Justifica Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA su ineficiente desempeño

En los partidos políticos no hay registro de la voluntad expresa de afiliación de integrantes del CPC

Argumentan que voto de comisionado ausente es permisible por la vía virtual, pero no se clarificó en la sesión

Ante los señalamientos de posibles nexos partidistas de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA AGS), la Comisión de Selección justificó que en el proceso de análisis de los perfiles de los aspirantes, se enviaron oficios a los partidos políticos de los cuales algunos contestaron y de otros no tuvieron respuesta; cabe resaltar que el padrón de militantes es una de las obligaciones de transparencia que debe hacer público el ente político y se puede consultar en el portal del Instituto Nacional Electoral.

En virtud de la impugnación que se presentó por parte de Leticia Martínez Sánchez, quien también aspiraba a integrar el comité, al proceso de selección, así como el registro de quienes apuntó como supuestos militantes del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos María Teresa Belmont Acero y Alejandra Yasmin González Sandoval, quienes fueron seleccionadas para el CPC, Jorge Humberto Yzar Domínguez, coordinador del CSSA, precisó que de parte del PRI se les informó que hay desconocimiento de afiliación, por lo que se inició un trámite de baja, el cual dijo desconocer desde cuando se inició. “De todos modos preguntamos otra vez al PRI de qué era lo que había sucedido y nos dice que no tiene ningún registro para poder acreditar que ellas fueron quienes se afiliaron al partido, no pudieron comprobar con nada que hayan sido militantes”, justificó.

El coordinador reconoció que los nombres de las ahora integrantes del comité aparecen en el padrón del PRI, siendo que la convocatoria es puntual en que se limita la participación de aspirantes a que por lo menos en los últimos cuatro años no hayan militado en ningún partido, a lo cual aseguró que se cumplen, con el simple hecho de la mención que ellas mismas hacen, bajo protesta de decir verdad, que no han pertenecido a partido político alguno en el mencionado periodo. “Adminiculado con la prueba que nos ofrece el partido que dice que no hay registros, ni esa voluntad de ellas, porque no la hay, concluimos de que no tenían la afiliación partidista; el mismo PRI desconoce por qué están en el padrón”.

Reiteró que el partido les manifestó que no cuenta con un documento que avale la voluntad de las implicadas para ocupar un lugar en la militancia; no obstante reconoció que no cuestionaron el porqué siguen apareciendo en el padrón, pero que con base en lo que ellas manifestaron es prueba para la Comisión de Selección de que no hay conflicto de interés partidario, ya que están a salvo sus derechos y cumplían con el requisito.

Negó que estas situaciones afecten la credibilidad del Comité, el cual antes de comenzar a funcionar ya se encuentra envuelto en este tipo de escándalos; sin embargo, Yzar Domínguez recalcó que incluso las impugnaciones interpuestas no procederán, de acuerdo a lo que resolvió el tribunal son nulas las posibilidades de que cambie el sentido de la selección de los integrantes del CPC.

Reconoció que hay huecos en la ley para ello, ya que no está estipulado ante quién y bajo qué criterios se puede impugnar el proceso y las designaciones, por lo que dijo que será necesario que los interesados en ello se asesoraran sobre la autoridad que lo puede determinar; “es un principio de derecho que las personas que resuelven no van a modificar sus propias determinaciones; no hay un procedimiento específico para el tema (…)”, afirmó que a más tardar el martes estarían en el portal los documentos que les otorgó el partido para que haya mayor claridad al respecto.

A pregunta expresa sobre la falta de transparencia y al principio de máxima publicidad de la asamblea donde se llevó a cabo la votación, Yzar Domínguez, indicó que dentro de las reglas de operación que se aprobaron se permitía la votación virtual o por medios de comunicación, por medio de la cual aseguró emitió su voto el comisionado Oscar Jesús Martínez García; si bien en el artículo 17 de las reglas de operación de la Comisión de Selección señala que podrá ser por voz o video, no se clarifica en la sesión del 29 de enero, en cuyo video sólo se apunta que cuentan con el voto que el comisionado envió.