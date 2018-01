La Purísima… Grilla: Trapitos al sol

El arroz cocido. Ayer Paulo Martínez López dio a conocer que el Consejo y la Comisión Permanente de Acción Nacional aprobará por unanimidad la alianza entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, además, aprobaron las Plataformas Legislativas que llevarán de manera conjunta los tres partidos, y en próximos días registrará antes las autoridades electorales la coalición, “para después definir los distritos que encabezarán cada uno de los partidos, mencionó el presidente del Comité Directivo Estatal”, indica el comunicado de prensa, menos mal que puntualizan eso, porque ni Emanuelle Sánchez Nájera ni Jaime Durán Padilla forman parte de ese consejo estatal o de la comisión permanente, así que llamaremos acuerdos “provisionales” a la decisión de que para el proceso electoral Acción Nacional postulará 6 hombres y 7 mujeres, el PRD 2 hombres y una mujer y Movimiento Ciudadano 1 hombre y 1 mujer; así acordaron distribuirse los distritos: el 1 y el 12 para Movimiento Ciudadano; el 2, 3 y 15 para el PRD; mientras que Acción Nacional se quedará con 13, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18.

El plato y la sopa. Dos de los cinco aspirantes a candidatos independientes al Congreso del Estado se quedaron en el camino… antes de que empezara la carrera por el registro. Verónica Patricia Tayahua Arteaga e Irma Olivo Contreras, quienes pretendían las representaciones populares de los distritos IX y X no lograron su acreditación por no cumplir con una cuenta bancaria para la fiscalización de sus ingresos y gastos en el INE. Este requisito fue el más complicado para los sin partido debido a los días inhábiles que se cruzaron durante las fiestas decembrinas, en su última sesión el Consejo General del IEE otorgó únicamente dos registros completos, en tanto que los otros cinco fueron condicionados a dar cumplimiento en una prórroga que venció el 6 de enero, sin embargo, sólo tres personas lograron hacer dicho trámite en tiempo y forma. En consecuencia, se dio luz verde para iniciar con el acopio de apoyo ciudadano a Manuel Fernando Díaz Rodríguez, aspirante al distrito VI; Jorge Ríos Contreras, al distrito VII; Jesús de la Cruz Arroyo, distrito VII; Claudia Muñoz Rojas, distrito X y Lux Enrique Temilotzin Escalante Corella, distrito XVII.

Chiquitos y traidores. Mientras tanto en la República, del montón de independientes que aspiran a la silla del águila, sólo dos han obtenido y rebasado el 100% de apoyos requeridos en firmas: Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, pero a ambos les falta conseguir el cumplimiento de dispersión, el Bronco gobernador de Nuevo León tiene pendiente seis estados aún le falta poco más del 30%, mientras que la esposa de Felipe Calderón, en cuatro estados está a menos del 30% de llegar (Estado de México, Querétaro, Sinaloa y Yucatán) y ya consiguió las firmas en Campeche, Colima, Chiapas, Oaxaca y, por supuesto, Aguascalientes, donde se dice que cuenta con el respaldo de Martín Orozco Sandoval… Sabe, lo que sí es que el gobernador de Aguascalientes ha sabido sortear su no tan abierto apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, digamos que a la manera juangabrielesca, pues cuando se le pregunta quién es su gallo, bien puede responder que lo que se ve no se juzga, mientras que a otros, el apoyo al precandidato de Por México al Frente, les cuesta ser acusados de traidores e insultados, como Fernando Herrera Ávila, quien ayer estuvo en boca del senador Javier Lozano, el furioso tuitero que renunció a 12 años de militancia, ¿por qué?, porque lo dejaron colgado de la brocha, el poblano se quedó vestido y alborotado después de que Rafael Moreno Valle renunciara el domingo a contender por la candidatura contra Ricardo Anaya, reaccionó vestido y alborotado descalificando al precandidato del Frente, la tachó de ambicioso, obsesivo y traidor, ordinario como es, Javier Lozano Alarcón dijo que apoyará a José Antonio Meade nomás porque sí y de paso, además de desacreditar a Anaya Cortés al decir que es peor que López Obrador, tiró patadas de ahogados a los panistas cercanos, que porque a Ricardo Anaya le gusta rodearse de gente “que sean chiquitos, que sean obedientes, que no piensen, por eso tiene a Damián Zepeda en la dirigencia nacional, Marko Cortés en la Cámara de Diputados, a Fernando Herrera en la Cámara de Senadores, los quiere así, todos dóciles, sin juicio propio”… El senador todo el tiempo dijo que no era personal y que no descalificaba por descalificar, pero, ante su cada vez más lejana posibilidad de llegar a la gubernatura de Puebla, pues se le salió el ardor, como Lozano Alarcón suele hacer a través de su cuenta de Twitter, le pondremos una etiqueta: #NoSeaOrdinario.

