coronarias, para que se serene y ya no le esté mandando indirectas, pero quien parece que se la tomó no fue el presidente, sino el bufón de Pedro Ferriz de Con, quien ayer se presentó ante el Instituto Nacional Electoral con el pretexto de presentar una denuncia por la falsificación de apoyos a los candidatos independientes, el locuaz locutor ha estado de gira por los medios que lo quieren recibir y repetido una y otra vez que, si quisiera, juntaría en un día millones de firmas a su favor, siempre y cuando el INE abra la aplicación a todo el público; y eso lo dice para intentar ocultar que no va a poder cumplir con el requisito solicitado por la autoridad, en la explanada del INE, Ferriz de Con, tras denostar al Consejo del INE, en especial a Benito Nacif, agregó a su petición la demanda de sacar de la contienda a los siguientes candidatos independientes: Jaime Calderón Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, que porque las firmas que avalan su propuesta, está seguro el locutor, fueron compradas y el único que ha conseguido los apoyos de manera honesta ha sido él. Acostumbrado al show mediático, Pedro Ferriz de Con culpa a otros de su incapacidad para conseguir los apoyos necesarios e intenta convertir su fracaso en una buena nueva, como sabe que no va a estar en las boletas, señaló que encabezará la “revolución del intelecto para evitar fraudes en el país”… si no conociéramos la calaña de este “comunicador” sería tan divertido. Como divertida la petición de José Antonio Meade de hacer una tregua en las precampañas para que se nombre ya a los fiscales general y anticorrupción, entretenido porque ya lo batearon tanto Ricardo Anaya Cortés como López Obrador, el líder morenita, entre risas, dijo que antes de estar de acuerdo con Meade Kuribreña prefiere la solución de Enrique Peña Nieto, que fue esperar a que pasen las elecciones, es decir, que esos nombramientos se darán por ahí de septiembre, días antes de la imposición de la banda presidencial a quien gane las elecciones.

Gallinazo. El presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, aseguró que las puertas del blanquiazul no se le han cerrado absolutamente a nadie, ni siquiera a Luis Armando Reynoso Femat; dijo que pese a los rumores en torno a amarres, las candidaturas no tienen nombre y apellido. Respecto al exgobernador, quien en días pasados compartió en su cuenta de Facebook una fotografía con María Estela Cortés -diputada de Nueva Alianza- el líder panista dijo que está en su derecho de negociar con otras fuerzas, “pero yo puedo dejar en claro es que ninguna persona está por encima de las instituciones” priorizando que Acción Nacional transite por el proceso electoral unido. Más tarde dijo que no ha tenido contacto con Reynoso Femat con motivo de sus aspiraciones políticas y aunque no lo dejó fuera de la jugada, Martínez López advirtió que se dará prioridad a los militantes activos y que aunque Luis Armando Reynoso fue presidente municipal y gobernador, ha tenido poca o nula participación en las actividades partidistas. Lo malo de las declaraciones neutrales de Paulo Martínez es que el exgobernador panista da rienda suelta a sus sueños guajiros de imponer candidatos en Acción Nacional o que ese partido lo postule al Senado, ya por completo fuera de la realidad, ayer Reynoso Femat dio un disparatado discurso en la explanada de Capital City, en el que no dijo nada sobre si se va o no a Nueva Alianza, en cambio, se dedicó a insultar al puñado de fieles que fueron a escuchar la música en vivo prometida, muchos de ustedes ni siquiera saben qué es un tomógrafo, les indicó, y de ahí para abajo.

Round de sombra. Como para abajo fue la presentación de Antonio Martín del Campo en la sede del Partido Acción Nacional, donde fue a registrarse como precandidato al Senado de la República, porque al exalcalde nadie de los que decide (Martín Orozco Sandoval, María Teresa Jiménez Esquivel y Fernando Herrera Ávila) lo quiso acompañar en la innecesaria petición de ser tomado en cuenta, de hecho Martín del Campo lo único que logró fue evidenciar que el capital político que presume se reduce a una centena de señoras que emocionadas gritaban “Toño senador, Toño senador”… ese puño de señoras, incluye a la diputada que quiere ser rebelde porque el mundo la hizo así: Norma Zamora, a quien recordará no por su trabajo legislativo, sino por las filtraciones que evidenciaron que tiene ganas de reelegirse a través de conseguir bien muchos apoyos a través de Facebook, sin importar si son comprados, y vendiendo la idea de que es víctima del desdén de Martín Orozco… Ese es el respaldo, el músculo de Antonio Martín del Campo.

Inconstitucional. Aún no se concretan firmas para acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, desmintió la senadora Angélica de la Peña, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que se hayan conjuntado el total de firmas necesarias en el Congreso de la Unión para para presentar esa acción, como lo aseguró un medio nacional; aunque la buena noticia es que en seguramente así será, pues el número de legisladores que desean adherirse rebasan las signaturas necesarias. “Prácticamente estamos a punto de lograrlo, estamos integrando las -firmas- de algunos compañeros del PAN, que son las que están en proceso…Yo espero que el día de hoy (ayer) las concretemos”, señaló la parlamentaria perredista. El objetivo es que el 18 de enero sea entregado el documento de presentación de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior respaldado con al menos 165 firmas de los integrantes del Congreso de la Unión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra buena noticia es que, como ya le informamos oportunamente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, sobre lo anterior, hay que recordar que el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, indicó que ahora toca a otras instituciones hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.

Avispero madrugador. Todavía cuelga para que empiece la temporada electoral, pero el avispero ya se está moviendo, o probablemente hay medios e intereses que lo están moviendo y sí, hablamos del municipio en donde la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, ayer dijo que no ha habido una sola solicitud de algunos de sus funcionarios para irse a la grande y contender, ni siquiera Miriam Tiscareño Rodríguez, quien raramente da una entrevista a excepción de ayer cuando sí, muy accesible, aclaró que es mentira que vaya a buscar una senaduría… el que también tuvo que aclarar fue Refugio Muñoz de Luna, director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama) aclaró que no cumplirá con la función de suplir a Jaime González de León en el Congreso del Estado luego de que este anunció su desincorporación a la legislatura para encabezar la Secretaría de Finanzas en el Gobierno del Estado.

La del estribo. Entre los diversos cambios en la Secretaría General de Gobierno que este miércoles se hicieron oficiales, destacó el nombramiento de la excoordinadora de Comunicación Social, Adriana Jurado Valadez, como secretaria ejecutiva del Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cargo que era ocupado por Alejandro Jorge García Gómez, quien asumió la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

