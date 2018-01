Mundo Patitas: devuelvan la evidencia / Cocina política

Estoy conversando con Ofelia Castillo, procuradora estatal de Protección al Ambiente; quien a través de este espacio, solicita a la organización llamada Mundo Patitas, con domicilio en la añeja colonia Morelos, en Ciudad de México, que devuelvan la evidencia de maltrato animal que sin justificación alguna, poseen. Aquí los hechos.

Ofelia me platica que el pasado domingo 7 de enero, recibieron en la dependencia que encabeza, una decena de reportes que alguna ciudadana colocó en Facebook. En la publicación se ve a un cachorro de unos 5 meses de edad, amarrado de patas y hocico con alambre de plástico y colgado a su vez en un tendedero del mismo material. La publicación atribuye el inhumano acto a un joven adicto apodado El Pescado, que habita en un cuarto de la vecindad Salom Sabre, en la colonia San Pedro de Aguascalientes, capital.

Aparentemente la vecindad Sabre es, según testimonio que recibí de sus propios vecinos, refugio de centroamericanos ilegales y malvivientes dedicados al consumo de drogas, limpiadores de parabrisas, asaltantes y peleadores de perros; todos ellos comandados por una matrona bajita propietaria del lugar y su hijo.

Me platica Ofelia que al tener conocimiento de los hechos, procedieron a enviar un inspector de la propia dependencia, el que se apersonó para entrevistar a la matrona bajita y su inseparable hijo, al propio Pescado señalado como agresor y a varios vecinos que mostraron gran temor al proporcionar información, temerosos de las agresiones que pudieran sufrir por quienes habitan la oscura vecindad.

Los habitantes en torno a la Sabre, me confiaron que han denunciado en múltiples ocasiones a los ocupantes de la misma, por excesos y abusos, sin obtener respuesta de las autoridades.

El domingo 7 de enero fue iniciado el procedimiento en contra de quienes resultaran responsables por el maltrato del cachorro. La matrona bajita y su inseparable hijo, El pescado, y los habitantes de la Sabre, quedaron apercibidos que debían entregar al cachorro al día siguiente, lunes 8 para que pasara a resguardo de la Proespa.

El lunes 8 de enero, se presentó nuevamente el inspector de la Proespa para recibir al cachorro en maltrato, y fue informado por matrona e hijo propietarios de la vecindad Sabre, que había sido entregado al padre del Pescado, que el Pescado sr, estaba dispuesto a colaborar en la entrega, pero que lo haría el día de ayer martes 9, en la propia Sabre.

El lunes por la tarde, la de la pluma acudió para informar a sus queridos lectores y lectoras, de propia mano, sobre las circunstancias en torno a este lamentable asunto. La invitación fue formulada por la organización local Fortaleza Animal y fuimos debidamente resguardados por la fuerza pública. A este convoy se sumó la organización a que se refiere Ofelia Castillo: Mundo Patitas.

Una abuela sesentona, un par de agresivas señoras maduras y un par de jóvenes más bien hoscos y silenciosos, representaban, según su dicho a Mundo Patitas. En un inicio ofrecieron su apoyo y supuesta experiencia en el rescate de animales, la realidad, sin embargo, fue otra.

Una vez que hubo terminado el operativo, durante el cual la abuela sesentona insólitamente amistó con el inseparable hijo de la pequeña matrona; el grupo de agresivas mujeres y taciturnos hombres, regresaron a la vecindad Sabre. Ahí, según testimonios vecinos, hablaron clara y francamente: entréganos al cachorro a nosotros y nos comprometemos a sacarlo de Aguascalientes de inmediato. Tú te quitas de problemas, porque sin el cachorro no habrá evidencia que existe, no habrá falta o delito que perseguir.

Al filo de las diez de la noche, fue protagonizada una escena que ya se ha hecho viral en Facebook donde la matrona intimida y amenaza a varios agentes de la policía municipal. En este video, se comprueba plenamente cómo el cachorro evidencia del maltrato en su contra, elemento fundamental para continuar el procedimiento y en su caso, sancionar al presunto agresor y sus posibles cómplices; se encuentra en poder de la abuela sesentona integrante de Mundo Patitas.

El cachorro sustraído de la entidad y de la acción de la autoridad, de permanecer en resguardo local, habría facilitado la denuncia de hechos correspondiente ante la Procuraduría de Justicia del estado por el delito de maltrato animal.

La bióloga Ofelia Castillo, procuradora estatal de Protección Ambiental, solicita a la organización Mundo Patitas que entregue voluntariamente la evidencia que sacó de la entidad, para que finalmente y tras los procedimientos y procesos correspondientes, el supuesto maltratador y sus posibles cómplices sean en su caso, castigados.

Y la de la pluma hace estos hechos de su conocimiento, apreciable lectora, querido lector, al tiempo que dejó constancia del acoso con fines de intimidación que personas identificadas como integrantes de Mundo Patitas han hecho sobre mi persona, a través de diferentes vías, exigiéndome que “ya no le mueva” algunos, “que deje de hacer ruido” otros y soy una pueblerina, ranchera que no entiendo “con quién me meto”, agregando que me van a enseñar cómo son las cosas, que me tienen muy bien identificada y me conocen.

Mundo Patitas tiene un amplio historial de denuncias por lucro y fraude, fácilmente localizables al indagar “denuncias mundo patitas” en cualquier buscador como Google o Firefox, por nombrar algunos. Mundo Patitas no quiere que yo, o que cualquiera, denuncie públicamente estos hechos porque podrían interferir con sus fines, que, según las denuncias públicas, no son meramente altruistas.

Juzgue usted, querida lectora, apreciable lector. Yo, como usted ya sabe: no me callo. Y como usted también ya sabe: le pido que no se calle.

Nos vemos en la próxima. Recuerde que en esta su cocina, se come, se lee, se escribe y se conversa de todo; particularmente de política.

CODA ciudadano. Adopción gratuita de perros y gatos en Aguascalientes. Llama a Vett Inn, Tel 175 8882. Gabinete Veterinario, Tel 918 3961. Vet Pet, Tel 914 4076. Áurea Escobedo, rescatista; Cel 4491254162. Alma Rodríguez, rescatista; Cel 4491674846.

