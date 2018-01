La Purísima… Grilla: Todos contra Corral

Chantaje. Vergonzoso el “consenso” de los medios de comunicación de circulación nacional, ayer, la mayoría de las primeras planas coincidían en remarcar un hecho: el pleito entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la retención de recursos, lo que es penoso de la coincidencia es el tono acusatorio hacia el panista, como si tuvieran línea, señalan que SHCP no cederá a extorsiones de nadie, otros agregan que los recursos de los que habla el chihuahuense, ni siquiera le tocan, y sí puede ser peor, otro periódico destaca que Javier Corral está rodeado de “funcionarios con un pasado oscuro”, en esa plana, la segunda nota en importancia es “Fonditas de la CDMX suben sus precios por alzas en insumos”, junto a una fotografía de Mikel Arriola, en la que se califica al precandidato priista de “duro en la cancha de jail-alai… con presencia de la plana mayor del PRI”, partido que por cierto, Arriola Peñalosa perdió… vergüenza porque se replica la postura oficial de SHCP, incluido el argumento de chantaje que empleó la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio: “no se trata de pelear recursos sino de cumplir con lo que dice la ley en la entrega de dinero público (…). No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, la Secretaría se ha comportado conforme a derecho y los recursos que no se comprometen en la Ley no se pueden politizar”… Ahora resulta que de acuerdo con la subsecretaria, no cumplir con un convenio es actuar conforme a derecho; pero hay más aristas de este hecho, ayer 11 ex gobernadores panistas cerraron filas en torno a Javier Corral, mediante una carta en la que calificaron de “medidas represoras e ilegales que el gobierno ha echado a andar en contra del pueblo de Chihuahua”, la carta fue firmada por Felipe González González, Francisco Barrio Terrazas, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Canales Clariond, Alberto Cárdenas Jiménez, Alejandro González Alcocer, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Patricio Patrón Laviada y Juan Carlos Romero Hicks. La retención de 780 millones de pesos denunciada por Javier Corral seguirá dando de qué hablar, por lo pronto, Ricardo Anaya ya hizo suyo el asunto y dijo que los partidos del Frente apoyarán al de Chihuahua, la carta de los exgobernadores presupone que los mandatarios estatales de la coalición, entiéndase Martín Orozco Sandoval, por ejemplo, también apoyen a Javier Corral, ¿o no?… Se lo comentamos hace poco, de lo que se trata es del enfrentamiento entre los gobiernos estatales con la discrecionalidad de la repartición del Gobierno Federal, que no es asunto menor, por cierto, hay solución posible, sí se puede acabar con esta repartición a voluntad del presidente, y la tienen en la Cámara de Diputados, téngalo en cuenta a la hora de las elecciones.

¿Y dónde está? Tras una reunión privada con el gobernador Martín Orozco, la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, nombrada hace siete meses, “reveló” que una delegación de empresas de ese país está interesada en invertir en Aguascalientes con el propósito de diversificar la industria local que desde el sexenio pasado se volcó hacia el ramo automotriz. Sin abundar en los detalles, dijo que los inversionistas europeos están interesados en el clima laboral, la calidad de mano de obra y el entorno competitivo de la entidad. En breve entrevista, Grillo afirmó que Francia puede ser el socio con el cual el estado de Aguascalientes pueda conseguir la transformación de su industria. Previo a ello, el propio Orozco Sandoval reveló que entre los pretendientes hay una firma que estaría perfilándose como sucesora de Caasa, aunque de ahí en más prefirió no hablar con el argumento de que las negociaciones están en la esfera de María Teresa Jiménez. Y ella no fue invitada a la reunión con la embajadora; en vista de que hace poco fue sacado de la jugada Alberto Aldape, ¿esa será la razón por la que Martín Orozco es quien “revela” estas posibles inversiones?

