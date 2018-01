La Purísima… Grilla: Insolting an onaceptabol

Celeridad. Aquí estamos para chingar gente, y es una realidad. Yo no estoy para ayudarle a nadie, a ninguna empresa, a nadie que yo pare, a un pinche taxi o en un pinche carro particular, yo no estoy para ayudarlo, sea viejito, sea grande o sea chiquito, yo no estoy para ayudarlo, para ayudarlo hay otras dependencias, yo no estoy para ayudar, esta es una dependencia para chingar gente, para recaudar… así definió a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) un inspector de la misma, lo que se escucha en el audio que comenzó a circular en redes sociales se le atribuye a Víctor Manuel Enciso Campos, ¿quién lo acusa?, quién sabe, pero más rápido que de inmediato hubo una reacción oficial de la Proespa, a través de un comunicado de prensa informó que se determinó suspender de manera indefinida a Víctor Manuel Enciso Campos, que porque “presuntamente se expresa de manera impropia y no apegada a los lineamientos éticos en torno a las funciones de la propia dependencia”. La titular de la Proespa, Ofelia Castillo Díaz informó que se “habrá de corroborar la veracidad de material auditivo ya que ni la administración estatal, ni la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, así como la propia procuraduría, solaparán conductas a las que se hace referencia, pues los trabajadores que prestan sus servicios en dicha dependencia deben conducirse con respeto, honestidad y no denostar las labores que se desarrollan en la propia instancia”, y amenazó con dar de baja permanentemente al servidor público “en caso de que la prueba sea autentificada”, llama la atención la celeridad con que se actúa en contra del inspector, el audio está incompleto, ¿y si Víctor Manuel Enciso Campos se está negando a un acto de corrupción?, ¿y si esa “ayuda” que niega es porque no quiere hacerse de la vista gorda?, entonces lo estarían cesando por decir chingada y pinche, ¿o no?, pero se entiende la velocidad con que Ofelia Castillo Díaz juzgó ya, porque con esa prisa se actúa en la administración de Martín Orozco Sandoval contra los servidores públicos que no se conducen con respeto o denostan su labor, ¿a poco no?, ahí está el ejemplo de cómo se actuó en contra de Ruth Pérez Cedillo tras chocar una patrulla con un auto oficial que manejaba en estado de ebriedad, y por eso de inmediato fue cesada del Instituto Aguascalentense de la Mujer… Ah, no, no fue así, dejaron que se fuera impune, la relevaron por Lourdes Murguía Ferreira y hasta le dieron las gracias por su excelente desempeño… Auch.

Cántala, Bob Marley. “Quiero ser enfático en que mi opinión sobre la legalización de la marihuana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y estudio del tema por muchos años. Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México” escribió en Twitter Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, después de que le lloviera por proponer que se legalizara la venta y consumo en dos entidades, dijo el alguna vez aspirante a candidato la presidencia por el PRI: “Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso, que se pudiera hacer eso en Baja California Sur y Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México, que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas”, y pues tiene razón, pero, como lo dijo Enrique de la Madrid pues nadie le hace mucho caso, ni modo, a seguir cantando: Never mind, got to legalize it and don’t criticize it, legalize it, yeah yeah.

Saaaabe. El gobernador Martín Orozco Sandoval desconoció los recursos en apoyo a guayaberos de Calvillo supuestamente gestionados por el diputado federal con licencia, Jorge López Martín, quien este lunes informó en conferencia de prensa que la tercera Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados acababa de aprobar un punto de acuerdo que el panista presentó para que la Secretaría de Hacienda y Sagarpa activen mecanismos de apoyo a los productores afectados por las heladas. “Etiquetado no salió, si no yo lo tuviera muy identificado, sólo que el subsecretario Jorge Narváez tenga la voluntad para darnos algo extraordinario”, respondió Orozco Sandoval en entrevista, hoy, de nueva cuenta, López Martín realiza una rueda de prensa, ahí tendrá oportunidad de aclarar dónde quedó la bolita.

