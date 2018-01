La Purísima… Grilla: Solo con su soledad

Solo con su soledad, solo sin su compañía, solo por querer Conago… El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aprovechó su visita a Aguascalientes como parte de su Caravana por la Dignidad, para quejarse de que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y en general ninguno de sus homólogos, ni siquiera sus correligionarios panistas, han respaldado su exigencia al Gobierno Federal y en concreto a la Secretaría de Hacienda para que transparente los convenios con las entidades federativas para la asignación de recursos del Ramo 23, bolsa que por su naturaleza discrecional se ha convertido en un mecanismo de control político por parte de las autoridades hacendarias. Mientras IMCO, Transparencia Mexicana, México Evalúa, entre otras organizaciones, se han sumado a la petición de Javier Corral, el apoyo de los gobernadores, si acaso, se hace a través de mensajes vía WhatsApp. “Yo de entrada tengo una absoluta comprensión por todos los gobernadores y más por los de mi partido. Ya les he reclamado públicamente que se han hecho pato, pero yo tengo una comprensión por ellos, además, y con Martín Orozco tengo no solamente una gran amistad sino a un gran aliado, ya que fuimos aliados de batallas en el Senado, pero también entiendo la dimensión del problema en el que estamos”, dijo el chihuahuense, quien no concretó la caminata por el centro de la ciudad que tenía programada este lunes y partió rumbo a San Luis Potosí. A pesar de que Orozco Sandoval tenía en agenda actividades en la Ciudad de México, al parecer hubo cambio de planes, pues se le vio compartir el pan y la sal con Javier Corral, Paulo Martínez y Jorge López. “Yo respeto mucho la situación de cada estado y es un tema que a la mayoría le pega al país dentro de las entidades federativas”, dijo el gobernador de Aguascalientes en entrevista posterior. “Es importante que el tema se discuta en la Conago, que no es un tema en mi comisión y la presidencia tendrá que dirigirlo (Javier Corral) es un compañero que apoyo en todo, de mi parte y no tengo el problema yo, pero él lo tiene y por eso me hago solidario, lo visité y saludé hace un momento y que continúe con su estrategia y con su trabajo por la problemática exclusiva que vive en Chihuahua”, fue la respuesta del gobernador. En opinión del también panista, mientras los diputados federales y senadores sigan trabajando como intermediarios de sus estados en los asuntos presupuestales, no habrá ningún problema. Tan simple, señala Martín Orozco, cuando se sabe que esa “intermediación” es el origen de los moches y de ahí la permisividad con la distribución discrecional de los recursos, porque en el fondo, de eso se trata, de ahí que el comunicado de las ONG que rechazan uso discrecional de recursos indique que “en una democracia funcional sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SHCP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país. Para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23”, pero, sinceramente, ¿cree usted que los legisladores van a apoyar esa medida?, nosotros tampoco, a ninguno de los que forman y promueven ese círculo de corrupción le conviene… En otro momento de la rueda de prensa, el gobernador de Chihuahua acusó a La Jornada de manipular información, luego de que la nota principal de ayer abrió un espacio en el que Gerardo Villegas, exdirector de Administración del gobierno de César Duarte, y Antonio Tarín, exintegrante del Comité de Adquisiciones de la misma administración, denunciaron haber sido extorsionados para no recibir más cargos en su contra, a la vez que consideró que la prontitud de la PGR obedece a una estrategia federal para restar credibilidad a su movimiento. Javier Corral evadió varias veces el tema sus preferencias electorales para que luego no se dijera que su movimiento es impulsado desde estructuras partidistas, sin embargo, aprovechó para aclarar que su supuesto apoyo a Andrés Manuel López Obrador, del que dieron cuenta medios nacionales, fue sacado de contexto de una entrevista publicada por Reuters. Le acompañaron Emilio Álvarez Icaza y Rocío Teza, coordinador de la Caravana y secretaria de Desarrollo Municipal de su administración, así como la diputada chihuahuense Cristina Jiménez, Benjamín Gallegos Soto, Alfredo Reyes, Arlette Muñoz y Norma Zamora.

