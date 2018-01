La Purísima… Grilla: ¿Por qué así?

Ni modo… Hoy regresan a clases los más de 285 mil alumnos y a nosotros no nos quedó de otra que volver a la columna, por más que hicimos lo imposible para alargar el periodo vacacional, con todo y que soportamos las visitas de José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés, incluso dejamos pasar la oportunidad de comentar la invitación de Luis Armando Reynoso Femat, quien desesperado por llamar la atención se apunta para ser candidato, por Acción Nacional, por supuesto, a lo que sea, una senaduría o, lo que sea, ya que después de que el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes le restituyera sus derechos partidistas de manera definitiva, Reynoso Femat aseguró “Yo tengo un capital político que a estas alturas y por lo cerrado que están las contiendas electorales creo que pudieran considerarme dentro de los grupos que pueden aportar más votos. Soy materia disponible y de tomarse en cuenta por parte de quien manera el partido. Estoy considerando el Senado y si el partido considera que puedo dar buenos frutos, levanto la mano”. El exgobernador reactivó sus redes sociales y hasta anda comprando entrevistas para demostrar sus habilidades, en una táctica similar a la del locutor José Luis Morales, quien se hizo el desaparecido algunos días para después anunciar que volvería con todo a su guerra personalísima contra el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Sencillito. Otra que nos aguantamos fue cuando José Antonio Meade vino a Aguascalientes y en su paseíllo del Jardín de San Marcos a la Plaza de la Patria se hizo acompañar del exgobernador Carlos Lozano de la Torre y Blanca Rivera Río, Lorena Martínez, Denis Ibarra, Augusto Gómez Villanueva, Miguel Romo Medina y Enrique Juárez… como para mandar el mensaje de que las candidaturas priistas ya están amarradas, y la reaparición de Lozano de la Torre, quien a diferencia de otras ocasiones fue la mar de amable con los reporteros y no salió huyendo al pedir que no le faltaran al respeto, como en otras ocasiones, pero eso sí, sobre los procesos abiertos por corrupción contra funcionarios de su administración, ni una palabra, porque de lo que se trata es de ver qué consigue para José Carlos Lozano y para él mismo… pues ya tuvo la bendición de Meade Kuribreña, si es que sirve para algo, pues dicho por la misma Lorena Martínez, en Aguascalientes no pinta bien el escenario para los priistas.

Patadas y enroques, y regresamos con la coincidencia del día en que Martín Orozco anuncia que dará una conferencia de prensa para una importante notificación: nuevos cambios en el gabinete, mismos que ya todos saben, porque las noticias se han esparcido como pólvora a través de los grupos de WhatsApp y de Facebook, lo que el gobernador avisará hoy es que Alberto Aldape Barrios se va de la Secretaría de Desarrollo Económico, y aquí vale la pena detenerse un poco y regresar a la visita de José Antonio Meade, en su paso por la entidad, unos empresarios le organizaron una comida quesque para compartir su punto de vista, y lo que más se difundió es la queja de Armando Ávila, hombre fuerte de la Nissan en Aguascalientes, el vicepresidente de la empresa nipona le dijo al precandidato priista que en el último año, es decir, en el año de gobierno de Orozco Sandoval, no ha logrado atraer más inversiones al estado y que al gobierno estatal le han pasado de noche la inauguración de las empresas que durante el sexenio pasado se amarraron, el responsable de la relación con Nissan es Alberto Aldape, ¿será ese el motivo por el que lo corre Orozco Sandoval? Quién sabe, seguramente no lo dirán en la rueda de prensa…

