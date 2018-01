Niega Comisión de Seguridad Pública presencia de cárteles en el estado

Justifica diputado presidente que no estamos a los niveles de inseguridad de Michoacán o Guerrero

Homicidios ocurridos en la entidad son de personas que si bien están ligadas con el crimen organizado no operaban aquí: Comisión de Seguridad Pública

Ante el hallazgo de los cuerpos de dos personas en el transcurso del jueves, quienes fueron ejecutados al oriente de la ciudad, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Martínez Delgado, precisó que estos hechos parecen indicar un ajuste de cuentas, ya que estas personas, ambas del sexo masculino, aparecieron con algunas lesiones producidas por arma de fuego, específicamente en la cabeza; aunado a ello la semana pasada y antepasada otros dos homicidios ocurrieron, uno de ellos en Calvillo, con características similares, que ya son atendidos por la Fiscalía.

Resaltó que por lo menos han sido identificados los cadáveres de estas cuatro personas, de los cuales se presumen que no son gente de Aguascalientes, cuando menos en los dos primeros casos; no obstante dijo que hay algunas líneas de investigación que ya adelantó el fiscal, “es lamentable porque parece indicar que esta oleada de crímenes en el país sigue afectando a Aguascalientes”.

Pese a estos hechos delictivos, el diputado panista enfatizó que no se tiene conocimiento de la operación específica de cárteles en Aguascalientes, sin embargo dijo que es importante estar muy atentos para que estos crímenes puedan ser investigados y que pueda llegarse a una solución con al que al menos se tenga la certeza del por qué se están cometiendo estos homicidios y si realmente en Aguascalientes está o no operando el crimen organizado.

Recalcó que cuando menos en el caso de la persona que fue encontrada en la comunidad de Los Adobes en Calvillo, es una persona que no pertenece ahí y todo parece indicar que operaba en otra parte del país; dijo que por alguna situación se están trayendo a estas personas a Aguascalientes y aquí las ejecutan; “puede ser algún tipo de mensaje; hasta donde yo tengo conocimiento de lo que hemos platicado con el fiscal, y con el general Castuera, que específicamente no están operando cárteles en Aguascalientes, como si lo tenemos con los estados vecinos, pero esto no implica que nos quedemos cruzados de brazos, yo creo que aquí tenemos que ponernos mucho más alertas todavía para que eso no llegue a acontecer, pero es lamentable”, señaló Martínez Delgado.

Sobre la alerta que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos que señala algunos sitios como peligrosos o muy peligrosos, incluso algunos lugares donde recomienda no asistir o visitar, entre los que aparece la entidad por el incremento en los niveles de inseguridad, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, argumentó que no es el caso específico de Aguascalientes, justificó que no estamos en los niveles en los que se coloca a Michoacán o Guerrero.

“Yo tengo una sensación de seguridad, no traigo chofer, yo mismo manejo, puedo irme en la madrugada y no veo nada anormal en la carretera; cuando cruzo para Guadalajara por Jalpa, prefiero irme por la autopista, por lo cual no sé en qué información se basa Estados Unidos, lo sabemos aquí en Aguascalientes, dentro del estado se percibe una sensación de seguridad, no quiere decir que no se cometan hechos delictuosos”, refirió.

Martínez Delgado exhortó a incrementar los niveles de seguridad, dialogar con la familia para que todos nos autoprotejamos; “es un hecho lamentable que yo espero que no sea una situación mayor que pueda complicarse mucho con este proceso electoral”.