La Purísima… Grilla: Penitencia

Penitentes. “Nada, nada, o sea porque se va a compensar con mucho más”, con esa frase minimizó Martín Orozco Sandoval las reacciones por la tala de árboles por la construcción de los pasos a desnivel, de hecho, el gobernador reviró con un regaño para todos los ciudadanos que se preocupan por la tala de árboles, pues cuando un reportero le preguntó que qué pensaba, Orozco Sandoval dijo: “A ver, ¿y por qué no amanecemos con la alegría de los miles de árboles que se van a plantar en el parque Rodolfo Landeros? Cada obra trae un momento de sacrificios de una parte, pero también de recompensas en otra, las molestias se compensan luego en la realidad, cuando llegues rápido a tu casa, cuando no estés esperando cinco o seis semáforos”… Tras esa respuesta, enrojecimos de vergüenza, pero qué tontos hemos sido, ¿cómo nos atrevemos a negarnos a cantar sonrientes al solecito porque un día, quién sabe cuándo, plantarán otros arbolitos? Nos arrojamos de cabeza contra la pared, porque hemos sido malos y llamamos ecocidio a la deforestación, cuando el Primo Contador del Estado lo explica tan simple: “El tema de los árboles es muy sencillo: nada de esos árboles, no conozco el número pero es nada a los que vamos a plantar en otros lados, estamos en todo, en equilibrio sustentable y en todo, créanme que hay recompensas de todo lo que está haciendo”, tras escuchar al gobernador buscamos el cilicio bendecido por José María de la Torre para fajar nuestras culpas y penar, penar porque hemos hecho caso omiso a un verdadero héroe del desarrollo en Aguascalientes, de hecho, apretamos las púas al cuerpo y como manda decidimos darle tantas vueltas como apareciera la palabra reforestación en el Plan Estatal de Desarrollo de Martín Orozco… y nos quedamos con ganas de penitencia porque no, ni una sola vez se menciona como política pública la reforestación… Reconvenidos por nuestro gobernador, buscamos otro motivo para avergonzarnos por quejarnos de la tala inmisericorde, y lo encontramos en los corifeos del gobernador, no es que nos preocupe el desarrollo sustentable y sostenible de la entidad, que nos agobie la falta de planeación, como nos hacen ver los siemprequedabien con la autoridad: somos priistas, eso, el verdadero motivo de nuestra queja, y la de todos los que lamentan el sacrificio de centenas de árboles, es que tenemos fines políticos… Cogimos, perdón, tomamos el rosario y nos echamos quince rondas del Padre nuestro, los diez Avemarías y un Gloria… No sabemos si basta, pero creemos que es suficiente penitencia por dudar de la palabra de Orozco Sandoval, y todo porque tenemos aspiraciones políticas, seguro todos los que se quejan quieren acomodar las sentaderas en una curul del Congresito, cobijados por el manto siniestro de la oposición. Perdón, perdón Primo Contador.

Sacrificado. Y hablando de sacrificios, se apareció nuestro amigo Gregorio Zamarripa Delgado para levantar la mano e indicar que el Revolucionario Institucional le debe una candidatura al Senado de la República por haberlo sacrificado en la elección federal de 2015: “quiero que se pague la factura de los sacrificios uno y dos porque ahora sí quiero que participen los que ganamos, porque siempre se están anotando los que no ganan”, no pues con esa lógica… Pero hay más, el buen Goyo Zamarripa aclaró que no sólo le corresponde la candidatura como pago, el alguna vez alcalde de Jesús María aclaró cómo venció al demonio en el desierto, dijo que tras la traición que lo hizo perder, recibió montones de invitaciones para ocupar una delegación federal, pero que aguantó la tentación demoniaca en aras de llegar limpio y puro a esta elección y convertirse en senador: “A mí me daban un puesto público, pero les dije: no lo quiero, si pienso en el futuro ir a un cargo de elección popular la gente va a decir nomás quiero brincar de un puesto a otro”. Un aplauso para este santo y sacrificado varón que sólo piensa en el electorado.

Ouch. Duro y a la yugular se le fue el regidor Miguel Romo Reynoso a la encargada del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Zayra Angélica Rosales Tirado, pues dijo que era responsabilidad de la instancia atender a la tipificación como falta administrativa del acoso callejero desde el Congreso, presentando las adecuaciones y modificaciones que con su experiencia consideraban significativas a fin de atender a esta problemática, con la armonización del Código Municipal con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, dijo que por meses esperaron que se pusieran las pilas en el IMMA, pero al ver que ni esta ni otra instancia encargada de la procuración del bienestar de las mujeres lo hacía, como integrante de la Comisión de Equidad de Género, se apuntó la estrellita en presentar la iniciativa en materia, ah, pero cuando se le preguntó a Miguel Romo Reynoso sobre lo que se va hacer para no sólo sancionar esta falta, sino abonar desde la prevención a su erradicación, se deslindó, que eso lo tiene que atender Zayra Angélica Rosales desde el IMMA, ante el deshonroso lugar que ocupa Aguascalientes, siendo el cuarto en el ámbito nacional en violencia contra las mujeres. “Deberíamos de estarle apostando y estar muy vigilantes de que se tomen las medidas necesarias para irlo erradicando”… Eso, buen hombre, ya se colgó la medalla, ahora que otros hagan el trabajo.

Extra-Ordinarios. Será el 12 de febrero la fecha en la que se lleve a cabo la sesión extraordinaria en el Congresito, aseguró el diputado panista Jaime González de León, a fin de desahogar los temas que dictamine la Comisión de Gobierno, próxima a sesionar y entre los cuales seguramente se encuentra el nombramiento del nuevo fiscal del estado, la Ley de Movilidad y la unificación de la Ley del Isssspea con el tema de las pensiones de los trabajadores, así como el Código Urbano y de Vivienda. En cuanto al tema del fiscal dijo desconocer si los nombres que se han manejado en diversos medios de comunicación son reales, ya que al interno de su bancada y del propio Congreso aún no se baraja ninguno, al asegurar que esto sucederá una vez que se reúnan como grupo, lo cual sucederá la próxima semana, para analizar además el resto de los temas de la sesión extraordinaria con su coordinador Guillermo Alaniz de León; por la forma en que habló González de León de las actividades del Congresito pareciera que no pidió licencia para irse al gabinete de Martín Orozco, no ha de ser tan importante la Secretaría de Finanzas o no se quiere ir con la caja de huevo San Juan llena de pendientes legislativos.

La del estribo. El ombudsman nacional, Luis Raúl González, presentó el informe de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el año pasado la CNDH rompió el récord de recomendaciones emitidas por violaciones graves a los derechos humanos, y dejó en evidencia que las autoridades han fallado en su obligación de proporcionar seguridad a la población, dijo también que la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales ha generado un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción. Y aprovechando, González Pérez aclaró que la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior presentada por la CNDH no tiene como objeto atacar a las instituciones ni debilitar el Estado de Derecho, sino que la simple lectura de la ley permite advertir que no hay beneficios directos para la población ni para los militares que arriesgan su vida en el combate al crimen organizado. Mejor dicho, imposible.

