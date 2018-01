Es necesario volver a creer en la democracia | Entrevista con Andrés Reyes Rodríguez

By

Andrés Reyes Rodríguez consideró necesario valorar los beneficios que ha dado la democracia para el país

En 10 años la apreciación de la democracia ha descendido en 30 puntos

No debería ser necesaria una guerra o una dictadura para valorar el sistema que tenemos

_____

El lunes 22 de enero de 2018 el académico y analista político, Andrés Reyes Rodríguez (ARR), fungió como mediador en el foro: Exigencias y coincidencias: Por México al Frente, en donde participaron el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez; el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks; y la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña.

Durante su intervención, que al mismo tiempo funcionó como una conclusión del evento, Reyes Rodríguez afirmó que es este el momento en el que más se tienen que reconocer los beneficios que ha tenido la democracia para México pues los niveles de confianza en el sistema político que rige al país, han caído en 30 puntos en sólo 10 años.

Al finalizar el foro, el académico brindó una entrevista exclusiva a La Jornada Aguascalientes.

_____

Carlos Olvera Zurita (COZ): ¿Qué está pasando con la democracia en el país en este momento?

ARR: Tengo la impresión de que el momento político que estamos viviendo, como muchas otras cosas en las que de pronto se pierde la memoria, hoy nos quejamos y nos desencantamos de la democracia que tenemos, lo cual es entendible quizá para el ciudadano que razona por impulso, pero no para los académicos.

Nosotros los académicos tenemos la obligación de ver los balances y a mi punto de vista, al ver una lista de todas las cosas que han hecho, no el PRI o el PAN por sí solos, sino todos los partidos, ciudadanos preocupados, muchos organismos o la gente cuando va a votar con buenas intenciones a las urnas, el país sí ha avanzado.

Me parece que el hecho de que un ciudadano pueda ir y votar teniendo la certeza de que su voto va a servir es un avance. No nos damos cuenta de lo que representó en costo y lo que hoy tenemos y a pesar de que no lo parezca, es una buena noticia que, por ejemplo, tenemos la incertidumbre de que no sabemos quién va a ganar pues la incertidumbre es un elemento propio de la democracia porque, si supiéramos quién ganará, estaríamos en otro sistema político.

Quien más ha puesto el acento en esto es José Woldenberg, quien siempre insiste en lo mismo, en que esta democracia necesita afinar muchas cosas, como la impunidad, la corrupción e incrementar la transparencia, pero también necesitamos colocar de una manera explícita el avance que hemos tenido en la vida democrática. Nosotros no lo vemos pero uno se da cuenta cuando va a otros países, donde pese a las fallas ven a México como una democracia sin discusión.

Recuerdo que alguna vez que se quejaban de la democracia y el ex presidente de España, Felipe González, dijo: “¿Por qué se quejan ustedes? Si España una vez apareció con una democracia que fue ejemplo del mundo y a unos cuantos meses de tenerla, estuvimos a punto de tener un golpe de estado, ustedes no han tenido eso, su democracia es más sana que la española en ese sentido”.

COZ: ¿Es más negativa la imagen que se tiene de la democracia que la democracia?

ARR: Sí, y creo que tiene que ver con que nos vendieron la idea de que la democracia es la cura de todos nuestros males, pero como diría Ortega y Gasset: “La democracia no es más que un detalle técnico para decidir que el que tenga más votos es el que gana”, aunque claro, ahora ya se habla de que la democracia también es efectividad gubernamental, es respeto a los derechos universales, más transparencia, anticorrupción, etcétera.

Lo que pasa es que esta sobre oferta de sueños de que la democracia iba a terminar con todo, nunca nos permitió distinguir lo que es la lógica de la economía que hoy es cada vez más mundial, la lógica de lo que significa el equilibrio de los poderes que tiene un sentido democrático pero que no depende de la votación pues los ciudadanos no vamos a votar para ver qué precio le vamos a dar a cada producto ya que eso es algo que se le tiene que exigir a otros ámbitos.

Todo esto quizá se deba a que somos aprendices de la democracia y no hemos logrado comprender que la democracia tiene límites, no es un sistema perfecto, es un sistema que nos sirve y es mejor que todos los demás, pero tampoco es el último que va a crear la humanidad. Esta sobreoferta de ilusiones nos hizo desencantarnos de manera tan grande que ahora no le damos ninguna virtud al momento democrático.

Incluso la gente que es muy opositora del actual sistema democrático es el resultado de este propio proceso democrático, ya que en un sistema autoritario o dictatorial, la oposición simplemente no puede existir.

Incluso el Frente por México (Por México, al Frente), es resultado de ese ejercicio democrático con problemas, maltratado, lento; somos resultado de eso y, por ello, sí es importante reconocerlo, porque si lo reconocemos, le estás dando una virtud a todas las fuerzas políticas que han participado en esto.

Por eso yo digo que en las próximos elecciones no solamente se decidirá quién va a ganar a la presidencia, sino quién va a construir el nuevo proyecto nacional en el que no solamente van a estar presentes una o dos fuerzas sino todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas de la sociedad, del dinero, del conocimiento, de las fuerzas sociales organizadas, el Ejército, para no esperar a que venga una guerra y nos digan qué hacer.

COZ: Pareciera que hace falta una guerra o una dictadura para valorar lo que tenemos y replantear el proyecto de nación, pero ojalá y no.

ARR: Sí, y es que ese es el riesgo ahorita, las organizaciones internacionales están viéndonos porque estamos yendo hacia un lugar, desde mi punto de vista, donde existe una situación política de emergencia. Una guerra ayudaría pero yo no quiero pagar el costo de una guerra para que nos pongamos de acuerdo.

Pero de verdad, es la situación del mundo en general, por ejemplo lo que está pasando con los grupos fascistas, nazistas, radicales; lo que pasó con Estados Unidos. Todo esto está pasando también en América Latina y va a pasar en México si no hacemos una valoración correcta de nuestros avances y una condición amplia de todas las fuerzas políticas.

No es lo mismo ganarte un peso a que te lo regalen, nosotros creo que socialmente no nos hemos ganado algunas leyes y por lo tanto no las ejercemos en toda su magnitud y por lo tanto es muy fácil que las perdamos, la gente a veces dice “pues que las quiten”

COZ: El Frente Ciudadano por México ha sido muy criticado, pero ha mencionado que tiene beneficios, ¿Cuáles son?

ARR: Todo frente es criticado en este país, los críticos lo reducen a que son un repartición de cuotas, entonces ¿No hay posibilidad de lograr que un frente que sea creíble? Yo recuerdo el último frente importante que hubo en México, fue el Frente Democrático Nacional, con el que Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en candidato a la presidencia, ese fue electoral pero terminó convirtiéndose en el Partido del PRD.

Creo que la situación del riesgo de la democracia es más grave de lo que parece, pareciera que estamos en una economía que se puede ir un poco más atrás si no se firma el TLC, porque si no nuestra economía va en corto plazo que ahora importa mucho, una situación peor, porque se le va a seguir echando la culpa a la democracia; hemos bajado 30 puntos en percepción de la democracia en 10 años.