Otra bolita. A exhorto del Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene 15 días para informar los convenios de transferencia de recursos extraordinarios a los estados y en el Ramo 23, medida que se tomó con el fin de evitar casos como el de Chihuahua, cuyo gobernador Javier Corral reclama 700 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y 200 millones del Ramo 23 de Provisiones Salariales. No obstante, Martín Orozco consideró que “es un asunto federal, con nosotros no hay ningún problema, no hay ninguna situación rara en el manejo de ese ramo, tal como se aprueba en el Congreso es como se va a aterrizando”. Sin embargo, reconoció que sí hay discreción en el manejo de los recursos extraordinarios que Hacienda y sus ejecutoras distribuyen a los estados del país. Por cierto, todo parece indicar que Javier Corral y su Caravana por la Dignidad estarán este domingo Aguascalientes.

Impacto. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio no entregó al Cabildo la solicitud que se le hizo del dictamen, el diagnóstico, la autorización e incluso la sanción o condicionantes que se pusieron para mitigar el impacto ambiental por el derribo de árboles por la construcción del paso a desnivel de avenida Universidad y bulevar Luis Donaldo Colosio, condenó el regidor por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Romo Reynoso. Dijo que desde hace una semana Omar Plesent Sánchez, titular de la Semadesu debió responder a la petición que como presidente de la Comisión de Ecología realizó, sin embargo, es fecha en que no ha tenido respuesta alguna al respecto; Romo Reynoso enfatizó que grupos de ambientalistas se han acercado a la instancia y no han sido atendidos, la única respuesta es que habrá una multa. “Las multas no van a cambiar un tema cultural, hay que generar conciencia”, consignó el regidor; señaló que, si la estrategia para minimizar el impacto ambiental es que planten árboles, pero en otra zona de la ciudad, no se está atendiendo el problema en el lugar afectado. Agregó el regidor que si con el proyecto de obra no se justificó y no se llevó a cabo el procedimiento de autorización del derribo de árboles, se puede iniciar un procedimiento administrativo por no haber cumplido con la normatividad; “no es justo que se le exija a los ciudadanos que cumplan con esos protocolos o tendrán una sanción, y la autoridad sí lo pueda llevar a cabo sin cumplir con lo que marca la ley (…) estamos ante una falta administrativa que debe tener una consecuencia”. Duro.

Desacuerdos. Los integrantes de la bancada panista en el Congresito no logran ponerse de acuerdo en varios temas, pero en especial en la fecha de la sesión extraordinaria donde se nombrará al relevo de René Urrutia de la Vega al frente de la Fiscalía. En días anteriores se aseguró a este medio que la fecha sería el 12 de febrero, en entrevista con el coordinador de la bancada azul, Guillermo Alaniz de León, señaló que la sesión extraordinaria deberá ocurrir a más tardar entre el 12 y 15 de febrero, pues los tiempos para la elección del fiscal general así lo marcan; parece ser que Alaniz de León no quiere oficializar la fecha del 12, aunque el resto de los diputados tienen muy claro este día, a fin de programar los trabajos en comisiones y en las mesas de trabajo del análisis de la propuesta a la Ley de Movilidad y al Código Urbano. “Los diputados somos responsables con nuestro trabajo. Estoy en pláticas con los coordinadores para determinar la fecha, porque las necesidades de la ciudadanía no pueden esperar. Probablemente estaríamos abordando entre ocho y nueve temas”, explicó Alaniz de León… ay azules, hablando se entiende la gente.

Deshonestos. En otra cosa que no se ponen de acuerdo los del PAN es en cómo deben afrontar la reelección, el vicecoordinador de la bancada, Gustavo Báez Leos, hizo un llamado a sus compañeros de partido en el Congresito que pretendan la reelección, para que soliciten licencia para separarse del cargo a fin de dedicarse de lleno a la campaña electoral, mientras que el diputado Jaime González expuso que si bien no se involucra mucho en los temas de su partido, lo que se escucha es precisamente esta exigencia de retirarse de su cargo en caso de buscar reelegirse, sobre todo por el tema de transparencia y honestidad en el trabajo, a fin de que no estén a la par trabajando, recibiendo recursos públicos y haciendo campaña. Ajá.

La del estribo. Llora, llora, mueve sus manitas, ningún chile le embona, sólo se contenta sacándolo a pasear, así Enrique Peña Nieto, que de nueva cuenta se quejó que porque “a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación”, snif, snif. Y ya es fin de semana, ya nos vamos al primer concierto de la OSA y el lunes nos leemos, descanse, querido lector.

