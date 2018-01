La Purísima… Grilla: Llantas de repuesto

Última hora. De acuerdo a información de La Jornada, sujetos con armas de alto calibre detuvieron a periodistas que viajaban en la caravana que da seguimiento a la precandidata independiente del Concejo Indígena de Gobierno – Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio, Marichuy, y los despojaron de sus equipos fotográficos. Cuando los reporteros se desplazaban a la altura de las localidades de Tepalcatepec y Buenavista, el comando que viajaba en dos camionetas los detuvo, amenazó y despojó de su equipo, además de celulares. De acuerdo a un comunicado del gobierno estatal de Michoacán, se atiende ya el reporte de robo de los reporteros, Juan Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública indicó que son falsos los rumores de que María de Jesús Patricio fue atacada: “No tenemos absolutamente ninguna prueba ni testimonio en el sentido de que haya sido agredida”

Pandilla de oportunistas, así definió Andrés Manuel López Obrador a los candidatos panistas, al escucharlo, pensamos que se refería a las nuevas adquisiciones de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien gracias a la alianza de los morenitas con Encuentro Social, va de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional para la gubernatura de Morelos, y la senadora Gabriela Cuevas Barrón, quien renunció a su militancia en Acción Nacional, se quedó como senadora independiente y ahora aspirará a ser candidata a algo desde el partido del tabasqueño… pero no, López Obrador no se refería a ninguno de ellos, por el contrario, a través de Twitter, el líder morenita les dio la bienvenida indicando que La patria es primero y Juntos haremos historia… ¿Alguien en Morena ha visto cómo está Cuernavaca tras la presidencia municipal de Cuauhtémoc Blanco?, todo indica que no; ¿en Morena se acuerdan de todo lo que escribió Gabriela Cuevas en contra de López Obrador cuando hace varios años pagó los dos mil pesos de fianza para evitar que el líder de Morena se hiciera pasar por mártir?, tampoco; pero eso ya no es novedad, el rayo purificador morenita parece no distinguir absolutamente nada, no importa que el PAN le haya deseado buena suerte a la senadora Cuevas Barrón indicando que se va del partido porque se le negó una diputación federal por la vía plurinominal; con tal de sumar, los de Morena se hacen de la vista gorda sobre el pasado, ideología o lo que sea de sus flamantes adquisiciones, el chiste es que “arrastren”, pero hay archivos y ahí están las declaraciones, no sólo de Gabriela Cuevas, también las del striper y actor Sergio Mayer Mori o la conductora Lilly Téllez, quien ahora como candidata al Senado irá en fórmula con Alfonso Durazo, en Sonora… sí, esa misma Lilly Téllez que con ojos de borreguito le preguntó a Enrique Peña Nieto: señor presidente, ¿cómo fue usted tan pero tan valiente para lograr esto?, sí, esa. Todo sea por el hueso.

Se ponchó la llanta, saca el gato. Porque en política, parece que el chiste es caer parado, no sólo en Morena, en todos los partidos, por ejemplo el PRI; Enrique Ochoa Reza designó el fin de semana nuevo delegado del CEN en Aguascalientes, usted pensará que es un conocedor de lo que ocurre en la entidad, alguien que pueda bajarle a la disputa por las migajas entre los priistas… pero no, el dedazo señaló a José Carlos Cota. Y lo decimos porque en la rueda de prensa que ofreció el Partido Revolucionario Institucional con motivo de la toma de protesta de los dirigentes municipales del Movimiento Territorial, los presidentes nacional y estatal, Lorena Martínez Rodríguez y Roberto Tavárez, se mostraron sorprendidos de saber, por una pregunta de la prensa, que tenían nuevo relevo en la delegación del PRI en Aguascalientes; no así el dirigente local del partido, Enrique Juárez Jiménez, quien al parecer no tuvo la atención de “bajar” la información que recibió de Enrique Ochoa Reza, ni siquiera a través del boletín que se hizo circular un día antes a los medios de comunicación. Al respecto, Enrique Juárez sólo mencionó que el anterior representante del PRI nacional, Francisco Escobedo Villegas, presentó su renuncia a Ochoa Reza sin precisar los motivos, quien rápidamente pasó la estafeta al ingeniero civil José Carlos Cota Ozuna.

