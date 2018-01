La Purísima… Grilla: Ibuprofeno para todos

Crónica de unos cambios anunciados en el gabinete, pues sí, sin sorpresa, en la conferencia de prensa que brindó el gobernador Martín Orozco Sandoval, se confirmaron los movimientos al organigrama de la administración pública estatal ya anticipados en este espacio, pronóstico que no nos colgamos como medalla al mérito periodístico, pues la filtración de los cambios se dio a diversos medios, de hecho, lo que nos preguntamos ayer, sigue siendo válido: ¿por qué así?, es más, por qué se indica que va a haber más cambios, que todavía hoy se podrían anunciar… Va lo que pasó que le dijimos que iba a pasar: Javier Luévano Núñez dejó la Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes para buscar la candidatura al Senado, fue sustituido por Ricardo Enrique Morán Faz, quien se espera sea relevado a mediados del año con José de Jesús Santana García, una vez termine su periodo en el Senado; a Alfredo Alonso Ruiz Esparza y Gustavo Martínez Romero les subieron el sueldo, el primero fue ascendido de encargado de despacho a secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua -antes Smae- y el segundo pasó de jefe a coordinador general de Gabinete. Además, Óscar Aragón Jiménez asumió la titularidad de la Coordinación General de Movilidad, dejando la de Planeación y Proyectos en manos de Juan Ernesto Tello Ruiz. También se confirmó que Alberto Aldape Barrios, por supuestos motivos personales, deja la Secretaría de Desarrollo Económico y en su lugar entra Luis Ricardo Martínez Castañeda, hasta entonces al frente de la Secretaría de Finanzas. Mucho se ha rumorado en torno a la salida de Aldape Barrios, algunos dicen que su permanencia tenía fecha de caducidad desde el inicio de la administración, como la de otros ciudadanos: Miguel Ángel Martínez Berumen de Fiscalización y Rendición de Cuentas o René Anguiano del Issea. Sin embargo, también se habla de que la gota que derramó el vaso sobre la decisión de su partida fue la última gira a Asia, en la que dejó solo al gobernador con los cabildeos para que los empresarios extranjeros se animaran a invertir en el estado. Las frecuencias de radio pasillo auguran que Armando Roque Cruz de la Secretaría de Gestión Urbanística e Irma Medrano Parada de Turismo tienen también los días contados en el gabinete estatal, aunque por el momento no se habló nada al respecto. Por lo pronto, este martes el gobernador confirmaría el nombramiento de Alma Hilda Medina Macías como subsecretaria del Trabajo, lo que significaría una reconciliación por parte de Martín Orozco con las corrientes de su partido, podemos suponer, porque de eso se trata todo… de suposiciones, mismas que hasta sirven para hacer bromas, como Jaime González de León, aunque esté firme el nombramiento del aún diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del estado como secretario de Finanzas, aún habrán de pasar algunas semanas, e incluso meses, para que el panista estrene el puesto, pues será hasta finales de esta semana cuando realice el trámite para solicitar el retiro de su curul, y todavía habrá de resolver algunas cuestiones, como esperar que su suplente acepte el cargo (¿renunciará a Ccapama José Refugio Muñoz de Luna?) o buscar a la siguiente opción, se asigne a quien ocupará su lugar en la comisión legislativa, para proceder a la entrega-recepción, en ese contexto, el diputado panista señaló -en tono de broma- que bien podría alcanzar a terminar esta Legislatura.

