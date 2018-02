La Purísima… Grilla: Como morenita al panal

Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí… La coordinadora de la bancada del Partido Nueva Alianza, Estela Cortés Meléndez, desmintió furiosa a quienes aseguran que son capaces de comprometer el voto de los maestros a nivel corporativo, lo que consideró una total falta de respeto hacia este gremio, y es que entre los profesores en Aguascalientes crece el rumor de que el ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Aguascalientes, Heriberto Gallegos Serna propone ese capital político al mejor postor, Morena, por ejemplo, “No hay un voto corporativo en ningún espacio, y miente quien diga que puede mover el voto de los maestros, por favor, somos los educadores del pueblo. El profesor decide y lo hace libremente”, expuso Estela Cortés Meléndez y aseguró que quienes militan en Nueva Alianza lo hacen por convicción propia, de tal forma que si también hay quienes deciden irse, tienen la libertad de hacerlo; lo que pasa es que la diputada no fue invitada a la reunión de las Redes Sociales Progresistas (RSP), donde se está decidiendo, justo, sobre el voto corporativo de Nueva Alianza y a quiénes se van a llevar a Morena. Contexto, alguien que estuvo muy interesado en la repetición de la elección del Distrito I fue Rafael Ochoa Guzmán, alguna vez dirigente del SNTE y hombre de todas las confianzas de Elba Esther Gordillo, bueno, pues si Gregorio Zamarripa Delgado hubiera ganado, Ochoa Guzmán hubiera llegado a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal… bueno, pues no se hizo y Rafael Ochoa desapareció un rato hasta… exacto, hasta que asomó la cabeza para saltar a Morena y abrazar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, a través de algo que se llama Redes Sociales Progresistas (RSP), esas redes van de estado en estado pescando maestros “enojados” para convencerlos de que se unan a Morena, Rafael Ochoa y René Fujiwara (ese mero, el nieto de Elba Esther Gordillo) ya ha realizado reuniones en Sonora, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Campeche, Sinaloa y Aguascalientes, en la cual reclutaron a Heriberto Gallegos y a Yuri Trinidad Herrera, en fotos que llegaron a esta redacción, en la reunión de Aguascalientes, aparecen más integrantes del Panal, exdiputados, exregidores y exalcaldes. Entonces, Estela Cortés Meléndez podrá decir misa, pero lo cierto es que en unos poquitos días la van a desmentir anunciando que los morenitas ya metieron las narices en el panal y se van a llevar a varias abejitas, a la mejor el próximo sábado, cuando visite Aguascalientes Andrés Manuel López Obrador, porque algo le tendrán que entregar en sacrificio al tlatoani de Villahermosa, lo describió a la perfección Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna: “López Obrador se ha desplazado al punto contrario: el oportunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su base política. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder. El caudillo lo ha entregado al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer; los mafiosos pueden transformarse en abanderados de la regeneración nacional, los bandidos pueden ser perdonados por la infinita bondad del prócer. Morena ya ha sido sacrificada. Al caudillo le sirven los foxistas, los calderonistas, los zedillistas, los salinistas”, y en Aguascalientes, nosotros agregamos, los desechos de Nueva Alianza, que sí venden todavía lo del voto corporativo. Además, algo tendrán que ofrecerle al candidato a la presidencia de los morenitas los que controlan a Morena en la entidad, porque las quejas de las bases sobre el actuar de Aldo Ruiz Sánchez y David Monreal cada vez son más intensas, el fin de semana los acusaron de reventar varias asambleas y de borrar del padrón a militantes, con tal de dejar lugar en las listas de candidatos al cascajo de otros partidos, y pues sí, de que lo hacen, lo hacen, ¿o de qué otra manera le pueden asegurar una candidatura al quemadísimo Heriberto Gallegos?… aunque no somos optimistas, seguramente ante las quejas por el cochinero en que han convertido Aldo Ruiz y David Monreal a Morena, se les dirá a los quejosos que tomen Amlodopino y hagan algo más productivo, como tuitear en contra de Jesús Silva-Herzog Márquez…