Congeladora. Durante la instalación de la Comisión Permanente en el Congreso del Estado el miércoles 2 de enero, la presidente de la misma, Citlalli Rodríguez González, señaló que al momento se cuantifican 249 asuntos pendientes de la anterior legislatura, pero no cuantificó los 65 de la actual que permanecen en “pausa”, lo que da pie a cuestionarse cómo es la manera en la que los diputados locales piensan desahogar tal cantidad de asuntos en cartera, esto por dos razones: se aproxima un tiempo de gran movimiento al interior del Legislativo ante la cercanía de que los partidos políticos tengan que definir a sus candidatos, y varios de ellos pueden ser algunos de los diputados en funciones, quienes a partir de cuál será su aspiración y lo que les mandate su organismo político, podrán seguir o no en una curul, y en caso de que tengan que abandonarla, se integrará un suplente listo para iniciar la “curva de aprendizaje”. El segundo aspecto por el cual se vislumbra complicado que se aceleren los dictámenes de las casi 300 iniciativas, muchas de ellas heredadas de la anterior Legislatura, es el hecho de que en una semana únicamente una comisión ha sesionado, esta fue la de Planeación y Desarrollo Urbano el 4 de enero. Es decir, que a los diputados no les corre prisa por acabar con el rezago, y ante este escenario nada alentador, muchas de las propuestas seguirán en la congeladora.

Es irregular. Ayer en los asuntos generales de la Sesión Ordinaria del Cabildo de la Capital el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nezahualcóyotl Ventura Anaya, se quejó con razón de la descuidada red de luminarias que hay en el municipio que tienen en penumbras muchas calles… todo iba bien hasta que al personaje se le ocurrió afirmar que los asentamientos irregulares tienen altos índices de delincuencia precisamente porque estos no cuentan con los servicios básicos, pero lo cierto es que el municipio no está obligado a dotar de servicios a estos sitios dado que muchos de ellos, por no decir prácticamente todos, fueron tomados ilegalmente por sus actuales ocupantes quienes, sí, a falta de oportunidades, no tuvieron de otra… pero de dotar de servicios a estos asentamientos el municipio no sólo no estaría cumpliendo con la ley, sino que además incentivaría que a cualquiera se le antoje vivir en un lugar inadecuado como el margen de un río porque de todos modos, el municipio tendría antecedentes de responsabilizarse de ellos.

La del estribo o LARF y el lobo. “En esta semana compartiré información de lo que está pasando en el PAN local y nacional con los grupos de control que ponen muchas trabas a quien desea contender y que ustedes deberán ser los primeros en enterarse sin distorsión alguna de los medios de comunicación!!!” Estén pendientes porque es información que decepciona a cualquiera y más a la ciudadanía por los votos de poder que ejerce un grupito dentro del PAN. Estén atentos. Saludos y buenos días!!!”… Esa fue la nueva amenaza del panista Luis Armando Reynoso Femat, seguro de que ante la renuncia de Javier Luévano y el anuncio de Jorge López, el exgobernador ve cada vez más lejos la posibilidad de ser considerado por ese partido, esgrime las amenazas de siempre, nomás que ahora contra Acción Nacional, la semana pasada amenazó con divulgar secretitos de Carlos Lozano de la Torre… ¿quién será la siguiente semana?, en una de esas y hasta se anima a sacar sus propios trapitos al sol.

