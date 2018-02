Por inconsistente e incongruente, López Obrador no va a ganar: Dante Delgado

El haber sido un opositor constante no le garantiza el éxito al candidato de Morena

A Andrés Manuel le gustan “los chascarrillos y las ocurrencias, es muy dado en creer que lo que él piensa, llevado al extremo, es la verdad”

Si bien Andrés Manuel López Obrador representa una opción en la que se refleja el descontento social, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no va a ganar por su incongruencia e inconsistencia, sostiene Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

Señaló Delgado Rannauro que a López Obrador le gustan “los chascarrillos y las ocurrencias, es muy dado en creer que lo que él piensa, llevado al extremo, es la verdad”, además, ha mostrado inconsistencias e incongruencias en su oferta política porque ofrece de acuerdo con el auditorio al que se dirige, “si va con empresarios les dice que va a bajar impuestos; si está con los que no estudian ni trabajan, les dice que todo mundo va a tener beca; si está con los adultos mayores les dice que a todos les va a dar recursos…”, el coordinador de Movimiento Ciudadano indicó que esa no es la solución, que la pregunta es “¿cómo vas a generar la capitalización del país?”, pues no se puede hacer todo al mismo tiempo, “si eres un padre pendenciero, que eres borracho y jugador, pues a la familia no le va a ir bien, de lo que se trata es que haya congruencia en la construcción de un proyecto, y es lo que yo no veo que esté haciendo”.

Dante Delgado, pieza clave en la confirmación del Frente Ciudadano por México, indica que es la primera vez que se refiere a Andrés Manuel López Obrador en estos términos, porque es la primera que se lo preguntan, aunque el candidato de Morena lo sabe, “él sabe que yo nunca le di por su lado, y él sabe que en el 2006 le dije que si seguía como estaba actuando, iba a perder; él sabe que en el 2012 iba a perder por la forma en que estaba actuando, muchas de las cosas que hace, a destiempo, desde mi punto de vista, lo debió haber hecho en el 2006 o en el 2012, eso quiere hacer ahora, pero sus ideas están totalmente rebasadas: con el valor del avión presidencial no resuelves los problemas de pobreza de México, y mucho menos los vas a resolver pensando que los recursos…

–¿Pero si ahora está haciendo lo que debió haber hecho en el 2006 y en el 2012, por qué no le va a alcanzar para ganarle al Frente? -se le preguntó a quien contribuyó en el 2000 a que Andrés Manuel López Obrador fuera jefe de Gobierno del Distrito Federal y lo apoyó en la candidatura presidencial del 2006.

–Porque está demostrando incongruencia, en ese momento lo que se le planteaba es que se acercara con el sector empresarial para que quitara miedos; si ustedes ven, las funciones políticas que marca él, es una posición de noes, esto no, no, no… Siempre usa como bandera: es que nosotros no aprobamos esto; la pregunta es qué sí aprobaron, todo lo rechaza. Tú no puedes aspirar llegar al poder para resolver los problemas y antes haber contribuido al empobrecimiento de la gente, eso es incongruencia, inconsistencia.

–En este momento, Andrés Manuel representa el descontento social, ¿eso no alcanza para un electorado como el mexicano, que no está acostumbrado a que le hablen de proyectos, de propuestas, de síes, y que busca la representación de su enojo?

–Lo cierto es que las elecciones se ganan en gran medida con emociones, y que en este momento hay un gobierno mal calificado, un partido oficial mal calificado; está acreditado que cuando se tiene un buen gobierno, su candidato puede perder, pero cuando tiene un gobierno descalificado o reprobado, históricamente, en cualquier nación del mundo, se pierde, pero de eso a que se piense en que la sustitución debe ser solamente por ocurrencias, por firmar un papel que nadie sabe qué decía, hay una gran distancia.

La apuesta de Dante Delgado, explica, es que las redes sociales puedan permitir que haya contrastes, ya que el interés de la sociedad en que no se repitan fenómenos como el que se dio con el regreso del PRI, permitirá que el electorado esté muy pendiente de las propuestas, “si no hubiera redes sociales diría que no tendría nada que hacerse, pero haber sido un opositor constante, que además fue empoderado, entre otras razones, por el apoyo que nosotros mismos le dimos, no garantiza un éxito”

Concluye Dante Delgado: “es más, en lo personal, asumo la responsabilidad de que con ideas y con comunicación adecuada, vamos a permitir que, sobre todo las nuevas generaciones, adviertan la viabilidad de un proyecto y la obsolescencia de otro, por eso no tengo duda de que vamos a ganar”, con referencia a la elección presidencial, donde Movimiento Ciudadano forma parte de la coalición Por México al Frente, que tiene como candidato a Ricardo Anaya Cortés.