¿Tranquilo? El gobernador Martín Orozco Sandoval reiteró que hasta el momento no ha prescrito ningún procedimiento jurídico en contra de funcionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre y que se tomarán acciones en todos los casos en los que haya indicios de irregularidades. Esto en respuesta a lo dicho por el exgobernador priista, quien, entrevistado en el registro de su hijo José Carlos Lozano, refirió que los señalamientos que han surgido en su contra han sido meramente mediáticos y le recordó a Martín Orozco que se había comprometido a guardarse por un año para no estorbarle, pues ya le contestó el gobernador; hablando de exgobernadores, Luis Armando Reynoso Femat, vía Facebook dijo haber sido notificado de la emisión una sentencia favorable tras un nuevo intento de expulsión del PAN de parte de las comisiones Anticorrupción y de Justicia del CEN del blanquiazul. En su perfil, publicó: “Finalmente llegó al Tribunal Electoral por oficio. La sentencia a mi favor por lo que deja sin efecto todas y cada una de las actuaciones de solicitud de sanción por no existir fundamento alguno. Por lo tanto no se admite recurso de las Comisiones: Anticorrupción, encabezada por Luis Felipe Bravo Mena; Comisión de Justicia, del titular Mauro López Mexia, y ni de la Comisión de Orden, cuyo titular es Vicente Carrillo Urbán. Ante todo ello les informó tengo libre todos mis derechos dentro del PAN. Sólo me queda una inquietud ó duda: ¿A quién se le ocurrió arbitrariamente iniciar este proceso de sanción en mi contra, en estas fechas estratégicas para la UNIDAD partidista? Sólo podría ser alguien con complejos y sin escrúpulos. Saludos a todos y estaremos en contacto estos próximos días !!! (sic). Sinceramente su amigo Luis Armando Reynoso Femat”, qué mal enterado está el ex gobernador panista, pues fue la Fiscalía General del Estado la que arremetió contra la resolución del Tribunal, René Urrutia de la Vega, en la que quizá sea su última encomienda, se encargará de que se castigue a Reynoso Femat por el fraude con terrenos a través del Instituto de Vivienda.

Ah, partidismo. El consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, respondió a través de a Radio BI a las acusaciones vertidas por el Tribunal Electoral sobre la intromisión de dos militantes de partidos políticos a Consejos Distritales locales, aclaró que se detectaron 23 aspirantes (de un total de 285) con afiliación partidista, a los cuales se les dio 48 horas para que aclararan su situación, fue así que casi todas personas en este supuesto -incluyendo a Laura Karina Cervantes Aguirre y José Manuel Zegbe Quezada, quienes fueron removidos del Consejo Distrital XVII- presentaron sus respectivas cartas de renuncia con documentos probatorios, trascendiendo que algunos ni siquiera estaban enterados de su afiliación. El Código Electoral prohíbe que los consejeros distritales sean militantes de partidos, sin embargo, hay una laguna ya que no establece el plazo para que quienes aspiren a formar parte de estos organismos se separen de su militancia. Por lo que respecta a los dos casos de consejeros suplentes mejor calificados que los propietarios, Landeros Ortiz explicó que el examen que dio origen al señalamiento representa el 40 por ciento de los criterios de selección, en tanto que el 10 por ciento se otorga según su grado de estudios, residencia y experiencia en materia electoral; 30 por ciento, los resultados de la entrevista presencial y en un 20 por ciento los criterios establecidos en el Reglamento de Elecciones como son pluralidad cultural, participación comunitaria, prestigio público, compromiso democrático, entre otros. Por lo pronto, la sentencia del Tribunal encabezado por Salvador Hernández Gallegos -quien, por cierto, también fue señalado por sus nexos con el PAN al momento de su designación- no derribó a los Consejos Distritales que continúan en funcionamiento, han sesionado dos veces y se prevé una más la próxima semana.

Se va, se va, se fue… Reconoce Lorena Martínez que el PRI teme al distrito 3, quien prácticamente es la candidata al Senado de la República reflexionó que así como el Partido Acción Nacional sabe que el distrito 2 les es difícil ganarlo electoralmente, el Partido Revolucionario Institucional conoce que el distrito 3 es complicado para ellos, sin embargo se registraron tres personas interesadas en competir en esa zona electoral, tales son los casos de Alejandro Aizpuru Guevara, un joven de 25 años y representante de las nuevas generaciones de priistas y exdirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Feuaa), así como Patricia Ramírez de Lara, exdirectora del Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), quien en alguna ocasión encabezó una candidatura en el Partido de la Revolución Democrática y participó también con Movimiento Ciudadano. Durante la entrevista, Martínez Rodríguez aseguró que al distrito 3 de registraría Ivonne González, una persona que trabajó en la fundación Mamá Cuca, lo cual nunca sucedió, pues de último minuto fue la exdirectora del IAM quien hizo acto de presencia para hacer el trámite, quién sabe si con el espaldarazo desde la Ciudad de México o llegó como otros interesados “por la libre”.