Estreno. Asunción Gutiérrez Padilla se refirió en su primera aparición pública como ombudsman al tema del matrimonio igualitario, el cual ha sido una exigencia de la comunidad de la diversidad sexual desde hace tiempo sin que se concrete en el Legislativo estatal. Gutiérrez Padilla señaló que el Congreso del Estado deberá respetar el sentido en el que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Las legislaturas estatales, incluida la de Aguascalientes, tienen que armonizar las leyes locales con las federales, y las resoluciones de la Corte (SCJN) no son optativas, son obligatorias; entonces los diputados tendrán que estudiar y establecer su posición, la cual debe ir en concordancia con la resolución de la Corte y el derecho internacional”.

Calmantes montes. El presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, hizo un llamado al Instituto Estatal Electoral a promover el voto entre los ciudadanos con el propósito de mejorar las cifras de participación en la contienda del 1 de julio, así como llamar al orden a los partidos políticos en el momento que se requiera para el desarrollo de un proceso electoral pacífico… Y después del anuncio, el ex alcalde panista Antonio Martín del Campo anuncia vía Twitter que hoy a las 10:00 compartirá un mensaje muy importante, todo apunta a que como en el PAN ya no lo pelan, se irá a Morena… chas. Mientras que en la otra esquina, Enrique Juárez insistió en lo que ya había desmentido mediante un comunicado, indicando que son mentira las filtraciones en torno a nombres y posibles cláusulas de la convocatoria para aspirantes priistas al Congresito, persiste todavía el rumor que dicho documento exigirá a los legisladores de ese partido separarse del cargo, a pesar de la cruzada legal que algunos de ellos emprendieron para combatir el requisito que los obligaba a dejar la curul a más tardar el 2 de abril. Y nada calma, nada, a los suspirantes.

El que no estorba. Y quien no ayuda a calmar los ánimos es José María de la Torre Martín, quien dijo que las precampañas son una farsa, el obispo opinó sobre las visitas que han realizado a la entidad los aspirantes a postularse a la Presidencia de la República, De la Torre Martín refirió que los postulantes deberían ceñirse sólo a las campañas, al no haber un contrincante evidente para contender en este proceso, pues son registros únicos y con esto se adelantan a los tiempos de difusión de sus propuestas y la petición del voto, bajo el argumento de que buscan convencer a los militantes de él o los partidos que los postularían, pero toda la población salimos embarrada con sus eventos de precampaña. “Ojalá nos dejaran en paz más tiempo (…) que Dios los ayude y que gane el mejor, aunque vaya a pie”, señaló el obispo ante la visita que hiciera Jaime Rodríguez Calderón el pasado fin de semana, que recorrió el municipio de Cosío en un hermoso ejemplar pura sangre, que come menos que “su vieja”, dicho por el mismísimo Bronco.

Autonomía. El jueves 11 de enero de 2017 el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González presentó su primer informe con la compañía del gobernador Martín Orozco Sandoval quien afirmó en su discurso que la autonomía de la institución no serviría como moneda de cambio, sin embargo tres días antes, el lunes 8 de enero, en el primer acto luego de regreso a clases, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, se pronunció en favor de la creación de carreras que sean de utilidad para la entidad en detrimento de aquellas que no lo son para lo cual consideró necesaria la creación de un organismo encargado de definir esto. Aunque hay que decirlo, el director del IEA nunca se refirió directamente al caso de la UAA, sí afirmó que todas las universidades públicas deberían tomar en cuenta las decisiones de ese ente aun no nacido. Sin embargo, como apuntó el rector Avelar González, la UAA goza de autonomía y cuenta con los mecanismos adecuados para decidir qué carreras son adecuadas o no para quienes desean ingresar a sus aulas, sin mencionar que esta institución no sirve sólo al estado, sino a todo el país; pero como sea, del dicho al hecho hay mucho trecho.

La del estribo. El 5 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente usar el apellido del precandidato del PRI a la Presidencia de nuestro país en el nombre de la coalición y otorgó un plazo de 10 días al partido para cambiarlo, durante todo ese tiempo los priistas se han estado quebrando la cabeza para modificar Meade ciudadano por México… ¿Cómo le ponemos al niño?, tras sesudas discusiones, la Comisión Política Permanente del PRI aprobó por unanimidad modificar el nombre de su coalición con el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza… Ahora será “Todos por México”, así, chispeante, lleno de ingenio, arrasador, carismático… Ajá.