_____

_____

Pues yo le he prometido a usted… Cada vez más avanzado el proceso electoral los aspirantes a un cargo de elección popular no pueden pensarle mucho se quedarán fuera de la contienda, esto por el exalcalde de Asientos, José Manuel González Mota, quien no está fuera aún de la jugada por el Partido Revolucionario Institucional, para encabezar sus siglas como candidato a diputado federal; pese a que ya se realizaron los registros, se habla en radio pasillo que podrían considerarlo por su perfil para uno de los distritos del campo. Sin embargo, González Mota también coquetea con Nueva Alianza y Movimiento de Regeneración Nacional, con miras a que pueda hacerse con la curul, sin importar el color por el que se impulse su candidatura; pues debería definirse ya, no vaya a ser que se quede como el perro de las dos tortas.

Todo queda en familia. A escasas horas de que se cumpla el plazo para emitir la convocatoria para citar al Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, donde se aprobarán las candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional, para el Congreso local, el presidente estatal del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera, no logra crear los consensos necesarios, primero para convocar a los integrantes del mismo, así como en las candidaturas, pues se rumora que quiere suceder a su hermano, el diputado local Iván Sánchez Nájera, imponiéndose como candidato a diputado plurinominal, esto sin el aval de la mayoría; de la misma forma, se especula que su interés es dejar en el partido a su delfín Daniel Vital, propuesto por el alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada… Si no se ponen de acuerdo, rápido, van a tener que ir a tocar la puerta de Rafael Ochoa, para que le haga manita de puerco a Aldo Ruiz y David Monreal, para irse por Morena, sí, parece chiste, pero con los Sánchez Nájera nunca se sabe.

Otra de maestros. Al igual que en su momento hizo el gobernador, el secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, minimizó el amparo promovido desde las filas del Partido Nueva Alianza contra el cobro del replaqueo, considerando que la promesa de echar abajo el costo del trámite no permeará en los 400 mil vehículos que circulan en Aguascalientes. “Yo le diría que se ha visto camionetas con calcomanía de no al plaqueo y traen placas nuevas, entonces vamos a ver”, bromeó. La semana pasada, Armando Quezada Chávez, el maestro normalista que se salió con la suya luego de que el Tribunal Electoral del Estado le dio su bendición para hacer campaña desde los salones de clase, el hombre multiusos, anunció que ya fueron interpuestos 200 amparos contra el canje de placas y Morán Faz insistió en que no procederán, aunque tampoco se tomarán represalias contra los turquesa pues su movida “encuadra en el ejercicio de las libertades, yo creo que lo han hecho con responsabilidad no han bloqueado ninguna oficina de la Secretaría de Finanzas y con ese mismo respeto lo tomaremos”. En otro tema, hablando de elecciones, el titular de Seggob aprovechó para invitar a los medios de comunicación que le entrevistaban a no hablar mal de las instituciones, bajo la advertencia de que los ataques destruyen el tejido social que permite a los aguascalentenses vivir en paz y armonía… Ajá.

Buena voluntad. A principios de 2017 nos enteramos gracias al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Capital, Adrián Castillo Serna que el municipio no sabe cuáles, ni cuántos, ni qué sucede realmente con los predios de donación dado que apenas hay cuatro supervisores que se encargan de checar qué sucede con estos espacios donde se supondría debería haber parques, museos, escuelas, hospitales e incluso iglesias; y ahora nos estamos enterando que el municipio tampoco sabe qué sucede con los predios o espacios de los panteones como mencionó el secretario de Servicios Públicos, Rodolfo Téllez Moreno, por lo que menos puede saber de cuánto es la deuda que tienen los ciudadanos con propiedades en los panteones, por lo que al municipio sólo le queda estirar la mano y atenerse a la buena voluntad de la gente buena; por lo que aunque es un problema que ciertamente se viene arrastrando por quién sabe cuántas administraciones, le tocaría a la de María Teresa Jiménez Esquivel buscar una solución.

La del estribo. Ya cada vez falta menos para las campañas, y por como todo está tal parece que, en Aguascalientes, gracias a los descalabros de Nueva Alianza y los señores tlacuaches de Morena, rumbo al Senado, en la boleta, habrá fórmula por el Frente, fórmula del PRI, del Panal, del Verde, fórmula de Morena/coalición y fórmula de independientes… todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.

@PurisimaGrilla