Más de los mismos o todo queda entre familia, no quedarán fuera los Lozano Rivera Río de esta contienda electoral desde el Partido Revolucionario Institucional; sería mucho el abuso de que siendo ya considerado públicamente para una diputación federal el hijo de Carlos Lozano de la Torre, José Carlos Lozano, quien iría específicamente por el segundo distrito, se apoye también a su madre, Blanca Rivera Río en sus aspiraciones de contender para el Senado. Así que tendrán que definirse al interior del seno familiar, porque o va uno o va la otra, en definitiva, ambas candidaturas no caben y se los han dejado claro los altos mandos del tricolor, según comentan en radio pasillo; de por sí los grupos políticos al interior del PRI ya dejan las “migajas” a los buenos cuadros, al quedar en pugna sólo las diputaciones locales. Vaya novedad.

Sin respuesta. Insiste la presidente de la Comisión legislativa de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, Silvia Alaniz, en la conveniencia de que el nuevo Código Urbano sea analizado por los integrantes de esta comisión. Argumentó que lo anterior es con la finalidad de que el nuevo ordenamiento en materia urbana cuente con todas las opiniones y enfoques posibles, y sobre todo se cumpla con los principios de legalidad y de certeza, que rigen las reglas del proceso legislativo. Por tal motivo, la diputada local por el Partido Verde Ecologista de México presentó a los integrantes de la Diputación Permanente un oficio, en el que realiza esta petición nuevamente, al recordar que el 30 de diciembre de 2017, en su carácter de presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, dirigió un escrito firmado, para solicitar a la Mesa Directiva rectifique el turno asignado sobre la iniciativa del Nuevo Código Urbano presentada por el Poder Ejecutivo estatal. Lo anterior, en virtud de que dicha iniciativa sólo fue asignada para su proceso legislativo ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Señaló Silvia Alaniz que lo anterior impide, sin motivo alguno, que comisiones como la que ella preside o la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, especializadas en la materia, estudien y enriquezcan el texto legislativo durante los trabajos en comisiones unidas sobre este tema, de gran trascendencia para la ciudadanía. Destacó que hasta la fecha no ha recibido respuesta a su petición, o sea que le ocurre lo mismo que con las peticiones de la autoridad a las peticiones en Change.org, por ejemplo, la que exige a la administración de Martín Orozco Sandoval que no se construyan los pasos a desnivel de la zona Norponiente en Aguascalientes… Al cierre de esta edición, la petición ha reunido más de 3 mil firmas, mismas que, lamentablemente, el gobierno estatal, se pasará por el arco de los pasos a desnivel.

A medias. El Gobierno Federal y los diputados del país y del estado se caracterizan por ser ocurrentes pero no saber aterrizar sus ideas, pues sus políticas en los últimos años se han encaminado por la profesionalización, como por ejemplo la creación de nuevas universidades o la obligatoriedad de la educación media superior, sin embargo, el aumento a los recursos que se asignan para las instituciones consolidadas, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) encabezada por el rector Francisco Javier Avelar González, no supera ni siquiera la medida de inflación en su cierre para 2017, por lo que el rector advirtió que pese a las buenas intenciones es complicado crecer los programas educativos.

La del estribo. Arrancamos la semana con la oportunidad de encontrarnos, así que hoy nos vemos a las 17:30 en el Museo Escárcega para conocer las exigencias y coincidencias de la alianza Por México al frente, que explicarán Angélica de la Peña, Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Álvarez Maynez. Se puede poner bueno.

