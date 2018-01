La Purísima… Grilla: Se compran cachivaches

Máxima transparencia. Los ciudadanos deben tener pleno conocimiento y acceso a las actividades que realizan los funcionarios, para que con base en ello puedan validarlas o denunciarlas, de no ser correcto su actuar, consignarlos; no obstante, hoy en día no tienen ninguna facultad para ello, ante el nulo acceso a la información de lo que en realidad hacen, señaló Emanuelle Sánchez Nájera, presidente del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, dijo que lejos de dotarlos de los instrumentos que le permitan sumar al ejercicio público, sólo son tomados en cuenta para votar y después no se escucha su voz hasta concluidos los tres o seis años que dure el periodo del funcionario en cuestión. Sobre las renuncias de Acción Nacional para sumarse al proyecto de Movimiento de Regeneración Nacional, si bien el perredista dijo que son dos fichajes polémicos por ser una senadora panista, Gabriela Cuevas; así como el ex jugador de futbol, Cuauhtémoc Blanco, no se puede hablar de una deserción masiva, que además es incongruente, ya que la senadora consignó desde 2005 los actos realizado por Andrés Manuel López Obrador, a quien ahora apoyará en sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

El señor Tlacuache. Lo de hoy (y ayer y antier) han sido las renuncias y adhesiones al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, quien en el papel del señor Tlacuache de Cri Cri, no ha dudado en dar su bendición a la senadora panista Gabriela Cuevas, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y hasta a René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo, “son bienvenidos, y para que no se extrañen nuestros adversarios y se vayan preparando sicológicamente, vienen otros”, dijo el dueño de Morena, haciendo a un lado que la panista fue una decidida adversaria de su proyecto, mientras que al exjugador del América la Fepade lo investiga por cobrar 7 millones a Encuentro Social para ser su candidato, así como por usar documentos falsos para registrarse, mientras que René Fujiwara anunció a través de Facebook que se sumaba a López Obrador porque “es el único que tiene la legitimidad para dotar de un nuevo rostro a las instituciones del país”, en este caso el olvidadizo es el nieto de la Maestra, pues el líder moral de los morenitas invariablemente se ha deslindado públicamente de Elba Esther Gordillo y dicho que jamás aceptaría pactar con lo que ella representa… Pena ajena, y mientras tanto, los morenitas ya no saben qué hacer para justificar el rayo purificador de su precandidato.

Relevos y confirmaciones. El panista Jorge López Martín se deslindó de las mantas colocadas la semana pasada en varios puentes de la ciudad, firmadas por supuestos priistas que mostraban rechazo al precandidato presidencial José Antonio Meade, mismas que fueron atribuidas por militantes del tricolor, incluido Enrique Juárez, al diputado federal con licencia. “Yo he dicho y sostengo que Meade se está derrumbando y eso absolutamente nadie lo puede ocultar, no es Jorge López quien lo ha dicho, lo ha dicho el New York Times que el pasado 12 de diciembre publicó un artículo en donde se establecía que la campaña del precandidato no había comenzado bien. Solamente la semana pasada Joaquín López Dóriga y Raymundo Riva Palacio revelaron que ya había movimientos en los que se estaban registrando acciones concretas para relevar al candidato del PRI”. Mientras que Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores del PAN, confirmó el registro de Sylvia Garfias Cedillo y Arlette Muñoz Cervantes como precandidatas propietaria y suplente al Senado de la República. Reveló que el próximo fin de semana sostendrá una reunión con la dirigencia estatal del blanquiazul para acordar el reparto de las 13 candidaturas que corresponden al blanquiazul de cara a la renovación del Congreso del Estado, así como dos para la Cámara de Diputados federal, dejando entrever que la principal apuesta de la corriente política que lidera, precisamente, las postulaciones para la Cámara de Senadores. En conferencia de prensa, también confirmó que Raymundo Durón Galván, actual representante popular del Distrito XVIII buscará su reelección en los próximos comicios e insinuó la apertura de posibilidades para que Guillermo Alaniz, coordinador de los diputados locales del PAN, se lance como candidato a diputado federal. Herrera Ávila mencionó que las candidaturas pudieran ser definidas a mediados de febrero, o incluso después, a efecto de evitar el “chapulineo”. Cuestionado además sobre el desempeño de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, Fernando Herrera señaló que a pesar de ser cuna de la efervescencia de la reflexión política y a pesar de las desavenencias, han estado haciendo un buen trabajo, aunque el gobernador se queje, que porque la queja, a decir del senador panista, es un deporte normal.

Disco rayado. El presidente del Comité Directivo Estatal priista, Enrique Juárez Ramírez, habló de las ventajas que tiene que un país como México invierta en la democracia, ya que hay muchos países que no lo hacen y por ello “tienen problemas graves estructurales, uno de esos se llama Venezuela y hay que decirlo con todas sus letras y que es un modelo de que otros candidatos quieren imponer en nuestro país con lo cual nosotros no estamos de acuerdo”, dijo el priista al hacer evidente la estrategia de su partido en contra del precandidato presidencial de Morena, al comparar a Andrés Manuel López Obrador con el presidente venezolano. Por cierto que la presidente nacional del Movimiento Territorial del PRI también hizo uso de este argumento el pasado sábado, al manifestar que: “necesitamos un presidente con experiencia conocimiento las alianzas incluso a nivel internacional para hacer frente a cualquier circunstancia en que se puede poner en peligro de nuestro país, por el contrario un presidente de la República sin experiencia con una visión totalmente distinta de hacia dónde llevar a México puede representar un altísimo riesgo y no perdamos de vista una cosa la propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador es una propuesta que definitivamente pone en riesgo la estabilidad y el futuro de los mexicanos. Solamente hay que echar un ojito a ver qué está pasando en los países a los que él pretendería llevarnos como Venezuela para entender qué es lo que queremos los mexicanos que no es el camino que queremos los mexicanos”. De esta forma queda claro a quién consideran los priistas el contrincante a vencer: a los venezolanos, suponemos, pues en las pasadas elecciones presidenciales ya se había utilizado esta estrategia de señalar a López Obrador como un peligro para México; aunque el resto de las estrategias de campaña del resto de los precandidatos tampoco han brillado demasiado.

A gusto. Según la alcaldesa de la capital, María Teresa Jiménez Esquivel, ella fácilmente podría estar muy a gusto en la Ciudad de México disfrutando de los beneficios de ser una senadora, pero prefiere el puesto para el que fue votada en las elecciones locales de 2017, por lo que afirmó que no buscará ninguna candidatura en las próximas elecciones, “Para mí sería muy fácil tomar la decisión de irme al Senado y vivir allá muy a gusto, pero realmente a mí me gusta estar aquí”. Además de que hasta ayer, según la alcaldesa, ninguno de sus funcionarios le ha manifestado la intención de contender, como por ejemplo Miriam Tiscareño Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien se rumoreaba, andaría peleando el Senado aprovechando la paridad de género.

La del estribo. Estupenda la convocatoria de Raymundo Tamayo (Podemos Cambiar), Martín Barberena Cruz (Foro Aguascalientes) y Parlamento Ciudadano para discutir las exigencias y coincidencias de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano explicadas por Angélica de la Peña, Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Álvarez Máynez, así como la reflexión sobre la relación entre la clase política y la ciudadanía por parte de Andrés Reyes Rodríguez… El Museo Escárcega estuvo lleno, ¿se lo perdió?, ¿no fue?, ah, seguro es porque prefiere hacer preguntas en Facebook para atraer apoyos, o vender sondeos como encuestas, ni modo, se lo perdió.