¿Enroque para qué? Mientras tanto, los próximos movimientos en el ajedrez panista por ahora no son claros. La candidatura masculina del Senado de la República -por criterios de paridad se perfilan dos nominaciones, una para una mujer y la otra para un hombre- es actualmente el objeto del deseo de varios, pero estaría en disputa entre Javier Luévano Núñez y Jorge López Martín, quien tras enterarse de la renuncia del primero, solicitó su licencia para separarse del cargo a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, que la estaría aprobando con carácter de urgente esta misma semana. La apuesta va en el sentido a que la postulación beneficiaría a López Martín debido a sus tablas y amarres con Ricardo Anaya, mientras que Javier Luévano sería consolado con la postulación al Distrito I… ¿Será?, quién sabe y entre más tiempo pase, menos importancia tendrá, porque habla del fallo generalizado de los partidos políticos para cumplir con su función al transformarse en maquinarias electorales, es decir, funcionarios renunciando a su cargo para ver qué les cae, levantando la mano con un quiebre radical, sin importar la tarea que estén desempeñando, y en algunos ocasiones, restando importancia a quienes los postulan, y eso no sólo ocurre en Aguascalientes, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que renunciaría para buscar el Senado, y ni tardo ni perezoso, Enrique Peña Nieto sacó la tarjeta amarilla recordando que el único que decide cuándo y cómo hacer los cambios en el gabinete presidencial, algo similar con la levantada de mano del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien anunció que renunciaría a su militancia al PRI para que los de Morena lo postularan a la presidencia municipal de Morelia, y más tarde, el mismísimo mesías morenita dijo que no, que él no sabía nada, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los comités de Morena resolverán si Fausto Vallejo va por la candidatura a la alcaldía de Morelia, pero prevé que no se cueza ese arroz, que porque “Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen”, pero que no estaba seguro, que a la mejor la candidatura la estaba viendo con Yeidckol Polevnsky… Ah, el viejo truco de “yo no estaba enterado”, luego por eso les salen donadoras de las características de Eva Cadena.

Sigue la inconformidad por los nombramientos que en lo oscurito hicieron tanto los diputados, como el propio fiscal general para puestos esenciales para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, como son los comisionados del Instituto Estatal de Transparencia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el fiscal anticorrupción, todos estos con la percepción ciudadana de que no cubren con los perfiles y se trata de funcionarios a modo, como pago de cuotas y acuerdos de los partidos mayoritarios en el poder. Al respecto, Susana López de la Parra, comisionada del Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción señaló que si bien no conoce plenamente a las personas que se eligieron, se vio cierto desencanto y decepción en los nombramientos, por lo que consideró fundamental equilibrar esta situación trabajando desde el lado ciudadano; “tenemos que buscar nuevos perfiles y ciudadanos que quieran participar con ese don de servir a la ciudadanía de una manera positiva; ese es nuestro trabajo y creo que se va a cumplir”

Palabras. Pues según el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, en todos los años que se ha desempeñado como trabajador de ese organismo se ha logrado percatar que no faltan directivos que en temporadas electorales como este 2018 presionan a sus subalternos para que voten por determinado instituto político o candidatos. No hay que olvidar que el magisterio es sin duda uno de los botines políticos más pesados e interesantes del país y el estado. Sin embargo, esto ya no ocurrirá en esta administración toda vez que como señaló ayer en la ceremonia de honores a la bandera que inició el año 2018 para el IEA, el gobernador Martín Orozco Sandoval se pronunció en favor de la libertad política de los trabajadores de esta importante institución… la pregunta que queda por lo anterior es entonces, ¿cuántos registros de denuncias de los trabajadores del IEA por coacción existen? Si existen, ¿una de ellas es de Silva Perezchica que confesó que ha visto cómo estos procedimientos ocurren como lo confesó ayer? Y finalmente: ¿Se llevarán a cabo una investigación seria? ¿El director participará? ¿O nada más fueron palabras?

La del estribo. Hay que hablar claro, sentenció a través de un tuit José Antonio Meade Kuribreña, que porque “a México le duele profundamente que Javier Duarte haya traicionado con corrupción a la población. A los priistas les duele que él haya lastimado su prestigio”… después de horas de risa insana tras leer la declaración, nos volvimos a reír pensando que le cambiarán el nombre a la coalición por el de Ibuprofeno para todos, pero luego nos deprimimos porque recordamos que no se puede lastimar lo que no existe, ¿cuál prestigio?

