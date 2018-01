PRD asegura que no claudicará a la coalición por perfiles o cuotas de partido

A más tardar el 13 de enero se deberá definir la coalición en lo local

Con Frente o no, PRD no va a abandonar jamás la lucha por la diversidad sexual, aseguró Sánchez Nájera

Avanzan en el estado los acuerdos entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que integran la coalición Por México al Frente, a fin de que se conforme la plataforma que presentarán en conjunto para hacer válida su alianza; tienen hasta el 13 de enero para definir si irán o no de la mano para los comicios del 1 de julio, para lo cual, dijo el líder del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera, están a un 80-20 de probabilidades de hacerlo, hasta la reunión del pasado sábado no se habían definido espacios, “se va a confiar en las dirigencias locales con total respeto al acuerdo de lo que se pudiera signar”, subrayó.

El perredista resaltó que tanto en las pláticas que han entablado en lo local, como la charla sostenida con Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la Presidencia de la República por el Frente, el viernes, no se ha hablado de las posiciones políticas que tendría cada partido para postular a los candidatos a elección popular, mucho menos en el estado, ya que aún no son los tiempos para ello; “en algún punto, cuando ya sea candidato y se dé a conocer la estructura con la que trabajaría lo veremos, por lo pronto no, no hay tema de espacios, es incongruente estar peleando por ello”.

Con altas posibilidades de hacer ya oficial la coalición, los presidentes estatales de los tres partidos han sostenido reuniones durante el fin de semana, por lo que dependerá de la agenda que incluso hoy mismo se pueda dar a conocer un documento en conjunto en el que se define por que estas tres ideologías políticas decidirán marchar juntas por Aguascalientes.

Sánchez Nájera enfatizó que si bien el poner el tema del reparto de candidaturas resulta para los partidos el más escabroso, en el PRD consideran más fácil ponerse de acuerdo, por lo que no van a claudicar a la alianza por esta situación, aunque insistirán en que los perfiles sean los idóneos, independientemente del partido que profesen al privilegiar incluso algunas candidaturas ciudadanas; dijo que esto no va a ser un obstáculo para los proyectos que en conjunto encabecen. “Nada más poner más énfasis en que se está caminando de una manera correcta (…) nos tiene aliviados de que si caminamos en coalición sería con un programa concreto, lo demás se puede adecuar sin ningún problema”.

El presidente del PRD se negó a ahondar en las propuestas y estrategias que se presentarían con la alianza, al considerar que es un tema que deben exponer en conjunto y no adelantarse por su cuenta, no obstante dijo que como ya se ha comentado desde que se vislumbró la posibilidad de coaligarse, privilegiarán el combate a la corrupción, generación de empleo y desarrollo económico, así como el combate a la desigualdad, entre otros temas en los que concuerdan sus ideologías políticas.

Reconoció que está claro que electoralmente hablando, el PAN tiene mayor respaldo de la ciudadanía que PRD y MC, “no se puede perder eso de vista, y el que no lo quiera aceptar se quiere autoengañar, sin embargo, el porqué algo como esto no pasaría para hacer menos a los otros dos partidos en el frente, es porque a nivel local sólo se discute la conformación del Congreso Local”, afirmó Sánchez Nájera.

Precisó que en el Poder Legislativo, el PRD con un solo representante ha dado muestra de que puede ser una oposición responsable o aliarse con la bancada mayoritaria si es a favor de la ciudadanía; como fue la iniciativa presentada para la revocación de mandato, que no salió de Acción Nacional, pero se sumaron como grupo mayoritario, y por el contrario está el ejemplo de cuando el PRD no estuvo de acuerdo con la designación del ombudsman, la cual consideró un acuerdo entre dos fuerzas políticas, por un perfil que no era el correcto ni idóneo, y en su momento se señaló por qué no se votaba a favor. “El PRD sabe el lugar donde estará parado, puede ser oposición responsable capaz de votar a favor y proponer, cabildear lo que sirve al estado, votar en contra cuando así se debe ser. Esa es la relación con el actual gobierno y con la mayoría panista”, reiteró.

En este sentido afirmó que hasta no signar el pacto en lo local, se guarda la posibilidad de que no pase; aunque no hay puntos de tensión con lo que se llegue a pensar en una ruptura, el negrito en el arroz siguen siendo los temas en los que difieren, principalmente cuando el PRD ha apoyado la lucha de los grupos de la diversidad sexual para que se respeten sus derechos humanos.

A pregunta expresa sobre las molestias vertidas por integrantes de la asociación SerGay, a través de sus redes sociales, donde manifestaron sentirse ignorados por Anaya Cortés durante su visita a la entidad, Sánchez Nájera dijo que “no sé si están o no decepcionados, pero es una buena lectura el hecho de que se haya podido dar apertura a que en un evento de esa naturaleza, en un sector panista, que por excelencia se ha caracterizado por el conservadurismo, hayan asistido”.

Si bien reconoció que no se trato sobre el tema en la reunión que sostuvo junto con Paulo Martínez y Jaime Durán con el precandidato, recalcó que el PRD en lo público y en lo privado sostiene que es una lucha que no va a abandonar jamás, dijo que se demuestra a cada paso que la postura del partido respecto a los derechos humanos de cuarta generación, entre ellos el matrimonio igualitario, seguirán en la exigencia a su respeto absoluto. “No hay que hacer ese planteamiento, está claro; hay que buscar y revisar lugar por lugar como se va a dar, no es un tema que va a dejarse lado bajo ninguna circunstancia, en ningún congreso federal o local, sobre eso se va a caminar”.