¿Por qué así? Y esa podría ser una de las quejas de los cambios en el gabinete, que no se puede saber si son necesarios si no se informa de las razones por las que se despide a alguien o se cambia piezas de una casilla a otra, hoy se supone que renunciará el secretario de Gobierno de Martín Orozco, Javier Luévano se va para buscar ser candidato a una senaduría, ahí está el motivo, como el de renuncia de la diputada Martha González al Comité de Administración del Congreso, quien no buscará la reelección sino el brinco a una diputación federal, como dicen que también el diputado federal Jorge López Martín renunciará a su cargo para ver dónde lo acomoda el gobernador, si en el lugar del secretario general de Gobierno, o como competencia de Javier Luévano en la candidatura al Senado, aunque también se rumora que el puesto en Gobierno será calentado un ratito por Enrique Morán Faz para que lo ocupe el senador Jesús Santana cuando concluya su encargo de senador suplente de Martín Orozco. Es natural que quienes aspiren, renuncien… Lo que nos cuestionamos es, ¿por qué así?, acerca de los otros cambios que se rumora habrá en el gabinete, pues Aldape Barrios no se va a competir por nada, y será sustituido por el aún titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Ricardo Martínez Castañeda, y para tapar ese hueco, se saca del Congreso a Jaime González de León, lo que hará que renuncie a Ccapama, su suplente José Refugio Muñoz de Luna… También se rumora que a otra funcionaria a la que le darán aire será a Irma Medrano Parada, pero no se sabe el nombre de quien la sustituirá en la Secretaría de Turismo; a ese rumor, hay que sumar la renuncia de Víctor Odín Castillo a la dirección general del FicoTrece, ¿por qué?, quién sabe… De nuevo, la última vez que Martín Orozco hizo enroques y pateó a algunos de su gabinete, al final resultó que fue presionado por las circunstancias, como la renuncia “por motivos personales” de Miguel Ángel Martínez Berumen a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde tuvieron que colocar a Martha Márquez Alvarado, quien seguramente se despedirá en unos días para competir por una candidatura, entonces, ¿por qué así?; hoy el gobernador confirmará los cambios en su gabinete, ojalá se nos presentaran los motivos para saber qué originó sus decisiones.

¿Dónde quedó la bolita? Si bien el propio Partido de la Revolución Democrática, al menos en lo local, se ha pronunciado en contra de que se realicen precampañas, cuando no hay evidentes contendientes, el mismo presidente estatal del partido, Emanuelle Sánchez Nájera, aclaró que no es por el hecho de que impliquen un gasto extraordinario al pueblo, pues es tajante el recurso que se asigna a los partidos para los comicios, y esto en nada lo cambia. Especificó que ese gasto es asignado con dos fuentes de financiamiento, no hay un gasto extra porque alguien empiece a hacer una precampaña; si llega a haber recursos, son de montos privados, pero quien decida hacer precampaña tienen la obligación de aperturar una cuenta bancaria y circular fondos para que se realice de manera fiscalizada y está prohibido tener dinero público; recalcó que un gobierno de cualquier nivel no podría aportar a una precampaña, es la propiedad privada quien lo hace; sin embargo es más que sabido quienes inyectan dinero a estos actos, en los que el precandidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, se ha excedido por mucho del resto de los contrincantes de otros partidos. El perredista agregó que tal es el caso que los gastos de comunicación social de un precandidato no le cuestan al ciudadano, no sale de sus impuestos, son parte de una negociación para poder entregar una concesión de radio o televisión, en donde por obligación tienen que prestar esos espacios, por lo que da lo mismo si es un precandidato o 40.

La del estribo. Y para no irnos con mal sabor de boca, mejor citamos parte del discurso del enormísimo Guillermo del Toro al recibir el Golden Globe como mejor director por su película Las formas del agua, el talentoso mexicano dijo: Desde niño he sido fiel a los monstruos. Me han salvado y absuelto, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar y seguir adelante. Durante años he elaborado historias de color, luces y sombras y en muchas instancias, en tres ocasiones especiales, estas historias me han salvado la vida… Mexicano excepcional, sin duda. Pues eso es todo, bienvenidos de nuevo, gracias por leernos, ya sabe todo lo que se le desea.

