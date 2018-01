La Purísima… Grilla: Homenaje a la inconstitucionalidad

La puerta negra. Un día después de que John Kelly, jefe de gabinete de Donald Trump, dijera que el muro no va a ser pagado por México, el presidente de los Estados Unidos, con un año en el puesto y una media de popularidad del 38% (sí, en serio, mayor que la de Peña Nieto), escribió en Twitter que “El muro será pagado por México directa o indirectamente, o a través de un reembolso a largo plazo”, el tuit provocó la reacción de todo el mundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Videgaray (a quien culpan de haber amarrado la visita a México cuando Trump era candidato) oficializó a través de un comunicado de prensa que “el gobierno de México, nuestro país no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”. No habiendo nada más importante que comentar en sus precampañas, los tres precandidatos retomaron el tema, Andrés Manuel López Obrador desdeñó el pagaré extendido por Donald Trump señalando que solamente está haciendo propaganda. A través de un tuit, José Antonio Meade escribió que “El muro no es un tema de números sino de dignidad y respeto entre nuestros pueblos. Sépanlo con claridad: México NO pagará, bajo ninguna circunstancia, ese muro”. Mientras que Ricardo Anaya Cortés, declaró que en su momento le diría al “presidente Trump en su propio idioma, para que le quede claro… y no, no dijo que la idea era insoltin an onacseptabol, nomás que “México no pagará un solo centavo de ese muro”… Por cierto, anoche, la Cámara Baja de Estados Unidos, aprobó una propuesta de financiamiento para evitar el cierre del gobierno gringo hasta el próximo 16 de febrero, todavía falta que sea aprobada por el Senado, pero ese plazo nos asegura que por lo menos de aquí al día del amor y la amistad, Donald Trump tenga menos motivos para insistir en lo del muro y los dineros.

Andrés Manuelovich. “Estoy esperando que emerja el submarino ruso, de zurda, dirían en mi pueblo porque me trae el oro de Moscú, ya ven que el vocero de Peña y de Meade habló de que están metidos los del gobierno ruso, ya soy Andrés Manuelovich, ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque”, eso dijo Andrés Manuel López Obrador sobre los histéricos llamados de Javier Lozano, expanista y hoy vocero de José Antonio Meade, y la verdad, es que sí nos sacó una carcajada. Ojalá los precandidatos se pongan de buen humor, eso incluye a los de Aguascalientes, para que no sea tan pesado cubrir los largos meses electorales que vienen.

Chacaleo. A la manera de cubrir la información se refirieron ayer Dante Delgado y el PAN, después de la visita de Ricardo Anaya a las instalaciones de Movimiento Ciudadano para registrarse como aspirante de ese partido, algunos reporteros se lanzaron al chacaleo para sacarle alguna declaración al precandidato, en específico sobre Andrés Manuel López Obrador, y cual portero, Dante Delgado atajó la pregunta para señalar que “Nosotros no vamos a hablar o a descalificar a nadie, va a ser la estrategia política que se defina, y yo les quiero pedir por respeto a Movimiento Ciudadano que no se hable de otros precandidatos. Ante las preguntas que formulan quiero significar que como estrategia política electoral le demos dimensión a los comunicados políticos y no a las entrevistas banqueteras en donde se pregunta lo que quiere, vamos a enseñarle a la sociedad que podemos tener mensaje político y no en base a las ocurrencias de quienes responden y preguntan”, dicho lo anterior y con el pretexto de que lo dejaba el avión, Dante Delgado y Ricardo Anaya se levantaron de sus lugares e hicieron mutis. Apenas empezaban las críticas de los reporteros que porque ya no habría chacaleos, Acción Nacional envió un comunicado de prensa señalando que “la política de comunicación de la precampaña de Ricardo Anaya seguirá siendo de total apertura hacia todos los medios informativos, por lo que continuarán las entrevistas previas y posteriores a los eventos, tanto en formato de ruedas de prensa como en los llamados ‘chacaleos’. Lamentamos la confusión generada el día de hoy”. Ojalá esa política se extienda a todas las regiones y todas las candidaturas, porque en Aguascalientes visto está que no funciona así.

Ay, nanita. Está a punto de cumplirse el plazo para que los municipios armonicen sus reglamentos para que se considere como falta administrativa el acoso callejero; pese a las desafortunadas opiniones que vertiera un medio electrónico local sobre el tema, en el sentido de demeritar las acusaciones de mujeres, argumentando que en su mayoría se trata de señoras de 50 y 60 años que refieren un episodio de hace 20 o más años, del cual no hay constancia del hecho más que su palabra, es importante que se tome en cuenta, que como señalaba Mariana Ávila Montejano, la mayoría de los casos de feminicidios, desapariciones forzadas y violencias extremas se dan en mujeres que ya habían denunciado algún tipo de acoso o violencia, que no fueron atendidas por una serie de omisiones, o como en muchas de las ocasiones sucede, porque se menoscaban, como lo hace quien vierte la opinión en el blog de Alberto Romero. Si bien estamos de acuerdo en su última acotación de que “no enseñemos a nuestras hijas a defenderse del acoso, enseñemos a nuestros hijos a respetar sexualmente a las mujeres”; ante el grave problema generalizado de educación en este y otros temas en los que convergen este tipo de problemáticas sociales, es importante que como grupo vulnerable de la población al menos se le den armas para defenderse. Es una pena que no se dé la importancia a esta situación que miles de mujeres padecen día a día, en las calles, acoso infringido por conocidos y desconocidos, en todos los sitios por los que transitan, porque no hay alguno donde las mujeres se sientan seguras; el 23 de presente mes vence el plazo para los ayuntamientos les den dientes para defenderse y que se castigue esta falta, pero a la fecha ninguno ha hecho de conocimiento que ya haya cumplido con los debidos ajustes en su respectivo Código Municipal.

La del estribo. “Homenaje a la inconstitucionalidad, es un problema que no se arregla modificando uno o dos artículos, el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de Seguridad Interior y no es un concepto que pueda desasociarse de la seguridad pública, mucho menos como viene planteado en la Ley”, eso indicó Jorge Álvarez Máynez cuando diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena impugnaron la Ley de Seguridad Interior, presentando una acción de inconstitucionalidad que respaldan la firma de 188 legisladores… Bien ahí. Por cierto, el lunes, en el Museo Escárcega, a las 17:30, estarán Angélica de la Peña, Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Álvarez Máynez en un foro llamado Exigencias y coincidencias por México al Frente, se va a poner bueno, ahí nos vemos, mientras tanto, descanse para llegar relajado al lunes.

@PurisimaGrilla